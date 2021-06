Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 28 Giugno 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 28 Giugno 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il Settimo Figlio, Flightplan - Mistero in volo, Tom à la ferme, Operazione U.N.C.L.E., La vendetta di Luna, Lost Souls - La profezia, A piedi nudi nel parco, Vacanze in America.

Il Settimo Figlio: il Film Stasera in TV su Italia 1 alle 21.20

(Avventura, Family, Fantasy, 2015, durata: 102 Min)

Un film di Sergej Bodrov con Ben Barnes, Jeff Bridges, Julianne Moore, Djimon Hounsou, Antje Traue, Olivia Williams, Alicia Vikander e Kit Harington.



Trama del Film Il Settimo Figlio: Il film racconta la storia di una strega molto cattiva, Madre Malkin, tenuta prigioniera in una caverna da John Gregory, maestro appartenente all'ordine dei cavalieri che da sempre difendono il mondo dalle creature soprannaturali.

Dopo moltissimi anni di prigionia, durante una notte di Luna di Sangue, la donna riesce a trasformarsi in un drago e finalmente scappare. William Billy Bradley, l’assistente di John, avverte immediatamente il suo maestro, dicendogli che nel borgo vicino stanno suonando le campane in richiesta di aiuto. Quando arrivano nel villaggio si trovano davanti una bambina posseduta proprio dalla malvagia Malkin che, una volta cacciata dal corpo della piccola, cerca invano di controllare la mente del giovane apprendista. Tutto si complica quando questi, per cercare di dare fuoco alla strega, perde la vita sacrificandosi. Nonostante ciò, la donna riesce a scappare...

Flightplan - Mistero in volo: il Film Stasera in TV su Nove alle 21.25

(Azione, Thriller, Drammatico, 2005, durata: 98 Min)

Un film di Robert Schwentke con Jodie Foster, Peter Sarsgaard, Sean Bean, Marlene Lawston, Kate Beahan, Christopher Gartin, Shane Edelman, Judith Scott, Ina Barron, Matt Bomer, Assaf Cohen, David A. Farkas, Michael Irby, Andray Johnson e Drake Johnston,.



Trama del Film Flightplan - Mistero in volo: Kyle Pratt lascia Berlino a bordo di un nuovo modernissimo aereo di linea, di cui è una delle progettiste. La donna sta andando a New York per organizzare i funerali del marito deceduto di recente. La donna, sconvolta dalla recente tragedia che l'ha colpita, è accompagnata da Julia, la piccola di appena sei anni. Dopo essersi addormentata per poche ore sul suo sedile, Kyle si risveglia e si accorge che sua figlia non è più accanto a lei. La donna, preoccupata, inizia a cercare la bambina in giro per l'aereo senza trovarne traccia. Inizia così una lotta disperata per riuscire a convincere l'equipaggio e gli altri passeggeri che la scomparsa di sua figlia è reale e non frutto delle sue allucinazioni. Nonostante il comandante dell'aereo, il capitano Rich, e l'agente di sicurezza a bordo Gene Carson non mettano in dubbio le parole di Kyle, il piano di volo e tuti gli altri documenti ufficiali sembrano indicare che la piccola Julie non sia mai salita su quell'aereo insieme alla madre, tanto che anche Kyle inizia a farsi domande sulla sua salute mentale...

Tom à la ferme: il Film Stasera in TV su Cielo alle 21.10

(Drammatico, 2013, durata: 105 Min)

Un film di Xavier Dolan con Xavier Dolan, Pierre-Yves Cardinal, Lise Roy e Evelyne Brochu.



Trama del Film Tom à la ferme: Il film racconta la storia di Tom, giovane editor pubblicitario di Montréal. Il ragazzo intraprende un viaggio nella campagna del Québec per assistere al funerale del suo amante Guillaume, morto in un tragico incidente stradale.

Arrivato alla fattoria della famiglia del suo defunto amato, Tom scopre con grande sorpresa che nessuno sa di lui, tantomeno dell’omosessualità di Guillaume. Quando il giovane incontra per la prima volta la madre di lui, Agathe, apprende tutte le bugie che Guillaume aveva raccontato alla famiglia per tenerla all’oscuro del suo orientamento sessuale: Agathe è infatti convinta che il figlio fosse fidanzato con una ragazza di nome Sarah.

L’unico a sapere la verità è il fratello Francis, uomo violento e omofobo. Facendo uso di minacce fisiche e psicologiche, Francis costringe Tom a mantenere il segreto sulla faccenda, ma quest’ultimo finisce per rimanere stranamente affascinato dalle sue rozze e brutali maniere...

Operazione U.N.C.L.E.: il Film Stasera in TV su 20 alle 21

(Azione, Avventura, Commedia, 2015, durata: 116 Min)

Un film di Guy Ritchie con Henry Cavill, Armie Hammer, Elizabeth Debicki, Alicia Vikander, Jared Harris e Hugh Grant.



Trama del Film Operazione U.N.C.L.E.: È il 1963: l'agente della CIA Napoleon Solo è in missione per far scappare dalla Germania Est la giovane Gaby, la figlia di Udo Teller, ex scienziato nazista, poi passato dalla parte degli americani e di cui non si hanno più notizie da molto tempo. Dopo una faticosa fuga dall’agente del KGB Ilya Kuryakin, Napoleon riesce a portare a termine il salvataggio, arrivando insieme alla ragazza nella zona ovest di Berlino.

Nella capitale tedesca, Napoleon scopre che Rudi, lo zio di Gaby, è al servizio di una compagnia aerospaziale di proprietà di Alexander e Victoria Vinciguerra, coniugi molto vicini alla figura di Mussolini e al fascismo. Ma la notizia veramente inquietante è che i due sono intenzionati a sfruttare le scoperte scientifiche di Udo per realizzare una potentissima bomba atomica.

Per contrastare una simile minaccia mondiale, Stati Uniti e Russia sono costretti ad allearsi per fronteggiare un nuovo nemico comune. Napoleon e Ilya diventano dunque una bizzarra coppia di agenti alle prese con una misteriosa organizzazione criminale internazionale...

La vendetta di Luna: il Film Stasera in TV su Iris alle 21

(Thriller, Azione, 2017, durata: 92 Min)

Un film di Khaled Kaissar con Lisa Vicari, Carlo Ljubek, Branko Tomovic, Rainer Bock, Bibiana Beglau e Benjamin Sadler.



Trama del Film La vendetta di Luna: Luna è una ragazzina di diciassette anni, intelligente, molto determinata e con una vita normale. La sua famiglia viene uccisa in modo brutale nel bel mezzo di una vacanza in montagna. Dei misteriosi uomini, infatti, irrompono dentro il rifugio nel quale stavano soggiornando, uccidendo i genitori e la sorellina.

Luna riesce per un pelo a fuggire, ma da quel momento la sua vita non sarà più la stessa. Dopo il terribile fatto, la ragazza viene a scoprire degli incredibili segreti sulla sua famiglia. Questa non era che una copertura. Luna, unica sopravvissuta alla strage, è ora sotto il mirino dei servizi segreti, che vogliono morta anche lei.

Il migliore amico del padre di Luna, Hamid, un agente russo afgano, protegge la ragazza, tradendo i servizi segreti per portarla in salvo. Nonostante le offra una via sicura di salvezza, portandola all'estero, Luna si rifiuta di partire: vuole restare per vendicare quella per lei è ancora la sua famiglia. Con l’aiuto di Hamid, decide di non arrendersi e affrontare coraggiosamente i nemici del padre.

Altri film questa sera in TV:

Lost Souls - La profezia , in onda alle 21.20 su Rai 4 : film horror, thriller del 2000 di Janusz Kaminski, con Winona Ryder, Ben Chaplin, Sarah Wynter, Philip Baker Hall, John Hurt, Elias Koteas, John Beasley, Kim H. Ornitz, Ashley Edner, Brad Greenquist e John Diehl.

, in onda : film horror, thriller del 2000 di Janusz Kaminski, con Winona Ryder, Ben Chaplin, Sarah Wynter, Philip Baker Hall, John Hurt, Elias Koteas, John Beasley, Kim H. Ornitz, Ashley Edner, Brad Greenquist e John Diehl. ...E poi lo chiamarono Il Magnifico , in onda alle 21.10 su Rai Movie : film western del 1972 di Enzo Barboni, con Terence Hill, Gregory Walcott, Harry Carey Jr., Dominic Barto, Yanti Somer, Enzo Fiermonte, Jean Louis, Danika La Loggia e Riccardo Pizzuti.

, in onda : film western del 1972 di Enzo Barboni, con Terence Hill, Gregory Walcott, Harry Carey Jr., Dominic Barto, Yanti Somer, Enzo Fiermonte, Jean Louis, Danika La Loggia e Riccardo Pizzuti. Angeli - Una storia d'amore , in onda alle 21.10 su La5 : film drammatico, sentimentale del 2014 di Stefano Reali, con Raoul Bova, Vanessa Incontrada, Ugo Pagliai, Marco Bonini, Blu Yoshimi e Clotilde Sabatino.

, in onda : film drammatico, sentimentale del 2014 di Stefano Reali, con Raoul Bova, Vanessa Incontrada, Ugo Pagliai, Marco Bonini, Blu Yoshimi e Clotilde Sabatino. A piedi nudi nel parco , in onda alle 21.10 su Paramount : film sentimentale del 1967 di Gene Saks, con Robert Redford, Jane Fonda, Charles Boyer, Mildred Natwick, Herb Edelman, Mabel Albertson, Fritz Feld e Ted Hartley.

, in onda : film sentimentale del 1967 di Gene Saks, con Robert Redford, Jane Fonda, Charles Boyer, Mildred Natwick, Herb Edelman, Mabel Albertson, Fritz Feld e Ted Hartley. Vacanze in America , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 1984 di Carlo Vanzina, con Jerry Calà, Gianfranco Agus, Claudio Amendola, Paolo Baroni, Fiorella Bettoja, Roberto Bonanni, Fabio Camilli, Edwige Fenech, Fabio Ferrari, Antonella Interlenghi, Renato Moretti, Giacomo Rosselli, Gian Marco Tognazzi, Silvia Di Tocco e Christian De Sica.

, in onda : film commedia del 1984 di Carlo Vanzina, con Jerry Calà, Gianfranco Agus, Claudio Amendola, Paolo Baroni, Fiorella Bettoja, Roberto Bonanni, Fabio Camilli, Edwige Fenech, Fabio Ferrari, Antonella Interlenghi, Renato Moretti, Giacomo Rosselli, Gian Marco Tognazzi, Silvia Di Tocco e Christian De Sica. Son of God, in onda alle 21.30 su TV2000: film drammatico, religioso del 2014 di Christopher Spencer, con Diogo Morgado, Roma Downey, Amber Rose Revah, William Houston, Louise Delamere, Darwin Shaw, Andrew Brooke, Matthew Gravelle, Simon Kunz, Sebastian Knapp e Joe Wredden.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

