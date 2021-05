Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 24 Maggio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Il Traditore, Stai lontana da me, Safe House - Nessuno è al sicuro, Corpi da reato, Lo Squalo. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Report, L'Isola dei Famosi, Resident alien.

Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 24 Maggio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il Traditore, Stai lontana da me, Safe House - Nessuno è al sicuro, Corpi da reato, Lo Squalo, Quel che resta del giorno, I quattro dell'Ave Maria, Il Dottor T e le donne, Il Dubbio, Tre uomini e una gamba.

Il Traditore: il Film Stasera in Tv su Rai 1 alle 21.25

(Drammatico, 2019, durata: 148 Min)

Un film di Marco Bellocchio con Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido, Fabrizio Ferracane, Luigi Lo Cascio, Fausto Russo Alesi, Giovanni Calcagno, Bruno Cariello, Nicola Calì, Alberto Storti, Vincenzo Pirrotta, Goffredo Bruno, Gabriele Cicirello, Paride Cicirello, Alessio Praticò, Elia Schilton, Pier Giorgio Bellocchio, Antonio Orlando, Rosario Palazzolo, Ada Nisticò, Federica Butera e Filippo Parisi.



Il Traditore: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Il Traditore: Negli anni Ottanta, periodo di massimo potere dei clan mafiosi in Italia, le fazioni di Cosa Nostra e Corleone (capeggiati da Totò Riina) si contendo la piazza della droga, mantenendo una facciata di amicizia e collaborazione. Tommaso Buscetta, affiliato di Cosa Nostra e conosciuto come "boss dei due mondi", subodora l'imminente guerra tra famiglie e decide di trasferirsi in Brasile, dove potrà seguire i suoi affari in tranquillità. Come ha previsto, dopo la sua partenza iniziano le tensioni e cadono le prime vittime della faida, tra cui due dei suoi figli e suo fratello. Ma Buscetta viene catturato e torturato dalla polizia brasiliana. Il mafioso capisce che sta andando incontro a morte certa quando viene concordata la sua estradizione in Italia. Inaspettatamente, il giudice Giovanni Falcone gli offre una via d'uscita: collaborare con le forze dell'ordine e la magistratura, godendo della protezione dello Stato. Buscetta, che da tempo non si riconosce più nelle azioni violente e senza scrupoli di Cosa Nostra e legato ad un'idea di mafia che protegge la povera gente, decide di accettare, anche per vendicarsi delle rappresaglie e delle persecuzioni a danno suo e della sua famiglia. Diventa così il primo collaboratore di giustizia della storia italiana, rendendo possibile l'istituzione nel 1986 del maxi-processo con 475 imputati nell'aula-bunker di Palermo.

Stai lontana da me: il Film Stasera in Tv su Rai 2 alle 21.20

(Commedia, 2013, durata: 82 Min)

Un film di Alessio Maria Federici con Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Anna Galiena, Fabio Troiano, Giampaolo Morelli, Giorgio Colangeli, Gianna Paola Scaffidi, Giorgia Cardaci e Fabrizia Sacchi.



Stai lontana da me: Il trailer del film con Enrico Brignano e Ambra Angiolini



Trama del Film Stai lontana da me: Il film segue la storia di Jacopo Leone, un brillante terapista di coppia famoso nel suo settore per il numero di matrimoni e fidanzamenti salvati. Se nel suo lavoro è il numero uno, però, non vale lo stesso per la sua vita privata: è single perché da quando è piccolo ha la maledizione di portare sfortuna a qualunque donna decida di stare con lui.

Dietro questa sventura ci sarebbe in realtà lo zampino di Simona, una sua vecchia compagna di scuola che a suo tempo l’uomo ha tradito e che, per vendicarsi, gli avrebbe lanciato questo sortilegio. Il suo destino sembra cambiare quando un giorno conosce Sara, architetto, per la quale perde completamente la testa. Anche lei sembra molto interessata e questo la rende presto bersaglio delle terribili sciagure legate a Jacopo. Lei, però, è innamorata e non vuole arrendersi: resta al suo fianco sopportando gli incidenti che le capitano. Le cose si complicano quando, invece di prendere un cd con la presentazione di una chiesa da mostrare ai vertici del Vaticano, Sara porta per sbaglio un film porno che il terapista consegnava alle coppie in crisi. È solo allora che decide di lasciarlo. Jacopo cerca di affrontare il dolore andando a trovare i suoi genitori. Qui, l’amara verità su di loro gli farà prendere una decisione del tutto inaspettata…

Safe House - Nessuno è al sicuro: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Azione, Thriller, 2012, durata: 115 Min)

Un film di Daniel Espinosa con Ryan Reynolds, Denzel Washington, Vera Farmiga, Joel Kinnaman, Brendan Gleeson, Robert Patrick, Sam Shepard, Tanit Phoenix, Liam Cunningham, Rubén Blades, Fares Fares, Jake McLaughlin, Stephen Bishop e Nora Arnezeder.



Safe House - Nessuno è al sicuro: Il trailer italiano del film



Trama del Film Safe House - Nessuno è al sicuro: Il film segue le vicende di Matt Weston, un giovane agente della CIA alle prime armi. L’uomo, a cui è stata assegnata la mansione di custode di una safe house - un nascondiglio - a Cape Town in Sudafrica, vive il proprio lavoro con frustrazione e noia, tormentando in continuazione il capo David Barlow per avere migliori opportunità di carriera.

Un giorno, fa il suo arrivo nella città africana Tobin Frost, ex agente della CIA, ora un traditore e un criminale a piede libero. Inseguito dagli scagnozzi del misterioso Emile Vargas, per mettersi in salvo il ricercato si consegna al consolato americano, dove viene preso in custodia dalla CIA e portato nella safe house.

Mentre Frost viene interrogato e torturato dagli agenti del nascondiglio, i mercenari di Vargas riescono ad irrompere nell’edificio, uccidendo tutti tranne Frost e Weston. Dopo essere riusciti a fuggire, i due si trovano quindi costretti a fare squadra per riuscire a salvarsi. Ma ben presto una scomoda verità verrà a galla...

Corpi da reato: il Film Stasera in Tv su Nove alle 21.25

Commedia, Azione, 2013, durata: 117 Min)

Un film di Paul Feig con Sandra Bullock, Melissa McCarthy, Kaitlin Olson, Taran Killam, Thomas F. Wilson, Michael Rapaport, Demian Bichir, Tony Hale, Raw Leiba, Steve Bannos, Andy Buckley, Michael McDonald, Nathan Corddry e Jamie Denbo.



Corpi da reato: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD



Trama del Film Corpi da reato: Il film segue la storia di Sarah Ashburn e Shannon Mullins, due poliziotte molto diverse fra loro, costrette a lavorare insieme per fermare uno spietato boss della droga.

Sarah, ambiziosa agente speciale dell'FBI, ha un carattere difficile, arrogante e poco cordiale. Perfezionista, metodica e puntigliosa, è dotata di una grande capacità investigativa di cui si vanta in continuazione. L'agente è molto stimata nell'ambiente di lavoro, ma ha una vita privata disastrosa. È infatti completamente sola, non ha né un fidanzato né un amico e a farle compagnia c'è solo il suo gatto. Sarah per ottenere una promozione decide di lasciare New York e trasferirsi a Boston e risolvere un caso impossibile. Si dovrà occupare infatti di un pericoloso latitante ricercato dalla polizia ma che sembra essere praticamente introvabile. Il suo scopo è quello di portare a termine l'incarico in tempi brevi e riuscire a conquistare così la tanto desiderata promozione. È qui che incontrerà l'agente di polizia del dipartimento di Boston, Shannon Mullins, con la quale dovrà collaborare al caso. Shannon è estremamente diversa da Sarah. Volgare e senza mezze misure, non ha un metodo di lavoro e neanche un grande fiuto. Spesso utilizza maniere rozze per rapportarsi con i criminali. La sua vita è totale caos. Costrette a lavorare insieme, inizialmente le due agenti non andranno d'accordo e non sarà semplice collaborare. Riusciranno con il tempo a superare le ostilità iniziali, conoscersi meglio e unire le loro forze per portare a termine l'importante missione?

Lo Squalo: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Drammatico, Thriller, 1975, durata: 125 Min)

Un film di Steven Spielberg con Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, Lorraine Gary, Murray Hamilton, Carl Gottlieb, Jeffrey Kramer, Susan Blacklinie, Jonathan Filley, Ted Grossman, Chris Rebello, Jay Mello, Jeffrey Voorhees, Lee Fierro, Craig Kingsbury e Peter Benchley.



Lo Squalo: Il trailer originale



Trama del Film Lo Squalo: Nei giorni che precedono la Festa del 4 luglio, la giovane Christine Watkins, scompare dopo essersi tuffata in mare per un bagno di mezzanotte. Il giorno seguente viene rinvenuto sulla battigia il corpo senza vita della ragazza. Le profonde lacerazioni presenti nel corpo martoriato sono compatibili con un attacco di uno squalo.

Il capo della polizia, Martin Brody, chiamato ad indagare sul caso, è deciso a chiudere immediatamente la spiaggia per motivi di sicurezza, ma il sindaco Larry Vaughan, si oppone per timore che la notizia della morte della ragazza possa generare un panico collettivo comportando una drastica riduzione del turismo, principale fonte di reddito della città.

Vaughan induce anche il medico legale a falsificare gli esiti dell'autopsia pur di non far trapelare la tragica verità. Brody si trova costretto a sottostare alla volontà del sindaco accettando questa nuova versione della morte di Christine.

Ma pochi giorni più tardi un altro bagnante, l'adolescente Alex Kintner, muore dilaniato da un pescecane. Si scatena a questo punto una folla caccia allo squalo tra i pescatori e il cacciatore professionista Quint. Il ritrovamento di uno squalo tigre, fa credere che l'incubo sia finalmente terminato, ma il biologo marino Matt Hooper, ingaggiato da Brody per ricevere aiuto sul caso, è convinto che non sia lui lo squalo feroce responsabile delle due morti...

