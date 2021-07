Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 5 Luglio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Le Regole del Caos, The International, Sembra mio figlio, Aftermath - La vendetta, Marie Heurtin - Dal buio alla luce. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: La vita promessa, Hawaii Five-0 e NCIS: New Orleans, Report, Temptation Island.

Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 5 Luglio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Le Regole del Caos, The International, Sembra mio figlio, Aftermath - La vendetta, Marie Heurtin - Dal buio alla luce, Bad Boys II, The Apparition, Missouri, Avviso di chiamata, The Peacemaker - Il conciliatore.

Le Regole del Caos: il Film Stasera in TV su Iris alle 21

(Drammatico, Sentimentale, Storico, Biografico, 2014, durata: 112 Min)

Un film di Alan Rickman con Kate Winslet, Alan Rickman, Matthias Schoenaerts, Helen McCrory, Stanley Tucci, Jennifer Ehle, Danny Webb, Phyllida Law, Steven Waddington, Adrian Scarborough, Adam James, Henry Garrett e Cathy Belton.



Le Regole del Caos: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Le Regole del Caos: Francia, fine del XVII secolo. Sabine De Barra è una determinata e talentuosa giardiniera che lavora con passione nelle campagne francesi. Un giorno la donna viene inaspettatamente invitata alla corte di Re Luigi XIV, il quale sta cercando qualcuno che si prenda cura della costruzione dei giardini di Versailles.

André Le Notre, l'artista del paesaggio scelto dal sovrano per condurre i lavori, inizialmente è infastidito dal gusto innovativo di Sabine, ma alla fine sceglie proprio lei per costruire uno dei giardini più grandi presso il palazzo del Re Sole. Sebbene abbia poco tempo a disposizione, la giardiniera dimostra infatti di avere straordinarie capacità che le fanno guadagnare la stima di Le Notre.

Mentre cerca di finire i preparativi per un ballo di corte all'aperto, la bella Sabine si ritrova a dover fronteggiare la complicata etichetta dei nobili e a sfidare le differenze di classe. Nel frattempo però attira l'attenzione del re ed entra in confidenza con suo fratello Philippe, duca d'Orleans. Il rapporto professionale con André procede a gonfie vele e tra i due si crea una perfetta sinergia creativa. Ciò non tarderà a infastidire Madame Le Notre...

The International: il Film Stasera in TV su La7 alle 21.15

(Thriller, 2009, durata: 118 Min)

Un film di Tom Tykwer con Clive Owen, Naomi Watts, Armin Mueller-Stahl, Victor Slezak, Ulrich Thomsen, Brian F. O'Byrne, Luca Calvani e Luca Barbareschi.



The International: Il trailer del film



Trama del Film The International: Louis Salinger, agente dell'Interpol americana, è impegnato insieme al Vice Procuratore Distrettuale di New York Eleanor Whitman, in un delicatissimo incarico: indagare su una famosa banca, la International Bank of Business and Credit, che si pensa possa essere coinvolta nel traffico illegale di armi. Effettivamente, dalle loro indagini emerge che l’istituto bancario IBBC, ha intenzione di finanziare sottobanco la Revolutionary Freedom Front della Liberia, per consentire l’acquisto di armi leggere vendute dalla Calvini Defense. Prestando i suoi capitali, la banca avrà modo, successivamente al conflitto, di controllare il debito contratto dal Paese. Ma l'accordo con Calvini non andrà a buon fine, spingendo i dirigenti della losca banca a rivolgersi ad un uomo d'affari turco, per poter vendere le armi alla Siria e all’Iran.

Compito dell’agente Salinger e del vice procuratore Whitman sarà quello di smascherare l’istituto bancario, facendo emergere le prove del suo coinvolgimento in attività delinquenziali e terroristiche. Salinger e Whitman partiranno da Berlino, città in cui è avvenuto l’omicidio di un collega dell’agente, proseguendo poi per Milano, New York e Istanbul, in una pericolosa missione contro l’illegalità, che metterà a repentaglio le vite dei due scaltri e ostinati difensori della legge.

Sembra mio figlio: il Film Stasera in TV su Rai 5 alle 22.15

(Drammatico, 2015, durata: 103 Min)

Un film di Costanza Quatriglio con Basir Ahang, Dawood Yousefi e Tihana Lazovic.



Sembra mio figlio: Clip italiana - HD



Trama del Film Sembra mio figlio: Il film racconta la storia di Ismail. Sfuggito alle persecuzioni in Afghanistan quando era ancora bambino, Ismail vive in Europa con il fratello Hassan. La madre, che non ha mai smesso di attendere notizie dei suoi figli, oggi non lo riconosce. Dopo diverse e inquiete telefonate, Ismail andrà incontro al destino della sua famiglia facendo i conti con l'insensatezza della guerra e con la storia del suo popolo, il popolo Hazara.

Aftermath - La vendetta: il Film Stasera in TV su Cielo alle 21.15

(Drammatico, Thriller, 2017, durata: 94 Min)

Un film di Elliott Lester con Arnold Schwarzenegger, Maggie Grace, Kevin Zegers, Hannah Ware, Scoot McNairy, Glenn Morshower, Mariana Klaveno e Mo McRae.



Aftermath - La vendetta: Il trailer del film, versione originale - HD



Trama del Film Aftermath - La vendetta: Il film è la storia di un uomo che dopo essere stato abbandonato da un sistema legale sporco e corrotto, si vede costretto a farsi giustizia da sé. Roman Melnyk, un capo-cantiere edile, vede morire in un colpo solo sua moglie e sua figlia incinta in un incidente aereo.

La terribile tragedia si è verificata in seguito alla collisione con un'altra macchina in volo, colpa della fatale disattenzione del controllore del traffico Jacob Bonanos. Entrambi cercano di affrontare il dolore per quanto accaduto, ma un vortice di senso di colpa li spinge sempre più verso la totale distruzione di loro stessi. Rintracciare il responsabile dell'incidente e vendicarsi diventa la personale ossessione di Roman, ma l'altro uomo, traumatizzato a sua volta e coperto da minacce di morte, è stato messo sotto un programma di protezione testimoni a causa dell'interesse pubblico nei suoi confronti...

Marie Heurtin - Dal buio alla luce: il Film Stasera in TV su TV2000 alle 20.50

(Drammatico, Biografico, 2014, durata: 90 Min)

Un film di Jean-Pierre Améris con Isabelle Carré, Ariana Rivoire, Brigitte Catillon, Noémie Churlet, Gilles Treton, Laure Duthilleul e Martine Gautier.



Marie Heurtin - Dal buio alla luce: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Marie Heurtin - Dal buio alla luce: Con questo pellicola il regista francese presenta la storia di Marie Heurtin, nata nel 1885 in una casa di contadini in mezzo alla meravigliosa campagna francese che fino all'età di 10 anni vive la libertà nella forma più primitiva, ma limitata dal buio delle sue incapacità.

L'amore incondizionato dei genitori purtroppo non basta a crescere una bambina con tali difficoltà, la quale viene portata nel convento delle suore di Larnay. Il primo incontro è turbolento, la bimba percepisce l'imminente distacco dal suo affezionato padre e in preda al panico si rifugia sopra un albero. Solo la coraggiosa Marguerite si avvicina con cautela alla creatura impaurita. Il contatto delle loro mani, del volto, fanno trapelare l'inizio di un rapporto di amore e di fiducia.

Malgrado l'opposizione della suora madre superiore, con quasi ingenua testardaggine accoglie Marguerite la bambina in convento. Inizia così la missione di Marguerite di illuminare con il sapere l'oscurità del mondo da cui Marie non è mai potuta uscire.

Nonostante l'ostinazione di Marie, Marguerite non si arrende e piano piano le insegnerà che per ogni cosa esiste un nome attraverso il quale le persone possono comunicare, le insegnerà così a diventare parte di una collettività, dove vivrà le gioie degli affetti e i dolori delle perdite. Un film riflessivo che ci ricorda quanto spesso diamo per scontato l'importanza delle parole che non sono solo suoni ma sono anelli di una catena che ci lega gli uni con gli altri.

Altri film questa sera in TV:

Bad Boys II , in onda alle 21.25 su Nove : film azione del 2003 di Michael Bay, con Martin Lawrence, Will Smith, Jordi Mollà, Gabrielle Union, Peter Stormare, Theresa Randle, Joe Pantoliano, Michael Shannon, Jon Seda, Yul Vázquez, Jason Manuel Olazabal, Otto Sanchez, Henry Rollins, Antoni Corone, Gary Nickens e Ray Hernandez.

, in onda : film azione del 2003 di Michael Bay, con Martin Lawrence, Will Smith, Jordi Mollà, Gabrielle Union, Peter Stormare, Theresa Randle, Joe Pantoliano, Michael Shannon, Jon Seda, Yul Vázquez, Jason Manuel Olazabal, Otto Sanchez, Henry Rollins, Antoni Corone, Gary Nickens e Ray Hernandez. The Apparition , in onda alle alle 21.20 su Rai 4 : film thriller, horror del 2012 di Todd Lincoln, con Ashley Greene, Sebastian Stan, Julianna Guill, Luke Pasqualino, Suzanne Ford, Tom Felton, Rick Gomez, Anna Clark, Meena Serendib, Marti Matulis e Melissa Goldberg.

, in onda : film thriller, horror del 2012 di Todd Lincoln, con Ashley Greene, Sebastian Stan, Julianna Guill, Luke Pasqualino, Suzanne Ford, Tom Felton, Rick Gomez, Anna Clark, Meena Serendib, Marti Matulis e Melissa Goldberg. Missouri , in onda alle 21.10 su Rai Movie : film western del 1976 di Arthur Penn, con Marlon Brando, Jack Nicholson, Randy Quaid, Kathleen Lloyd, Frederic Forrest, Harry Dean Stanton, John McLiam, Dorothy Neumann, John P. Ryan e Charles Wagenheim.

, in onda : film western del 1976 di Arthur Penn, con Marlon Brando, Jack Nicholson, Randy Quaid, Kathleen Lloyd, Frederic Forrest, Harry Dean Stanton, John McLiam, Dorothy Neumann, John P. Ryan e Charles Wagenheim. Yesterday, vacanze al mare , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 1985 di Claudio Risi, con Jerry Calà, Eleonora Giorgi, Tony Caffari, Mauro Di Francesco, Giorgia Fiorio e Francesco Salvi

, in onda : film commedia del 1985 di Claudio Risi, con Jerry Calà, Eleonora Giorgi, Tony Caffari, Mauro Di Francesco, Giorgia Fiorio e Francesco Salvi Rosamunde Pilcher: Per amore di una sorella , in onda alle 21.10 su La5 : film drammatico, sentimentale del 2018 di Stefan Bartmann, con Maxi Warwel, Florian Odendahl, Roman Knizka, Kim-Sarah Brandts, Kieran Stuart, Götz Schubert, Carin C. Tietze, Thamara Barth, Kevin Dodds e Michael Terry.

, in onda : film drammatico, sentimentale del 2018 di Stefan Bartmann, con Maxi Warwel, Florian Odendahl, Roman Knizka, Kim-Sarah Brandts, Kieran Stuart, Götz Schubert, Carin C. Tietze, Thamara Barth, Kevin Dodds e Michael Terry. Avviso di chiamata , in onda alle 21.10 su Paramount : film commedia del 2000 di Diane Keaton, con Meg Ryan, Diane Keaton, Lisa Kudrow, Walter Matthau, Adam Arkin, Duke Moosekian, Ann Bortolotti e Cloris Leachman.

, in onda : film commedia del 2000 di Diane Keaton, con Meg Ryan, Diane Keaton, Lisa Kudrow, Walter Matthau, Adam Arkin, Duke Moosekian, Ann Bortolotti e Cloris Leachman. Delitto a Saint-Malo , in onda alle 21.10 su Top Crime : film giallo del 2013 di Lionel Bailliu, con Louise Monot, Aurélien Wiik, Alexandra Sallé, Bruno Solo, Patrick Raynal, Olivier Claverie, Swann Arlaud e Micky Sebastian.

, in onda : film giallo del 2013 di Lionel Bailliu, con Louise Monot, Aurélien Wiik, Alexandra Sallé, Bruno Solo, Patrick Raynal, Olivier Claverie, Swann Arlaud e Micky Sebastian. The Peacemaker - Il conciliatore, in onda alle 21 su 20: film thriller, azione del 1997 di Mimi Leder, con George Clooney, Nicole Kidman, Marcel Iures, Aleksandr Baluyev, Randall Batinkoff, Michael Boatman, Joan Copeland, Jim Haynie, Slavko Juraga, Carlos Gómez, Holt McCallany, Harsh Nayyar e Armin Mueller-Stahl.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: