Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 7 Dicembre 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Lo Hobbit: La desolazione di Smaug, Tutto tutto niente niente, Ender's Game, The Danish Girl, Live! - Corsa contro il tempo. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Vite in fuga, Guarda... stupisci, Grey's Anatomy, Report, Grande Fratello, Cronache dall'Impero.

Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 7 Dicembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Lo Hobbit: La desolazione di Smaug, Tutto tutto niente niente, Ender's Game, The Danish Girl, Live! - Corsa contro il tempo, Sole rosso, Lost in Space - Perduti nello spazio, 10.000 a.C.

I Migliori Film in TV oggi in prima serata

Lo Hobbit - La desolazione di Smaug: stasera in tv su TV8 alle 21.30

(Fantasy, Avventura, 2013, durata: 161 Min)

Un film di Peter Jackson con Martin Freeman, Benedict Cumberbatch, Ian McKellen, Evangeline Lilly, Luke Evans, Richard Armitage, Elijah Wood, Orlando Bloom, Cate Blanchett, Hugo Weaving, Christopher Lee, Andy Serkis, Ken Stott, Graham McTavish, Lee Pace, Stephen Fry e Billy Connolly.



Lo Hobbit: La desolazione di Smaug: Il nuovo trailer ufficiale italiano del film - HD



Trama del Film Lo Hobbit - La desolazione di Smaug: Il film si apre con un flashback del primo incontro tra Thorin Scudodiquercia e Gandalf. Quest’ultimo convince l'erede al trono di Erebor ad assoldare uno hobbit come "scassinatore" per rubare l'Arkengemma e sconfiggere Smaug. Nel presente la compagnia dei nani, Bilbo Baggins e lo stregone si rifugiano dal Mutapelle Beorn. Sotto consiglio della dama elfica Galadriel, Gandalf e Radagast cercano di scoprire chi si celi dietro al Negromante. La verità sulla nuova malvagia minaccia sconvolgerà i due stregoni. Partiti alla volta del Bosco Atro, la compagnia finisce nella trappola di mostruosi ragni giganti e l'intervento degli Elfi silvani, guidati da Legolas, sarà fondamentale. Giunti nel regno elfico, i nani rifiutano la proposta del re Thranduil e vengono imprigionati. Ancora una volta, la scaltrezza di Bilbo permetterà al gruppo di riprendere il viaggio...

Tutto tutto niente niente: stasera in tv su Nove alle 21.25

(Commedia, 2012, durata: 96 Min)

Un film di Giulio Manfredonia con Antonio Albanese, Paolo Villaggio, Nicola Rignanese, Fabrizio Bentivoglio, Lunetta Savino, Lorenza Indovina, Vito, Teco Celio, Bob Messini, Luigi Maria Burruano, Davide Giordano, Maria Rosaria Russo e Alfonso Postiglione.



Tutto tutto niente niente: Il trailer ufficiale del film



Trama del Film Tutto tutto niente niente: Perché Cetto La Qualunque, Rodolfo Favaretto e Frengo Stoppato finiscono in carcere? E, soprattutto, perché riescono a uscirne? Qual è il destino che li unisce? C'è qualcuno che trama nell'ombra? O costui preferisce farlo in piena luce? Tre storie, tre personaggi con un destino che li accomuna: la politica con la "p" minuscola...

Ender's Game: stasera in tv su Rai 4 alle 21.20

(Avventura, Azione, Fantascienza, 2013, durata: 114 Min)

Un film di Gavin Hood con Asa Butterfield, Harrison Ford, Ben Kingsley, Viola Davis, Moises Arias, Abigail Breslin, Hailee Steinfeld, Jimmy 'Jax' Pinchak, Brandon Soo Hoo e Aramis Knight.



Ender's Game: Il nuovo trailer italiano ufficiale



Trama del Film Ender's Game: Un brillante e talentuoso dodicenne addestrato a diventare l'ultimo capo militare della Terra: ecco il protagonista di Ender's Game, adattamento per il grande schermo dell'omonimo romanzo di Orson Scott Card, già vincitore dei premi Hugo e Nebula. In un futuro prossimo, dopo essere sopravvissuti al devastante attacco sferrato dagli Scorpioni, esseri simili a insetti, gli abitanti della Terra si sono preparati per anni a respingere un nuovo assalto, educando come guerrieri un'intera generazione di piccoli geni. Dopo un'attenta selezione, i ragazzini più promettenti e intelligenti del pianeta approdano alla Scuola di Guerra, una stazione orbitante nello spazio, dove si contendono la possibilità di diventare comandanti della Flotta Internazionale. Con l'aiuto di sofisticatissimi simulatori elettronici e rigorosissimi esercizi gioco, l'addestramento procede in un clima di estrema competizione: soltanto uno di loro ne uscirà vincitore...

The Danish Girl: stasera in tv su Iris alle 21

(Biografico, Drammatico, Sentimentale, 2012, durata: 127 Min)

Un film di Tom Hooper con Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Amber Heard, Sebastian Koch, Ben Whishaw e Matthias Schoenaerts.



The Danish Girl: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film The Danish Girl: La vicenda è ambientata in Danimarca negli anni Venti, dove i coniugi pittori Gerda e Einar Wegener vivono un periodo di tensione, nonostante i due siano profondamente innamorati. Quando la ballerina Ulla non si presenta per posare per il ritratto di Gerda, il marito prende il suo posto, travestendosi da donna. È allora che Einar comincia a manifestare il suo alter ego femminile, Lili Elbe. Grazie all’incontro con il pittore omosessuale Henrik e alle richieste della moglie, che si diverte a vederlo sotto le mentite spoglie di Lili, Einar perde gradualmente il contatto con la sua parte maschile.

Mentre l'uomo ricorre ad una dolorosa operazione per cambiare la sua vera identità sessuale, Gerda soffre per la crisi del matrimonio, ma continua a ritrarre Lili Elbe. Grazie ai suoi dipinti, la donna diventa famosa e marito e moglie si trasferiscono a Parigi...

Altri film questa sera in TV:

Live! - Corsa contro il tempo , in onda alle 21.20 su Italia 1 : film thriller d'azione del 2019 di Steven C. Miller, con Aaron Eckhart, Giancarlo Esposito, Courtney Eaton, Dina Meyer, Ben McKenzie, Jessica Lu, David Shae, John Flanagan, Lindsey Garrett e Betsy Landin.

, in onda alle : film thriller d'azione del 2019 di Steven C. Miller, con Aaron Eckhart, Giancarlo Esposito, Courtney Eaton, Dina Meyer, Ben McKenzie, Jessica Lu, David Shae, John Flanagan, Lindsey Garrett e Betsy Landin. Sole rosso , in onda alle 21.10 su Rai Movie : film western del 1971 di Terence Young, con Charles Bronson, Ursula Andress, Toshirô Mifune, Alain Delon, Capucine, Bart Barry, Guido Lollobrigida, Anthony Dawson, Luc Merenda e Gianni Medici.

, in onda alle : film western del 1971 di Terence Young, con Charles Bronson, Ursula Andress, Toshirô Mifune, Alain Delon, Capucine, Bart Barry, Guido Lollobrigida, Anthony Dawson, Luc Merenda e Gianni Medici. Lettera di Natale , in onda alle 21.10 su La5 : film commedia sentimentale del 2015 di Terry Ingram, con Jamie-Lynn Sigler, Leah Gibson, Lynda Boyd, Dylan Kingwell, Barclay Hope, Nicola Cavendish, Lochlyn Munro, Greg Vaughan, Jeremy Guilbaut, William C. Vaughan e Gillian Barber.

, in onda alle : film commedia sentimentale del 2015 di Terry Ingram, con Jamie-Lynn Sigler, Leah Gibson, Lynda Boyd, Dylan Kingwell, Barclay Hope, Nicola Cavendish, Lochlyn Munro, Greg Vaughan, Jeremy Guilbaut, William C. Vaughan e Gillian Barber. Una telecamera per due , in onda alle 21.10 su Paramount Network : film commedia sentimentale del 2016 di Peter Sullivan, con Melissa Joan Hart, Dean Cain, Cynthia Gibb, Jackee Harry, Richard Kline, Martin von Haselberg e Kathryn Leigh Scott.

, in onda alle : film commedia sentimentale del 2016 di Peter Sullivan, con Melissa Joan Hart, Dean Cain, Cynthia Gibb, Jackee Harry, Richard Kline, Martin von Haselberg e Kathryn Leigh Scott. Volo Pan Am 73 , in onda alle 21.20 su Cielo : film drammatico thriller del 2016 di Ram Madhvani, con Sonam Kapoor, Shabana Azmi, Yogendra Tikku, Abrar Zahoor, Jim Sarbh, Ali Baldiwala e Vikrant Singta.

, in onda alle : film drammatico thriller del 2016 di Ram Madhvani, con Sonam Kapoor, Shabana Azmi, Yogendra Tikku, Abrar Zahoor, Jim Sarbh, Ali Baldiwala e Vikrant Singta. Il bisbetico domato , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 1980 di Castellano e Pipolo, con Adriano Celentano, Ornella Muti, Edith Peters, Pippo Santonastaso, Milly Carlucci, Sandro Ghiani, Nicola De Buono, Fosco Gasperi, Enzo De Toma, Jimmy il Fenomeno, Gianni Coletto, Marco Columbro, Guido Spadea, Angelo Mainardi e Elena Mari.

, in onda alle : film commedia del 1980 di Castellano e Pipolo, con Adriano Celentano, Ornella Muti, Edith Peters, Pippo Santonastaso, Milly Carlucci, Sandro Ghiani, Nicola De Buono, Fosco Gasperi, Enzo De Toma, Jimmy il Fenomeno, Gianni Coletto, Marco Columbro, Guido Spadea, Angelo Mainardi e Elena Mari. Lost in Space - Perduti nello spazio , in onda alle 21.10 su Italia 2 : film di fantascienza del 1998 di Stephen Hopkins, con Mark Goddard, Heather Graham, William Hurt, Jared Harris, Gary Oldman, Mimi Rogers, Lacey Chabert, Jack Johnson e Matt LeBlanc.

, in onda alle : film di fantascienza del 1998 di Stephen Hopkins, con Mark Goddard, Heather Graham, William Hurt, Jared Harris, Gary Oldman, Mimi Rogers, Lacey Chabert, Jack Johnson e Matt LeBlanc. 10.000 a.C., in onda alle 21 su 20: film d'avventura del 2008 di Roland Emmerich, con Steven Strait, Camilla Belle, Cliff Curtis, Joel Virgel, Ben Badra, Mo Zinal, Nathanael Baring, Marco Khan, Joel Fry, Reece Ritchie, Tim Barlow, Junior Oliphant, Louise Tu'u e Mona Hammond.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

