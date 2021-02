Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 22 Febbraio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Gold - La grande truffa, The Transporter Legacy, I segni del male, Buon compleanno Mr. Grape, Ci vuole un gran fisico, Lanterna verde. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Il Commissario Ricciardi, NCIS, Presa diretta, Grande Fratello.

Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 22 Febbraio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Gold - La grande truffa, The Transporter Legacy, I segni del male, Buon compleanno Mr. Grape, Ci vuole un gran fisico, Lanterna verde, Black Rain - pioggia sporca, Rocky IV.

Gold - La grande truffa: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Avventura, Drammatico, Thriller, 2016, durata: 120 Min)

Un film di Stephen Gaghan con Matthew McConaughey, Bryce Dallas Howard, Toby Kebbell, Edgar Ramirez, Rachael Taylor, Corey Stoll, Bill Camp, Bruce Greenwood, Michael Landes e Stacy Keach.



Gold - La grande truffa: Trailer italiano del film - HD



Trama del Film Gold - La grande truffa: Alla morte del padre, Kenny Wells diventa il responsabile della compagnia mineraria della famiglia, che è prossima al fallimento a causa dei debiti. Kenny cerca disperatamente nuovi investitori e l'appoggio delle banche senza ottenere risultati. L'unica che sembra sostenerlo è la fidanzata Kay. La svolta per l'attività mineraria arriva grazie all'incontro con il geologo Michael Acosta, che convince Wells a spostare gli scavi in Borneo, dove è certo che si trovino grandi giacimenti d'oro. A corto di soldi, Kenny impegna alcuni gioielli e l'orologio donato anni prima a Kay per acquistare il biglietto di un volo diretto in Indonesia...

The Transporter Legacy: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Azione, Thriller, 2015, durata: 101 Min)

Un film di Camille Delamarre con Ed Skrein, Ray Stevenson, Lenn Kudrjawizki, Loan Chabanol, Radivoje Bukvic, Robbie Nock, Anatole Taubman e Gabriella Wright.



The Transporter Legacy: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film The Transporter Legacy: Il film, ambientato in Francia, racconta la storia di un ex mercenario delle forze speciali, Frank Martin, ora abile autista esperto in consegne particolarmente rischiose. Frank è anche conosciuto come il "Trasportatore", in virtù del fatto che si presta a trasportare qualunque cosa se ben retribuito, pur ritrovandosi spesso a dover affrontare missioni molto pericolose. Quando viene contattato da una nuova cliente, la bellissima Anna, che gli affida l’incarico di condurla tra le strade del principato di Monaco per una missione segreta in compagnia di altre tre donne, l’uomo accetta di buon grado, senza fare domande o cercare informazioni, com'è solito fare. Ma questa volta Frank, che pensava di essere stato ingaggiato solo per una rapida fuga a seguito di una turbolenta rapina, si trova in realtà invischiato, suo malgrado, in un complotto contro una banda di malavitosi russi senza scrupoli. Anna e le sue tre spietate complici, infatti, sono intenzionate ad uccidere Arkady Karasov, boss della mafia russa e trafficante di esseri umani, per vendicarsi dei soprusi subiti in tenera età, quando l’uomo le costrinse a prostituirsi.

I segni del male: il film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Thriller, Horror, 2007, durata: 110 Min)

Un film di Stephen Hopkins con Hilary Swank, David Morrissey, Idris Elba, AnnaSophia Robb, Stephen Rea, William Ragsdale, Stuart Greer, Jillian Batherson, Maggie Eldred, Mark Lynch, Adrian Tridel, Lara Grice, David Jensen, Andrea Frankle, Samuel Garland e Burgess Jenkins.



I segni del male: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film I segni del male: L'ex pastore Katherine Winter e il suo assistente Ben si trovano in Cile per indagare su un insolito fenomeno paranormale. Katherine, dopo un evento traumatico che le stravolto la vita, ha perso la sua fede ed è convinta che tutto possa essere spiegato attraverso la logica. Risolto il caso, la donna torna in Lousiana e viene contattata dall'amico e reverendo Michael Costigan, terrorizzato dal fatto che le foto che la ritraggono hanno preso fuoco spontaneamente, un simbolo arcaico e di cattivo auspicio. Katherine ignora le parole di Costigan e accetta un nuovo incarico dal professore Doug Blackwell. L'uomo vuole che indaghi sui recenti segni apocalittici, che si sono verificati nella città di Haven. Secondo gli abitanti, dopo che la giovane Loren McConnell ha ucciso suo fratello nelle acque del fiume, questo si è tinto di rosso. Katherine e Ben si imbattono in fenomeni inspiegabili che riconducono alle piaghe inferte al popolo d'Egitto e la fede nella scienza inizia a vacillare...

Buon compleanno Mr. Grape: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.20

(Drammatico, 1993, durata: 116 Min)

Un film di Lasse Hallström con Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, Juliette Lewis, Mary Steenburgen, Darlene Cates, Laura Harrington, Mary Kate Schellhardt, Kevin Tighe, John C. Reilly, Crispin Glover, Penelope Branning, Tim Green e Susan Loughran.



Buon compleanno Mr. Grape: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Buon compleanno Mr. Grape: Dopo la morte del padre, Glibert Grape si è fatto carico del fratello minore Arnie, affetto da autismo. Le sorelle di Gilbert si occupano della casa, poiché la madre Bonnie, trascurata e obesa da quando il marito è venuto a mancare, si rifiuta di alzarsi dal suo divano da ben 7 anni. Così, Gilbert e Arnie hanno costruito un rapporto molto profondo. Nonostante Gilbert rischi di perdere il lavoro e di essere scoperto dal marito di Betty Craver, con la quale intrattiene una relazione clandestina, il ragazzo si occupa sempre di Arnie e tiene a bada il suo brutto vizio di arrampicarsi sul pluviometro della città.

Mentre la famiglia Grape si prepara a festeggiare il diciottesimo compleanno di Arnie, Gilbert viene folgorato dall’arrivo di Becky, che si ferma in città con sua nonna. Passare del tempo con la nuova arrivata, tuttavia, non è così semplice...

Ci vuole un gran fisico: il Film Stasera in Tv su Cine34 alle 21

(Commedia, 2013, durata: 90 Min)

Un film di Sophie Chiarello con Angela Finocchiaro, Giovanni, Raul Cremona, Laura Marinoni, Elio, Antonella Lo Coco, Rosalina Neri, Jurij Ferrini, Franco Barbero, Silvana Fallisi e Paolo Hendel.



Ci vuole un gran fisico: Il trailer ufficiale del film



Trama del Film Ci vuole un gran fisico: Il film racconta la storia di Eva, una commessa che lavora nel reparto profumeria di un centro commerciale. La donna sta per festeggiare i suoi cinquant’anni e la sua vita non è affatto appagante: con sua figlia Francesca, cantante punk, i rapporti sono inclinati; sua madre Lidia, molto avanti con l'età, non riesce ad accettare gli anni che passano; il suo ex marito, Gino, è un uomo infantile e scroccone.

Se in famiglia è un disastro, sul lavoro non va poi così meglio: Pagliai, il suo direttore, fa di tutto per metterla in difficoltà. La donna è stanca e osserva sul suo corpo i segni del tempo che passa: non si vede più bella e, soprattutto, non si sente apprezzata da nessuno. Ad aggravare la situazione ci si mette anche l'inizio della menopausa. È allora che arriva in suo soccorso un angelo custode che dovrebbe aiutarla a ritrovare l’equilibrio e la serenità. Inizialmente Eva non lo accoglie benissimo. Poi, piano piano, si lascia andare. Riuscirà a farsi aiutare e raggiungere la tanto desiderata felicità?

Lanterna verde: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Avventura, Azione, Fantascienza, 2011, durata: 114 Min)

Un film di Martin Campbell con Ryan Reynolds, Blake Lively, Peter Sarsgaard, Tim Robbins, Angela Bassett, Mark Strong, Temuera Morrison, Taika Waititi, Jon Tenney, Jay O. Sanders, Deke Anderson, Jeff Wolfe, Griff Furst, Mindy Caraccioli e Joseph Cintron.



Lanterna verde: Il trailer italiano del film



Trama del Film Lanterna verde: Milioni di anni fa fu formato il Corpo delle Lanterne Verdi, un gruppo di guardiani intergalattici dotati dell'Essenza verde della volontà, che avevano il compito di proteggere i vari settori dell'Universo. Uno di loro, Parallax, si ribellò al giuramento ma il guardiano Abin Sur riuscì ad imprigionarlo prima che fosse troppo tardi. Molto tempo dopo, Parallax si libera dalla sua prigione sul pianeta Ryut e semina il terrore tra i Lanterna verde. Abin Sur lo affronta ma, questa volta, è il nemico ad avere la meglio. Prima di morire, Abin Sur si rifugia sul pianeta Terra e incarica il suo anello magico di trovare un successore. La scelta ricade sul pilota collaudatore Hal Jordan. Dopo aver prestato il giuramento, l'anello conduce il nuovo Lanterna Verde sul pianeta Oa, dove Jordan si scontra con il capo Sinestro, contrariato dal fatto che un umano abbia ricevuto un incarico di spicco. Nonostante l'iniziale diffidenza, Sinestro accetta di addestrare il nuovo arrivato. Sulla Terra, nel frattempo, lo scienziato Hector Hammond sta svolgendo un'autopsia su Abin Sur quando alcune particelle di Parallax si impossessano della sua volontà. Reso instabile dell'oscurità della forza, Hector decide di vendicarsi di suo padre che lo ha sempre ritenuto un incompetente. Per questo, l'uomo decide di dirottare l'elicottero del padre, ignaro che sul veicoli si trovi anche Carol Ferris, ex fidanzata di Jordan...

Altri film questa sera in TV:

Black Rain - pioggia sporca , in onda alle 21.15 su La7 : film poliziesco del 1989 di Ridley Scott, con Michael Douglas, Andy Garcia, Ken Takakura, Kate Capshaw, Yusaku Matsuda, Tomisaburo Wakayama, Shigeru Koyama, John Spencer, Guts Ishimatsu, Yûya Uchida, Miyuki Ono, Luis Guzmán, Stephen Root, Richard Riehle, Bruce Katzman, Edmund Ikeda e Tomo Nagasue.

, in onda : film poliziesco del 1989 di Ridley Scott, con Michael Douglas, Andy Garcia, Ken Takakura, Kate Capshaw, Yusaku Matsuda, Tomisaburo Wakayama, Shigeru Koyama, John Spencer, Guts Ishimatsu, Yûya Uchida, Miyuki Ono, Luis Guzmán, Stephen Root, Richard Riehle, Bruce Katzman, Edmund Ikeda e Tomo Nagasue. Rocky IV , in onda alle 21.35 su Nove : film drammatico del 1985 di Sylvester Stallone, con Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Brigitte Nielsen, Michael Pataki, Dolph Lundgren, R.J. Adams, Al Bandiero, Dominic Barto, James Brown e Tony Burton.

, in onda : film drammatico del 1985 di Sylvester Stallone, con Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Brigitte Nielsen, Michael Pataki, Dolph Lundgren, R.J. Adams, Al Bandiero, Dominic Barto, James Brown e Tony Burton. Stringi i denti e vai , in onda alle 21.10 su Rai Movie : film western del 1975 di Richard Brooks, con James Coburn, Candice Bergen, Gene Hackman, Ian Bannen, Robert Donner, Ben Johnson, Jean Willes e Jan-Michael Vincent.

, in onda : film western del 1975 di Richard Brooks, con James Coburn, Candice Bergen, Gene Hackman, Ian Bannen, Robert Donner, Ben Johnson, Jean Willes e Jan-Michael Vincent. Rosamunde Pilcher: L'amore della sua vita , in onda alle 21.10 su La5 : film sentimentale del 2006 di Michael Steinke, con Jessica Boehrs, Wayne Carpendale, Daniela Ziegler, Volkert Kraeft, Marcus Grüsser e Renate Schroeter.

, in onda : film sentimentale del 2006 di Michael Steinke, con Jessica Boehrs, Wayne Carpendale, Daniela Ziegler, Volkert Kraeft, Marcus Grüsser e Renate Schroeter. Destruction Los Angeles , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film azione, avventura del 2017 di Tibor Takács, con Craig Sheffer, Cynthia Watros, Romeo Miller, Emmanuelle Vaugier, Cosima Cabrera, C.J. Valleroy e Sydne Mikelle.

, in onda : film azione, avventura del 2017 di Tibor Takács, con Craig Sheffer, Cynthia Watros, Romeo Miller, Emmanuelle Vaugier, Cosima Cabrera, C.J. Valleroy e Sydne Mikelle. Luce dei miei occhi , in onda alle 21.10 su Paramount : film family del 2017 di Castille Landon, con Avery Arendes, Burt Reynolds, Amy Smart, Liam McIntyre, AJ Michalka, Charlie Barnett, Castille Landon, Jack Griffo e Nick Bateman.

, in onda : film family del 2017 di Castille Landon, con Avery Arendes, Burt Reynolds, Amy Smart, Liam McIntyre, AJ Michalka, Charlie Barnett, Castille Landon, Jack Griffo e Nick Bateman. Un amore dolce, in onda alle 21.20 su Rai Premium: film sentimentale del 2016 di Gary Harvey, con Beau Garrett, Benjamin Ayres, Garwin Sanford, John Cassini, Brenda Strong, Zahf Paroo, Marci T. House, Preston Vanderslice e Tristan Shire.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: