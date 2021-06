Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 1 Giugno 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Martedì 1 Giugno 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il Primo Re, Io prima di te, Before I Go to Sleep, Paulette, Transformers 4: L'era dell'estinzione, Solo 2 ore, xXx, L'asilo dei papà, La leggenda del pianista sull'oceano.

Il Primo Re: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, Avventura, 2019, durata: 127 Min)

Un film di Matteo Rovere con Alessandro Borghi, Alessio Lapice, Fabrizio Rongione, Michael Schermi, Emilio De Marchi, Massimiliano Rossi, Tania Garribba, Vincenzo Crea, Ludovico Succio, Max Malatesta, Vincenzo Pirrotta, Lorenzo Gleijeses, Gabriel Montesi, Antonio Orlando, Florenzo Mattu e Martinus Tocchi.



Il Primo Re: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Il Primo Re: La storia è una rivisitazione del mito epico di Romolo e Remo, ambientato a Roma nel 753 a.C.

La città viene colpita da una travolgente esondazione del fiume Tevere, che coglie di sorpresa anche i due giovani fratelli pastori. I due si ritrovano così con il gregge disperso, sulla spiaggia di Alba Longa, catturati come schiavi dagli albani. Riescono a fuggire dalla prigione liberando anche gli altri detenuti latini e sabini e rapiscono la sacerdotessa vestale Satnei, portando con loro il Sacro Fuoco da lei custodito, per ottenere il volere degli dei. Remo uccide il capo latino Tefarie, perché deciso a lasciare indietro il fratello Romolo, gravemente ferito.

Inizia così l'ascesa di Remo, il cui successo è predetto anche dalla sacerdotessa, al prezzo però altissimo dell'assassinio di Romolo. Rifiutando di uccidere il fratello, Remo si ribella contro gli dei, spegne il Sacro Fuoco, uccide il sacerdote e imprigiona nella foresta la sacerdotessa, lasciandola in balia degli animali selvatici. Remo torna poi al villaggio e lo incendia, riducendo in schiavitù gli abitanti.

Romolo guarisce e induce il fratello a ragionare, ma quando Remo tenta di salvare Satnei è troppo tardi ed è costretto a fuggire.

Romolo assume il comando, ripristina il Sacro Fuoco per riacquistare la benevolenza divina e si prepara ad affrontare Remo, in uno scontro che vedrà sopravvivere solo uno dei due per essere incoronato Re e dare inizio al grande impero di Roma

Io prima di te: il Film Stasera in Tv su TV8 alle 21.30

(Drammatico, Sentimentale, 2016, durata: 110 Min)

Un film di Thea Sharrock con Emilia Clarke, Sam Claflin, Charles Dance, Matthew Lewis, Samantha Spiro, Vanessa Kirby, Jenna Coleman, Brendan Coyle, Janet McTeer, Henry Lloyd Hughes, Stephen Peacocke, Pablo Raybould e Muzz Khan.



Io prima di te: Prima clip italiana del film: Io resto - HD



Trama del Film Io prima di te: La protagonista della vicenda è Louisa ‘Lou’ Clark, una ventiseienne inglese che trascorre la sua esistenza in un modesto paesino di campagna. Nonostante Lou abbia una personalità eclettica e uno stile stravagante, le sue ambizioni sono subordinate alla necessità di contribuire alla precaria condizione economica della famiglia. Anche nella vita privata la ragazza non vuole correre rischi, rimanendo al fianco dell’opprimente appassionato di fitness, Patrick. Dopo essere stata licenziata dal locale ‘The Butter Bun’, Lou accetta la proposta della ricchissima famiglia Traynor, che cerca un’assistente per il figlio rimasto paralizzato a seguito di un incidente.

Nonostante la ragazza sia consapevole di non avere le giuste competenze, il compenso la spinge a cogliere questa nuova sfida. Will Traynor si presenta come uno scorbutico e frustrato trentenne, poco incline a sopportare la presenza dell’eccentrica assistente. Grazie all’aiuto dell’infermiere Nathan, Lou riesce a creare un rapporto con Will. Mentre lei lo spinge a superare i suoi limiti, mostrandogli quello che la vita ha ancora da offrirgli, lui la sprona a lottare per realizzare i suoi sogni, coltivando nuovi interessi e inaspettate passioni. Nasce così una complicità profonda, che va oltre la semplice amicizia, e la sognatrice Lou è convinta di aver trovato un uomo che la ami per quello che è. Quando la signora Traynor fa una terribile confessione su Will, Lou tenterà un ultimo gesto estremo per rimanere al fianco dell’uomo che le ha cambiato la vita per sempre.

Before I Go to Sleep: il Film Stasera in Tv su Rai 5 alle 21.15

(Drammatico, Thriller, 2014, durata: 92 Min)

Un film di Rowan Joffe con Nicole Kidman, Colin Firth, Mark Strong, Anne-Marie Duff, Dean-Charles Chapman e Jing Lusi.



Before I Go to Sleep: Il nuovo trailer del film, versione originale



Trama del Film Before I Go to Sleep: Il film segue la storia di Christine che, in seguito a un terribile incidente, è affetta da una forma grave di amnesia anterograda. La donna si sveglia tutti i giorni da anni senza ricordare nulla del suo passato più recente. L’unico periodo di cui ha memoria è il primo ventennio della sua vita. Non sa di avere un marito, Ben, e un figlio, Adam, né rammenta ciò che è accaduto il giorno del sinistro. Ad aiutarla c’è il dottor Nash che, attraverso l’ausilio di una fotocamera, gira un videodiario quotidiano per registrare i progressi della paziente.

Pian piano Christine riesce a ricostruire qualche pezzo del suo vissuto e, grazie a questi esercizi per ricordare, scopre che all’origine della sua amnesia c’è in realtà un’aggressione e che suo marito le ha sempre mentito dicendole che si era trattato di un incidente. Viene inoltre a conoscenza che la sua migliore amica, Claire, è ancora in città e non si è trasferita in Canada, così come le aveva detto Ben. Qualcosa proprio non quadra nella vita della protagonista, che non sa più riconoscere la realtà dalle menzogne. Alla fine, però, facendosi aiutare dalla sua amica, capisce che l’uomo che si finge il suo consorte si chiama in realtà Mike, ed è un suo ex amante. È stato proprio lui ad aggredirla anni prima provocandole la grave perdita di memoria. Christine è sconvolta e decide di affrontare la persona che le ha rovinato la vita: lui prova a giustificarsi sostenendo di essere l’unica persona che l’abbia mai amata davvero. Capendo di non fare alcuna presa sulla donna, l’uomo tenta di aggredirla ancora una volta…

Paulette: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.15

(Commedia, Drammatico, 2012, durata: 87 Min)

Un film di Jérôme Enrico con Bernadette Lafont, Dominique Lavanant, Carmen Maura, Françoise Bertin, André Penvern e Axelle Laffont.



Paulette: il trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film Paulette: Paulette è una donna anziana che vive da sola, nella periferia di Parigi. Odia tutti, specialmente gli immigrati di colore, senza escludere suo genero Ousmane e suo nipote Léo. Rimasta vedova ormai da molti anni e dopo un passato da brillante pasticcera, la scontrosa signora si trova in una drammatica situazione economica al limite della povertà.

Dopo l'ultimo pignoramento dei mobili, Paulette decide di reagire: dalle sue finestre osserva il fiorente business di alcuni spacciatori del quartiere e si rende conto di quanto sia remunerativa quella attività. Dopo aver preso contatti con il boss Vito - il quale è stupito dalla proposta dell'anziana, ma anche colpito dalla sua determinazione - fa dello spaccio il suo nuovo lavoro.

Paulette inizia a vendere e gli affari sembrano andare bene. Un pomeriggio, mentre sta preparando una torta, il nipotino fa cadere un po' di marijuana nell'impasto, scoprendo così un modo nuovo e gustoso per poter spacciare...

Transformers 4 - L'era dell'estinzione: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Azione, Fantascienza, 2014, durata: 165 Min)

Un film di Michael Bay con Mark Wahlberg, Stanley Tucci, Jack Reynor, Nicola Peltz, Sophia Myles, Kelsey Grammer, Titus Welliver, Bingbing Li, T.J. Miller, James Bachman, Thomas Lennon e Charles Parnell.



Transformers 4: L'era dell'estinzione: Nuovo trailer ufficiale italiano - HD



Trama del Film Transformers 4 - L'era dell'estinzione: Sessantacinque milioni di anni fa, una razza aliena nota come Creatori usò dispositivi chiamati Semi per ricoprire il pianeta Terra con una lega di Transformium, oggi usata dalle industrie K.S.I. per costruire droni artificiali.

Dopo la Battaglia di Chicago, gli umani hanno iniziato a considerare i Transformer una minaccia, portando il governo degli Stati Uniti a terminare tutti i programmi congiunti a essi. Sebbene le persone credano che agli Autobot sia stata concessa grazia e protezione, essi vengono invece cacciati da una divisione della CIA, guidata dall'ufficiale del governo Harold Attinger. L’ufficiale crede infatti che tutti i Transformer dovrebbero essere sterminati indipendentemente dalla loro fazione.

Il gruppo d’assalto è aiutato da Lockdown, un cacciatore di taglie cybertroniano che lavora per i Creatori. Lockdown promette di dare ad Attinger un Seme, qualora la sua divisione riesca a catturare Optimus Prime. Nonostante molte ricerche, del leader degli Autobot non vi è traccia.

Intanto a Città del Messico un Autobot viene scoperto in un teatro abbandonato da Cade Yeager (Mark Wahlberg), un inventore texano in difficoltà finanziarie, che lo porta nella sua fattoria. Mentre sua figlia adolescente Tessa e il socio in affari Lucas Flannery lo incoraggiano a consegnare l’Autobot, Cade vuole invece capirne la tecnologia.

Inavvertitamente l’inventore lo rianima apprendendo che si tratta di Optimus Prime. Sperando di ricevere una ricompensa dal governo, Lucas chiama le autorità che attaccano e distruggono la fattoria. Grazie all’aiuto del ragazzo di Tessa, riescono a scappare nel deserto dove trovano rifugio in una stazione di servizio abbandonata. Più tardi, Optimus richiama gli Autobot sopravvissuti mentre Cade scopre il coinvolgimento delle industrie K.S.I. negli attacchi ai Transformer alleati. Il leader degli Autobot promette di uccidere personalmente Attinger per le sue azioni contro i suoi fratelli, ma qualcosa di più pericoloso è pronto ad emergere.

Altri film questa sera in TV:

Solo 2 ore , in onda alle 21.25 su Nove : film thriller del 2006 di Richard Donner, con Bruce Willis, Mos Def, David Morse, Cylk Cozart, Jenna Stern, Beatriz Yuste, Joseph Siravo, David Zayas, David Sparrow, Tig Fong, Conrad Pla, Sasha Roiz, Eli Harris e Liam McGuckian.

, in onda : film thriller del 2006 di Richard Donner, con Bruce Willis, Mos Def, David Morse, Cylk Cozart, Jenna Stern, Beatriz Yuste, Joseph Siravo, David Zayas, David Sparrow, Tig Fong, Conrad Pla, Sasha Roiz, Eli Harris e Liam McGuckian. xXx , in onda alle 21.20 su Rai 4 : film azione, thriller del 2002 di Rob Cohen, con Vin Diesel, Samuel L. Jackson, Asia Argento, Marton Csokas, Joe Bucaro, Teejay Boyce, Michael Roof, Richy Müller, Werner Daehn, Petr Jakl e Jan Filipensky.

, in onda : film azione, thriller del 2002 di Rob Cohen, con Vin Diesel, Samuel L. Jackson, Asia Argento, Marton Csokas, Joe Bucaro, Teejay Boyce, Michael Roof, Richy Müller, Werner Daehn, Petr Jakl e Jan Filipensky. Il cavaliere pallido , in onda alle 21 su Iris : film western del 1985 di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Michael Moriarty, Carrie Snodgress, Chris Penn, Richard Dysart, Sydney Penny, Richard Kiel, Doug McGrath, Charles Hallahan, Marvin J. McIntyre, Fran Ryan e Richard Hamilton.

, in onda : film western del 1985 di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Michael Moriarty, Carrie Snodgress, Chris Penn, Richard Dysart, Sydney Penny, Richard Kiel, Doug McGrath, Charles Hallahan, Marvin J. McIntyre, Fran Ryan e Richard Hamilton. Agente Smart - Casino totale , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film commedia, azione del 2008 di Peter Segal, con Steve Carell, Anne Hathaway, Alan Arkin, Terence Stamp, Dwayne Johnson, Bill Murray, David Koechner, Ken Davitian, Masi Oka, Nate Torrence e Terry Crews.

, in onda : film commedia, azione del 2008 di Peter Segal, con Steve Carell, Anne Hathaway, Alan Arkin, Terence Stamp, Dwayne Johnson, Bill Murray, David Koechner, Ken Davitian, Masi Oka, Nate Torrence e Terry Crews. L'asilo dei papà, in onda alle 21.10 su Paramount : film commedia, family del 2003 di Steve Carr, con Eddie Murphy, Jeff Garlin, Steve Zahn, Regina King, Kevin Nealon, Jonathan Katz, Siobhan Fallon, Lisa Edelstein, Lacey Chabert, Laura Kightlinger, Leila Arcieri, Anjelica Huston, Khamani Griffin, Max Burkholder, Paul Anthony Reynolds e Rachael Harris.

in onda : film commedia, family del 2003 di Steve Carr, con Eddie Murphy, Jeff Garlin, Steve Zahn, Regina King, Kevin Nealon, Jonathan Katz, Siobhan Fallon, Lisa Edelstein, Lacey Chabert, Laura Kightlinger, Leila Arcieri, Anjelica Huston, Khamani Griffin, Max Burkholder, Paul Anthony Reynolds e Rachael Harris. Sono un fenomeno paranormale , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 1985 di Sergio Corbucci, con Alberto Sordi, Eleonora Brigliadori, Elsa Martinelli, Gisella Matthews, Maurizio Micheli, Ines Pellegrini, Sergio Stefanini, Teresa Dossi, Marco Di Venanzio, Néstor Garay, Massimo Gargia, Claudio Gora, Pippo Baudo, Gianni Bonagura e Lorenzo D'Avanzo.

, in onda : film commedia del 1985 di Sergio Corbucci, con Alberto Sordi, Eleonora Brigliadori, Elsa Martinelli, Gisella Matthews, Maurizio Micheli, Ines Pellegrini, Sergio Stefanini, Teresa Dossi, Marco Di Venanzio, Néstor Garay, Massimo Gargia, Claudio Gora, Pippo Baudo, Gianni Bonagura e Lorenzo D'Avanzo. La leggenda del pianista sull'oceano , in onda alle 21.10 su TV2000 : film drammatico del 1998 di Giuseppe Tornatore, con Tim Roth, Pruitt Taylor Vince, Bill Nunn, Clarence Williams III, Melanie Thierry, Gabriele Lavia, Peter Vaughan, Niall O'Brien, Alberto Vazquez, Luigi De Luca, Femi Elufowoju Jr., Nigel Fan, Harry Ditson e Eamon Geoghegan.

, in onda : film drammatico del 1998 di Giuseppe Tornatore, con Tim Roth, Pruitt Taylor Vince, Bill Nunn, Clarence Williams III, Melanie Thierry, Gabriele Lavia, Peter Vaughan, Niall O'Brien, Alberto Vazquez, Luigi De Luca, Femi Elufowoju Jr., Nigel Fan, Harry Ditson e Eamon Geoghegan. True Justice 2 - Reazione violenta, in onda alle 21.30 su Spike: film azione del 2012 di Lauro Chartrand, con Steven Seagal e Tanaya Beatty.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: