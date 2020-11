Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 30 Novembre 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Lady Macbeth, Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato, Warm Bodies, Fiore del deserto, Boston - Caccia all'uomo, Oblivion. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Vite in fuga, Report, La partita di Maradona: Argentina - Inghilterra 1986, Little Murders by Agatha Christie, Grande Fratello.

Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 30 Novembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Lady Macbeth, Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato, Warm Bodies, Fiore del deserto, Boston - Caccia all'uomo, Oblivion, Vento di Passioni, Poliziotti fuori - Due sbirri a piede libero.

I Migliori Film in TV oggi in prima serata

Lady Macbeth: stasera in tv su Cielo alle 21.20

(Drammatico, 2016, durata: 89 Min)

Un film di William Oldroyd con Florence Pugh, Cosmo Jarvis, Paul Hilton, Naomi Ackie, Christopher Fairbank e Golda Rosheuvel.



Trama del Film Lady Macbeth: Il film è ambientato nell'Inghilterrra, 1865. Se la moda dell'epoca imprigiona la donna dentro minuscoli corsetti e pesanti crinoline, le convezioni sociali la vogliono incatenata a un marito padrone e prepotente, senza slanci di passione o indipendenza. Abnegazione e modi compassati sono gli insegnamenti impartiti alle giovani fanciulle in età da marito, e le fondamenta solide su cui poggia un matrimonio resistente. La giovane Lady Macbeth rifiuta di vivere un'esistenza misera alle dipendenze di un marito negligente, e imbocca una strada di egoismo e violenza nel tentativo di affrancarsi dal vincolo tanto detestato. "Venduta" in moglie a un uomo che non ama e per di più con il doppio dei suoi anni, la diciassettenne Katherine inizia una relazione clandestina con un giovane stalliere. La storia passionale giunta a interrompere la monotonia e la solitudine della vita di campagna, diventa una vera ossessione per la ragazza, tanto da spingerla a compiere gesti estremi e spietati...

Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato: stasera in tv su TV8 alle 21.30

(Fantasy, Avventura, 2012, durata: 166 Min)

Un film di Peter Jackson con Martin Freeman, Cate Blanchett, Elijah Wood, Lee Pace, Andy Serkis, Orlando Bloom, Ian McKellen, Ian Holm, Richard Armitage, Christopher Lee, Mikael Persbrandt, Dean O'Gorman, Benedict Cumberbatch, Luke Evans, Billy Connolly e Stephen Fry.



Trama del Film Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato: Il protagonista della vicenda è Bilbo Baggins, che narra nel libro, contenente le sue memorie, della riconquista del regno di Erebor. L'avventura dello hobbit inizia con la visita inaspettata dello stregone Gandalf e di Thorin Scudodiquercia, erede al trono del regno dei nani, distrutto dalla furia del drago Smaug. Nonostante il grande pericolo, Bilbo decide di aggregarsi alla missione e, con il ruolo di scassinatore si prepara ad affrontare la Montagna Solitaria che conduce segretamente a Erebor. La compagnia, formata da Biblo, Thorin, Kili, Fili, Balin e altri valorosi nani, si mette in viaggio.

Warm Bodies: stasera in tv su Italia 2 alle 21.10

(Drammatico, Horror, Sentimentale, 2013, durata: 97 Min)

Un film di Jonathan Levine con Nicholas Hoult, Teresa Palmer, John Malkovich, Dave Franco, Analeigh Tipton, Rob Corddry e Cory Hardrict.



Trama del Film Warm Bodies: Il film segue le vicende di una cittadina distrutta che si sta riprendendo da un’apocalisse zombie. R e M, non morti, sono in cerca di carne umana vicino un aeroporto abbandonato, soprattutto cervelli, così da poter, anche solo un attimo, rivivere attraverso i ricordi di quelle menti. Nel frattempo Julie Grigio viene inviata in città da suo padre insieme ad alcuni amici a cercare medicine nelle strutture ormai deserte. Mentre cercano di fare rifornimenti, tuttavia, vengono attaccati da R e il suo gruppo. Lo zombie, però, rimane fortemente colpito da Julie e, inevitabilmente, se ne innamora subito...

Fiore del deserto: stasera in tv su Iris alle 21

(Biografico, Drammatico, 2009, durata: 120 Min)

Un film di Sherry Hormann con Liya Kebede, Sally Hawkins e Timothy Spall.



Trama del Film Fiore del deserto: Il film segue le vicende di Waris Dirie. La vera storia della modella comincia nei deserti africani. Waris ha solo tre anni quando le viene praticata l’infibulazione e solo tredici quando viene venduta come sposa. Simile alla storia di tante bambine africane, quella di Waris cambia del tutto direzione quando riesce a fuggire dal matrimonio forzato alla quale la famiglia nomade l'ha costretta. Scappata a Mogadiscio, sua nonna le dà una mano ad arrivare a Londra, dove viene impiegata come serva presso l'Ambasciata Somala. Esclusa dall'apprendimento della lingua inglese, l'adolescente cresce e si mantiene facendo lavori umili.

La sua vita cambia nuovamente direzione in maniera inaspettata quando, un giorno, incontra il fotografo Terry Donaldson...

Film che vale la pena vedere stasera in TV:

Boston - Caccia all'uomo, in onda alle 21.20 su Rai 2 : film drammatico, thriller, azione del 2017 di Peter Berg, con Mark Wahlberg, Melissa Benoist, Michelle Monaghan, Kevin Bacon, John Goodman, J.K. Simmons, Rachel Brosnahan e Michael Beach.

: film drammatico, thriller, azione del 2017 di Peter Berg, con Mark Wahlberg, Melissa Benoist, Michelle Monaghan, Kevin Bacon, John Goodman, J.K. Simmons, Rachel Brosnahan e Michael Beach. Oblivion, in onda alle 21.20 su Italia 1 : film d'azione e fantascienza del 2013 di Joseph Kosinski, con Tom Cruise, Morgan Freeman, Nikolaj Coster-Waldau, Olga Kurylenko, Zoe Bell, Melissa Leo e Andrea Riseborough.

: film d'azione e fantascienza del 2013 di Joseph Kosinski, con Tom Cruise, Morgan Freeman, Nikolaj Coster-Waldau, Olga Kurylenko, Zoe Bell, Melissa Leo e Andrea Riseborough. Vento di Passioni, in onda alle 21.10 su Rai Movie : film drammatico del 1994 di Edward Zwick, con Brad Pitt, Anthony Hopkins, Aidan Quinn, Julia Ormond, Henry Thomas, Karina Lombard, Gordon Tootoosis, Kenneth Welsh, Robert Wisden, Sam Sarkar, Christina Pickles, John Novak, Tantoo Cardinal, Paul Desmond e Bill Dow.

: film drammatico del 1994 di Edward Zwick, con Brad Pitt, Anthony Hopkins, Aidan Quinn, Julia Ormond, Henry Thomas, Karina Lombard, Gordon Tootoosis, Kenneth Welsh, Robert Wisden, Sam Sarkar, Christina Pickles, John Novak, Tantoo Cardinal, Paul Desmond e Bill Dow. Poliziotti fuori - Due sbirri a piede libero, in onda alle 21 su 20: film commedia poliziesca del 2010 di Kevin Smith, con Bruce Willis, Tracy Morgan, Juan Carlos Hernández, Cory Fernandez, Jason Hurt, Jeff Lima, Sean Cullen, Kevin Pollak, Guillermo Díaz, Adam Brody, Alberto Bonilla, Michelle Trachtenberg, Jason Lee, Francie Swift e Rashida Jones.

Altri film questa sera in TV:

Febbre da cavallo - La mandrakata, in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 2002 di Carlo Vanzina, con Gigi Proietti, Nancy Brilli, Rodolfo Laganà, Andrea Ascolese, Carlo Buccirosso, Emanuela Grimalda, Stefano Ambrogi, Enrico Montesano e Cesare Gelli.

: film commedia del 2002 di Carlo Vanzina, con Gigi Proietti, Nancy Brilli, Rodolfo Laganà, Andrea Ascolese, Carlo Buccirosso, Emanuela Grimalda, Stefano Ambrogi, Enrico Montesano e Cesare Gelli. Transporter: Extreme, in onda alle 21.25 su Nove : film d'azione del 2005 di Louis Leterrier, con Jason Statham, Alessandro Gassmann, Amber Valletta, Kate Nauta, Matthew Modine, Jason Flemyng, Keith David, Hunter Clary, Shannon Briggs e François Berléand.

: film d'azione del 2005 di Louis Leterrier, con Jason Statham, Alessandro Gassmann, Amber Valletta, Kate Nauta, Matthew Modine, Jason Flemyng, Keith David, Hunter Clary, Shannon Briggs e François Berléand. Rosamunde Pilcher - Una storia complicata, in onda alle 21.10 su La5 : film drammatico sentimentale del 2013 di Stefan Bartmann, con Stephanie Japp e Michael Roll.

: film drammatico sentimentale del 2013 di Stefan Bartmann, con Stephanie Japp e Michael Roll. Il segreto di Natale, in onda alle 21.10 su Paramount Network : film sentimentale del 2014 di Peter Sullivan, con Candace Cameron Bure, David O'Donnell, Robert Pine, Brian Doyle-Murray, Kendra Mylnechuk, Joyce Cohen, James Gaisford, Jacque Gray e Jessica Villeneuve.

: film sentimentale del 2014 di Peter Sullivan, con Candace Cameron Bure, David O'Donnell, Robert Pine, Brian Doyle-Murray, Kendra Mylnechuk, Joyce Cohen, James Gaisford, Jacque Gray e Jessica Villeneuve. La mostra perfetta, in onda alle 21.20 su Rai Premium: film sentimentale del 2009 di Andi Niessner, con Kathrin Kühnel, Sebastian Ströbel, Marie Rönnebeck, Lisa Kreuzer, Philipp Baltus, Dietrich Hollinderbäumer, Andreas Schmidt e Mathias Herrmann.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

