Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 28 Dicembre 2020

Film Stasera in TV: La Bella e la Bestia, Pixels, Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno, Maze Runner: La Fuga, 42 - La vera storia di una leggenda americana, Matrimonio alle Bahamas, Bus 657. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Maria Teresa, Atlantide - Storie di uomini e di mondi, Grande Fratello.

Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 28 Dicembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: La Bella e la Bestia, Pixels, Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno, Maze Runner: La Fuga, 42 - La vera storia di una leggenda americana, Matrimonio alle Bahamas, Bus 657, I giganti del west, Lezioni di piano.

La Bella e la Bestia: il Film Stasera in Tv su Rai 1 alle 21.25

(Fantasy, Sentimentale, 2017, durata: 123 Min)

Un film di Bill Condon con Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Emma Thompson, Kevin Kline, Josh Gad, Ewan McGregor, Ian McKellen, Audra McDonald, Stanley Tucci, Gugu Mbatha-Raw, Hattie Morahan, Adrian Schiller, Nathan Mack e Henry Garrett.



La Bella e la Bestia: Nuovo trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film La Bella e la Bestia: Villeneuve è un paesino immerso nella provincia francese, dove la vita scorre lenta e monotona. Belle, figlia di Maurice, un eccentrico artista locale, sogna per sé una vita diversa e conta i giorni che la separano da una fantomatica avventura. Un giorno, dopo essere stato attaccato da un branco di lupi sulla strada del mercato, Maurice trova rifugio in un castello in rovina, non sapendo che quel luogo oscuro e misterioso è in realtà la dimora di una temibile Bestia. Il padrone del castello, su tutte le furie per l'intrusione, rinchiude il malcapitato in una torre gelida e Belle, preoccupata, si mette alla sua ricerca. L'unico modo per liberare il padre è prendere il suo posto: la ragazza finisce ospite forzato di quel luogo maledetto, dove gli abitanti hanno le sembianze di oggetti d'arredo parlanti e il loro padrone è un mostro sgarbato e senza cuore. Ma lei, che è di temperamento forte e coraggioso, non si piega agli ordini che le vengono impartiti e non perde occasione per farsi valere...

Pixels: il Film Stasera in Tv su Rai 2 alle 21.20

(Azione, Commedia, Fantascienza, 2011, durata: 112 Min)

Un film di Olivier Nakache e Eric Toledano con François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny, Audrey Fleurot, Clotilde Mollet, Alba Gaïa Kraghede Bellugi, Cyril Mendy, Christian Ameri, Grégoire Oestermann e Joséphine de Meaux.



Pixels: Il nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Pixels: Il film segue le vicende di un gruppo di videogamers alle prese con un'invasione aliena. Siamo negli anni Ottanta: il tredicenne Sam Brenner sta gareggiando in un campionato di videogiochi, ma perde contro Eddie Plant in una partita a Donkey Kong. La sconfitta finisce per segnare per sempre l'esistenza del ragazzo, che crescendo diventa un nerd e si occupa di installare sistemi audio-video. Al contrario, il suo caro amico e compagno di videogiochi Will Cooper è ora il Presidente degli Stati Uniti.

Un giorno, mentre Sam Brenner sta lavorando presso la casa della seducente signora Violet Van Patten, viene improvvisamente convocato presso la Casa Bianca: lì scopre con meraviglia non solo che Violet è un colonnello, ma anche che la nazione è minacciata dagli alieni...

Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno: il film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Azione, Fantasy, Thriller, 2012, durata: 165 Min)

Un film di Christopher Nolan con Christian Bale, Gary Oldman, Morgan Freeman, Michael Caine, Tom Hardy, Anne Hathaway, Juno Temple, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard, Matthew Modine, Tom Conti, Alon Aboutboul, Ben Mendelsohn, Burn Gorman, Daniel Sunjata, Aidan Gillen, Sam Kennard, Nestor Carbonell, Brett Cullen, Reggie Lee, Chris Ellis e Tyler Flores.



Il Ragazzo Invisibile: Seconda Generazione: Il trailer ufficiale del film - HD



Trama del Film Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno: Sono passati otto anni da quando Batman, celato sotto le spoglie del miliardario Bruce Wayne, ora ritiratosi dalla vita pubblica, è sparito nel nulla. Il supereroe si è addossato la responsabilità, in accordo con il commissario Jordan, della tragica morte del procuratore distrettuale Dent, divenuto all'insaputa di tutti il criminale Due Facce.

Gotham City sta vivendo un periodo di tranquillità grazie al ferreo decreto Dent, instaurato subito dopo la sua scomparsa. A un certo punto però compare Bane, un terrorista mascherato i cui spietati piani portano Bruce a uscire dal suo esilio auto-imposto. Anche l'affascinante ladra Selina Kyle, alias Catwoman, tirerà fuori le unghie e risveglierà in Batman la voglia di ricominciare a combattere per il bene della sua città...

Maze Runner - La Fuga: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Azione, Thriller, Fantasy, 2015, durata: 131 Min)

Un film di Wes Ball con Dylan O'Brien, Thomas Sangster, Kaya Scodelario, Aidan Gillen, Ki Hong Lee, Giancarlo Esposito, Patricia Clarkson, Barry Pepper, Lili Taylor e Rosa Salazar.



Maze Runner: La Fuga: Il secondo trailer ufficiale italiano - HD



Trama del Film Maze Runner - La Fuga: Dopo essere riuscito ad allontanarsi dal Labirinto insieme ai suoi compagni, Thomas ha dei terribili flashback che portano a galla la verità sul rapimento da parte del W.C.K.D.

Il ragazzo e i suoi amici sono accolti dal signor Janson in una struttura sicura, dove possono finalmente ricevere l'assistenza necessaria. Sebbene l'atmosfera del rifugio sia positiva e distesa, Thomas non riesce a rilassarsi e decide di indagare con il nuovo amico Aris. I due scoprono che Janson e la perfida Ava Paige sono in combutta e che la struttura non è altro che un enorme laboratorio, nel quale i ragazzi sopravvissuti vengono sottoposti ad atroci esperimenti.

A seguito della sconcertante scoperta, Thomas e i suoi amici decidono di fuggire nuovamente. All'esterno, tuttavia, saranno costretti a confrontarsi con un’orda di infetti e con il clima impervio e desertico della Zona Bruciata...

42 - La vera storia di una leggenda americana: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Biografico, Drammatico, 2013, durata: 128 Min)

Un film di Brian Helgeland con Harrison Ford, Chadwick Boseman, Alan Tudyk, Kelley Jakle, Christopher Meloni, T.R. Knight, Lucas Black e John C. McGinley.



42 - La vera storia di una leggenda americana: Il trailer italiano - HD



Trama del Film 42 - La vera storia di una leggenda americana: Nel 1946 Branch Rickey diventa un precursore dei tempi quando decide di ingaggiare in squadra Jackie Robinson, infrangendo la cosiddetta "Linea di Colore" della Major League del Baseball americano. Ma l'accordo pone Robinson e Rickey nel mirino del pubblico, della stampa e addirittura degli altri giocatori. Affrontando imperturbabile gli attacchi razzisti che arrivano da ogni lato, Robinson è costretto a dimostrare grande coraggio e determinazione non reagendo in alcun modo agli attacchi, consapevole del fatto che qualsiasi incidente distruggerebbe le sue speranze e quelle di Rickey...

Bus 657: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Azione, Thriller, 2015, durata: 93 Min)

Un film di Scott Mann con Robert De Niro, Jeffrey Dean Morgan, Dave Bautista, Kate Bosworth, Gina Carano, Morris Chestnut, Mark-Paul Gosselaar, D.B. Sweeney, Summer Altice e Rosie Fellner.



Bus 657: Primo trailer del film - HD



Trama del Film Bus 657: Il film segue la storia di Luke Vaughn dipendente di lunga data del casinò Swan, si trova ora in difficoltà economiche e non ha i soldi per sostenere le cure mediche per sua figlia malata di cancro. Quando Luke prova a chiedere aiuto al suo ricco e corrotto capo Francis Silva (Robert De Niro) alias il Papa, non solo non otterrà alcun prestito ma si ritroverà anche senza lavoro. Così Luke per racimolare denaro il prima possibile e salvare sua figlia, sarà costretto a partecipare, insieme ad uno dei suoi colleghi Cox e altri due amici, al furto di un'ingente somma di denaro nello stesso casinò di Francis Silva. Il denaro che Luke si appresta a rubare dalla cassaforte del casinò non potrà essere reclamato, perché si tratta di denaro sporco da riciclare.

La banda riesce a portar fuori dal casinò il bottino, ma durante la fuga le cose si complicano e con gli uomini di Francis con il fiato sul collo, Luke e gli altri si trovano costretti a sequestrare il bus 657 e a prendere in ostaggio i passeggeri a bordo...

Altri film questa sera in TV:

I giganti del west , in onda alle 21.10 su Rai Movie : film western del 1980 di Richard Lang, con Charlton Heston, Brian Keith, Victoria Racimo, Stephen Macht, John Glover, Seymour Cassel e David Ackroyd.

, in onda : film western del 1980 di Richard Lang, con Charlton Heston, Brian Keith, Victoria Racimo, Stephen Macht, John Glover, Seymour Cassel e David Ackroyd. Matrimonio alle Bahamas , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 2007 di Claudio Risi, con Massimo Boldi, Anna Maria Barbera, Enzo Salvi, Lucrezia Piaggio, Biagio Izzo, Bruno Arena, Max Cavallari, Loredana De Nardis, Valentina Idini, Niccolò Senni, Lodovica Mairè Rogati, Donald French, Raffaello Balzo, Valentino Campitelli, Victoria Silvstedt e Luigi Petrazzuolo

, in onda : film commedia del 2007 di Claudio Risi, con Massimo Boldi, Anna Maria Barbera, Enzo Salvi, Lucrezia Piaggio, Biagio Izzo, Bruno Arena, Max Cavallari, Loredana De Nardis, Valentina Idini, Niccolò Senni, Lodovica Mairè Rogati, Donald French, Raffaello Balzo, Valentino Campitelli, Victoria Silvstedt e Luigi Petrazzuolo Un Magico Natale , in onda alle 21.10 su La5 : film drammatico, fantasy del 2011 di John Bradshaw, con Lindy Booth, Paul McGillion, Derek McGrath e Kiara Glasco.

, in onda : film drammatico, fantasy del 2011 di John Bradshaw, con Lindy Booth, Paul McGillion, Derek McGrath e Kiara Glasco. Virtual Storm , in onda alle 21.10 su Italia 2 : film fantascienza, azione del 2002 di Terry Cunningham, con Nick Cornish, Vanessa Marcil, Adrian Paul, Bai Ling, Serena Scott Thomas, Richard Cox e Nora Dunn.

, in onda : film fantascienza, azione del 2002 di Terry Cunningham, con Nick Cornish, Vanessa Marcil, Adrian Paul, Bai Ling, Serena Scott Thomas, Richard Cox e Nora Dunn. Un dolce Natale , in onda alle 21.10 su Paramount Network : film commedia sentimentale del 2014 di Christie Will Wolf, con Erin Krakow, David Haydn-Jones, Miranda Frigon, Laura Soltis, Jill Morrison, Genea Charpentier e Alan Thicke.

, in onda : film commedia sentimentale del 2014 di Christie Will Wolf, con Erin Krakow, David Haydn-Jones, Miranda Frigon, Laura Soltis, Jill Morrison, Genea Charpentier e Alan Thicke. Lezioni di piano , in onda alle 21.15 su Cielo : film drammatico, sentimentale del 1993 di Jane Campion, con Holly Hunter, Harvey Keitel, Anna Paquin, Sam Neill, Kerry Walker, Geneviève Lemon, Tungia Baker, Ian Mune, Peter Dennett, Tewhatanui Skipwith, Te Whatanui, George Boyle, Mere Boynton, Jon Brazier e Bruce Allpress.

, in onda : film drammatico, sentimentale del 1993 di Jane Campion, con Holly Hunter, Harvey Keitel, Anna Paquin, Sam Neill, Kerry Walker, Geneviève Lemon, Tungia Baker, Ian Mune, Peter Dennett, Tewhatanui Skipwith, Te Whatanui, George Boyle, Mere Boynton, Jon Brazier e Bruce Allpress. Son of God, in onda alle 21.20 su TV2000: film drammatico, storico, religioso del 2014 di Christopher Spencer, con Diogo Morgado, Roma Downey, Amber Rose Revah, William Houston, Louise Delamere, Darwin Shaw, Andrew Brooke, Matthew Gravelle, Simon Kunz, Sebastian Knapp e Joe Wredden.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: