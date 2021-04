Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 26 Aprile 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 26 Aprile 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Fast and Furious 7, Finalmente Sposi, Centurion, Il buongiorno del mattino, ...E fuori nevica!, Un milione di modi per morire nel West, Sfida nella città morta, Dorian Gray, Dragonheart - Cuore di Drago, A spasso con Daisy.

Fast and Furious 7: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Azione, Thriller, 2015, durata: 140 Min)

Un film di James Wan con Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Jason Statham, Jordana Brewster, Elsa Pataky, Ludacris, Kurt Russell, Djimon Hounsou, Tony Jaa, Lucas Black e Ronda Rousey.



Fast and Furious 7: Nuovo trailer ufficiale italiano del film - HD



Trama del Film Fast and Furious 7: Dominic Toretto e il suo team di spericolati piloti hanno fronteggiato con coraggio Owen Shaw. Il pericoloso criminale è in coma, mentre tutti i membri della squadra hanno ottenuto l'amnistia come promesso dall'agente Luke Hobbs.

Quando tutti sembrano aver avuto il proprio lieto fine, il fratello di Owen, Deckard Shaw, giura di vendicarsi e irrompe nell'ufficio di Hobbs per ottenere informazioni su Toretto e su Brian O'Conner. Dopo aver ferito gravemente Hobbs, Shaw inizia a perseguitare la famiglia Toretto, spedendo loro un pacco bomba proveniente da Tokyo. In Giappone, infatti, Deckard ha mietuto la sua prima vittima uccidendo Han, impegnato in un folle inseguimento per sfuggire dal nemico D.K. Dopo aver appreso l'identità dell'assassino di Han, Dominic parte per Tokyo per recuperare la salma dell'amico e organizzare per lui un degno funerale a Los Angeles...

Finalmente Sposi: il Film Stasera in Tv su Rai 2 alle 21.20

(Commedia, 2018, durata: 90 Min)

Un film di Lello Arena con Monica Lima, Enzo Iuppariello, Nunzia Schiano, Sergio Friscia, Ciro Ceruti e Paco De Rosa.



Finalmente Sposi: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Finalmente Sposi: Il film vede protagonisti Enzo e Monica. I due, dopo un breve momento di popolarità per aver partecipato ad un reality show, decidono di sposarsi. O meglio Monica decide di sposarsi, Enzo fino a quel momento era totalmente preso dalla sua discutibile carriera di allenatore di calcio giovanile.

Monica sogna, come ogni ragazza, un matrimonio perfetto. Tutto dev'essere speciale, ma spesso le cose speciali sono quelle più costose.

Monica decide tutto lei: l'abito da sposa, il ristorante, le bomboniere, il viaggio di nozze, l'arredamento per la casa. Enzo, dopo un'analisi accurata del bilancio familiare, valuta che, con i dovuti sacrifici, entro cinque anni riusciranno a pagare tutti i debiti contratti con il finanziamento che dovranno richiedere.

In più a pochi giorni dal matrimonio, Enzo e Monica ricevono la notizia che il centro commerciale dove lavorano a breve chiuderà. Monica non ne vuole sapere nulla, e la brutta notizia non deve rovinare il giorno più bello della sua vita. Ma passati i festeggiamenti i due neo sposini, anziché partire per il viaggio di nozze a Miami, si vedono irrimediabilmente costretti a prendere un pullman con destinazione Wolfsburg dove troveranno Ciro, cugino di Enzo, che li aiuterà a cercare una stabilità e un futuro che la loro amata città non gli può assicurare...

Centurion: il Film Stasera in Tv su Nove alle 21.25

(Avventura, Azione, Storico, 2010, durata: 97 Min)

Un film di Neil Marshall con Olga Kurylenko, Michael Fassbender, Dominic West, Noel Clarke, Imogen Poots, JJ Feild, Dimitri Leonidas, Liam Cunningham e David Morrissey.



Centurion: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Centurion: Il film segue le vicende di Quintus Dias, valoroso centurione romano sopravvissuto a un’aggressione da parte del popolo dei Pitti, una tribù indigena. L’uomo decide così di unirsi alla Nona legione, al fianco del comandante Titus Flavius Virilus, in viaggio verso la Scozia per eliminare i barbari e conquistare la Britannia in nome dell'Impero romano. Durante il tragitto, però, qualcuno li tradisce organizzando una trappola nei boschi: è Etain, un’impavida guerriera dei Pitti che si era infiltrata per tendergli l’imboscata. La donna vuole vendicarsi per le violenze subite e per l’uccisione di sua madre.

Dopo lo scontro Quintus, insieme ai pochi legionari superstiti, cerca di mettere in salvo Virilus che è stato rapito, ma il comandante viene ucciso dalla stessa Etain che poi mette tutti in fuga. Scappando sono costretti a dividersi: da un lato Quintus, Leonidas, Bothos e Ubriculius; dall’altro Macros e Thax.

Quest’ultimo, poi, per sopravvivere ai lupi, decide di ferire il suo compagno e di darglielo in pasto per avere il tempo di scappare. Anche il gruppo del centurione non se la passa benissimo, finché non trova l’aiuto di una donna, Arianne, che sebbene appartenga al popolo pitto, viene emarginata da tutti perché ritenuta una strega. La tregua, tuttavia, dura poco: ben presto Etain li raggiunge…

Il buongiorno del mattino: il Film Stasera in Tv su Paramount alle 21.10

(Commedia, 2010, durata: 102 Min)

Un film di Roger Michell con Harrison Ford, Diane Keaton, Rachel McAdams, Patrick Wilson, 50 Cent, Jeff Goldblum, Liam Ferguson, Arden Myrin, Lloyd Banks, Vanessa Aspillaga, Reed Birney e Tony Yayo.



Il buongiorno del mattino: Il trailer del film



Trama del Film Il buongiorno del mattino: La produttrice di piccoli telegiornali locali Becky Fuller sta finalmente per realizzare il suo sogno: un lavoro nella grande città, assumendo le redini del programma d'informazione nazionale mattutino "Daybreak", a New York. Ma già dal primo giorno il sogno minaccia di trasformarsi in un incubo. La giovane Becky possiede il coraggio, la determinazione e le capacità per arrivare al successo ma tra lei e la sua ascesa si contrappone un grande ostacolo: il leggendario Mike Pomeroy, l'eccentrico, presuntuoso e per nulla collaborativo conduttore del programma che rischia di diventare la sua maledizione o la sua unica speranza di capovolgere il destino del TG del mattino meno seguito d'America. Arrivata al "Daybreak", Becky capisce subito che persino il network ha rinunciato a risollevare le sorti dello sfortunato programma, noto per ingoiare e risputare anche i produttori più esperti prima del sorgere del nuovo giorno. Pur non avendo alcuna esperienza in materia di TG nazionali, Becky è determinata ad intraprendere un percorso diverso. Decide allora di tentare qualcosa di nuovo che, attraverso una spassosa battaglia di battute di spirito, fonde lo stile burbero e serioso dell'ex conduttore della sera Pomeroy con le cinguettanti battute e i modi divistici di Colleen Peck, da tempo conduttrice dell'edizione del TG del mattino. L'intera faccenda ha l'aria di trasformarsi in un vero disastro: i due ego si scontrano, Pomeroy si rifiuta di parlare di previsioni del tempo, di fornire notizie scandalistiche e, il Cielo non voglia, di occuparsi di cucina; Becky, da parte sua, lotta per salvare la sua reputazione, il suo posto di lavoro e la relazione appena iniziata - quella che mai avrebbe pensato di avere in tutta la vita - con un ex produttore.

...E fuori nevica!: il Film Stasera in Tv su Cine34 alle 21

(Commedia, 2014, durata: 94 Min)

Un film di Vincenzo Salemme con Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Nando Paone, Margareth Madè, Giorgio Panariello, Paola Quattrini e Maurizio Casagrande.



...E fuori nevica!: Il trailer del film - HD



Trama del Film ...E fuori nevica!: Enzo Righi ha cinquant'anni e vive cantando (male) sulle navi da crociera. Eterno immaturo, è allergico a qualsiasi tipo di responsabilità. Quando arriva la notizia della morte di sua madre, è costretto a rientrare a Napoli per la lettura del testamento, dove, dopo anni, incontrerà i fratelli Stefano e Cico. Ad attenderli una sorpresa: l'unico modo per ereditare la casa di famiglia è convivere tutti insieme. La quotidianità non si rivelerà affatto semplice e i tre fratelli ne vedranno delle belle...finché una trovata geniale e spietata di Cico risolverà il nuovo, complicato, "stato di famiglia".

Un milione di modi per morire nel West: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Commedia, Western, 2014, durata: 116 Min)

Un film di Seth MacFarlane con Seth MacFarlane, Neil Patrick Harris, Liam Neeson, Charlize Theron, Giovanni Ribisi, Amanda Seyfried, Sarah Silverman, Wes Studi, Evan Jones, Rex Linn e Ralph Garman.



Un milione di modi per morire nel West: Il nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Un milione di modi per morire nel West: Il film racconta la storia di Albert Stark, un allevatore di bovini che vive in una cittadina di frontiera dimenticata da Dio nel bel mezzo del selvaggio West. Arizona, 1882. Albert, dopo essersi ritirato da un duello, viene lasciato dalla sua spocchiosa fidanzata Louise, che coglie l'occasione per sostituirlo con un ricco e arrogante proprietario terriero.

Nel frattempo, una misteriosa sconosciuta di nome Anna appare in città. Grazie al suo aiuto, il pavido allevatore impara giorno dopo giorno a tirare fuori il suo coraggio e a maneggiare le armi come un vero e proprio pistolero del West, nella speranza di poter così riconquistare la sua ex fidanzata. Ma il tempo trascorso insieme a quella bellissima ragazza scalda il cuore di Albert, che finisce presto per innamorarsi di lei. Un terribile imprevisto, tuttavia, è all'orizzonte: il temibile fuorilegge Clinch Leatherwood, marito di Anna, si presenta in città in cerca di vendetta contro colui che l'ha disonorato. Il giovane sarà dunque costretto a mettere alla prova il suo eroismo e a prepararsi a un duello all'ultimo sangue contro il bandito più temuto della zona...

Altri film questa sera in TV:

Sfida nella città morta , in onda alle 21.10 su Rai Movie : film western del 1958 di John Sturges, con Robert Taylor, Richard Widmark, Patricia Owens, Robert Middleton, DeForest Kelley, Henry Silva, Burt Douglas, Eddie Firestone e Richard H. Cutting.

, in onda : film western del 1958 di John Sturges, con Robert Taylor, Richard Widmark, Patricia Owens, Robert Middleton, DeForest Kelley, Henry Silva, Burt Douglas, Eddie Firestone e Richard H. Cutting. Dorian Gray , in onda alle 21 su Iris : film drammatico, horror del 2009 di Oliver Parker, con Ben Barnes, Colin Firth, Rebecca Hall, Rachel Hurd-Wood, Emilia Fox, Fiona Shaw, Ben Chaplin, Caroline Goodall, Douglas Henshall, Maryam D'Abo, Jo Woodcock, Michael Culkin, Pip Torrens e Johnny Harris.

, in onda : film drammatico, horror del 2009 di Oliver Parker, con Ben Barnes, Colin Firth, Rebecca Hall, Rachel Hurd-Wood, Emilia Fox, Fiona Shaw, Ben Chaplin, Caroline Goodall, Douglas Henshall, Maryam D'Abo, Jo Woodcock, Michael Culkin, Pip Torrens e Johnny Harris. Rosamunde Pilcher - Licenza di tradire , in onda alle 21.10 su La5 : film sentimentale, drammatico del 2016 di Uli Möller, con Anica Dobra, Heio Von Stetten, Teresa Rizos e Christian Wunderlich.

, in onda : film sentimentale, drammatico del 2016 di Uli Möller, con Anica Dobra, Heio Von Stetten, Teresa Rizos e Christian Wunderlich. Dragonheart - Cuore di Drago , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film fantasy del 1996 di Rob Cohen, con Jason Isaacs, Peter Hric, Sandra Kovacicova, Dina Meyer, Terry O'Neill, Tom Baker, Wolf Christian, Lee Dakes, Dennis Quaid, Brian Thompson, David Thewlis, Eva Vetjmeklova, Pete Postlethwaite e Julie Christie.

, in onda : film fantasy del 1996 di Rob Cohen, con Jason Isaacs, Peter Hric, Sandra Kovacicova, Dina Meyer, Terry O'Neill, Tom Baker, Wolf Christian, Lee Dakes, Dennis Quaid, Brian Thompson, David Thewlis, Eva Vetjmeklova, Pete Postlethwaite e Julie Christie. A spasso con Daisy, in onda alle 21.20 su Cielo: film drammatico, commedia del 1989 di Bruce Beresford, con Jessica Tandy, Morgan Freeman, Dan Aykroyd, Patti LuPone, Esther Rolle, Jo Ann Havrilla, William Hall Jr., Alvin M. Sugarman, Clarice F. Geigerman e Muriel Moore.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: