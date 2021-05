Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 31 Maggio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 31 Maggio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Come ti divento bella, Homefront, Insonnia d'amore, Australia, La Vita di Adele, Il Lato Positivo - Silver Linings Playbook, Il gigante, Il patto dei lupi, Sucker Punch.

Come ti divento bella: il Film Stasera in Tv su Rai 2 alle 21.20

(Commedia, 2018, durata: 111 Min)

Un film di Abby Kohn e Marc Silverstein con Amy Schumer, Michelle Williams, Emily Ratajkowski, Naomi Campbell, Busy Philipps, Tom Hopper, Lauren Hutton, Rory Scovel, Adrian Martinez, Angela Davis, Caroline Day, Aidy Bryant e Sasheer Zamata.



Come ti divento bella: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Come ti divento bella: Il film segue le vicende di Renee Bennett, una giovane ragazza che vive a New York, dove viene costantemente emarginata per il suo aspetto fisico. Quando entra in un negozio per fare shopping, le commesse le fanno palesemente capire che è troppo grassa per quel tipo di abbigliamento o quando si registra su siti di appuntamenti, non riceve alcuna richiesta perché le foto non sono appetibili secondo gli standard della società americana.

La sua vita cambia radicalmente quando un giorno, durante una lezione di spinning, cade e batte la testa molto forte. Quando si risveglia la percezione di se stessa e del suo corpo è completamente cambiata: si vede bella e irresistibile. Ora cammina per le strade con un atteggiamento diverso, sente di piacere, sbandiera il suo fascino senza esitazioni. Lei, però, è esattamente come prima, solo più sicura di sé.

Questa nuova Renee conquista tutti, specialmente la sua datrice di lavoro, Avery LeClair, molto severa con gli altri colleghi ed Ethan, un ragazzo che inizia a frequentare. A un certo punto, tuttavia, la situazione le sfugge di mano e quella che era solo maggiore consapevolezza, si trasforma ben presto qualcos’altro…

Homefront: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Azione, Thriller, 2013, durata: 100 Min)

Un film di Gary Fleder con Jason Statham, James Franco, Mischa Barton, Winona Ryder, Kate Bosworth, Frank Grillo, Rachelle Lefevre, Billy Slaughter, Christa Campbell, Nicole Andrews e Omar Benson Miller.



Homefront: Il trailer del film con James Franco e Jason Statham



Trama del Film Homefront: A seguito del tragico esito di una delicata missione in cui operava sotto copertura, il veterano Phil Broker ha abbandonato la DEA - l’agenzia antidroga statunitense - per ritirarsi a vita privata. Assieme alla figlia Maddy, di nove anni, Phil si trasferisce in una piccola cittadina della Louisiana, dove aveva trascorso l’infanzia la moglie, ormai defunta da tempo.

La piccola Maddy inizia quindi a frequentare la scuola locale, dove viene presa di mira dal bullo Teddy Klum. Dopo una violenta rissa tra i due bambini durante la ricreazione, il preside chiama i genitori di entrambi. Arrivato a scuola, Phil incontra Jimmy, il padre di Teddy, con cui arriva ben presto alle mani. A quel punto, Cassie, la madre del bullo, decide di chiedere aiuto a suo fratello Gator Bodine, noto narcotrafficante della zona, per dare una lezione ai nuovi arrivati in paese...

Insonnia d'amore: il Film Stasera in Tv su La7 alle 21.15

(Commedia, Sentimentale, 1993, durata: 117 Min)

Un film di Nora Ephron con Tom Hanks, Meg Ryan, Bill Pullman, Ross Malinger, Rosie O'Donnell, Gaby Hoffmann, Victor Garber, Rita Wilson, Barbara Garrick, Carey Lowell, David Hyde Pierce, Dana Ivey e Rob Reiner.



Insonnia d'amore: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Insonnia d'amore: Sam Baldwin vive a Seattle insieme al figlioletto Jonah ma, dopo essere rimasto vedovo, non riesce in nessun modo a rassegnarsi all'assenza della moglie Maggie. Decide così di trasferirsi a Seattle con il figlio per cambiare vita, ma il piccolo Jonah, comprendendo la sofferenza del padre, decide di attuare un piano per aiutarlo. È così che, la sera della vigilia di Natale, Jonah si rivolge al programma radiofonico della dottoressa Marcia Fieldstone, che è solita chiedere ai suoi ascoltatori un desiderio che vorrebbero realizzare. Dopo le ingenue parole del piccolo, Sam si inserisce nella telefonata. Dapprima irritato per l'intrusione nella sua privacy, viene poi spronato dalla dottoressa a lasciarsi andare e finisce così per confidarle il suo vuoto e il suo dolore.

Il caso di Sam diventa di portata nazionale. Quella notte, tra le persone che ascoltano la storia del vedovo e di suo figlio, c'è anche Annie Reed giovane e romantica giornalista di Baltimora. In macchina e dell'altra parte degli Stati Uniti, Annie sta guidando per raggiungere il fidanzato Walter Jackson, un brav'uomo con cui è a un passo dal matrimonio. Anche se per lui non prova più quel sentimento magico, le parole di Sam la colpiscono profondamente fino a farla commuovere. Nel frattempo, Sam comincia a ricevere una marea di lettere di aspiranti mogli: tra queste c'è quella di Annie, che verrà pescata da Jonah. Dalle parole messe nero su bianco, il bambino capisce subito che Annie è la donna che fa per suo padre. Ha inizio così una straordinaria lotta contro il tempo, affinché i due si possano finalmente incontrare...

Australia: il Film Stasera in Tv su Nove alle 21.25

(Avventura, Drammatico, Sentimentale, 2008, durata: 165 Min)

Un film di Baz Luhrmann con Nicole Kidman, Hugh Jackman, David Wenham, Brian Brown, Jack Thompson, Ben Mendelsohn e Essie Davis.



Australia: Il nuovo trailer del film con Nicole Kidman e Hugh Jackman



Trama del Film Australia: La storia si svolge in Australia nel 1939 alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, quando la nobildonna Lady Sarah Ashley parte dall'Inghilterra per convincere il marito Maitland Ashley a vendere la loro tenuta Faraway Downs a Leslie "King" Carney.

A Darwin l’aspetta il mandriano Drover, un amico del marito che ha il compito di accompagnarla alla tenuta. Quando Sarah arriva alla proprietà, scopre che suo marito è stato ucciso e Neil Fletcher, amministratore della tenuta, accusa dell’omicidio uno stregone aborigeno. La sera stessa Sarah conosce Nullah, un dolcissimo bambino, figlio di Daisy, la domestica di Faraway Downs.

Insieme a Nullah, Drover e i suoi uomini, Sarah affronta un’avventura attraverso il deserto per trasportare il bestiame come suo marito aveva progettato. Questo scatena le ire di King Carney, che farà di tutto per vendicarsi dell’offesa subita.

Arriva la tanto desiderata stagione delle piogge, tutto si risveglia e prende vita e anche Faraway Downs rinasce sotto la guida di Sarah e di Drover. Ma il destino incombe su di loro e dovranno accadere ancora tante cose prima che la pace e la serenità possano essere durature...

La Vita di Adele: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.15

(Drammatico, Sentimentale, 2013, durata: 179 Min)

Un film di Abdellatif Kechiche con Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos, Salim Kechiouche, Aurélien Recoing, Catherine Salée e Jérémie Laheurte.



La Vita di Adele: Il trailer italiano del film



Trama del Film La Vita di Adele: La protagonista della storia è Adele, una quindicenne liceale francese che nella vita ha due sole certezze: lei è una ragazza e le ragazze escono con i ragazzi.

Tutto cambia, nella sua esistenza, il giorno in cui conosce Emma, giovane donna dai capelli blu e dallo stile androgino. L'incontro la spinge a mettere in discussione tutte le sue sicurezze e a prendere coscienza della propria sessualità, pur di cedere alla passione e all'istinto che la guidano verso Emma.

Spinta dalla curiosità di scoprire un mondo a lei sconosciuto, Adele entra sempre più a far parte della cerchia della giovane dai capelli blu fino a che l'una si innamora dell'altra. Tra le due inizia una relazione intensa che le porta a crescere insieme e che sfocia in una convivenza.

Raggiungendo l'età adulta, le protagoniste devono però fare i conti con ciò che sono come singoli individui e ciò rappresentano come coppia. Proprio allora arrivano problemi a cui nemmeno la più passionale e sentita delle storie d'amore è immune. Crescendo Adele intraprende la carriera di maestra, pur avendo un discreto talento come scrittrice. Emma, dal canto suo, ambisce a diventare pittrice e frequenta persone colte e sopra le righe. Essendo circondata da stimoli continui, la giovane dai capelli blu comincia a provare disagio vedendo che Adele non segue i propri sogni e non coltiva le proprie ambizioni. Il cambio di atteggiamento di Emma manderà Adele in confusione, portando la loro storia a un punto di non ritorno.

Il Lato Positivo - Silver Linings Playbook: il Film Stasera in Tv su Paramount alle 21.10

(Commedia, Drammatico, 2012, durata: 122 Min)

Un film di David O. Russell con Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Julia Stiles, Taylor Schilling, Chris Tucker, Shea Whigham, Dash Mihok, John Ortiz, Anupam Kher, Jacki Weaver, Bonnie Aarons e Brea Bee.



Il Lato Positivo - Silver Linings Playbook: Il trailer ufficiale italiano del film in HD



Trama del Film Il Lato Positivo - Silver Linings Playbook: Patrick Solatano è un ex insegnante liceale, ricoverato in una clinica psichiatrica a causa del disturbo bipolare da cui è affetto, emerso dopo aver sorpreso la moglie Nikki insieme al suo amante nella loro casa. Grazie all'intervento della madre Dolores, Patrick viene dimesso anzitempo e torna a casa dei suoi genitori, dal momento che ha perso tutto ciò che aveva.

Pat è ancora innamorato di Nikki e decide così di impegnarsi per trasformarsi nell'uomo che lei aveva sempre desiderato ma, nonostante la sua determinazione per riconquistarla, Pat non può avvicinarsi all'ex moglie dal momento che contro di lui c'è un ordine restrittivo.

Le buone intenzioni di Pat per ricostruire la propria vita non danno i risultati sperati, almeno fino a quando non incontra Tiffany, la sua bella e misteriosa vicina di casa, donna squilibrata e anche lei problematica a causa della morte del marito. Tiffany proporrà a Pat il suo aiuto per riuscire a raggiungere i suoi obiettivi, solo se in cambio lui accetterà di ballare con lei per partecipare ad una gara di ballo a fine anno.

Nonostante i dubbi iniziali, Pat accetta la sfida e comincerà ad allenarsi insieme a Tiffany, ma nel frattempo deve provare a sistemare il rapporto non facilissimo con il fratello Jake - che lo ha sempre messo in ombra - e con il padre Pat Senior. Pat è un uomo di buon cuore ma fortemente scaramantico, accanito tifoso dei Philadelphia Eagles, che non ha mai saputo costruire una relazione vera e sincera con il figlio.

Piano piano le disastrate esistenze di Pat e Tiffany si intrecceranno sempre di più, fino a che non si ritroveranno inevitabilmente coinvolti in un intenso rapporto, che andrà oltre la semplice amicizia.

Altri film questa sera in TV:

Il gigante , in onda alle 21.10 su Rai Movie : film drammatico del 1956 di George Stevens, con James Dean, Elizabeth Taylor, Rock Hudson, Mercedes McCambridge, Chill Wills, Carroll Baker, Dennis Hopper, Sal Mineo e Rod Taylor.

, in onda : film drammatico del 1956 di George Stevens, con James Dean, Elizabeth Taylor, Rock Hudson, Mercedes McCambridge, Chill Wills, Carroll Baker, Dennis Hopper, Sal Mineo e Rod Taylor. Il patto dei lupi , in onda alle 21 su Iris : film azione, thriller, fantasy del 2001 di Christophe Gans, con Samuel Le Bihan, Mark Dacascos, Vincent Cassel, Monica Bellucci, Émilie Dequenne, Jérémie Renier, Jean Yanne, Jean-François Stévenin, Jacques Perrin, Johan Leysen, Bernard Farcy, Edith Scob, Hans Meyer e Virginie Darmon.

, in onda : film azione, thriller, fantasy del 2001 di Christophe Gans, con Samuel Le Bihan, Mark Dacascos, Vincent Cassel, Monica Bellucci, Émilie Dequenne, Jérémie Renier, Jean Yanne, Jean-François Stévenin, Jacques Perrin, Johan Leysen, Bernard Farcy, Edith Scob, Hans Meyer e Virginie Darmon. Ti va di ballare? , in onda alle 21.10 su La5 : film drammatico, musicale del 2006 di Liz Friedlander, con Antonio Banderas, Rob Brown, Yaya DaCosta, Alfre Woodard, John Ortiz, Laura Benanti, Dante Basco, Jenna Dewan, Marcus T. Paulk e Lyriq Bent.

, in onda : film drammatico, musicale del 2006 di Liz Friedlander, con Antonio Banderas, Rob Brown, Yaya DaCosta, Alfre Woodard, John Ortiz, Laura Benanti, Dante Basco, Jenna Dewan, Marcus T. Paulk e Lyriq Bent. Sucker Punch , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film azione, fantasy, thriller del 2011 di Zack Snyder, con Emily Browning, Jena Malone, Jamie Chung, Vanessa Hudgens, Abbie Cornish, Carla Gugino, Jon Hamm, Scott Glenn, Oscar Isaac, Danny Bristol, Vicky Lambert, Juliana Semenova, Annie Au e Malcolm Scott.

, in onda : film azione, fantasy, thriller del 2011 di Zack Snyder, con Emily Browning, Jena Malone, Jamie Chung, Vanessa Hudgens, Abbie Cornish, Carla Gugino, Jon Hamm, Scott Glenn, Oscar Isaac, Danny Bristol, Vicky Lambert, Juliana Semenova, Annie Au e Malcolm Scott. L'allenatore nel pallone 2 , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 2007 di Sergio Martino, con Lino Banfi, Biagio Izzo, Ettore D'Alessandro e Anna Falchi.

, in onda : film commedia del 2007 di Sergio Martino, con Lino Banfi, Biagio Izzo, Ettore D'Alessandro e Anna Falchi. Duri si diventa, in onda alle 21 su 20: film commedia del 2015 di Etan Cohen, con Will Ferrell, Kevin Hart, Alison Brie, Dan Bakkedahl, T.I., Christopher Berry e Gary Owen.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: