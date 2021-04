Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 5 Aprile 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 5 Aprile 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Pirati dei Caraibi: la vendetta di Salazar, Ben Hur, Al vertice della tensione, Valerian e la Città dei mille pianeti, Le Due Vie del Destino - The Railway Man, Dirty Dancing - Balli Proibiti, Dear John, 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, Superfantagenio, Dove la terra scotta, La Famiglia von Trapp - Una vita in musica, Non si ruba a casa dei ladri.

Pirati dei Caraibi - la vendetta di Salazar: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Azione, Avventura, Commedia, 2017, durata: 129 Min)

Un film di Joachim Rønning e Espen Sandberg con Johnny Depp, Kaya Scodelario, Orlando Bloom, Javier Bardem, David Wenham, Brenton Thwaites, Kevin McNally, Geoffrey Rush, Golshifteh Farahani, Paul McCartney, Stephen Graham, Mahesh Jadu, Adam Brown, Angus Barnett, Martin Klebba, Giles New e Keira Knightley.



Pirati dei Caraibi: la vendetta di Salazar: Trailer italiano del film - HD



Trama del Film Pirati dei Caraibi - la vendetta di Salazar: Il destino del capitano Jack Sparrow si intreccia alle avventure di Henry Turner e della giovane astronoma Carina Smyth. Henry, figlio di Will Turner ed Elizabeth Swan, si trova su una nave della Royal Navy al largo del Triangolo del Diavolo. L’imbarcazione è attaccata dalla temibile Silent Mary, capitanata dal feroce Armando Salazar. Quest’ultimo uccide tutto l’equipaggio, eccezione fatta per Henry che incarica di trovare Jack Sparrow per avvertirlo che presto avrà la sua vendetta. Intanto, sull’isola di Saint Martin, Jack Sparrow e Gibbs tentano di derubare la banca con scari risultati, mentre Carina è condannata per stregoneria, a causa della sua profonda conoscenza delle stelle.

Approdato sull’isola con l’accusa di tradimento, Henry viene rinchiuso in prigione e incontra Carina. I due ragazzi meditano di fuggire per trovare il potente tridente di Poseidone, con il quale il Henry potrà liberare suo padre dalla maledizione dell’Olandese volante. Dopo l’ennesimo fiasco del capitano, la ciurma abbandona Sparrow e il pirata, disperato, baratta la sua bussola magica in cambio di una bottiglia di rum. Così facendo, tuttavia, Jack libera Salazar dal Triangolo del Diavolo, prima di essere arrestato dalla Marina inglese.

In prigione, Sparrow fa la conoscenza di Carina che gli rivela di conoscere la posizione del tridente e, quando i due vengono liberati dal giovane Turner, si alleano per trovare il potente cimelio...

Ben Hur: il Film Stasera in Tv su Rai 2 alle 21.20

(Storico, Azione, Drammatico, 2016, durata: 125 Min)

Un film di Timur Bekmambetov con Jack Huston, Toby Kebbell, Morgan Freeman, Rodrigo Santoro, Nazanin Boniadi, Ayelet Zurer, Sofia Black-D'Elia, Pilou Asbæk, Moises Arias, James Cosmo, Marwan Kenzari, Haluk Bilginer, David Walmsley, Yasen Atour e Francesco Scianna.



Ben Hur: Trailer in italiano del film - HD



Trama del Film Ben Hur: È ambientata durante l'impero di Tiberio la storia di Ben–Hur, nobile ebreo. Con la sua famiglia vive a Gerusalemme e cresce con Messala, un orfano romano accolto nella sua casa, con il quale è legato da un profondo affetto. I due però si separano quando il fratellastro decide di arruolarsi con l’esercito di Roma.

Dopo tre anni di battaglie, Messala ritorna a Gerusalemme con il grado di centurione: è stato incaricato da Ponzio Pilato di sopprimere tutte le forme di ribellione. Per fare ciò chiede aiuto al fratellastro, che intanto si è sposato con Ester e ha incontrato Gesù di Nazareth, che ha toccato il suo cuore con parole di pace e di perdono. Ben Hur si rifiuta quindi di far generare scontri fra romani e giudei.

All'arrivo di Ponzio Pilato in città, Ben Hur viene accusato ingiustamente di un attentato ai danni del governatore. La sua famiglia è condannata alla crocifissione, mentre lui viene arrestato e mandato su una galera. Da quel momento, Ben Hur vivrà ben cinque anni come schiavo dei romani, finché non incontrerà lo sceicco Ilderim, mercante e scommettitore di corse ippiche, che gli darà l'opportunità di avere la sua vendetta...

Al vertice della tensione: il Film Stasera in Tv su La7 alle 21.15

(Thriller, Azione, 2002, durata: 124 Min)

Un film di Phil Alden Robinson con Ben Affleck, Morgan Freeman, James Cromwell, Liev Schreiber, Alan Bates, Philip Baker Hall, Bruce McGill, Jamie Harrold, Bridget Moynahan, Ciarán Hinds, Ron Rifkin, Colm Feore e Josef Sommer.



Al vertice della tensione: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Al vertice della tensione: Anno 1973. Un aereo israeliano viene abbattuto durante la guerra dello Yom Kippur. Il velivolo trasportava una bomba nucleare di cui si persero le tracce. Nel 2002, l'arma inesplosa viene ritrovata in un campo al confine siriano e viene acquistata segretamente al mercato nero da un gruppo neofascista, guidato dal miliardario austriaco Richard Dressler. Lo scopo della loggia è quello di far scoppiare una guerra tra Stati Uniti e Russia, lasciando così un'Europa fascista a governare il mondo.

Dopo la morte del presidente russo, l'analista della CIA Jack Ryan viene convocato dal direttore dell’agenzia William Cabot per accompagnarlo a Mosca a incontrare il nuovo presidente sovietico Nemerov. A Cabot e Ryan viene consentito d'esaminare la struttura di armi nucleari, dove notano l'assenza di tre scienziati elencati nel registro del laboratorio.

Dopo aver ricevuto preoccupanti notizie da un informatore all'interno del Cremlino, Cabot affida al funzionario John Clark e al giovane analista la delicata missione di indagare nel territorio russo. I due riescono a rintracciare gli scienziati scomparsi in un'ex struttura militare sovietica in Ucraina, dove è stata assemblata un'arma nucleare segreta, grazie a quella trovata inesplosa, ma di cui non vi è traccia.

Ryan e i suoi colleghi iniziano una corsa contro il tempo alla ricerca dell’ordigno nucleare e evitare così una guerra tra le due superpotenze. La situazione precipita quando l’analista scopre che la bomba è in viaggio per gli Stati Uniti…

Valerian e la Città dei mille pianeti: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Azione, Fantascienza, Avventura, 2017, durata: 137 Min)

Un film di Luc Besson con Clive Owen, Cara Delevingne, Dane DeHaan, Rihanna, Ethan Hawke, John Goodman, Rutger Hauer, Kris Wu, Mathieu Kassovitz e Sam Spruell.



Valerian e la Città dei mille pianeti: Trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film Valerian e la Città dei mille pianeti: Valerian e la Città dei mille pianeti, il film di Luc Besson, è uno strabiliante, psichedelico viaggio intergalattico tra culture aliene e terre incontaminate, al fianco degli agenti speciali operativi Valerian e Laureline. Incaricati di mantenere l'ordine nel vasto universo, i due giovani agenti fanno squadra sotto le direttive del governo dei territori umani, imbarcandosi in mirabolanti imprese ai confini della galassia. Quando la loro missione li conduce alle porte della città di Alpha, una metropoli rivoluzionaria in continua espansione, e dove esemplari di specie provenienti da diversi angoli dell'universo vivono in un regime pacifico di condivisione del sapere, assistono con i loro occhi ai risultati dell'incredibile progresso tecnologico e scientifico, che emerge dal diffuso benessere della comunità. Tuttavia, dopo secoli di pace e prosperità, qualcuno sta tentando di frenare tale progresso e innescare il crollo dell'intero sistema. Il comandante delle forze umane concede agli agenti sul campo meno di dieci ore di tempo per individuare ed estirpare l'origine della minaccia. Intanto Valerian, che ha fama di incorreggibile dongiovanni spaziale, non si lascia sfuggire occasione per corteggiare l'avvenente compagna di squadra, nemmeno se braccato da micidiali nemici o in fuga da creature mostruose.

Le Due Vie del Destino - The Railway Man: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Drammatico, 2013, durata: 116 Min)

Un film di Jonathan Teplitzky con Colin Firth, Nicole Kidman, Stellan Skarsgård, Jeremy Irvine, Hiroyuki Sanada e Sam Reid.



Le Due Vie del Destino - The Railway Man: Il trailer italiano del film con Colin Firth e Nicole Kidman - HD



Trama del Film Le Due Vie del Destino - The Railway Man: Nell'anno 1942 imperversa la Seconda guerra mondiale. L'ufficiale inglese Eric Lomax - giovane pieno di speranze e appassionato di ferrovie - si trova di stanza a Singapore, città della Malesia. A seguito dell’invasione giapponese, il militare viene catturato assieme ad altri suoi commilitoni e deportato in un campo prigionieri in Thailandia. Lì è costretto a lavorare alla realizzazione della Ferrovia della Morte, tristemente nota per le atroci sofferenze a cui vengono sottoposti coloro che vi lavorano. In quel luogo, Eric assiste a torture di ogni tipo, oltre a subirle: gli aguzzini sospettano infatti che il giovane ufficiale sia una spia.

Nonostante tutto, il soldato riesce a sopravvivere e a tornare a casa. Passano ben trent'anni, ma Eric è ancora psicologicamente traumatizzato dall'esperienza della guerra e nulla può neanche l’amore di sua moglie Patricia. Un giorno Eric viene contattato da Finlay, suo amico e compagno di guerra, il quale gli riferisce che Takashi Nagas - l'aguzzino della Ferrovia della Morte - è ancora vivo e a piede libero. Come se non bastasse, l’uomo lavora come guida turistica nello stesso campo dove sono morti innumerevoli inglesi. Eric decide allora di recarsi in Thailandia per confrontarsi con Nagase e vincere per sempre i demoni del suo passato...

Dirty Dancing - Balli Proibiti: il Film Stasera in Tv su Paramount alle 21.10

(Commedia, Sentimentale, 1987, durata: 105 Min)

Un film di Emile Ardolino con Jennifer Grey, Patrick Swayze, Jerry Orbach, Cynthia Rhodes, Jack Weston, Jane Brucker, Kelly Bishop, Lonny Price, Max Cantor, Wayne Knight, Neal Jones e Paula Trueman.



Dirty Dancing - Balli Proibiti: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Dirty Dancing - Balli Proibiti: Ambientato nell'estate del 1963, il film racconta la storia di Frances "Baby" Houseman, una diciassettenne che si ritrova a trascorrere le vacanze estive con la sua ricca famiglia presso un villaggio turistico a Catskils. Frances è annoiata dalla sua vita e non fa altro che pensare al suo futuro universitario, ma nel corso della sua vacanza conosce Johnny Castle, l'affascinante maestro di ballo che anima le serate di danza nel resort insieme alla sua amica e collega ballerina Penny Johnson e che per arrotondare lo stipendio di notte fa il gigolò per intrattenere le ricche signore ospiti del villaggio.

Nonostante le aspettative che i genitori hanno per lei, Baby si sente immediatamente attratta dai ritmi del ballo e, senza tener conto delle differenze culturali, si infatua di Johnny, il quale la introduce nel mondo della danza. Quando Penny, rimasta incinta di Robbie (il cameriere della famiglia Houseman), decide di abortire clandestinamente rischiando la sua tessa vita, Baby convince il padre medico a salvare la ragazza. Il Dottor Houseman convinto che sia stato Johnny a mettere nei guai Penny, proibisce alla figlia prediletta di continuare a frequentare l'istruttore di ballo.

Nonostante le raccomandazioni del padre, Baby continua a vedersi con Johnny, che la sceglie per sostituire l'amica Penny in una gara di ballo. Durante le lezioni di danza che Johnny impartisce a Frances, i due si legano sempre di più e inevitabilmente scoppia un'irrefrenabile passione che però devono tenera nascosta per non rischiare che il ballerino perda il proprio lavoro nel villaggio e per paura che il padre di Baby la scopra.

Tutto viene rovinato da un'accusa infondata di furto che costerà il posto di lavoro a Johnny e che potrebbe mandare all'aria la storia d'amore tra i due amanti...

Dear John: il Film Stasera in Tv su Paramount alle 21.10

(Drammatico, Guerra, Sentimentale, 2009, durata: 105 Min)

Un film di Lasse Hallström con Channing Tatum, Amanda Seyfried, Scott Porter, Richard Jenkins, Henry Thomas, D.J. Cotrona, Maxx Hennard, Leslea Fisher e Cullen Moss.



Dear John: Il trailer del film



Trama del Film Dear John: Questa storia d'amore vede come protagonisti due giovani, John Tyree e Savannah Lynn Curtis. John vive con il padre (la madre se n'è andata quando era bambino) in un piccolo paese della Carolina del Nord. Ha un'adolescenza ribelle e burrascosa e il rapporto con il padre non è dei migliori; quest'ultimo ha una vita molto monotona ed è un grande appassionato di numismatica. Per controllare la sua rabbia, John decide di arruolarsi nell'esercito e viene mandato di stanza in Germania, oltre oceano. Quando torna a casa in licenza, trascorre buona parte del suo tempo facendo surf. Durante una di queste licenze, mentre si riposa seduto sul molo, incontra un gruppo di ragazzi e ragazze che scherzano tra loro. Quando la borsa di una delle ragazze finisce in acqua, John si tuffa prontamente per recuperarla. A questo punto avviene il fatidico incontro con Savannah, una giovane studentessa, dolce, carina e molto religiosa. Scatta subito il classico «colpo di fulmine»: i due trascorrono insieme buona parte del tempo, ma dopo una settimana John deve ripartire e si ripromettono di scriversi e telefonarsi appena hanno del tempo libero. Dopo un anno John torna finalmente a casa in licenza e può trascorrere molto tempo insieme a Savannah. Al momento di salutarsi lui le annuncia che manca poco al suo congedo: la loro felicità è alle stelle pensando che tra pochi mesi saranno finalmente insieme per sempre, ma l'11 settembre gli Stati Uniti, sono colpiti da un grave attentato e John decide di riconfermare la ferma per altri due anni...

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Azione, Drammatico, Thriller, 2016, durata: 144 Min)

Un film di Michael Bay con Pablo Schreiber, John Krasinski, Toby Stephens, David Denman, Max Martini, James Badge Dale, David Costabile, Dominic Fumusa, Demetrius Grosse e Alexia Barlier.



13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi: Terzo trailer italiano del film - HD



Trama del Film 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi: Il film racconta dei fatti avvenuti in Libia l'11 settembre del 2012, quando un gruppo di terroristi attacca a Bengasi l'US State Department Special Mission Compound e un distaccamento della CIA situato poco vicino. Sei agenti della sicurezza americani fronteggiano l'irruzione evitando che il numero di danni e vittime diventi catastrofico.

Altri film questa sera in TV:

Superfantagenio , in onda alle 21.25 su Nove : film commedia, fantasy del 1986 di Bruno Corbucci, con Bud Spencer, Luca Venantini, Venantino Venantini, Julian Voloshin, Janet Agren, Raffaele Mottola, Umberto Raho e Diamy Spencer.

, in onda : film commedia, fantasy del 1986 di Bruno Corbucci, con Bud Spencer, Luca Venantini, Venantino Venantini, Julian Voloshin, Janet Agren, Raffaele Mottola, Umberto Raho e Diamy Spencer. Dove la terra scotta , in onda alle 21.10 su Rai Movie : film western del 1958 di Anthony Mann, con Gary Cooper, Julie London, Lee J. Cobb, Arthur O'Connell, Jack Lord, Joe Dominiquez, Royal Dano, John Dehner, Frank Ferguson, Emory Parnell, Chuck Roberson, Robert J. Wilke, Guy Wilkerson, Jack C. Williams e Tina Menard.

, in onda : film western del 1958 di Anthony Mann, con Gary Cooper, Julie London, Lee J. Cobb, Arthur O'Connell, Jack Lord, Joe Dominiquez, Royal Dano, John Dehner, Frank Ferguson, Emory Parnell, Chuck Roberson, Robert J. Wilke, Guy Wilkerson, Jack C. Williams e Tina Menard. Rosamunde Pilcher: Il servizio da the , in onda alle 21.10 su La5 : film sentimentale del 2007 di Dieter Kehler, con Christian Wolff, Diana Korner, Susanne Berckhemer, Jochen Schropp, Natalie O'Hara e Joachim Kretzer.

, in onda : film sentimentale del 2007 di Dieter Kehler, con Christian Wolff, Diana Korner, Susanne Berckhemer, Jochen Schropp, Natalie O'Hara e Joachim Kretzer. Wolfhound , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film azione, fantasy del 2006 di Nikolai Lebedev, con Aleksandr Bukharov, Oksana Akinshina, Aleksandr Domogarov, Igor Petrenko, Juozas Budraitis, Artyom Semakin, Natalya Varley, Andrei Rudensky, Evgenia Sviridova, Anatoli Belyj, Tatyana Lyutayeva, Lilian Navrozashvili, Eugenia Tudorascu, Pyotr Zaychenko, Rezo Esadze e Nina Usatova.

, in onda : film azione, fantasy del 2006 di Nikolai Lebedev, con Aleksandr Bukharov, Oksana Akinshina, Aleksandr Domogarov, Igor Petrenko, Juozas Budraitis, Artyom Semakin, Natalya Varley, Andrei Rudensky, Evgenia Sviridova, Anatoli Belyj, Tatyana Lyutayeva, Lilian Navrozashvili, Eugenia Tudorascu, Pyotr Zaychenko, Rezo Esadze e Nina Usatova. La Famiglia von Trapp - Una vita in musica , in onda alle 21.20 su Rai Premium : film drammatico del 2015 di Ben Verbong, con Matthew Macfadyen, Eliza Bennett, Rosemary Harris, Yvonne Catterfeld, Brigitte Kren, Robert Seeliger, Cosima Shaw, Tom Strauss e Lauryn Canny.

, in onda : film drammatico del 2015 di Ben Verbong, con Matthew Macfadyen, Eliza Bennett, Rosemary Harris, Yvonne Catterfeld, Brigitte Kren, Robert Seeliger, Cosima Shaw, Tom Strauss e Lauryn Canny. Non si ruba a casa dei ladri, in onda alle 21 su Cine34: film commedia del 2016 di Carlo Vanzina, con Vincenzo Salemme, Massimo Ghini, Manuela Arcuri, Stefania Rocca, Maurizio Mattioli e Fabrizio Buompastore.

