Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 1 Dicembre 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: The Founder, Il Commissario Montalbano: La piramide di fango, Rango, Quiz Show, Seven Sisters, Il fidanzato di mia sorella, Sentieri selvaggi. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Il Collegio, Le Iene, CartaBianca, Di Martedì, Calcio, Champions League: Atalanta-Midtjylland.

Film Stasera in TV di Oggi Martedì 1 Dicembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: The Founder, Il Commissario Montalbano: La piramide di fango, Rango, Quiz Show, Seven Sisters, Il fidanzato di mia sorella, Sentieri selvaggi, Ghost Rider - Spirito di vendetta, Butter, L'amore è eterno finché dura, Ultimatum alla Terra.

I Migliori Film in TV oggi in prima serata

The Founder: stasera in tv su Rai 5 alle 21.15

(Biografico, Drammatico, 2016, durata: 115 Min)

Un film di John Lee Hancock con Michael Keaton, Linda Cardellini, Patrick Wilson, Nick Offerman, Laura Dern, John Carroll Lynch, B.J. Novak e Katie Kneeland.



The Founder: Trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film The Founder: Nel 1954 in Illinois, Ray Kroc è un venditore di frullatori i cui affari non vanno a gonfie vele. Ray crede che la colpa dell'insuccesso sia dovuto al metodo troppo antiquato di servire la clientela che, stanca delle lunghe attese, spesso perde interesse nel prodotto. Grazie al suo lavoro di venditore itinerante, Kroc può osservare attentamente le dinamiche dei ristoranti, in cui è costretto a mangiare, e quanto l'inefficienza degli impiegati sia deleteria per gli affari. Quando la sua collega June lo informa che il ristorante McDonald di San Bernardino ha intenzione di fare alla loro ditta un grande e costoso ordine, Kroc decide di recarsi personalmente sul luogo. Giunto al ristorante, Ray rimane sorpreso nel constatare che il locale riesce a soddisfare gli ordini dei clienti in pochissimo tempo, offrendo cibo a prezzi stracciati. Dopo aver gustato il suo panino, l'uomo riesce a presentarsi al proprietario Mac McDonald, che gli mostra la maniacale organizzazione delle cucine e gli presenta il fratello Dick. Colpito dalle idee innovative dei McDonald, Kroc deciderà di cambiare vita e cercare di inserirsi nella nuova e dinamica realtà di ristorazione...

Il Commissario Montalbano - La piramide di fango: stasera in tv su Rai 1 alle 21.25

(Giallo, 2016, durata: 105 Min)

Un film di Alberto Sironi con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Sonia Bergamasco, Teresa Mannino, Yuliya Mayarchuk, Toni Laudadio, Mimmo Mignemi, Ubaldo Lo Presti, Roberto Nobile, Marcello Perracchio, Davide Lo Verde e Ketty Governali.







Trama del Film Il Commissario Montalbano: La piramide di fango: È notte fonda e piove a dirotto. Un uomo, in mutande e canottiera, gravemente ferito, sanguinante, corre disperatamente su una bicicletta, fino a entrare in un cantiere che ormai è tutto un pantano. Con le ultime forze che gli restano, va a infilarsi in una grossa tubatura della condotta idrica in costruzione. È là che viene trovato cadavere, la mattina seguente.

Il commissario riesce dunque a trovare la sua abitazione e a identificarlo: si tratta del trentacinquenne Gerlando Nicotra, la cui morte ha che fare con un enorme giro di corruzione e malaffare...

Rango: stasera in tv su Paramount Network alle 21.10

(Animazione, Azione, Avventura, 2011, durata: 107 Min)

Un film di Gore Verbinski con le voci originali di Johnny Depp, Isla Fisher, Bill Nighy, Abigail Breslin, Ian Abercrombie, Hemky Madera, Timothy Olyphant, Ned Beatty, Alfred Molina, Gil Birmingham e Ray Winstone.



Rango: Nuovo trailer



Trama del Film Rango: Il protagonista è un camaleonte, Rango, che sistemato nel suo terrario, sta viaggiando con il padrone a bordo di un'auto.

A causa di una brusca sterzata, viene sbalzato via dalla macchina e atterra nel Deserto del Mojave, ed è qui che inizia il vero viaggio; lui, che non ha mai parlato con nessuno, se non con i pupazzi inanimati nella sua teca, incontra l'armadillo Carcassa; poi conosce Borlotta, l'iguana con un involontario meccanismo di difesa che fa sì che si immobilizzi ogni volta che si arrabbia, che lo conduce fino a Polvere, una cittadina del vecchio West in emergenza da siccità.

Dandosi il nome di Rango (dopo aver bevuto del durango, succo di cactus), si attribuisce gesta eroiche con gli abitanti del luogo per guadagnarsi il loro rispetto ed uccide con un colpo di fortuna il falco che da tempo terrorizzava il paese. Viene nominato sceriffo, e quando dei fuorilegge rapinano la banca dall'ultima riserva d'acqua, decide di partire con alcuni impavidi abitanti alla ricerca di una nuova fonte, con la benedizione del sindaco di Polvere, la tartaruga John, che abita nella cittadina "da prima che l'autostrada dividesse il deserto"; proprio lui si rivelerà un personaggio chiave nella storia, che così si sussegue tra scene esilaranti, colpi di scena e risvolti inaspettati...

Quiz Show: stasera in tv su TV2000 alle 21.10

(Drammatico, 1994, durata: 132 Min)

Un film di Robert Redford con John Turturro, Rob Morrow, Ralph Fiennes, Paul Scofield, David Paymer, Allan Rich, Barry Levinson, Christopher McDonald, Martin Scorsese, Mira Sorvino, Elizabeth Wilson, Hank Azaria e Johann Carlo







Trama del Film Quiz Show: E' la storia dello scandalo che negli anni Cinquanta portò alla luce le irregolarità di un famoso programma a premi televisivo. La star del telequiz, Twenty-One, è Herbie Stempel, un ebreo nato nel Queens, che un giorno si ritrova a fare i conti con un terribile calo di pubblico di quello che un tempo era lo show più seguito della NBC. L'uomo decide allora di lasciare la scena a un concorrente più attraente, parente del premio Pulitzer, Charles Van Doren, con la promessa però di continuare la sua carriera sul piccolo schermo. Gli ascolti tornano alle stelle e Stempel, che nel frattempo ha finito il denaro vinto e non vede decollare il suo futuro in tv, decide di denunciare al Grand Jury i produttori Dan Enright e Albert Freedman, accusandoli di avergli dato le risposte corrette per vincere il quiz. Grazie a qualche potente conoscenza, tuttavia, la denuncia viene archiviata. Fiutando qualcosa di sospetto, però, Dick Goodwin, un ispettore del Congresso, decide di indagare, avvalendosi anche dell’aiuto dello stesso Stempel...

Film che vale la pena vedere stasera in TV:

Seven Sisters, in onda alle 21.20 su Rai 4 : film thriller-fantascientifico del 2017 di Tommy Wirkola, con Noomi Rapace, Willem Dafoe, Glenn Close, Robert Wagner, Marwan Kenzari, Jeppe Beck Laursen e Pål Sverre Valheim Hagen.

: film thriller-fantascientifico del 2017 di Tommy Wirkola, con Noomi Rapace, Willem Dafoe, Glenn Close, Robert Wagner, Marwan Kenzari, Jeppe Beck Laursen e Pål Sverre Valheim Hagen. Il fidanzato di mia sorella, in onda alle 21.10 su Rai Movie : film commedia sentimentale del 2014 di Tom Vaughan, con Pierce Brosnan, Jessica Alba, Salma Hayek, Malcolm McDowell, Brandi Burkhardt, Ben McKenzie, Marlee Matlin, Paul Rae, Ivan Sergei e Juliet Mills.

: film commedia sentimentale del 2014 di Tom Vaughan, con Pierce Brosnan, Jessica Alba, Salma Hayek, Malcolm McDowell, Brandi Burkhardt, Ben McKenzie, Marlee Matlin, Paul Rae, Ivan Sergei e Juliet Mills. Ghost Rider - Spirito di vendetta, in onda alle 21 su 20 : film azione, fantasy, thriller del 2012 di Mark Neveldine e Brian Taylor, con Nicolas Cage, Idris Elba, Ciarán Hinds, Violante Placido, Christopher Lambert, Johnny Whitworth, Fergus Riordan, Jacek Koman e Vincent Regan.

: film azione, fantasy, thriller del 2012 di Mark Neveldine e Brian Taylor, con Nicolas Cage, Idris Elba, Ciarán Hinds, Violante Placido, Christopher Lambert, Johnny Whitworth, Fergus Riordan, Jacek Koman e Vincent Regan. Sentieri selvaggi, in onda alle 21 su Iris : film western del 1956 di John Ford, con John Wayne, Jeffrey Hunter, Vera Miles, Ward Bond, Natalie Wood, John Qualen, Olive Carey, Billy Cartledge, Ken Curtis, Walter Coy, Henry Brandon e Beulah Archuletta.

: film western del 1956 di John Ford, con John Wayne, Jeffrey Hunter, Vera Miles, Ward Bond, Natalie Wood, John Qualen, Olive Carey, Billy Cartledge, Ken Curtis, Walter Coy, Henry Brandon e Beulah Archuletta. Butter, in onda alle 21.20 su Cielo : film commedia del 2011 di Jim Field Smith, con Hugh Jackman, Olivia Wilde, Alicia Silverstone, Ashley Greene, Jennifer Garner, Yara Shahidi, Ty Burrell, Phyllis Smith, Rob Corddry, Pruitt Taylor Vince, Kristen Schaal, Joe Chrest e Corena Chase.

: film commedia del 2011 di Jim Field Smith, con Hugh Jackman, Olivia Wilde, Alicia Silverstone, Ashley Greene, Jennifer Garner, Yara Shahidi, Ty Burrell, Phyllis Smith, Rob Corddry, Pruitt Taylor Vince, Kristen Schaal, Joe Chrest e Corena Chase. L'amore è eterno finché dura, in onda alle 21 su Cine 34: film commedia del 2004 di Carlo Verdone, con Carlo Verdone, Laura Morante, Stefania Rocca, Rodolfo Corsato, Antonio Catania, Lucia Ceracchi, Gabriella Pession, Elisabetta Rocchetti, Orsetta De' Rossi, Mauro Marchese, Guglielmo Cascioli, Raffaella Lebboroni, Giovanni Corbellini e Claudio Ammendola.

Altri film questa sera in TV:

Ultimatum alla Terra, in onda alle 21.25 su Nove : film fantascienza del 2008 di Scott Derrickson, con Keanu Reeves, Jennifer Connelly, Jaden Smith, Kathy Bates, Jon Hamm, John Cleese, Kyle Chandler, Robert Knepper, James Hong, John Rothman e Juan Riedinger.

: film fantascienza del 2008 di Scott Derrickson, con Keanu Reeves, Jennifer Connelly, Jaden Smith, Kathy Bates, Jon Hamm, John Cleese, Kyle Chandler, Robert Knepper, James Hong, John Rothman e Juan Riedinger. Tutti insieme per Natale, in onda alle 21.35 su TV8 : film commedia, drammatico, family del 2018 di Allan Harmon, con Jessy Schram, Chad Michael Murray, Teryl Rothery, Matreya Scarrwener, Jeff Gonek, Cardi Wong, Rebekah Asselstine e Marlie Collins.

: film commedia, drammatico, family del 2018 di Allan Harmon, con Jessy Schram, Chad Michael Murray, Teryl Rothery, Matreya Scarrwener, Jeff Gonek, Cardi Wong, Rebekah Asselstine e Marlie Collins. E alla fine l'amore, in onda alle 21.20 su Rai Premium : film sentimentale del 2018 di Susanna Salonen, con Fabian Busch, Katja Studt, Paula Hartmann, Martin Brambach, Maureen Havlena, Linus Düwer, Katrin Ingendoh, Katrin Wichmann e Robert Schupp.

: film sentimentale del 2018 di Susanna Salonen, con Fabian Busch, Katja Studt, Paula Hartmann, Martin Brambach, Maureen Havlena, Linus Düwer, Katrin Ingendoh, Katrin Wichmann e Robert Schupp. True Justice - Giustizia letale, in onda alle 21.20 su Spike : film d'azione del 2011 di Wayne Rose, con Steven Seagal, Meghan Ory, Warren Christie, Sarah Lind, Adrian Hough, Ty Olsson, Tia Carrere e Fulvio Cecere.

: film d'azione del 2011 di Wayne Rose, con Steven Seagal, Meghan Ory, Warren Christie, Sarah Lind, Adrian Hough, Ty Olsson, Tia Carrere e Fulvio Cecere. Veronica Mars - Il Film, in onda alle 21.10 su Italia 2: film commedia, giallo del 2014 di Robert Thomas, con Kristen Bell, Jason Dohring, Krysten Ritter, Enrico Colantoni, Gaby Hoffmann, Chris Lowell, Percy Daggs III, Tina Majorino, Martin Starr, Julie Gonzalo, Justin Long, Christine Lakin, Jerry O'Connell, Francis Capra, Ryan Hansen, James Franco e Daran Norris.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: