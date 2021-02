Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 8 Febbraio 2021

Anticipazioni TV

The Nest (Il Nido): il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Horror, 2019, durata: 107 Min)

Un film di Roberto De Feo con Justin Korovkin, Francesca Cavallin, Ginevra Francesconi, Maurizio Lombardi, Gabriele Falsetta e Massimo Rigo.



The Nest (Il Nido): Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film The Nest (Il Nido): Il film segue la storia di Samuel un giovane ragazzo costretto su una sedia a rotelle che vive con sua madre Elena a "Villa dei Laghi" una residenza isolata circondata da boschi. Bloccato nella routine familiare e con il rigoroso divieto di allontanarsi dalla dimora, Samuel cresce apparentemente protetto ma insoddisfatto e irrequieto. Tuttavia, la vita nella Villa è sempre più frequentemente sconvolta da avvenimenti strani ed inquietanti; fino a quando, l'arrivo dell’adolescente Denise scardinerà definitivamente gli equilibri della famiglia, dando a Samuel la forza di opporsi alle restrizioni imposte da sua madre e di cercare la verità sul mondo che lo circonda. Ma Elena non lascerà andare suo figlio così facilmente e sarà pronta a fare di tutto per tenerlo con sé. Perché Elena costringe Samuel a vivere come prigioniero nella sua stessa casa, vietandogli di lasciare la tenuta? Quale mistero nasconde?

Fuga da Alcatraz: il Film Stasera in Tv su La7 alle 21.15

(Drammatico, Thriller, 1979, durata: 112 Min)

Un film di Don Siegel con Clint Eastwood, Patrick McGoohan, Roberts Blossom, Jack Thibeau, Fred Ward, Don Michaelian, Frank Ronzio, Don Siegel, Madison Arnold, Bob Balhatchet, Paul Benjamin, Stephen Bradley, Blair Burrows, David Cryer, Bruce M. Fischer, Larry Hankin, Ray K. Goman, Matthew J. Locricchio, Ron Vernan e Fred Stuthman.



Fuga da Alcatraz: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Fuga da Alcatraz: Nel 1960, l'isolata prigione di Alcatraz è il luogo di detenzione più sicuro degli Stati Uniti d’America. Nel corso dei precedenti ventisei anni, nessuno è mai riuscito a lasciare l'isola. Per questo, dopo aver intrapreso con successo una serie di evasioni da penitenziari minori, il rapinatore Frank Morris viene condotto nella prigione di massima sicurezza.

L’arrivo di Morris scatena le fantasie del detenuto Wolf Grace, che cerca un approccio sessuale ma è brutalmente respinto da Frank. Con il passare del tempo, il nuovo arrivato inizia ad integrarsi e forma una cricca, della quale fanno parte l’eccentrico Tornasole, l'afro-americano English, il ladro d’auto Charlie Puzo e i fratelli Anglin, esperti rapinatori di banche.

L’atmosfera opprimente del carcere e la disperazione spingono il gruppo di detenuti ad architettare un piano per la fuga. Il loro progetto è quello di sfruttare l’azione del mare sulle pareti di Alcatraz, rese deboli dall'erosione naturale dell'acqua, scrostando il muro con un tagliaunghie e procedendo per le vie di areazione fino a raggiungere la spiaggia.

Qui, a bordo di fatiscenti zattere, i prigionieri sperano di riuscire a prendere il largo prima di essere intercettati...

Sanctum 3D: il film Stasera in Tv su Italia 2 alle 21.15

(Azione, Thriller, 2008, durata: 109 Min)

Un film di Alister Grierson con Richard Roxburgh, Alice Parkinson, Rhys Wakefield, Daniel Wyllie, Christopher James Baker, Allison Cratchley, John Garvin e Sean Dennehy.



Sanctum 3D: Il trailer del film prodotto da James Cameron



Trama del Film Sanctum 3D: Il film segue le vicende di un team di speleologi in missione in Papua Nuova Guinea, dove si trova Esa'Ala, una delle caverne sottomarine più grandi e profonde al mondo. Il gruppo - capitanato dall’autoritario Frank McGuire - ha intenzione di esplorare il misterioso labirinto di cunicoli all’interno della grotta per trovare la strada che conduca al mare.

Tuttavia, una volta entrati all’interno della gigante Esa'Ala, gli esploratori si trovano a dover fronteggiare una situazione imprevista: una violenta tempesta tropicale inizia a riempire d’acqua i passaggi nelle caverne, obbligando la squadra a rifugiarsi più in profondità di quanto avesse voluto. Lì inizia una lotta impari contro incessanti fiotti d’acqua, infiniti cunicoli insidiosi e una terrificante situazione claustrofobica. Ormai l’unica speranza per il gruppo - tra cui è presente il figlio di Frank, il diciassettenne Josh, il finanziatore Carl Hurley e la fidanzata Victoria - è trovare la via d’uscita per il mare. Ma con pochi rifornimenti e un enorme labirinto sottomarino da esplorare, ce la faranno a sopravvivere?

Un San Valentino molto speciale: il Film Stasera in Tv su Paramount Network alle 21.10

(Sentimentale, 2019, durata: 90 Min)

Un film di Terry Ingram con Rachael Leigh Cook, Brendan Penny, Marcus Rosner, Tegan Moss, Laura Soltis, Michael Kopsa, Teryl Rothery e Stephanie Bennett.



Un San Valentino molto speciale: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Un San Valentino molto speciale: vede protagonisti Frankie e Nate. Partner nella vita e negli affari, i due gestiscono insieme la loro azienda agricola e hanno intrapreso da poco una bellissima relazione d'amore. Proprio mentre sono sul punto di rivelare alle loro rispettive famiglie la lieta novella, la cugina di Frankie, Lexi, e il fratello di Nate, Marco, li anticipano annunciando le loro nozze. D'accordo sul posticipare la notizia affinché i futuri sposi possano godersi il loro giorno speciale, Frankie e Nate tenteranno in ogni modo di tenere segreta la loro relazione, ma il compito risulterà essere molto più difficile del previsto...

L'Amore oltre la Guerra: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.20

(Drammatico, Sentimentale, Guerra, 2016, durata: 107 Min)

Un film di David Leveaux con Jai Courtney, Christopher Plummer, Anton Lesser, Janet McTeer, Lily James, Ben Daniels, Martin Swabey e Martin Savage.



L'Amore oltre la Guerra: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film L'Amore oltre la Guerra: E' la storia di Stefan Brandt, un soldato tedesco incaricato di proteggere l'imperatore della Germania da eventuali spie infiltrate nella sua abitazione. Olanda, inizio della seconda guerra mondiale. In un periodo in cui lo strapotere di Hitler sembra inarrestabile, il Kaiser Guglielmo II viene esiliato nel palazzo di Doorn, nei Paesi Bassi, località in cui finisce per trascorrere gli ultimi anni della sua vita.

Temendo che nella villa possano verificarsi episodi di spionaggio, la resistenza invia nell'entourage del Kaiser un manipolo di soldati tra cui l'agente Brandt, perché, nonostante non sia più alla guida dello stato, il terzo e ultimo imperatore tedesco riveste ancora un ruolo estremamente importante nell'ambito della politica interna.

Infiltrandosi a poco a poco nella vita del palazzo, Stefan finisce per intraprendere una pericolosa relazione con la domestica della villa Mieke, giovane ebrea olandese con profondi risentimenti nei confronti del potere nazista, colpevole di aver ucciso parte della sua famiglia. L'incauta storia d'amore, finirà per causare gravi ripercussioni nella vita dei due giovani innamorati, tanto da mettere in pericolo anche la loro incolumità...

Il ricco, il povero e il maggiordomo: il Film Stasera in Tv su Cine34 alle 21

(Commedia, 2014, durata: 102 Min)

Un film di Aldo, Giovanni, Giacomo e Morgan Bertacca con Aldo, Giovanni, Giacomo, Giuliana Lojodice, Francesca Neri, Sara D'Amario, Massimo Popolizio, Rosalia Porcaro e Guadalupe Lancho.



Il ricco, il povero e il maggiordomo: Il trailer del film - HD



Trama del Film Il ricco, il povero e il maggiordomo: Il dottor Giacomo Maria Poretti è un ricco e spregiudicato broker che vive a Milano nella sua villa di lusso. L'uomo è spesso accompagnato dal suo fidato maggiordomo Giovanni, amante delle arti marziali; quest'ultimo, di nascosto da Giacomo, ha una relazione amorosa con Dolores, una passionale cameriera sudamericana che spera di sposare. Aldo, invece, è un venditore ambulante senza licenza, che vive ancora con la sua scorbutica madre in un quartiere popolare e sogna una vera licenza da ambulante. Un giorno Aldo, durante una rocambolesca fuga dai vigili, viene investito dall'auto di Giacomo e Giovanni, che decidono di portarlo alla villa. Qui Giacomo propone ad Aldo un risarcimento di 1000 euro, ma - invece di rimborsargli il danno - trasformerà Aldo in un servo tuttofare. Quando un improvviso tracollo finanziario manderà sul lastrico l'industriale, Giacomo e il suo maggiordomo sarà costretto a trasferirsi a casa dello stesso venditore.

Da questo momento i tre malcapitati dovranno unire le forze per tirarsi fuori dai guai, in una serie di disavventure che renderanno difficile la convivenza tra i tre...

Altri film questa sera in TV:

Transporter: Extreme , in onda alle 21.20 su Italia 1 : film d'azione del 2005 di Louis Leterrier, con Jason Statham, Alessandro Gassmann, Amber Valletta, Kate Nauta, Matthew Modine, Jason Flemyng, Keith David, Hunter Clary, Shannon Briggs e François Berléand.

, in onda : film d'azione del 2005 di Louis Leterrier, con Jason Statham, Alessandro Gassmann, Amber Valletta, Kate Nauta, Matthew Modine, Jason Flemyng, Keith David, Hunter Clary, Shannon Briggs e François Berléand. Blood Diamond - Diamanti di sangue , in onda alle 21 su Iris : film drammatico thriller del 2006 di Edward Zwick, con Djimon Hounsou, Leonardo DiCaprio, Jennifer Connelly, Kagiso Kuypers, David Harewood, Arnold Vosloo, Benu Mabhena, Ntare Mwine, Antony Coleman, Basil Wallace, Jimi Mistry e Michael Sheen.

, in onda : film drammatico thriller del 2006 di Edward Zwick, con Djimon Hounsou, Leonardo DiCaprio, Jennifer Connelly, Kagiso Kuypers, David Harewood, Arnold Vosloo, Benu Mabhena, Ntare Mwine, Antony Coleman, Basil Wallace, Jimi Mistry e Michael Sheen. Rocky II , in onda alle 21.25 su Nove : film drammatico del 1979 di Sylvester Stallone, con Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith, Sylvia Meals, Frank McRae, Stu Nahan, Paul J. Micale, John Pleshette, Stuart Robinson, Aldo Silvani, Joe Spinell, Frank Stallone, Bill Baldwin, Tony Burton, Jerry Ziesmer, Leonard Gaines e Charles Cole.

, in onda : film drammatico del 1979 di Sylvester Stallone, con Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith, Sylvia Meals, Frank McRae, Stu Nahan, Paul J. Micale, John Pleshette, Stuart Robinson, Aldo Silvani, Joe Spinell, Frank Stallone, Bill Baldwin, Tony Burton, Jerry Ziesmer, Leonard Gaines e Charles Cole. Independence Day , in onda alle 21.25 su 20 : film azione, fantascienza del 1996 di Roland Emmerich, con Will Smith, Jeff Goldblum, Bill Pullman, Randy Quaid, Robert Loggia, Mary McDonnell, Brent Spiner, Judd Hirsh, Harvey Fierstein, Adam Baldwin, Margaret Colin e Vivica A. Fox.

, in onda : film azione, fantascienza del 1996 di Roland Emmerich, con Will Smith, Jeff Goldblum, Bill Pullman, Randy Quaid, Robert Loggia, Mary McDonnell, Brent Spiner, Judd Hirsh, Harvey Fierstein, Adam Baldwin, Margaret Colin e Vivica A. Fox. Sfida infernale , in onda alle 21.10 su Rai movie: film western del 1946 di John Ford, con Henry Fonda, Linda Darnell, Victor Mature, Cathy Downs, Walter Brennan, Ward Bond, Jane Darwell, Francis Ford, Dan Garner, Ben Hall, Tim Holt, John Ireland, Jack, Fred Libby, Mae Marsh, J. Farrell MacDonald, Louis Mercier e Arthur Walsh.

, in onda alle 21.10 su Rai movie: film western del 1946 di John Ford, con Henry Fonda, Linda Darnell, Victor Mature, Cathy Downs, Walter Brennan, Ward Bond, Jane Darwell, Francis Ford, Dan Garner, Ben Hall, Tim Holt, John Ireland, Jack, Fred Libby, Mae Marsh, J. Farrell MacDonald, Louis Mercier e Arthur Walsh. Rosamunde Pilcher: L'arco di Cupido , in onda alle 21.10 su La5 : film sentimentale del 2007 di John Delbridge, con Angela Sandritter, Tom Beck, Gerhard Lippert, Olivia Silhavy, Roswitha Dierck, Henner Quest e Jessica Franz.

, in onda : film sentimentale del 2007 di John Delbridge, con Angela Sandritter, Tom Beck, Gerhard Lippert, Olivia Silhavy, Roswitha Dierck, Henner Quest e Jessica Franz. E vissero felici e contenti , in onda alle 21.20 su Rai Premium : film sentimentale del 2017 di Lee Friedlander, con Katrina Bowden, Dean Geyer, James Callis, Bruce Nozick, Titus Makin Jr., Chris Brochu e Francia Raisa.

, in onda : film sentimentale del 2017 di Lee Friedlander, con Katrina Bowden, Dean Geyer, James Callis, Bruce Nozick, Titus Makin Jr., Chris Brochu e Francia Raisa. The Librarian 2 - Ritorno alle miniere di Re Salomone, in onda alle 21.30 su Spike: film avventura, azione, fantasy del 2006 di Jonathan Frakes, con Noah Wyle, Gabrielle Anwar e Bob Newhart.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: