Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 21 Giugno 2021

Film Stasera in TV: Un colpo perfetto, La mia vita è uno zoo, La furia dei Titani, Ti presento un amico, , Laurence Anyways e il desiderio di una donna..., Focus - Niente è come sembra

Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 21 Giugno 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Un colpo perfetto, La mia vita è uno zoo, La furia dei Titani, Ti presento un amico, , Laurence Anyways e il desiderio di una donna..., Focus - Niente è come sembra, The Cell - La cellula, Per un pugno di dollari, Elizabeth: the Golden Age.

Un colpo perfetto: il Film Stasera in TV su La7 alle 21.15

(Thriller, 2007, durata: 100 Min)

Un film di Michael Radford con Michael Caine, Demi Moore, Lambert Wilson, Jonathan Aris, Derren Nesbitt, Nathaniel Parker, Shaughan Seymour, Nicholas Jones, Joss Ackland, Silas Carson, Rosalind March e Stanley Townsend.



Un colpo perfetto: Il Trailer Ufficiale del film con Michael Caine e Demi Moore



Trama del Film Un colpo perfetto: Il film, ambientato a Londra agli inizi degli anni sessanta, segue la storia di Laura Quinn, ambiziosa donna in carriera di quarant'anni, manager della London Diamond Corporation, la più grande compagnia di diamanti del mondo.

Laura è frustrata dal fatto che il suo avanzamento professionale sia ostacolato dai vertici dell'azienda, corrotti, profondamente maschilisti e riluttanti a riconoscere il suo talento e le sue competenze. Così insoddisfatta e agguerrita, la donna decide di unirsi al signor Hobbs, un anziano usciere della banca, animato da un forte sentimento di amarezza dopo anni di servizio non adeguatamente riconosciuto. L'obiettivo di Hobbs è quello di vendicare la morte della moglie ammalata di cancro, che anni prima non aveva potuto curare a causa di un prestito finanziario negato dalla società che assicurava la London Diamond Corporation.

L'usciere nel corso degli anni ha accumulato una sorprendente quantità di conoscenze su come funziona l'azienda e propone a Laura di rubare una pesante somma di diamanti della società. Ma all'insaputa di Laura, i piani dell'anziano signore si spingeranno ancora più in là di quanto previsto. Non tutto andrà come pianificato e le conseguenze saranno di enorme portata...

La mia vita è uno zoo: il Film Stasera in TV su Nove alle 21.25

(Commedia, Drammatico, 2011, durata: 124 Min)

Un film di Cameron Crowe con Matt Damon, Scarlett Johansson, Elle Fanning, Thomas Haden Church, Patrick Fugit, Angus Macfadyen, J.B. Smoove, Colin Ford, Erick Chavarria, John Michael Higgins, Carla Gallo e Maggie Elizabeth Jones.



La mia vita è uno zoo: Il trailer italiano del film di Cameron Crowe



Trama del Film La mia vita è uno zoo: Tratto dal libro autobiografico di Benjamin Mee e diretto da Cameron Crowe, La mia vita è uno zoo vede il protagonista Matt Damon nei panni di un padre single che vuole offrire alla sua famiglia la possibilità di un nuovo inizio. Il Benjamin Mee di Damon è uno scrittore di avventure e giornalista di un quotidiano di Los Angeles; è rimasto vedovo con i due figli e deve affrontare le difficoltà di crescerli. Augurandosi che un nuovo inizio e una vita diversa possano ravvivare lo spirito familiare, Mee lascia il lavoro e compra una vecchia casa di campagna con sette ettari di terreno fuori città; nel pacchetto è incluso uno straordinario atout: uno zoo chiamato Rosemoor Animal Park, in cui vivono dozzine di animali, curati dalla responsabile del parco Kelly Foster e da un team di custodi scrupolosi. Benjamin, che ha poca esperienza, poco tempo e pochissimi soldi, decide di riaprire lo zoo, con l'aiuto della famiglia e della comunità locale. Ora non deve più scrivere una storia d'avventura, la deve vivere in prima persona e proprio nel giardino dietro casa La mia vita è uno zoo è una storia vera, divertente e suggestiva che mette in luce la prodigiosa capacità di una famiglia di reagire di fronte alle sfide della vita.

La furia dei Titani: il Film Stasera in TV su Italia 1 alle 21.20

(Azione, Avventura, 2012, durata: 99 Min)

Un film di Jonathan Liebesman con Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Bill Nighy, Rosamund Pike, Toby Kebbell, Danny Huston, Edgar Ramirez, John Bell, Lily James, Alejandro Naranjo, Freddy Drabble, Kathryn Carpenter, Matt Milne, Kett Turton, Sinéad Cusack, Spencer Wilding, Juan Reyes, Jorge Guimerá, Asier Macazaga, Daniel Galindo Rojas, Lamberto Guerra e Martin Bayfield.



La furia dei Titani: Il nuovo trailer italiano



Trama del Film La furia dei Titani: Il film racconta cosa accade dieci anni dopo che Perseo ha sconfitto il mostruoso Kraken. Il semidio, figlio di Zeus, cerca di trascorrere una vita più tranquilla come pescatore e allevando da solo il figlioletto di 10 anni, Helius.

Nel frattempo scoppia una lotta per il potere tra Dei e Titani. Sull'Olimpo le divinità sono ormai molto indebolite a causa della mancanza di devozione dell'umanità nei loro confronti. Gli Dei stanno perdendo il controllo dei Titani, fatti prigionieri insieme al loro feroce capo, Crono, padre di Ade e Poseidone. Prima del re degli Dei era Crono a detenere il potere, ma Zeus lo ha rovesciato e condannato a marcire negli abissi del Tartaro, una tenebrosa prigione sotterranea nel profondo degli inferi. Quando Ade, insieme ad Ares, il devoto figlio di Zeus, tradisce il re per accordarsi con Crono per la sua cattura, Perseo sente dentro di sé che non può far finta di nulla.

La forza dei Titani cresce sempre di più, mentre diminuisce quella di Zeus, e sulla terra si scatena il putiferio. Con l'aiuto della regina guerriera Andromeda, di Argenor, il figlio semidio di Poseidone, e del Dio caduto in disgrazia Hephaestus, Perseo si addentra coraggiosamente nell'oltretomba per salvare suo padre, sconfiggere i Titani e salvare l'umanità.

Ti presento un amico: il Film Stasera in TV su La5 alle 21.10

(Commedia, 2011, durata: 98 Min)

Un film di Carlo Vanzina con Raoul Bova, Martina Stella, Sarah Felberbaum, Kelly Reilly, Barbora Bobulova, Stefano Dionisi, Carlo Giuseppe Gabardini, Paolo Calabresi, Teco Celio, Fabio Ferri e Alessandro Bolide.



Ti presento un amico: Il trailer del film di Carlo Vanzina, con Raoul Bova



Trama del Film Ti presento un amico: Nel caos londinese e in pieno tempo di crisi, Marco Ferretti cerca di tenersi stretti il lavoro e la ragazza. Purtroppo molte aziende della Capitale hanno in programma drastici tagli al personale e la compagna, con cui convive, è una delle prime vittime della corsa al risparmio. Licenziata in tronco, la donna torna a casa dal suo ex, inseguendo la prospettiva di un futuro più roseo.

Marco è rimasto solo, con l’ennesima relazione andata a rotoli e con una carriera che rischia di capitolare da un momento all'altro. Per questo, quando viene invitato a Milano dal capo dell’azienda di cosmetici per cui lavora, subito pensa al peggio. Con sua grande sorpresa, tuttavia, scopre che il lavoro da manager è salvo e che è appena stato promosso a responsabile del settore marketing. Ma la sensazione di sollievo dura poco: in virtù del salto di qualità appena compiuto, sarà lui a occuparsi del personale. Dovrà restare in patria per alcuni giorni e mandare a casa tutti coloro che l'azienda non può più permettersi. Ben presto i suoi principi di ragazzo leale si scontrano con gli obblighi che il nuovo ruolo impone e, a complicare ancor di più le cose, arrivano quattro donne avvenenti pronte a contenderselo...

Laurence Anyways e il desiderio di una donna...: il Film Stasera in TV su Cielo alle 21.20

(Drammatico, Sentimentale, 2012, durata: 159 Min)

Un film di Xavier Dolan con Melvil Poupaud, Suzanne Clement, Nathalie Baye, Monia Chokri e David Savard.



Laurence Anyways e il desiderio di una donna...: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Laurence Anyways e il desiderio di una donna...: Il film vede protagonista Laurence, un professore che sta per compiere trentacinque anni. Proprio in occasione del suo compleanno decide di confessare alla sua fidanzata Frédérique, detta Fred, il suo più grande desiderio: quello di cambiare sesso. Lei inizialmente rifiuta questa idea e si allontana, poi però decide di restare al suo fianco e sostenerlo in questa nuova avventura. Come farebbe una cara amica, Fred gli insegna persino a truccarsi.

L’uomo si sente così libero di esprimere la sua femminilità che pensa bene di presentarsi a scuola vestito da donna. Quando viene licenziato, tra i due le cose cominciano a inclinarsi, tanto che Fred lo lascia e sposa Albert, con il quale ha Leo. Passano cinque anni e anche per Laurence molte cose non cambiate: ora è una lei e convive con la sua nuova ragazza, Charlotte. Sebbene, però, la sua storia con Fred sia finita, non ha mai smesso di amarla. Tra i due c'è un riavvicinamento quando Laurence pubblica un libro di poesie, mandandone uno anche alla sua ex. È allora che decidono di incontrarsi di nuovo e qualcosa si riaccende tra loro…

Focus - Niente è come sembra: il Film Stasera in TV su 20 alle 21

(Commedia, Giallo, Drammatico, 2015, durata: 104 Min)

Un film di Glenn Ficarra e John Requa con Will Smith, Margot Robbie, B.D. Wong, Rodrigo Santoro, Adrian Martinez, Dominic Fumusa, Stephanie Honoré, Joe Chrest, Don Yesso e Griff Furst.



Focus - Niente è come sembra: Il nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Focus - Niente è come sembra: Nicky Spurgeon è un uomo di grande fascino che di professione fa il truffatore, avendo ereditato il talento e i trucchi del mestiere dalla famiglia esperta in imbrogli. La sua specialità consiste nel distrarre le sue vittime, facendole focalizzare su un dettaglio, mentre lui può concentrarsi sul vero obiettivo: il bottino da sottrarre, agendo indisturbato.

Un giorno, mentre è a New Orleans, in un club incontra una bellissima ragazza di nome Jess Barrett, che gli chiede di farle da mentore per diventare una truffatrice esperta. Ma tra i due nasce una forte attrazione e presto il rapporto professionale si evolverà in una relazione sentimentale. Durante una partita di football in cui riescono a mettere a segno un colpo da ben due milioni di dollari, Nicky le lascia la sua parte e decide di abbandonarla, spaventato dal troppo coinvolgimento emotivo che teme possa influire anche sugli affari. Lui, che ha fondato la sua azienda e la sua professione sul non perdere mai la concentrazione, si rende conto che con lei sarà continuamente distratto e fuori focus.

Tre anni dopo, durante una gara automobilistica di Formula Uno a Buenos Aires, i due si rincontrano. Dapprima sorpreso, Nicky non può fare a meno di notare quanto Jess sia diventata brava e credibile, tanto che se ne innamora perdutamente, rischiando di mandare all'aria il colpo che sta pianificando da tempo. Quando capisce che lei non è la sua debolezza, ma che insieme saranno invincibili, riesce a recuperare e mandare a segno la truffa meglio del previsto. Decide così di partire con Jess per gli Stati Uniti, ma gli uomini che sono stati truffati non intendono lasciarli andar via tanto facilmente...

The Cell - La cellula , in onda alle 21.20 su Rai 4 : film thriller, horror del 2000 di Tarsem Singh, con Jennifer Lopez, Vince Vaughn, Vincent D'Onofrio, Colton James, Pruitt Taylor Vince, Jake Weber, James Gammon, Marianne Jean-Baptiste, Dylan Baker, Gerry Becker e Patrick Bauchau.

, in onda : film thriller, horror del 2000 di Tarsem Singh, con Jennifer Lopez, Vince Vaughn, Vincent D'Onofrio, Colton James, Pruitt Taylor Vince, Jake Weber, James Gammon, Marianne Jean-Baptiste, Dylan Baker, Gerry Becker e Patrick Bauchau. Per un pugno di dollari , in onda alle 21.10 su Rai Movie : film western del 1964 di Sergio Leone, con Clint Eastwood, Marianne Koch, Gian Maria Volonté, Wolfgang Lukschy, Sieghardt Rupp, Joseph Egger, José Calvo, Margarita Lozano, Daniel Martin, Benito Stefanelli, Bruno Carotenuto, Aldo Sambrell, Mario Brega, Antonio Prieto, José Orjas, Fredy Arco, Raf Baldassarre e Antonio Molino Rojo.

, in onda : film western del 1964 di Sergio Leone, con Clint Eastwood, Marianne Koch, Gian Maria Volonté, Wolfgang Lukschy, Sieghardt Rupp, Joseph Egger, José Calvo, Margarita Lozano, Daniel Martin, Benito Stefanelli, Bruno Carotenuto, Aldo Sambrell, Mario Brega, Antonio Prieto, José Orjas, Fredy Arco, Raf Baldassarre e Antonio Molino Rojo. Elizabeth: the Golden Age , in onda alle 21 su Iris : film drammatico, storico del 2007 di Shekhar Kapur, con Cate Blanchett, Clive Owen, Geoffrey Rush, Tom Hollander, Samantha Morton, Abbie Cornish, Eddie Redmayne, Jordi Mollà, Adam Godley, Jeremy Barker e Christian Brassington.

, in onda : film drammatico, storico del 2007 di Shekhar Kapur, con Cate Blanchett, Clive Owen, Geoffrey Rush, Tom Hollander, Samantha Morton, Abbie Cornish, Eddie Redmayne, Jordi Mollà, Adam Godley, Jeremy Barker e Christian Brassington. Un ponte per Terabithia , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film avventura, fantasy del 2007 di Gabor Csupo, con Josh Hutcherson, AnnaSophia Robb, Zooey Deschanel, Robert Patrick, Bailee Madison, Kate Butler, Judy McIntosh, Lauren Clinton, Devon Wood, Emma Fenton e Cameron Wakefield.

, in onda : film avventura, fantasy del 2007 di Gabor Csupo, con Josh Hutcherson, AnnaSophia Robb, Zooey Deschanel, Robert Patrick, Bailee Madison, Kate Butler, Judy McIntosh, Lauren Clinton, Devon Wood, Emma Fenton e Cameron Wakefield. Un Principe per l'estate , in onda alle 21.10 su Paramount : film commedia, family, sentimentale del 2016 di Peter Sullivan, con Taylor Cole, Jack Turner, Lauren Holly, Marina Sirtis, Vanessa Angel, Kassandra Clementi, Brian Dare e Walter Platz.

, in onda : film commedia, family, sentimentale del 2016 di Peter Sullivan, con Taylor Cole, Jack Turner, Lauren Holly, Marina Sirtis, Vanessa Angel, Kassandra Clementi, Brian Dare e Walter Platz. Vita Smeralda, in onda alle 21 su Cine34: film commedia del 2005 di Jerry Calà, con Jerry Calà, Eleonora Pedron, Francesca Cavallin, Benedetta Valanzano, Guido Nicheli, Fabio Fulco, Davide Silvestri, Lory Del Santo, Elena Santarelli, Giorgio Alfieri, Max Parodi, Luigi Cassandra, Roberto Di Palma, Negar Khan, Francesco Guzzi, Dj Ringo, Fabio Avena e Paolo Elmo.

