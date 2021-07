Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 26 Luglio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Brooklyn, Al vertice della tensione, The Homesman, Un piano perfetto, La dura verità. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Il circolo degli anelli, Dal Circo Massimo, Andrea Bocelli! Roma - United Nations Food Systems Summit, Tempation Island.

Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 26 Luglio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Brooklyn, Al vertice della tensione, The Homesman, Un piano perfetto, La dura verità, Beverly Hills Cop III, Delitto in Camargue, 12 Round.

Brooklyn: il Film Stasera in TV su Rai 1 alle 21.25

(Drammatico, Sentimentale, 2015, durata: 113 Min)

Un film di John Crowley con Saoirse Ronan, Domhnall Gleeson, Michael Zegen, Emory Cohen, Julie Walters, Jim Broadbent, Emily Bett Rickards, Paulino Nunes e Maeve McGrath.



Brooklyn: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Brooklyn: Il film racconta la storia molto toccante di Eilis Lacey, una giovane immigrata irlandese che si fa strada nella Brooklyn degli anni 50.

Eilis ha sempre vissuto nella piccola cittadina di Enniscorthy, in Irlanda, dove tutti sanno gli affari di tutti, finché non viene spedita in America grazie a sua sorella che vuole aiutarla a realizzarsi. Sentendosi come un'esule, arriva nel caos multiforme di Brooklyn avendo già nostalgia di casa. Ma non appena Eilis impara con destrezza ad adattarsi alla vita newyorkese, incontra un pretendente spiritoso, dolce e carismatico che vuole conquistarla a tutti i costi. Proprio mentre sembra sul punto di iniziare una nuova vita, una tragedia familiare la riporta in Irlanda e alla vita che si è lasciata alle spalle costringendola a prendere una decisione che potrebbe segnare il suo futuro per sempre. Con il cuore diviso in due, Eilis affronta uno dei dilemmi più incredibili e complicati che caratterizzano il nostro mutevole mondo moderno: trovare il modo di far coincidere il luogo da cui proveniamo con quello in cui sogniamo di andare.

Al vertice della tensione: il Film Stasera in TV su La7 alle 21.15

(Thriller, Azione, 2002, durata: 124 Min)

Un film di Phil Alden Robinson con Ben Affleck, Morgan Freeman, James Cromwell, Liev Schreiber, Alan Bates, Philip Baker Hall, Bruce McGill, Jamie Harrold, Bridget Moynahan, Ciarán Hinds, Ron Rifkin, Colm Feore e Josef Sommer.



Al vertice della tensione: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Al vertice della tensione: Anno 1973. Un aereo israeliano viene abbattuto durante la guerra dello Yom Kippur. Il velivolo trasportava una bomba nucleare di cui si persero le tracce. Nel 2002, l’arma inesplosa viene ritrovata in un campo al confine siriano e viene acquistata segretamente al mercato nero da un gruppo neofascista, guidato dal miliardario austriaco Richard Dressler. Lo scopo della loggia è quello di far scoppiare una guerra tra Stati Uniti e Russia, lasciando così un'Europa fascista a governare il mondo.

Dopo la morte del presidente russo, l'analista della CIA Jack Ryan viene convocato dal direttore dell’agenzia William Cabot per accompagnarlo a Mosca a incontrare il nuovo presidente sovietico Nemerov. A Cabot e Ryan viene consentito d’esaminare la struttura di armi nucleari, dove notano l'assenza di tre scienziati elencati nel registro del laboratorio.

Dopo aver ricevuto preoccupanti notizie da un informatore all'interno del Cremlino, Cabot affida al funzionario John Clark e al giovane analista la delicata missione di indagare nel territorio russo. I due riescono a rintracciare gli scienziati scomparsi in un'ex struttura militare sovietica in Ucraina, dove è stata assemblata un'arma nucleare segreta, grazie a quella trovata inesplosa, ma di cui non vi è traccia. Ryan e i suoi colleghi iniziano una corsa contro il tempo alla ricerca dell’ordigno nucleare e evitare così una guerra tra le due superpotenze. La situazione precipita quando l’analista scopre che la bomba è in viaggio per gli Stati Uniti…

The Homesman: il Film Stasera in TV su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, Western, 2018, durata: 122 Min)

Un film di Tommy Lee Jones con Hilary Swank, Tommy Lee Jones, Grace Gummer, Miranda Otto, Sonja Richter, Daniel Dencik, John Lithgow, Tim Blake Nelson, James Spader, William Fichtner, Jesse Plemons, Evan Jones, Hailee Steinfeld e Meryl Streep.



The Homesman: Il trailer ufficiale del film, versione originale



Trama del Film The Homesman: Nel 1854 Mary Bee Cuddy è una delle figure più autoritarie della piccola comunità di fattori di Luop, Nebraska. La donna avverte un grande senso di solitudine, amplificato dall'incapacità di instaurare una relazione duratura. Quando Theoline Belknap, Arabella Sours e Gro Svendsen iniziano a mostrare segni evidenti di instabilità mentale, Cuddy si offre di scortarle in Iowa, presso la chiesa di Hebron che può offrire loro un'adeguata assistenza. Nel tragitto, Cuddy incontra l'imbroglione George Briggs, che le salva dal linciaggio in cambio della sua protezione. Attraversare il paese pone lo strampalato gruppo davanti a diversi ostacoli, tra cui l'ostilità delle tribù native americane che guardano con sospetto le donne e l'impervia attraversata delle zone desertiche. Con il passare dei giorni, i disturbi mentali delle donne aumentano e anche Cuddy inizia a cedere alla pressione della forte depressione di cui soffre, che potrebbe compromettere l'esito del viaggio.

Un piano perfetto: il Film Stasera in TV su Iris alle 21

(Commedia, Avventura, Azione, 2012, durata: 104 Min)

Un film di Pascal Chaumeil con Dany Boon, Diane Kruger, Robert Plagnol, Alice Pol, Jonathan Cohen, Bernadette Le Sache', Étienne Chicot, Laure Calamy, Malonn Lévana, Olivier Claverie, Jean Yves Chilot e Muriel Solvay.



Un piano perfetto: Il trailer italiano del film con Dany Boon e Diane Kruger



Trama del Film Un piano perfetto: Il film vede protagonista la famiglia Lefebvre, da tempo condannata a una terrificante maledizione: ogni primo matrimonio è destinato a fallire. Così quando Isabelle, che è stata felicemente fidanzata per ben dieci anni con Pierre, entrambi dentisti, decide di sposarlo, mette in atto una strategia per non mandare in fumo le nozze e il loro amore. Il piano prevede di organizzare un matrimonio con un altro uomo e a seguire un tempestivo divorzio, naturalmente di nascosto da Pierre, che sarebbe così il secondo marito. Tuttavia, quando la donna arriva in Danimarca per la cerimonia, l'uomo che doveva farle da finto primo sposo decide di ritirarsi.

Presa dalla disperazione Isabelle decide di ingannare Jean-Yves Berthier, un redattore che ha incontrato sul volo per Copenaghen, facendo finta di essere innamorata di lui e convincendolo a sposarla con rito Masai alle falde del Kilimangiaro. Tutto sembra essere filato liscio, così la donna torna a Parigi. Quello che non sa, però, è che Jean-Yves ha già provveduto a registrare la loro unione legalmente, quindi lei risulta ufficialmente coniugata… Come uscirà da questo guaio?

La dura verità: il Film Stasera in TV su Paramount alle 21.10

(Commedia, Sentimentale, 2009, durata: 100 Min)

Un film di Robert Luketic con Gerard Butler, Katherine Heigl, Kevin Connolly, Bonnie Somerville, Vicki Lewis, Eric Winter, Bree Turner, Nathan Corddry, Holly Weber, Yvette Nicole Brown, Nick Searcy, Adam Harrington e Rebecca Creskoff.



La dura verità: Il trailer del fim con Gerard Butler e Katherine Heigl



Trama del Film La dura verità: Il film vede protagonista Abby Richter, responsabile della produzione di un programma televisivo in California. Una sera, dopo l'ennesimo appuntamento andato male, la donna torna a casa e si mette a guardare la tv. Facendo zapping viene attirata da uno show, La dura verità, condotto da Mike Chadway, un uomo talmente cinico sui rapporti sentimentali da suscitare in lei la voglia di chiamarlo in diretta e dirgliene quattro. E così accade. Peccato, però, che il giorno dopo Abby riceva una pessima notizia: gli ascolti del suo programma sono in calo e, per evitare di cancellarlo, l'emittente decide di assumere proprio Mike per risollevare le sorti dello show.

Il clima tra i due è a dir poco teso inizialmente, poi però qualcosa comincia a cambiare quando la donna si invaghisce del suo vicino di casa Colin e per conquistarlo si lascia consigliare dal suo nuovo collega, nonostante lo reputi cinico e rude. Col passare del tempo, lavorando a stretto contatto, i due cominciano a scoprire i lati positivi l’una dell’altro e tutto procede a gonfie vele, compreso lo show televisivo. Quando sembra però che tra loro stia nascendo qualcosa di serio, Mike non si smentisce e fa un passo indietro…

Altri film questa sera in TV:

Beverly Hills Cop III - Un Piedipiatti A Beverly Hills II I, il film in onda stasera in tv alle 21.25 su Nove : film commedia, azione del 1994 di John Landis, con Eddie Murphy, Jon Tenney, Judge Reinhold, Theresa Randle, Hector Elizondo, Timothy Carhart, Eugene Collier, John Saxon, Barbet Schroeder, Bronson Pinchot, Jimmy Ortega, Joey Travolta e Alan Young.

I, il film in onda : film commedia, azione del 1994 di John Landis, con Eddie Murphy, Jon Tenney, Judge Reinhold, Theresa Randle, Hector Elizondo, Timothy Carhart, Eugene Collier, John Saxon, Barbet Schroeder, Bronson Pinchot, Jimmy Ortega, Joey Travolta e Alan Young. Rosamunde Pilcher: L'eredità di nostro padre , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su La5 : film sentimentale del 2018 di Marco Serafini, con Lena Meckel, Frederik Götz, Andrea L'Arronge, Raúl Richter, Kaspar Capparoni e Nicola Tiggeler.

, il film in onda : film sentimentale del 2018 di Marco Serafini, con Lena Meckel, Frederik Götz, Andrea L'Arronge, Raúl Richter, Kaspar Capparoni e Nicola Tiggeler. La figlia della sciamana II - Il dono del serpente , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Italia 2 : film avventura, drammatico, fantasy del 2019 di Ask Hasselbalch, con Rebecca Emilie Sattrup, Dejan Cukic, Jakob Oftebro, Allan Hyde, Mikkel Arendt, Stina Ekblad, Nicolas Bro, Agnes Kittelsen, Anders Hove, Søren Malling e Vigga Bro.

, il film in onda : film avventura, drammatico, fantasy del 2019 di Ask Hasselbalch, con Rebecca Emilie Sattrup, Dejan Cukic, Jakob Oftebro, Allan Hyde, Mikkel Arendt, Stina Ekblad, Nicolas Bro, Agnes Kittelsen, Anders Hove, Søren Malling e Vigga Bro. Operation Arctic , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Cielo : film avventura, drammatico del 2014 di Grethe Bøe-Waal, con Kaisa Gurine Antonsen, Ida Leonora Valestrand Eike, Leonard Valestrand Eike, Line Verndal, Kristofer Hivju e Lars Arentz Hansen.

, il film in onda : film avventura, drammatico del 2014 di Grethe Bøe-Waal, con Kaisa Gurine Antonsen, Ida Leonora Valestrand Eike, Leonard Valestrand Eike, Line Verndal, Kristofer Hivju e Lars Arentz Hansen. Delitto in Camargue , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Top Crime : film giallo del 2015 di Claude-Michel Rome, con Florence Pernel, Vincent Winterhalter, Samuel Labarthe, Pierre Perrier, Ludovic Berthillot e Victoire Bélézy.

, il film in onda : film giallo del 2015 di Claude-Michel Rome, con Florence Pernel, Vincent Winterhalter, Samuel Labarthe, Pierre Perrier, Ludovic Berthillot e Victoire Bélézy. Olé , il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34 : film comico, commedia del 2006 di Carlo Vanzina, con Massimo Boldi, Vincenzo Salemme, Enzo Salvi, Daryl Hannah, Natalia Estrada, Francesca Lodo, Brigitta Boccoli, Armando De Razza e Niccolò Contrino.

, il film in onda : film comico, commedia del 2006 di Carlo Vanzina, con Massimo Boldi, Vincenzo Salemme, Enzo Salvi, Daryl Hannah, Natalia Estrada, Francesca Lodo, Brigitta Boccoli, Armando De Razza e Niccolò Contrino. 12 Round, il film in onda stasera in tv alle 21 su 20: film azione del 2009 di Renny Harlin, con John Cena, Ashley Scott, Aidan Gillen, Brian J. White, Taylor Cole, Steve Harris e Gonzalo Menendez.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

