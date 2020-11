Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 23 Novembre 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Logan - The Wolverine, Assassin's Creed, Aspirante vedovo, Nico, 1988, The Homesman, La rapina perfetta - The Bank Job, Piccolo Buddha. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Vite in Fuga, Grey's Anatomy, Report, Quarta Repubblica, Grande Fratello.

Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 23 Novembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Logan - The Wolverine, Assassin's Creed, Aspirante vedovo, Nico, 1988, The Homesman, La rapina perfetta - The Bank Job, Piccolo Buddha, L'isola dell'ingiustizia - Alcatraz, ...E fuori nevica!, Un milione di modi per morire nel West, Aiuto vampiro.

I Migliori Film in TV oggi in prima serata

Logan - The Wolverine: stasera in tv su Italia 1 alle 21.15

(Azione, Fantasy, Drammatico, 2017, durata: 135 Min)

Un film di James Mangold con Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen, Boyd Holbrook, Stephen Merchant, Elizabeth Rodriguez, Richard E. Grant, Eriq LaSalle, Elise Neal e Quincy Fouse.



Logan - The Wolverine: Nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Logan - The Wolverine: Nell'anno 2029, il gruppo criminale dei Reavers cerca di portare i mutanti all’estinzione. Dopo l’avvelenamento da adamantio, Logan "Wolverine" e il mutante Calibano conducono una vita modesta oltre i confini messicani, prendendosi cura di Charles Xavier. L'anno precedente, a causa di una terribile malattia degenerativa, Charles ha sferrato un involontario e violento attacco psichico, che ha causato la morte di gran parte degli X-Men. La routine dei tre mutanti è interrotta dall'incontro con l'infermiera Gabriela. La donna, un tempo impiegata della compagnia di bio-tecnologia Transigen, chiede a Logan di proteggere la piccola Laura Kinney e di condurla in un luogo chiamato Eden. Anche il capo degli spietati criminali anti-mutanti, Donald Pierce, sta cercando la bambina...

Assassin's Creed: stasera in tv su Rai 2 alle 21.20

(Azione, Avventura, Fantasy, 2016, durata: 115 Min)

Un film di Justin Kurzel con Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Ariane Labed, Brian Gleeson e Michael Kenneth Williams.



Assassin's Creed: Nuovo trailer italiano del film- HD



Trama del Film Assassin's Creed: Il film segue le vicende di Callum Lynch, condannato a morte per omicidio. Tuttavia, la sua esecuzione capitale si rivela una messinscena: l'uomo si risveglia infatti a Madrid, nel quartier generale della Fondazione Abstergo. Lì Callum incontra Alan Rikkin, il capo della compagnia, che gli rivela di essere il discendente di Aguilar, uno dei membri degli Assassini, una confraternita che da secoli protegge la Mela dell'Eden dai Templari.

La Mela è un antico e potente manufatto dall’inestimabile valore, in quanto contiene il codice genetico del libero arbitrio: se i Templari scoprissero dov'è nascosta, potrebbero utilizzarla per tenere sotto controllo il genere umano..

Aspirante vedovo: stasera in tv su Nove alle 21.25

(Commedia, 2013, durata: 84 Min)

Un film di Massimo Venier con Fabio De Luigi, Luciana Littizzetto, Ale, Francesco Brandi, Roberto Citran, Bebo Storti e Ninni Bruschetta.





Aspirante vedovo: Il trailer del film in HD



Trama del Film Aspirante vedovo: Il film vede protagonista Alberto Nardi, un uomo che si dà arie da imprenditore giovane e dinamico ma per adesso è riuscito solo a collezionare un fallimento dopo l'altro.

L'unico suo vero affare, sulla carta, è stato quello di sposare Susanna Almiraghi, grande industriale del Nord, una della donne più ricche e potenti del paese. Susanna, però, non ne può più di quel marito cialtrone e inconcludente e ha deciso di lasciarlo affogare nei suoi debiti. Per Alberto è la fine, ma il destino sembra volergli dare una mano: Susanna rimane vittima di un incidente aereo.

Di colpo Alberto si ritrova miliardario, l'impero di sua moglie adesso è suo e già si atteggia a grande capitano d'industria.

Purtroppo per lui il sogno dura poco: Susanna su quell'aereo non è mai salita...

Nico, 1988: stasera in tv su Rai 5 alle 22.15

(Biografico, Drammatico, 2017, durata: 93 Min)

Un film di Susanna Nicchiarelli con Trine Dyrholm, John Gordon Sinclair, Anamaria Marinca, Thomas Trabacchi, Karina Fernandez, Sandor Funtek e Calvin Demba





Nico, 1988: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Nico, 1988: Ambientato tra Parigi, Praga, Norimberga, Manchester, nella campagna polacca e il litorale romano, Nico, 1988 è un road-movie dedicato agli ultimi anni di Christa Päffgen, in arte Nico.

Musa di Warhol, cantante dei Velvet Underground e donna dalla bellezza leggendaria, Nico vive una seconda vita dopo la storia che tutti conoscono, quando inizia la sua carriera da solista. La sua musica è tra le più originali degli anni 70 e 80 ed ha influenzato tutta la produzione musicale successiva. La "sacerdotessa delle tenebre", così veniva chiamata, ritrova veramente se stessa dopo i quarant'anni, quando si libera del peso della sua bellezza e riesce a ricostruire un rapporto con il suo unico figlio dimenticato...

The Homesman: stasera in tv su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, Western, 2014, durata: 122 Min)

Un film di Tommy Lee Jones, con Hilary Swank, Tommy Lee Jones, Grace Gummer, Miranda Otto, Sonja Richter, Daniel Dencik, John Lithgow, Tim Blake Nelson, James Spader, William Fichtner, Jesse Plemons, Evan Jones, Hailee Steinfeld e Meryl Streep.





The Homesman: Il trailer ufficiale del film, versione originale



Trama del Film The Homesman: Nel 1854 Mary Bee Cuddy è una delle figure più autoritarie della piccola comunità di fattori di Luop, Nebraska. La donna avverte un grande senso di solitudine, amplificato dall'incapacità di instaurare una relazione duratura. Quando Theoline Belknap, Arabella Sours e Gro Svendsen iniziano a mostrare segni evidenti di instabilità mentale, Cuddy si offre di scortarle in Iowa, presso la chiesa di Hebron che può offrire loro un'adeguata assistenza. Nel tragitto, Cuddy incontra l'imbroglione George Briggs , che le salva dal linciaggio in cambio della sua protezione...

La rapina perfetta - The Bank Job: stasera in tv su Paramount Network alle 21.10

(Thriller, 2008, durata: 112 Min)

Un film di Roger Donaldson con Jason Statham, Saffron Burrows, Stephen Campbell Moore, James Faulkner, Daniel Mays, Craig Fairbrass, Michael Jibson, Georgia Taylor e Alki David.





La rapina perfetta - The Bank Job: Il Trailer ufficiale del film



Trama del Film La rapina perfetta - The Bank Job: Siamo a Londra nel 1971: venditore di automobili con grossi problemi economici, Tyler Leather, sposato e padre di famiglia, non è mai stato uno stinco di santo, ma si è sempre tenuto alla larga dai grossi giri criminali, preferendo dedicarsi a furti di macchine e altri piccoli reati. Ma quando la sua amica Martine - una bellissima modella che proviene dal suo stesso quartiere - gli offre su un piatto d'argento la possibilità di effettuare una rapina che pare a prova di bomba ad una banca di Baker Street, Terry non è in grado di rifiutare quella che sembra l'ultima occasione per saldare i debiti e ricominciare una nuova vita. L'obiettivo di Martine sono le cassette di sicurezza, strapiene di contanti e gioielli: Quello che Terry e la sua banda non sanno è che la rapina ha in realtà lo scopo di recuperare delle foto compromettenti riguardanti un componente della famiglia reale inglese...

Altri film da vedere questa sera in TV:

Piccolo Buddha, in onda alle 21.20 su Cielo : film drammatico del 1993 di Bernardo Bettolucci, con Keanu Reeves, Bridget Fonda, Chris Isaak, Ying Ruocheng, Sogyal Rinpoche e Alex Wiesendanger.

: film drammatico del 1993 di Bernardo Bettolucci, con Keanu Reeves, Bridget Fonda, Chris Isaak, Ying Ruocheng, Sogyal Rinpoche e Alex Wiesendanger. L'isola dell'ingiustizia - Alcatraz, in onda alle 21 su Iris : film drammatico thriller del 1995 di Marc Rocco, con Kevin Bacon, Embeth Davidtz, Brad Dourif, R. Lee Ermey, Mia Kirshner, Gary Oldman, Christian Slater e Stephen Tobolowsky.

: film drammatico thriller del 1995 di Marc Rocco, con Kevin Bacon, Embeth Davidtz, Brad Dourif, R. Lee Ermey, Mia Kirshner, Gary Oldman, Christian Slater e Stephen Tobolowsky. ...E fuori nevica!, in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 2014 di Vincenzo Salemme, con Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Nando Paone, Margareth Madè, Giorgio Panariello, Paola Quattrini e Maurizio Casagrande.

: film commedia del 2014 di Vincenzo Salemme, con Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Nando Paone, Margareth Madè, Giorgio Panariello, Paola Quattrini e Maurizio Casagrande. Un milione di modi per morire nel West, in onda alle 21 su 20 : film commedia western del 2014 di Seth MacFarlane, con Seth MacFarlane, Neil Patrick Harris, Liam Neeson, Charlize Theron, Giovanni Ribisi, Amanda Seyfried, Sarah Silverman, Wes Studi, Evan Jones, Rex Linn e Ralph Garman.

: film commedia western del 2014 di Seth MacFarlane, con Seth MacFarlane, Neil Patrick Harris, Liam Neeson, Charlize Theron, Giovanni Ribisi, Amanda Seyfried, Sarah Silverman, Wes Studi, Evan Jones, Rex Linn e Ralph Garman. Aiuto vampiro, in onda alle 21.10 su Italia2: film Avventura, Fantasy, Thriller del 2010 di Paul Weitz, con Chris Massoglia, Josh Hutcherson, John C. Reilly, Willem Dafoe, Salma Hayek, Ray Stevenson, Patrick Fugit, Jane Krakowski, Ken Watanabe, Orlando Jones, Kristen Schaal, Frankie Faison, Brandon Molale, Michael Cerveris e Chris Kelly.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: