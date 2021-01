Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 4 Gennaio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 4 Gennaio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il Tuttofare, L'uomo che vide l'infinito, Io & Marley, Top Gun, Maze Runner - La rivelazione, Il velo dipinto, Oldboy, Le avventure di Robinson Crusoe, The Missing.

Il Tuttofare: il Film Stasera in Tv su Rai 1 alle 21.25

(Commedia, 2018, durata: 96 Min)

Un film di Valerio Attanasio con Sergio Castellitto, Guglielmo Poggi, Clara Alonso, Elena Sofia Ricci, Domenico Centamore, Mimmo Mignemi e Beatrice Schiros.



Il Tuttofare: Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Il Tuttofare: Il film racconta una vicenda tutta italiana, quella di Antonio Bonocore, praticante in legge, che sogna un contratto nel prestigioso studio del suo mentore, il principe del foro Salvatore "Toti" Bellastella: fine giurista, è il non plus ultra tra gli avvocati italiani.

Per lui Antonio fa tutto: assistente, portaborse, autista e perfino cuoco personale. Il fatto è che lo studio è di proprietà di Titti, la moglie di Bellastella.

Quando Antonio supera brillantemente l'esame di Stato, ha la possibilità di diventare socio dello studio con un compenso eccezionale. Eppure c'è ancora un favore da fare: Antonio dovrà sposare Isabel l'amante argentina di Toti per assicurarle la cittadinanza italiana... si tratta solo di una firmetta in Comune…e così il ragazzo accetta: niente di più sbagliato! Ora è davvero in un mare di guai.

L'uomo che vide l'infinito: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Biografico, Drammatico, 2016, durata: 108 Min)

Un film di Matt Brown con Dev Patel, Jeremy Irons, Toby Jones, Devika Bhise, Stephen Fry, Jeremy Northam, Kevin McNally, Enzo Cilenti e Richard Johnson.



L'uomo che vide l'infinito: Il trailer italiano del film in esclusiva



Trama del Film L'uomo che vide l'infinito: Madras, India coloniale, primi anni del Novecento. Il giovane Srinivasa Ramanujan è in cerca di lavoro e trova impiego come contabile. I suoi capi, impressionati dalle sue eccezionali abilità nel calcolo, gli consigliano di inviare i suoi studi ai professori di Cambridge. Uno di loro, l'eccentrico G.H. Hardy, rimane folgorato da questa mente autodidatta capace di spingersi tanto in alto. Decide così di invitarlo in Inghilterra per lavorare al Trinity College.

Ramanujan accetta la proposta, nonostante debba lasciare in India tutti i suoi affetti e in particolare la moglie Janaki, sposata da poco. Arrivato a Cambridge, il giovane indiano si trova costretto a confrontarsi con una società diversa dalla sua e a essere giudicato per i suoi metodi di lavoro non tradizionali...

Io & Marley: il film Stasera in Tv su Rai 2 alle 21.20

(Commedia, Family, 2008, durata: 115 Min)

Un film di David Frankel con Owen Wilson, Jennifer Aniston, Alan Arkin, Kathleen Turner, Eric Dane, Nathan Gamble, Clarke Peters e Haley Hudson.



Io & Marley: Il nuovo trailer del film



Trama del Film Io & Marley: Poco dopo il loro matrimonio, John e Jenny Grogan scappano dai rigidi inverni del Michigan e si trasferiscono in un cottage nel sud della Florida, dove vengono assunti come giornalisti per due giornali in competizione.

Al Palm Beach Post, Jenny riceve immediatamente importanti incarichi in prima pagina, mentre al South Florida Sentinel, John si ritrova a scrivere necrologi e articoli di due paragrafi su notizie banali come un incendio nella discarica locale.

Quando John sente che Jenny sta pensando alla maternità, il suo amico e collega Sebastian Tunney suggerisce alla coppia di adottare un cane per vedere se sono pronti a costruire una famiglia. Da una cucciolata di Labrador appena nati scelgono Marley (dal nome del cantante Bob Marley), che si rivela immediatamente un cane incorreggibile...

Top Gun: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.15

(Avventura, Azione, Drammatico, 1986, durata: 105 Min)

Un film di Tony Scott con Tom Cruise, Kelly McGillis, Anthony Edwards, Val Kilmer, Michael Ironside, Barry Tubb, John Stockwell, Tom Skerritt, Rick Rossovich e Tim Robbins.



Top Gun: Berlin - Take My Breath Away



Trama del Film Top Gun: Un giovane aviatore della marina militare americana, Pete "Maverick", e il suo amico, il navigatore Nick "Goose", sono diventati i membri di punta del loro equipaggio. Nonostante i due abbiano trasgredito agli ordini, vengono notati dal superiore per la spettacolare azione condotta nel salvataggio di un'altra squadra durante un pattugliamento. È così che a entrambi vengono aperte le porte della prestigiosa scuola Top Gun, specializzata nell'insegnamento del combattimento aereo. Maverick e Goose giungono alla base aerea di Miramar, in California, diretta dal comandante Mike "Viper".

Il corso di addestramento per entrare nel numero dei "top gun" è durissimo e Maverick con testarda determinazione va avanti: vuole essere degno della memoria del padre, caduto in Vietnam. Non curante delle regole, l'aviatore si innamora di Charlie, una bella istruttrice della scuola, nonché suo superiore. Maverick con il suo carattere ribelle e spavaldo indispettisce gli alti ufficiali, che allo stesso tempo rimangono stupiti dalle sue abilità. Il giovane, però, si ritroverà a fare i conti con una profonda crisi personale, a seguito di un incidente accaduto durante le esercitazioni...

Maze Runner - La rivelazione: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.10

(Azione, Thriller, Fantascienza, 2018, durata: 142 Min)

Un film di Wes Ball con Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Thomas Sangster, Rosa Salazar, Dexter Darden, Walton Goggins, Katherine McNamara, Aidan Gillen, Paul Lazenby, Nathalie Emmanuel, Will Poulter, Patricia Clarkson, Giancarlo Esposito, Barry Pepper e Jacob Lofland.



Maze Runner - La rivelazione: Il nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Maze Runner - La rivelazione: Scoperto il tradimento di Teresa, Thomas guida i suoi compagni verso 'L'Ultima Città', avamposto della WCKD dove i ragazzi credo che la crudele Ava Paige abbia imprigionato Minho. Prima di giungere alle porte della città, i ragazzi si scontrano con un'orda di Spaccati ma vengono salvati da Brenda e Jorge. Mentre Teresa ha un crisi interiore, scaturita dal fatto di aver tradito i suoi amici, il sangue di Minho non riesce a fornire alla Paige una cura. Nel frattempo, Newt confessa a Thomas di essere stato infettato e il ragazzo accetta di allearsi con Gally, miracolosamente sopravvissuto, che vuole far irruzione nel centro della WCKD. Dopo aver eluso il sistema di sicurezza, i ragazzi riescono a localizzale Teresa, costringendola a creare una cura per Newt che ormai è prossimo alla follia. La ragazza decide di collaborare, convinta che solo il sangue di Thomas possa fornire un siero efficace.

Il velo dipinto: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.15

(Drammatico, 2006, durata: 100 Min)

Un film di John Curran con Naomi Watts, Edward Norton, Liev Schreiber, Diana Rigg, Toby Jones, Li Bin (II), Juliet Howland, Sally Hawkins e Xia Yu,.



Il velo dipinto: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Il velo dipinto: Il film racconta la storia di due ragazzi inglesi, Walter e Kitty. La coppia è giovane, ma non è innamorata o almeno il sentimento provato da lui non è corrisposto da lei, che ha accettato di sposarlo soltanto per allontanarsi dalla famiglia. Walter lavora come medico, nello specifico è un batteriologo, e proprio la sua professione porta i due sposi a trasferirsi a Shangai, in Cina. Qui Kitty trascorre le sue giornate annoiata e l'unico diversivo a questa monotonia è Charlie Townsens, un viceconsole inglese di cui lei si innamora perdutamente. Nonostante i due siano entrambi sposati, iniziano a frequentarsi, ma la loro relazione extraconiugale non sfugge a Walter, che pone sua moglie di fronte a una scelta: il divorzio per adulterio o seguirlo in una zona remota della Cina, dove è in atto un'epidemia di colera...

Oldboy: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21.20

(Drammatico, 2013, durata: 104 Min)

Un film di Spike Lee con Josh Brolin, Samuel L. Jackson, Sharlto Copley, Elizabeth Olsen, Michael Imperioli, James Ransone, Max Casella, Pom Klementieff, Elvis Nolasco, Linda Emond, Rami Malek, Lance Reddick, Hannah Ware, Richard Portnow e Hannah Simone.



Oldboy: Trailer italiano - Red Band



Trama del Film Oldboy: Joe Doucett, è un insopportabile dirigente pubblicitario con una carriera verso il fallimento, facilmente incline all'alcool. Una notte, dopo essersi ubriacato a causa dell'ennesimo insuccesso lavorativo, ha un mancamento e al suo risveglio scopre di essere stato misteriosamente sequestrato e rinchiuso in una stanza di un finto Motel.

I suoi rapitori gli forniscono cibo, alcol e articoli per l'igiene personale senza mai farsi vedere e senza dare spiegazioni relative al suo rapimento. Unica distrazione concessa a Joe è la televisione, dalla quale qualche tempo più tardi, viene a sapere che sua moglie Donna è stata uccisa brutalmente dopo essere stata stuprata e l'unica persona ad essere indagata per l’omicidio è proprio lui. La figlia Mia di soli 3 anni è invece stata data in adozione.

Durante l’interminabile, estenuante e apparentemente immotivata prigionia, dopo aver tentato invano anche il suicidio, Joe riesce a rimettersi in forma e a disintossicarsi dall’alcool, intenzionato a scappare e a vendicarsi per quanto subito...

