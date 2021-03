Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 29 Marzo 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 29 Marzo 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Black Mass - L'ultimo gangster, Inception, Soap Opera, xXx: Il ritorno di Xander Cage, Underworld: Blood Wars, Hostiles, The Guardian - Salvataggio in mare, Il Processo di Norimberga, Final Destination 5, Può succedere anche a te.

Black Mass - L'ultimo gangster: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Azione, Drammatico, 2015, durata: 122 Min)

Un film di Scott Cooper con Johnny Depp, Joel Edgerton, Sienna Miller, Benedict Cumberbatch, Dakota Johnson, Rory Cochrane, Kevin Bacon, Adam Scott, Corey Stoll, David Harbour, Peter Sarsgaard e Jesse Plemons.



Trama del Film Black Mass - L'ultimo gangster: Nel 1975, a South Boston, James 'Whitey' Bulger controlla l'organizzazione criminale Winter Hill Gang. Tutti rispettano Whitey e vogliono entrare a far parte della sua banda, composta da John Martorano, Steve Flemmi e Tommy King. Il cugino di Bulger, Kevin Weeks, è da poco entrato a far parte del gruppo di malviventi, che cercano di scalzare la famiglia italiana degli Angiullo e acquisire il dominio sui traffici cittadini. Nel frattempo il fratello di Whitey, Billy, è stato eletto senatore e l'amico di vecchia data John Connolly torna nel quartiere irlandese dopo essersi arruolato nell'FBI. John ha una proposta per Bulger: diventare suo informatore in cambio del totale appoggio dei servizi segreti, che si impegneranno a deporre gli Angiullo.

Sebbene sia dubbioso, Whitey finisce per accettare l'accordo. Al quartier generale dell'FBI, Charles McGuire mette in discussione l'operazione di John, ma accetta di finanziarlo persuaso dal collega John Morris.

Forte dell'accordo con gli agenti, Whitey inizia a minare la supremazia degli Angiullo cercando di venderli alle forze dell'ordine. Mentre il suo potere cresce a dismisura, la sua compagnia Lindsey Cyr vorrebbe che iniziasse ad occuparsi seriamente del loro figlio Douglas. Trascorrono gli anni e John ottiene finalmente il successo tanto atteso, grazie al suo complice. Il gangster, tuttavia, rischia di venire scoperto dagli Angiullo e la punizione per i traditori è la morte...

Inception: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Fantascienza, Thriller, Azione, 2010, durata: 148 Min)

Un film di Christopher Nolan con Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Elliot Page, Cillian Murphy, Michael Caine, Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy, Tom Berenger, Lukas Haas, Tohoru Masamune, Claire Geare, Johnathan Geare, Carl Gilliard, Daniel Girondeaud, Mobin Khan, Yuji Okumoto, Nicole Pulliam, Dileep Rao e Talulah Riley.



Trama del Film Inception: La vicenda ha inizio quando il magnate giapponese Saito assolda Dominic 'Dom' Cobb e il socio Arthur per innestare nel rivale Fisher l'idea di disgregare il suo impero economico. I due soci sono esperti della tecnica dell'estrazione, che consiste nell'infiltrarsi nella mente vulnerabile di chi dorme. Questa volta, tuttavia, saranno loro a dover generare nella vittima un nuovo ricordo. In cambio della collaborazione, Saito offre a Dom la possibilità di tornare in America, da dove è fuggito poiché accusato dell’omicidio della moglie Mal.

A Dom e Arthur si aggiungono il falsario Eames, la studentessa di architettura Arianna e l'anestesista Yusuf. Per riuscire realizzare l'innesto, tutti dovranno calarsi nel sogno di un membro della squadra, incaricato di volta in volta di controllare la sua proiezione onirica, fino al terzo livello di sogno. Per rimanere ancorato alla realtà, Cobb ha con sé una piccola trottola detta totem, ma il pericolo più grande sarà la proiezione della moglie defunta.

Il piano ha inizio ma Fisher non è una facile preda, e l'anestetico di Yusuf si rivela inefficace dal momento che rischia di spedire tutti in un Limbo senza via di fuga. Intanto il passato di Cobb riemerge e Arianna scopre perché la moglie defunta continua a comparire nelle proiezioni dell'uomo. La squadra, non senza difficoltà, passa dal secondo al terzo livello e, proprio quando Fisher inizia a fidarsi di Dom, Mal si intromette. Saito e Fish finiscono così nel Limbo e, mentre la squadra torna alla realtà, Dom decide di affrontare sua moglie e salvare Saito. Il totem gira, ma la sequenza sfuma... Dom è ancora nel suo sogno?

Soap Opera: il film Stasera in Tv su Cine34 alle 21

(Commedia, 2014, durata: 86 Min)

Un film di Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi, Ricky Memphis, Chiara Francini, Elisa Sednaoui, Ale, Franz, Caterina Guzzanti, Diego Abatantuono e Raffaele Esposito.



Trama del Film Soap Opera: Gianni e Mario sono fratelli e vivono insieme; Mario è su una sedia a rotelle, e i due dividono la casa da quando Gianni lo ha investito per errore anni prima. Francesco è single e ha una vita sessuale piuttosto vivace, pur essendo ancora innamorato di Anna, sua ex, che nel frattempo, a pochi mesi dalla loro separazione, è già rimasta incinta di un altro uomo. Paolo aspetta un figlio da Elena e proprio in questa circostanza emergono in lui forti dubbi riguardo i propri orientamenti sessuali. Alice, vicina di casa, è bella e fa l'attrice in una soap opera televisiva di successo. Ha una propensione per le avventure amorose, preferibilmente con gli uomini in divisa, ai quali proprio non riesce a resistere. Dopo l'ennesimo incontro con l'amante di una sera, Patrizia, Francesco accoglie in casa l'amico Paolo in piena crisi di identità. La vita del condominio viene però interrotta da uno sparo nella notte. Si scoprirà che si trattava del suicidio di Pietro, dirimpettaio di Francesco. Il giorno successivo alla porta di Francesco si presenterà la bellissima ed enigmatica Francesca, ex fidanzata del suicida...

xXx - Il ritorno di Xander Cage: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Azione, Avventura, Thriller, 2017, durata: 130 Min)

Un film di D.J. Caruso con Vin Diesel, Samuel L. Jackson, Nina Dobrev, Ruby Rose, Toni Collette, Donnie Yen, Rory McCann, Kris Wu e Tony Jaa.



Trama del Film xXx - Il ritorno di Xander Cage: L'agente Augustus Gibbons si trova in Brasile per reclutare il celebre calciatore Neymar Jr. tra le file dei suoi agenti xXx. Nel corso delle trattative, un satellite si schianta improvvisamente al suolo uccidendo entrambi. A provocare il catastrofico incidente è stata un’arma potentissima, chiamata ‘vaso di Pandora’, ovvero un dispositivo in grado di controllare i satelliti che gravitano attorno all’orbita terrestre superando le restrizioni di ogni stato. Dal momento che il dispositivo è nelle mani dell’ex xXx Xiang e del suo braccio destro Serena Unger, l’agente della CIA Jane Marke è costretta a chiedere l’aiuto del suo miglior agente: Xander Cage.

Venuto a conoscenza della morte di Gibbons, Cage esce dal suo isolamento forzato nella Repubblica Domenicana e forma una squadra per catturare Xiang. Dopo aver reclutato il tiratore scelto Adele Wolff, il pilota Tennyson, l'esperta informatica Becky Clearidge e Harvard Zhou, Cage raggiunge Xiang e la sua squadra in una remota isola. Qui, i due hanno un acceso confronto sul destino del ‘vaso di Pandora’, e Xiang rivelerà all’avversario i suoi sospetti sul vero scopo del dispositivo. Dopo aver lasciato l’isola a causa dell’arrivo di un manipolo di soldati russi, i due agenti si troveranno costretti a constatare di essere pedine in un gioco di potere molto pericoloso e uniranno le forze contro coloro che minacciano la sicurezza del pianeta Terra e dei suoi abitanti.

Underworld - Blood Wars: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Azione, Horror, Fantasy, 2017, durata: 91 Min)

Un film di Anna Foerster con Kate Beckinsale, Tobias Menzies, Theo James, Charles Dance, James Faulkner, Lara Pulver, Peter Andersson, Clementine Nicholson, Bradley James, Daisy Head e Oliver Stark.



Trama del Film Underworld - Blood Wars: Braccata da un lato dal clan dei Lycans guidati dal carismatico Marius, e dall'altro dalla fazione dei vampiri che l'ha tradita, Selene può contare soltanto su due alleati: David e suo padre Thomas. Marius intanto riesce a convincere l'esercito di Lycans che lo ascolta a fauci spalancate, che la chiave per porre fine alla millenaria battaglia contro i vampiri, è il sangue di Eve, la figlia di Selene, per metà lycan, per metà vampira, in grado di conferire a chiunque ne beva anche solo una goccia un potere sufficiente a sconfiggere i nemici una volta per tutte. Nello scontro finale per proteggere se stessa e sua figlia, Selene sarà chiamata a compiere l'estremo sacrificio...

Hostiles: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Avventura, Drammatico, Western, 2017, durata: 127 Min)

Un film di Scott Cooper con Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi, Ben Foster, Jesse Plemons, Timothée Chalamet, Stephen Lang, Q'Orianka Kilcher, Adam Beach, Rory Cochrane, Paul Anderson, Scott Wilson, Bill Camp e Peter Mullan.



Trama del Film Hostiles: Il film è ambientato nel 1892 e racconta la storia di Joseph Blocker, ex eroe di guerra e leggendario capitano di fanteria dell'esercito, diventato carceriere. Sulla soglia della pensione, riceve una richiesta direttamente dal presidente degli Stati Uniti: scortare il capo Cheyenne Falco Giallo, malato terminale di cancro, e la sua famiglia, da un isolato avamposto in New Mexico fino al Montana, dove si trova la riserva della loro tribù. Nonostante la riluttanza iniziale - Blocker è convinto che il Capo debba morire in prigione - l'uomo viene costretto ad accettare per non rischiare di finire davanti alla corte marziale e perdere la pensione. Oltre alle vecchie ferite ancora aperte e ai pericoli del tragitto, ci sono altri due problemi da considerare. Il primo è che Blocker ha combattuto a lungo contro gli indiani e nel corso di questi scontri ha visto morire molti amici e commilitoni, alcuni proprio per mano di Falco Giallo.

Il secondo è l'incontro con la vedova Rosalie Quaid, che ha assistito alla morte di tutti i suoi cari, massacrati da una banda di ladri di cavalli Comanche. Per sopravvivere al viaggio di 1.000 miglia e sconfiggere le ostili tribù indiane, saranno tutti costretti a mettere da parte i dissapori e i pregiudizi, unendo le forze e scoprendo il valore della compassione e della tolleranza.

The Guardian - Salvataggio in mare: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.20

(Azione, Avventura, 2006, durata: 139 Min)

Un film di Andrew Davis con Kevin Costner, Ashton Kutcher, Melissa Sagemiller, Bonnie Bramlett, Clancy Brown, Sela Ward, Neal McDonough, John Heard, Brian Geraghty, Shelby Fenner e Omari Hardwick.



Trama del Film The Guardian - Salvataggio in mare: Il film è è la storia di un comandante di una quadra di salvataggio e di un campione di nuoto del liceo, uniti da un comune destino. Ben Randall è l'unico superstite di un incidente mortale avvenuto durante una massiccia tempesta. In seguito all'incidente, viene spedito contro la sua volontà ad insegnare alla "A School", la scuola élite che addestra, e trasforma giovani reclute arroganti nei migliori e più coraggiosi tra i Rescue Swimmers.

Quando si viene a scontrare con il presuntuoso ed arrogante Jake Fischer, Ben intravede in lui un allievo che ha tutte le caratteristiche per poter essere il migliore.

Nel capeggiare la sua prima missione pericolosa, tra le acque turbolente del Mare di Bering in Alaska, Jake dovrà mettere in atto tutto ciò che ha imparato e scoprire quello che vuole dire veramente rischiare tutto. In precedenza poco considerati dalla maggior parte degli americani, i Rescue Swimmers, eroi audaci salvatori di migliaia di vite in seguito all'Uragano Katrina e alle sue inondazioni mortali, sono entrati dalla porta principale, nel cuore di tutti...

Altri film questa sera in TV:

Il Processo di Norimberga , in onda alle 21.15 su La7 : film drammatico, storico del 2000 di Yves Simoneau, con Alec Baldwin, Brian Cox, Christopher Plummer, Jill Hennessy, Christopher Heyerdahl, Roger Dunn, David McIlwraith, Christopher Shyer, Hrothgar Mathews e Herbert Knaup.

, in onda : film drammatico, storico del 2000 di Yves Simoneau, con Alec Baldwin, Brian Cox, Christopher Plummer, Jill Hennessy, Christopher Heyerdahl, Roger Dunn, David McIlwraith, Christopher Shyer, Hrothgar Mathews e Herbert Knaup. Final Destination 5 , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film horror, thriller del 2011 di Steven Quale, con Emma Bell, Miles Fisher, Nicholas D'Agosto, Tony Todd, David Koechner, Courtney B. Vance, Arlen Escarpeta, P.J. Byrne, Tim Fellingham, Ellen Wroe, Mike Dopud, Tanya Hubbard, Brent Stait, Roman Podhora, Jasmin Dring e Frank Topol.

, in onda : film horror, thriller del 2011 di Steven Quale, con Emma Bell, Miles Fisher, Nicholas D'Agosto, Tony Todd, David Koechner, Courtney B. Vance, Arlen Escarpeta, P.J. Byrne, Tim Fellingham, Ellen Wroe, Mike Dopud, Tanya Hubbard, Brent Stait, Roman Podhora, Jasmin Dring e Frank Topol. Breakdown - La trappola , in onda alle 21.35 su Nove : film drammatico del 1997 di Jonathan Mostow, con Kurt Russell, Kathleen Quinlan, J.T. Walsh, M.C. Gainey, Jack Noseworthy, Ritch Brinkley, Moira Harris, Thomas Kopache, Rex Linn, Jack McGee, Vincent Berry, Helen Duffy, Kim Robillard e Ancel Cook.

, in onda : film drammatico del 1997 di Jonathan Mostow, con Kurt Russell, Kathleen Quinlan, J.T. Walsh, M.C. Gainey, Jack Noseworthy, Ritch Brinkley, Moira Harris, Thomas Kopache, Rex Linn, Jack McGee, Vincent Berry, Helen Duffy, Kim Robillard e Ancel Cook. Rosamunde Pilcher: La nebbia d'Irlanda , in onda alle 21.10 su La5 : film sentimentale del 2007 di Andi Niessner, con Lara-Joy Körner, Hendrik Duryn, Reiner Schone, Mathias Herrmann, Rudi Knauss e Luise Deschauer.

, in onda : film sentimentale del 2007 di Andi Niessner, con Lara-Joy Körner, Hendrik Duryn, Reiner Schone, Mathias Herrmann, Rudi Knauss e Luise Deschauer. Può succedere anche a te , in onda alle 21.10 su Paramount : film commedia, sentimentale del 1994 di Andrew Bergman, con Nicolas Cage, Bridget Fonda, Seymour Cassel, Stanley Tucci, Red Buttons, Isaac Hayes, Richard Jenkins, Rosie Perez e Wendell Pierce.

, in onda : film commedia, sentimentale del 1994 di Andrew Bergman, con Nicolas Cage, Bridget Fonda, Seymour Cassel, Stanley Tucci, Red Buttons, Isaac Hayes, Richard Jenkins, Rosie Perez e Wendell Pierce. Un'estate in campagna, in onda alle 21.20 su Rai Premium: film sentimentale del 2016 di Jorgo Papavassiliou, con Julie Engelbrecht, Bruno Bruni, Tony De Maeyer, Grégoire Gros e Peter Wyssbrod.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

