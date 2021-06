Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 7 Giugno 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: A Mano Disarmata, Hunter's Prayer - In fuga, Il matrimonio che vorrei, Summer of 84, Django Unchained. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Hawaii Five-0 e NCIS: New Orleans, Report, L'Isola dei Famosi.

Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 7 Giugno 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: A Mano Disarmata, Hunter's Prayer - In fuga, Il matrimonio che vorrei, Summer of 84, Django Unchained, True Lies, Bordertown, Se solo fosse vero, J'ai tué ma mère, X-Men.

A Mano Disarmata: il Film Stasera in TV su Rai 1 alle 21.25

(Drammatico, 2019, durata: 117 Min)

Un film di Claudio Bonivento con Claudia Gerini, Rodolfo Laganà, Maurizio Mattioli, Nini Salerno e Francesco Pannofino.



A Mano Disarmata: Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film A Mano Disarmata: Il film vede Claudia Gerini nei panni di Federica Angeli, la giornalista di Repubblica che dal 2013 vive sotto scorta a causa delle minacce mafiose ricevute per le sue inchieste sulla criminalità organizzata a Ostia.

Da cronista dell'edizione romana di "La Repubblica", Federica Angeli prende in mano la sua vita e decide di usarla, senza risparmio, in una causa civile: la lotta ai clan mafiosi che infestano Ostia. La sua arma è - e sarà sempre - la penna. Il film racconta le tappe della sua sfida alla malavita, iniziata nel 2013 e non ancora finita, senza mai dimenticare la sua dimensione di donna, madre e moglie: il coraggio e la paura, la solitudine e la solidarietà, la disperazione e l’entusiasmo per una battaglia combattuta a viso aperto.

Hunter's Prayer - In fuga: il Film Stasera in TV su Italia 1 alle 21.20

(Azione, Thriller, 2017, durata: 91 Min)

Un film di Jonathan Mostow con Sam Worthington, Odeya Rush, Allen Leech, Amy Landecker, Martin Compston, Verónica Echegui, Claudia Trujillo, Stewart Alexander e Andrew Brooke.



Hunter's Prayer - In fuga: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Hunter's Prayer - In fuga: Il film vede protagonista Lucas, un assassino solitario ingaggiato dal multimilionario corrotto Richard Addison per fare fuori una ragazzina di nome Ella. Lo spietato sicario sembra essere il candidato ideale per mettere a segno un compito del genere: esegue gli ordini senza fare alcuna domanda e uccide a sangue freddo le sue vittime senza commettere mai errori.

Giunto di fronte alla giovane ragazza, però, per la prima volta in vita sua Lucas non riesce a finire il lavoro, facendosi sopraffare dalla compassione e risparmiando la vita dell'adolescente. Tuttavia, se non sarà lui a premere il grilletto, presto qualcuno verrà assoldato per concludere ciò che lui ha iniziato. Lucas si trasforma così da giustiziere a difensore, iniziando a proteggere la giovane da coloro che vogliono ucciderla. Inseguiti ormai dagli scagnozzi di Addison, i due intraprenderanno una fuga disperata attraverso l'Europa, lottando per salvarsi la vita.

Il matrimonio che vorrei: il Film Stasera in TV su La7 alle 21.15

(Commedia, 2012, durata: 100 Min)

Un film di David Frankel con Meryl Streep, Tommy Lee Jones, Steve Carell, Jean Smart, Marin Ireland, Susan Misner, Ben Rappaport, Patch Darragh e Bill Ladd.



Il matrimonio che vorrei: Il trailer italiano del film



Trama del Film Il matrimonio che vorrei: Il film vede protagonisti Kay e Arnold, una coppia solida ma annoiata. Decine d'anni di matrimonio hanno lasciato in Kay il desiderio di ravvivare un po' le cose e di ritrovare intimità con il marito.

Stanca della routine e con tanta voglia di riaccendere la passione, Kay viene a sapere dell'esistenza di un rinomato terapeuta di coppia e così sconvolge suo marito, un uomo scettico, schivo e abitudinario, con una proposta "folle": una settimana di terapia matrimoniale nella cittadina di Great Hope Springs. Essere riuscita a convincere Arnold a salire sull'aereo per andare a sperimentare questo singolare "ritiro" è già stata una bella impresa, ma la vera sfida per entrambi arriverà quando cercheranno di liberarsi delle loro inibizioni e imbarazzi a letto e di riaccendere la scintilla che li aveva fatti innamorare al loro primo incontro.

Summer of 84: il Film Stasera in TV su Rai 4 alle 21.20

(Drammatico, Horror, Thriller, 2018, durata: 105 Min)

Un film di François Simard, Anouk Whissell e Yoann-Karl Whissell con Graham Verchere, Judah Lewis, Caleb Emery, Cory Gruter-Andrew, Tiera Skovbye e Rich Sommer.



Summer of 84: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Summer of 84: Il film segue le vicende di una cittadina, Cape May, alle prese con un serial killer, detto Cape May Slayer, che l'anno precedente ha firmato l'omicidio di ben tredici adolescenti. Davey Armstrong, il figlio quindicenne del reporter che segue il caso, crede che il famigerato assassino sia proprio il loro vicino di casa Wayne Mackey, ufficiale di polizia. I suoi amici Dale, Curtis e Tommy inizialmente non gli credono, conoscendo il suo carattere solitamente complottista. Quando però scompare un ragazzo che avevano visto qualche giorno prima a casa di Mackey decidono di aiutarlo nelle indagini.

Cominciano così a spiare il vicino e scoprono una serie di cose alquanto ambigue: l'uomo è solito acquistare una grande quantità di strumenti per il giardinaggio e molti sacchi di terra, in piena notte esce a correre e ogni giorno al lavoro porta con sé una borsa da viaggio. Una notte, però, Mackey vede Davey che sta nascondendo un walkie-talkie in casa sua. La situazione si complica quando il ragazzo trova insieme a Tommy la camicia insanguinata di quell'adolescente scomparso, proprio nel capanno del giardino del vicino…

Django Unchained: il Film Stasera in TV su Rai Movie alle 21.10

(Azione, Western, Drammatico, 2012, durata: 165 Min)

Un film di Quentin Tarantino con Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jonah Hill, Kerry Washington, Tom Savini, Gerald McRaney, Misty Upham, James Remar, Don Johnson, Todd Allen, Tom Wopat e James Russo.



Django Unchained: Il nuovo trailer italiano del film



Trama del Film Django Unchained: Il film vede protagonista lo schiavo Django, la cui vita cambia improvvisamente grazie all'incontro con il dottor King Schultz, ex dentista e cacciatore di taglie originario della Germania.

Nello corso dello scontro a fuoco contro i mercanti di schiavi che si rifiutano di vendere Django, quest'ultimo dimostra un'innata abilità con le armi e Schultz gli propone di collaborare nella ricerca dei fuorilegge fratelli Brittle.

In cambio, King si offre di aiutare Django a ritrovare sua moglie Broomhilda.

Dopo alcuni mesi, il dottore scopre che la donna è schiava dello spregevole Calvin J. Candie. Per poter salvare Broomhilda, Django e Schultz si fingono interessati ad acquistare dallo schiavista un lottatore mandingo. Dopo aver assistito ad un incontro violentissimo, i due mettono in atto il loro piano e dichiarano di voler comprare uno dei lottatori per un'ingente somma di denaro. Dissimulando interesse, inoltre, cercano di far ricadere anche la cessione della donna nell'accordo. Ma il fedele capo della servitù di Candie, Stephen, capisce che Django e Broomhilda si conoscono e informa il suo padrone dell'astuto inganno dei due forestieri.

Profondamente adirato, il crudele Candie spinge il dottor Schultz al limite, mentre si scatena un brutale scontro a fuoco tra gli accoliti dello schiavista e i due impostori. Così Django, ad un passo dal liberare sua moglie, si troverà a dover lottare nuovamente contro più spietati aguzzini.

Tuttavia, il tempo trascorso con il dottor Schultz ha lasciato un prezioso insegnamento all'uomo: Django non è più uno schiavo e la sua libertà merita di essere difesa fino alla fine...

Altri film questa sera in TV:

True Lies , in onda alle 21.25 su Nove : film thriller, azione del 1994 di James Cameron, con Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Tom Arnold, Bill Paxton, Tia Carrere, Eliza Dushku, Grant Heslov, Art Malik, Marshall Manesh, Jane Morris, Dieter Rauter e Crystina Wyler.

, in onda : film thriller, azione del 1994 di James Cameron, con Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Tom Arnold, Bill Paxton, Tia Carrere, Eliza Dushku, Grant Heslov, Art Malik, Marshall Manesh, Jane Morris, Dieter Rauter e Crystina Wyler. Bordertown , in onda alle 21 su Iris : film drammatico, thriller del 2006 di Gregory Nava, con Jennifer Lopez, Antonio Banderas, Martin Sheen e Maya Zapata.

, in onda : film drammatico, thriller del 2006 di Gregory Nava, con Jennifer Lopez, Antonio Banderas, Martin Sheen e Maya Zapata. Ufficiale e gentiluomo , in onda alle 21.15 su La5 : film drammatico del 1982 di Taylor Hackford, con Richard Gere, Debra Winger, Louis Gossett Jr., David Keith, Robert Loggia, Lisa Blount, David Caruso, Lisa Elibacher, Victor French, Harold Sylvester e Tony Plana.

, in onda : film drammatico del 1982 di Taylor Hackford, con Richard Gere, Debra Winger, Louis Gossett Jr., David Keith, Robert Loggia, Lisa Blount, David Caruso, Lisa Elibacher, Victor French, Harold Sylvester e Tony Plana. The Stronghold - La roccaforte , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film fantasy, avventura del 2017 di Yuriy Kovalyov, con Danylo Kamenskyi, Oleksandr Komarov, Roman Lutskyi, Oleh Voloschenko, Georgiy Derevyanskiy, Ivan Denysenko, Eva Koshova, Stanislava Krasovskaya, Natalya Sumskaya e Erbolat Toguzakov.

, in onda : film fantasy, avventura del 2017 di Yuriy Kovalyov, con Danylo Kamenskyi, Oleksandr Komarov, Roman Lutskyi, Oleh Voloschenko, Georgiy Derevyanskiy, Ivan Denysenko, Eva Koshova, Stanislava Krasovskaya, Natalya Sumskaya e Erbolat Toguzakov. Se solo fosse vero , in onda alle 21.10 su Paramount : film commedia del 2005 di Mark Waters, con Reese Witherspoon, Mark Ruffalo, Donal Logue, Dina Spybey, Ben Shenkman, Jon Heder, Ivana Milicevic, Rosalind Chao, Chris Pflueger, Kerris Dorsey, Alyssa Shafer, Ron Canada, Caroline Aaron, Gabrielle Made, Shulie Cowen e Cristian Cruz.

, in onda : film commedia del 2005 di Mark Waters, con Reese Witherspoon, Mark Ruffalo, Donal Logue, Dina Spybey, Ben Shenkman, Jon Heder, Ivana Milicevic, Rosalind Chao, Chris Pflueger, Kerris Dorsey, Alyssa Shafer, Ron Canada, Caroline Aaron, Gabrielle Made, Shulie Cowen e Cristian Cruz. J'ai tué ma mère , in onda alle 21.20 su Cielo : film drammatico, sentimentale del 2009 di Xavier Dolan, con Anne Dorval, Xavier Dolan, François Arnaud, Suzanne Clément e Patricia Tulasne.

, in onda : film drammatico, sentimentale del 2009 di Xavier Dolan, con Anne Dorval, Xavier Dolan, François Arnaud, Suzanne Clément e Patricia Tulasne. Paulo Roberto cotechino centravanti di sfondamento , in onda alle 21 su Cine34 : film comico, commedia del 1983 di Nando Cicero, con Alvaro Vitali, Carmen Russo, Mario Carotenuto, Bobby Rhodes, Cristiano Censi, Giancarlo Fusco e Tiberio Murgia.

, in onda : film comico, commedia del 1983 di Nando Cicero, con Alvaro Vitali, Carmen Russo, Mario Carotenuto, Bobby Rhodes, Cristiano Censi, Giancarlo Fusco e Tiberio Murgia. X-Men, in onda alle 21 su 20: film azione, fantascienza, fantasy del 2000 di Bryan Singer, con Patrick Stewart, Ian McKellen, Famke Janssen, Hugh Jackman, Halle Berry, Bruce Davison, Anna Paquin, James Marsden, Tyler Mane e Rebecca Romijn.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: