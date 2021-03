Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 8 Marzo 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Il Commissario Montalbano: Il metodo Catalanotti, Colette, Il Castello di vetro, Titanic, The Lady - L'amore per la libertà, Blow, Che pasticcio, Bridget Jones!, Lawless. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: L'atlante che non c'è, Tutte a casa.

Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 8 Marzo 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il Commissario Montalbano: Il metodo Catalanotti, Colette, Il Castello di vetro, Titanic, The Lady - L'amore per la libertà, Blow, Che pasticcio, Bridget Jones!, Lawless, Tre uomini e una gamba, Rocky Balboa, Underworld: Evolution, Final Destination, Only You - Amore a prima vista, Joker - Wild Card.

Il Commissario Montalbano - Il metodo Catalanotti: il Film Stasera in Tv su Rai 1 alle 21.25

(Commedia, Drammatico, Giallo, 2021, durata: 117 Min)

Un film di Alberto Sironi e Luca Zingaretti con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Antonia Truppo, Angelo Russo, Carlo Cartier, Marina Rocco, Monica Dugo, Aglaia Mora, Maurizio Bologna, Giampiero Cicciò, Gaetano Aronica, Greta Scarano e Sonia Bergamasco.



Il Commissario Montalbano: Il metodo Catalanotti: Clip Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Il Commissario Montalbano - Il metodo Catalanotti: Il film vede il commissario Montalbano alle prese con un caso di omicidio, quello di Carmelo Catalanotti, un uomo assassinato con una pugnalata al petto. Questa uccisione, però, presenta subito degli elementi sospetti: il corpo è posto in una strana postura e non c'è sangue. Con una breve ricerca sul malcapitato, Montalbano scopre che la vittima era uno strozzino, seppur dal carattere affabile, e anche un attore teatrale apprezzato. Era, infatti, il fondatore della Trinacriarte, una compagnia di teatro amatoriale di Vigàta, nota per avere tra le sue fila moltissimi appassionati del palcoscenico, che hanno fatto di quest'arte il loro unico credo. Catalanotti aveva un'importanza fondamentale per questo gruppo, in quanto visto come un vero e proprio guru dagli altri membri, che dovevano sottostare al suo metodo di recitazione filodrammatico, il quale si rivelava spesso inquietante e sadico. Il commissario vede in questo stile di insegnamento la possibile causa della morte dell'uomo.

La situazione si complica quando Mimì Augello, mentre cerca di fuggire dalle ire del marito della sua amante, che ha scoperto il tradimento, si imbatte in un corpo senza vita...

Colette: il Film Stasera in Tv su Rai 2 alle 21.20

(Biografico, Drammatico, 2018, durata: 111 Min)

Un film di Wash Westmoreland con Keira Knightley, Eleanor Tomlinson, Dominic West, Fiona Shaw, Denise Gough, Robert Pugh, Ray Panthaki e Mate' Haumann.



Colette: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Colette: Il film racconta la storia della scrittrice ma anche attrice e critica teatrale Sidonie-Gabrielle Colette, l'autrice più innovativa, spregiudicata e tra le più controverse della sua epoca, la Belle Époque parigina.

Nata e cresciuta in un piccolo centro della campagna francese, Colette arriva nella Parigi di fine Ottocento dopo aver sposato l'aristocratico Willy, un ambizioso impresario letterario. Affascinata dalla vivacità intellettuale dei salotti della capitale e spinta a scrivere dal marito, Colette riprende i suoi scritti di scuola e dà alla luce una serie di libri pubblicati con il nome di Willy.

I romanzi diventano ben presto un fenomeno letterario e la loro protagonista - Claudine - un'icona della cultura pop parigina, oltre che un simbolo di libertà femminile.

Mentre cresce insieme alla sua Claudine, diventando sempre più consapevole di se stessa, Colette decide di porre fine al suo matrimonio e inizia una battaglia per rivendicare la proprietà delle sue opere e guadagnare la sospirata emancipazione sociale.

Il Castello di vetro: il film Stasera in Tv su Rai 3 alle 21.20

(Biografico, Drammatico, 2017, durata: 127 Min)

Un film di Destin Daniel Cretton con Brie Larson, Naomi Watts, Woody Harrelson, Sarah Snook, Max Greenfield, Iain Armitage, Ella Anderson e Charlie Shotwell.



Il Castello di vetro: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Il Castello di vetro: Basato sull'autobiografia della giornalista americana Jeannette Walls (per oltre 5 anni nella classifica dei Best Seller del New York Times), Il castello di vetro è il racconto dell'infanzia nomade e travagliata dell'autrice/protagonista.

Seconda di quattro fratelli, Jeannette cresce con una madre immatura e capricciosa, più attenta agli scorci da dipingere che alle necessità dei figli, e un padre affettuoso ma alcolizzato. Quando non è ubriaco, Rex Walls si getta in progetti sconsiderati, elabora complesse strategie di guadagno e infarcisce la mente dei figli di aneddoti bizzarri e fantasiosi, che col tempo alle due sorelle maggiori non bastano più. L'immaginario castello di vetro, che lo sconclusionato genitore progetta un giorno di costruire per le bambine, diventa perciò simbolo dei fallimenti e delle promesse infrante. Ma anche dei guizzi della follia e dell'immaginazione.

Titanic: il Film Stasera in Tv su Canale 5 alle 21.20

(Drammatico, 1997, durata: 195 Min)

Un film diJames Cameron con Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates, Frances Fisher, Gloria Stuart, Bill Paxton, Bernard Hill, Suzy Amis, Nicholas Cascone, Victor Garber, Lewis Abernathy, Jonathan Hyde, Danny Nucci, David Warner, Eric Braeden e Charlotte Chatton.



Titanic: Trailer Italiano per il 20esimo anniversario - HD



Trama del Film Titanic: La storia è narrata da Rose DeWitt Bukater, un’anziana signora sopravvissuta al terribile naufragio del transatlantico RMS Titanic, avvenuto nell’aprile del 1912.

All’epoca Rose è una diciassettenne britannica che si imbarca con la madre Ruth e lo spocchioso fidanzato Cal Hockley, che è costretta a sposare per sanare i debiti della sua famiglia.

Oppressa dal suo destino, Rose si arrampica sul parapetto, decisa a togliersi la vita. La ragazza, tuttavia, viene dissuasa dallo squattrinato Jack Dawson e Cal, per ringraziare il giovane, lo invita ad un'opulenta cena.

Quella sera, l’uomo dona a Rose un formidabile gioiello appartenuto a Luigi XVI, chiamato ‘il Cuore dell’Oceano’. Ma la ragazza preferisce passare il suo tempo con Jack, piuttosto che sopportare la presenza del suo arrogante promesso sposo. Tra i due nasce ben presto un sincero e profondo sentimento, ma Cal si accorge della relazione clandestina e impone a Rose di non frequentare più Jack.

Nonostante la ragazza provi a sottostarsi al matrimonio organizzato da sua madre, i sentimenti che prova per Jack sono troppo forti e i due si dichiarano amore. Il giovane dipinge un erotico ritratto dell’amata e la coppia progetta di fuggire segretamente insieme, una volta sbarcati in America. Ma il destino non si mostrerà clemente con loro.

The Lady - L'amore per la libertà: il Film Stasera in Tv su La7 alle 21.15

(Biografico, Drammatico, 2011, durata: 145 Min)

Un film di Luc Besson con Michelle Yeoh, David Thewlis, William Hope e Sahajak Boonthanakit.



The Lady - L'amore per la libertà: Il trailer italiano del film di Luc Besson



Trama del Film The Lady - L'amore per la libertà: Nel 1947, la Birmania ottiene l’indipendenza grazie al contributo di Aung San, il quale però viene poco dopo assassinato insieme ai suoi compagni da un gruppo di soldati. Quell'uomo era il padre di Aung San Suu Kyi, che ora vive felicemente a Londra col marito Michael Aris e i due figli.

Nel 1988 Suu è costretta a tornare dopo molti anni nel suo paese d’origine per assistere la madre, gravemente malata. Lì si rende conto con i propri occhi che la dittatura militare birmana sta soffocando col sangue e la violenza le rivolte del popolo. Capisce quindi che la Birmania ha bisogno di un cambiamento politico e si unisce al movimento per la libertà della nazione, diventandone la portavoce. Dopo essere diventata un simbolo di speranza per il popolo birmano, il governo condanna Suu agli arresti domiciliari, separandola per lungo tempo dai suoi affetti più cari, a cui viene negato l’accesso in Birmania. Ma Suu, grazie al suo coraggio e alla sua determinazione, continua a portare avanti la propria battaglia per la libertà della Birmania.

Blow: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Drammatico, 2001, durata: 120 Min)

Un film di Ted Demme con Johnny Depp, Penélope Cruz, Jordi Mollà, Franka Potente, Ray Liotta, Max Perlich, Rachel Griffiths, Ethan Suplee, Paul Reubens, Miguel Sandoval, Michael Tucci e Emma Roberts.



Blow: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Blow: Negli anni Cinquanta, George è un bambino del Massachusetts che passa le sue giornate con l’amico Tonno. Suo padre è un lavoratore onesto ma abbandonato dallo stato, e che perdona le periodiche fughe dell’irrequieta madre. Ormai adulti, George e Tonno decidono di trasferirsi in California dove Barbara Buckley li convincerà a lavorare per il suo amico Derek Foreal, invischiato nel traffico di marijuana. Grazie a questa nuova "professione" i due amici diventano ben presto famosi in tutta la California del Sud, ma la fama e i soldi facili non fanno altro che aumentare l’ambizione di George. Coinvolgendo nel suo giro d’affari l’amico Kevin Dulli, Jung sposta la sua attività sull’East Coast. Data la massiccia richiesta della clientela, George decide di andare in Messico per scovare un vero fornitore di marijuana. Così, gli affari subiscono un’impennata e George si gode la ricchezza, fino a quando, due anni dopo, l’uomo viene arrestato per possesso di droga. Barbara si ammala di cancro e, per accudirla, George diventa latitante. Tornato a casa, il padre lo accoglie con gioia, mentre sua madre è decisa a punirlo e lo denuncia alla polizia.

Recluso nel carcere di Danbury, George fa la conoscenza di Diego Delgado, che lo introdurrà allo spaccio di cocaina...

Che pasticcio, Bridget Jones!: il Film Stasera in Tv su La5 alle 21.10

(Commedia, 2004, durata: 108 Min)

Un film di Beeban Kidron con Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant, Gemma Jones, Jim Broadbent, Jacinda Barrett, James Callis, Shirley Henderson e Sally Phillips.



Che pasticcio, Bridget Jones!: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Che pasticcio, Bridget Jones!: Sono passati 6 mesi, 4 giorni e 7 ore da quando Bridget Jones ha avuto il suo lieto fine. Mentre Bridget mette in imbarazzo Mark Darcy nel corso di un’importante riunione, la maldestra trentenne non si esime dal combinare l’ennesimo guaio sul posto di lavoro. La disavventura, tuttavia, sembra aver riscosso molto successo tra il pubblico della rete televisiva per la quale lavora e a Bridget viene offerto un nuovo importante incarico. È allora che la donna si imbatte in Daniel Cleaver. Il suo ex fidanzato le propone di andare a cena insieme ma Bridget rifiuta, preparandosi alla serata romantica con Mark. Le sue aspettative, purtroppo, sono deluse e non le rimane che rifugiarsi in un pub con gli amici di sempre. Qui, la pettegola Janey le confiderà di aver avvistato Darcy in compagnia della bellissima collega Rebecca Giles...

Lawless: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.20

(Drammatico, 2012, durata: 120 Min)

Un film di John Hillcoat con Tom Hardy, Shia LaBeouf, Jason Clarke, Jessica Chastain, Mia Wasikowska, Gary Oldman, Guy Pearce, Noah Taylor e Dane DeHaan.



Lawless: Il trailer italiano del film



Trama del Film Lawless: Il film è ambientato nei primi anni Trenta, durante il periodo del proibizionismo in America.

Nella contea di Franklin, in Virginia, i fratelli Bondurant gestiscono con successo una distilleria clandestina. Il primogenito è Howard, reduce della Prima guerra mondiale, poi c’è il carismatico Forrest e infine il giovane Jack. Con l’aiuto dell’amico Cricket Pate, il gruppo utilizza un bar come facciata per nascondere le attività illegali e cerca di tenersi fuori dalle faide tra i gangster della zona.

Un giorno si recano al locale l’avvocato Mason Wardell, lo sceriffo e l’agente Charlie Rakes. Quest’ultimo chiede ai Bondurant una percentuale sui loro profitti in cambio del silenzio da parte delle autorità sulle operazioni di contrabbando. Su tutte le furie, Forrest non solo si rifiuta di accettare, ma li minaccia di morte se osano ripresentarsi.

Poco dopo, Jack scopre che Rakes è a casa di Cricket per scoprire dove si trova la distilleria. Il ragazzo cerca di intervenire a favore dell’amico, ma viene brutalmente picchiato dal poliziotto corrotto. Decisi a non cedere alle minacce che Rakes inizia a fargli senza sosta, per i Bondurant comincia una guerra per difendere la vita, la famiglia e i loro amori, tra cui la cameriera Maggie Beauford e la figlia del pastore Bertha Minnix .

Altri film questa sera in TV:

Tre uomini e una gamba , in onda alle 21.20 su Italia 1 : film commedia del 1997 di Massimo Venier, Giovanni, Giacomo e Aldo, con Aldo, Giovanni, Giacomo, Marina Massironi, Carlo Croccolo, Luciana Littizzetto e Eleonora Mazzoni.

, in onda : film commedia del 1997 di Massimo Venier, Giovanni, Giacomo e Aldo, con Aldo, Giovanni, Giacomo, Marina Massironi, Carlo Croccolo, Luciana Littizzetto e Eleonora Mazzoni. Rocky Balboa , in onda alle 21.25 su Nove : film drammatico del 2006 di Sylvester Stallone, con Sylvester Stallone, Burt Young, Milo Ventimiglia, Geraldine Hughes, Antonio Tarver, James Francis Kelly III, Tony Burton, Henry G. Sanders e Tim Carr.

, in onda : film drammatico del 2006 di Sylvester Stallone, con Sylvester Stallone, Burt Young, Milo Ventimiglia, Geraldine Hughes, Antonio Tarver, James Francis Kelly III, Tony Burton, Henry G. Sanders e Tim Carr. Underworld: Evolution , in onda alle 21.20 su Rai 4 : film azione, fantasy del 2006 di Len Wiseman, con Kate Beckinsale, Scott Speedman, Bill Nighy, Shane Brolly, Michael Sheen, Derek Jacobi, Steven Mackintosh, John Mann, Scott McElroy, Brian Steele, Christopher R. Sumpton, Zita Görög e Dan Payne.

, in onda : film azione, fantasy del 2006 di Len Wiseman, con Kate Beckinsale, Scott Speedman, Bill Nighy, Shane Brolly, Michael Sheen, Derek Jacobi, Steven Mackintosh, John Mann, Scott McElroy, Brian Steele, Christopher R. Sumpton, Zita Görög e Dan Payne. Cat Ballou , in onda alle 21.10 su Rai Movie : film western del 1965 di Elliot Silverstein, con Jane Fonda, Lee Marvin, Michael Callan, Dwayne Hickman, Nat 'King' Cole, Stubby Kaye, John Marley, Arthur Hunnicutt, Reginald Denny, Tom Nardini e Jay C. Flippen.

, in onda : film western del 1965 di Elliot Silverstein, con Jane Fonda, Lee Marvin, Michael Callan, Dwayne Hickman, Nat 'King' Cole, Stubby Kaye, John Marley, Arthur Hunnicutt, Reginald Denny, Tom Nardini e Jay C. Flippen. Final Destination , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film thriller del 2000 di James Wong, con Devon Sawa, Ali Larter, Kerr Smith, Kristen Cloke, Daniel Roebuck, Roger Guenveur Smith, Chad E. Donella, Amanda Detmer, Tony Todd, Brendan Fehr e Seann William Scott.

, in onda : film thriller del 2000 di James Wong, con Devon Sawa, Ali Larter, Kerr Smith, Kristen Cloke, Daniel Roebuck, Roger Guenveur Smith, Chad E. Donella, Amanda Detmer, Tony Todd, Brendan Fehr e Seann William Scott. Only You - Amore a prima vista , in onda alle 21.10 su Paramount : film commedia sentimentale del 1994 di Norman Jewison, con Marisa Tomei, Robert Downey Jr., Bonnie Hunt, Joaquim de Almeida, Fisher Stevens, Billy Zane, Adam LeFevre, John Benjamin Hickey, Siobhan Fallon, Phyllis Newman, Denise Du Maurier, Antonia Rey, Tammy Minoff, Jessica Hertel e Harry Barandes.

, in onda : film commedia sentimentale del 1994 di Norman Jewison, con Marisa Tomei, Robert Downey Jr., Bonnie Hunt, Joaquim de Almeida, Fisher Stevens, Billy Zane, Adam LeFevre, John Benjamin Hickey, Siobhan Fallon, Phyllis Newman, Denise Du Maurier, Antonia Rey, Tammy Minoff, Jessica Hertel e Harry Barandes. Un'estate a Praga , in onda alle 21.20 su Rai Premium : film sentimentale del 2017 di Karola Meeder, con Tomas Hanak, Katja Weitzenböck, Laura Preiss, Peter Benedict, Timur Isik e Ljuba Krbová.

, in onda : film sentimentale del 2017 di Karola Meeder, con Tomas Hanak, Katja Weitzenböck, Laura Preiss, Peter Benedict, Timur Isik e Ljuba Krbová. Una cella in due , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 2011 di Nicola Barnaba, con Enzo Salvi, Maurizio Battista, Massimo Ceccherini, Simona Borioni, Jane Alexander, Serena Bonanno, Gianni Ferreri, Nicole Murgia, Sara Tommasi, Mario Corsi, Andrea Tommasini e Melita Toniolo.

, in onda : film commedia del 2011 di Nicola Barnaba, con Enzo Salvi, Maurizio Battista, Massimo Ceccherini, Simona Borioni, Jane Alexander, Serena Bonanno, Gianni Ferreri, Nicole Murgia, Sara Tommasi, Mario Corsi, Andrea Tommasini e Melita Toniolo. Joker - Wild Card , in onda alle 21.05 su 20 : film drammatico, thriller, azione del 2015 di Simon West, con Jason Statham, Sofia Vergara, Stanley Tucci, Milo Ventimiglia, Angela Kerecz, Anne Heche, Michael Angarano, Matthew Willig, Jason Alexander e Max Casella.

, in onda : film drammatico, thriller, azione del 2015 di Simon West, con Jason Statham, Sofia Vergara, Stanley Tucci, Milo Ventimiglia, Angela Kerecz, Anne Heche, Michael Angarano, Matthew Willig, Jason Alexander e Max Casella. Karol: Un uomo diventato Papa, in onda alle 21.10 su TV2000: film biografico del 2005 di Giacomo Battiato, con Piotr Adamczyk, Malgorzata Bela, Raoul Bova, Ennio Fantastichini, Violante Placido, Matt Craven, Kenneth Welsh, Ken Duken, Jakub Bohosiewicz, Olgierd Lukingaszewic, Mateusz Damiecki, Radoslaw Pazura, Thomas Welch, Hristo Shopov, Anna Cieslak, Sambor Czarnota, Kaja Bien e Szymon Bobrowski.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: