Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 21 Dicembre 2020

Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 21 Dicembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Non ci resta che il crimine, BlacKkKlansman, Extraction, Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo: Il ladro di fulmini, Maze Runner - Il labirinto, Passione ribelle, In mezzo scorre il fiume, Pensavo fosse amore invece era un calesse, Asterix alle Olimpiadi.

Non ci resta che il crimine: il film stasera in tv su Rai 1 alle 21.25

(Commedia, 2019, durata: 102 Min)

Un film di Massimiliano Bruno con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gian Marco Tognazzi, Ilenia Pastorelli, Massimiliano Bruno, Daniele Trombetti, Daniele Blando, Emanuel Bevilacqua, Sara Baccarini e Lorenzo Lucchi.



Non ci resta che il crimine: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Non ci resta che il crimine: Nella Roma del 2018, i tre amici squattrinati Giuseppe, Sebastiano e Moreno tentano di cavarsela come possono lavorando alla giornata, arrivando perfino ad organizzare un giro turistico "criminale" sui luoghi della Banda della Magliana.

Un giorno, per caso, attraversano un portale temporale e si ritrovano catapultati nel 1982, durante i Mondiali di Calcio di Spagna, nella Roma governata proprio dalla Banda della Magliana.

Dapprima spaesato, il trio vede questo salto nel passato come l'occasione della vita per fare un mucchio di soldi, pensando di sfruttare le vaste conoscenze calcistiche a proprio vantaggio. Finisce invece per indebitarsi con Renatino, il capo della Banda della Magliana, che gestisce le scommesse calcistiche clandestine e che decide di trattenere Giuseppe come garanzia, finché gli amici non abbiano trovato il modo di saldare il dovuto...

BlacKkKlansman: il film stasera in tv su Iris alle 21

(Biografico, Commedia, Drammatico, Thriller, 2018, durata: 128 Min)

Un film di Spike Lee con John David Washington, Adam Driver, Topher Grace, Corey Hawkins, Laura Harrier, Ryan Eggold, Jasper Pääkkönen, Ashlie Atkinson, Michael Buscemi, Paul Walter Hauser, Harry Belafonte e Alec Baldwin.



BlacKkKlansman: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film BlacKkKlansman: Il film diretto da Spike Lee, si svolge all'inizio degli anni 70. E' un periodo di grandi sconvolgimenti sociali mentre negli Stati Uniti infuria la lotta per i diritti civili. Ron Stallworth è il primo detective afroamericano del dipartimento di polizia di Colorado Springs, ma il suo arrivo è accolto con scetticismo ed ostilità dai membri di tutte le sezioni del dipartimento. Imperterrito, Stallworth decide di farsi un nome e di fare la differenza nella sua comunità. Si imbarca quindi in una missione molto pericolosa: infiltrarsi nel Ku Klux Klan ed esporne i crimini.

Fingendosi un estremista razzista, Stallworth contatta il gruppo e presto penetra all'interno della sua cerchia più ristretta...

Extraction: il film stasera in tv su Italia 1 alle 21.20

(Thriller, Azione, 2015, durata: 83 Min)

Un film di Steven C. Miller con Bruce Willis, Kellan Lutz, Gina Carano, D.B. Sweeney, Joshua Mikel e Steve Coulter.



Extraction: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Extraction: Nel 2005 l'agente sotto copertura Leonard Turner viene catturato da un gruppo di contrabbandieri d'armi russi che minacciano di uccidere sua moglie Kate e suo figlio Harry, se non otterranno una lista di tutti coloro che fanno affari con la CIA. Turner si libera e chiede al suo collega Ken Robertson di mettere al sicuro la sua famiglia. Ken, sfortunatamente, arriva troppo tardi e Kate viene uccisa. Dieci anni dopo Harry entra a far parte del distaccamento della CIA di Praga, nonostante le proteste di suo padre. Nel frattempo, Leonard sta cercando di recuperare un moderno dispositivo che permette di entrare nelle telecomunicazioni globali senza bisogno di password o riconoscimenti. Quando Leonard viene catturato da Drake Chivu, Harry collaborerà con la sua ex fidanzata Victoria per salvarlo...

Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo - Il ladro di fulmini: il film stasera in tv su Nove alle 21.25

(Fantasy, Commedia, 2010, durata: 120 Min)

Un film di Tim Story con Logan Lerman, Pierce Brosnan, Rosario Dawson, Uma Thurman, Sean Bean, Catherine Keener, Kevin McKidd, Erica Cerra, Steve Coogan, Joe Pantoliano, Alexandra Daddario, Melina Kanakaredes, Brandon T. Jackson, Chelan Simmons, Jake Abel, Stefanie von Pfetten e Marie Avgeropoulos.



Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo: Il ladro di fulmini: Il trailer del film

Trama del Film Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo - Il ladro di fulmini: Il film è ambientato al giorno d’oggi, in due mondi paralleli: New York City e il Monte Olimpo, abitato dalle mitiche divinità greche, situato a centinaia di metri sopra l’Empire State Building.

Il film inizia con il Dio Poseidone che, uscito dalle acque, incontra suo fratello Zeus, sul ponte di osservazione dell'Empire State Building. Zeus dice a Poseidone che la Folgore, che gli dà il controllo su tutti i fulmini, è stata rubata.

Zeus è convinto che il responsabile del furto sia il figlio di Poseidone. Se il fulmine non gli sarà restituito entro la mezzanotte del 21 giugno, nel solstizio d'estate, Zeus scatenerà la guerra sulla Terra.

Subito dopo la vicenda si sposta tra i terrestri. Percy Jackson è un ragazzo dislessico e iperattivo che vive a New York con sua madre Sally, una donna dolce e amabile, e il patrigno Gabe Uglaino, un uomo egoista e sgradevole che Percy detesta.

Dopo aver cambiato ben sei istituti d'istruzione, Percy ora frequenta la Yancy Academy, una scuola per "ragazzi difficili" di New York...

Maze Runner - Il labirinto: il film stasera in tv su Rai 4 alle 21.20

(Thriller, Fantascienza, 2014, durata: 100 Min)

Un film di Wes Ball con Thomas Sangster, Kaya Scodelario, Dylan O'Brien, Will Poulter, Patricia Clarkson, Chris Sheffield, Ki Hong Lee, Aml Ameen e Jacob Latimore.



Maze Runner - Il labirinto: Il nuovo trailer italiano - HD

Trama del Film Maze Runner - Il labirinto: Il film vede protagonista un adolescente che si sveglia all'interno di un ascensore sotterraneo senza alcun ricordo della sua identità. L'abitacolo, lo conduce in un'area erbosa chiamata "la Radura", in cui sono presenti altri ragazzi che vivono seguendo le regole di una società rudimentale. Il loro leader, Alby, lo rassicura sul fatto che, come ogni altro di loro, prima poi anche lui riuscirà a ricordare il suo nome, ma non il suo passato. Dopo aver rammentato di chiamarsi Thomas, il nuovo arrivato apprende che l’unica via d'uscita da quella sorta di prigione è il vasto labirinto che circonda il lembo di terra in cui vivono. Di giorno, quando le mura di pietra si aprono dando accesso a un passaggio, alcuni ragazzi chiamati "velocisti", entrano nel labirinto con il compito di cercare una via di fuga, facendo attenzione a tornare prima della chiusura dell'ingresso...

Altri film questa sera in TV:

Passione ribelle , in onda alle 21.10 su Rai Movie : film drammatico del 2000 di Billy Bob Thornton, con Matt Damon, Penélope Cruz, Rubén Blades, Lucas Black, Miriam Colon, Bruce Dern, Robert Patrick, Henry Thomas e Sam Shepard.

, in onda : film drammatico del 2000 di Billy Bob Thornton, con Matt Damon, Penélope Cruz, Rubén Blades, Lucas Black, Miriam Colon, Bruce Dern, Robert Patrick, Henry Thomas e Sam Shepard. In mezzo scorre il fiume , in onda alle 21.20 su Cielo : film drannatico del 1992 di Robert Redford, con Craig Sheffer, Brad Pitt, Tom Skerritt, Brenda Blethyn, Emily Ann Lloyd, Edie McClurg, Stephen Shellen, Vann Gravage, Nicole Burdette, Susan Traylor, Michael Cudlitz, Rob Cox, Buck Simmonds, Fred Oakland, David Creamer, Madonna Reubens, John Reubens, Arnold Richardson, William Hootkins e Al Richardson.

, in onda : film drannatico del 1992 di Robert Redford, con Craig Sheffer, Brad Pitt, Tom Skerritt, Brenda Blethyn, Emily Ann Lloyd, Edie McClurg, Stephen Shellen, Vann Gravage, Nicole Burdette, Susan Traylor, Michael Cudlitz, Rob Cox, Buck Simmonds, Fred Oakland, David Creamer, Madonna Reubens, John Reubens, Arnold Richardson, William Hootkins e Al Richardson. Pensavo fosse amore invece era un calesse , in onda alle 21 su Cine 34 : film commedia del 1991 di Massimo Troisi, con Massimo Troisi, Francesca Neri, Marco Messeri, Angelo Orlando, Natalia Bizzi, Gabriella Barbuti, Nuccia Fumo, Giovanni Febraro, Terence Nadesan, Alessia Salustri, Anna Teresa Rossini, Fiorenzo Serra, Antonio Sigillo, Corrado Taranto, Pia Velsi e Vittorio Viviani.

, in onda : film commedia del 1991 di Massimo Troisi, con Massimo Troisi, Francesca Neri, Marco Messeri, Angelo Orlando, Natalia Bizzi, Gabriella Barbuti, Nuccia Fumo, Giovanni Febraro, Terence Nadesan, Alessia Salustri, Anna Teresa Rossini, Fiorenzo Serra, Antonio Sigillo, Corrado Taranto, Pia Velsi e Vittorio Viviani. Un bambino di nome Gesù , in onda alle 21.20 su TV2000 : film drammatico storico del 1987 di Franco Rossi, con Matteo Bellina, Maria Del Carmen San Martin, Bekim Fehmiu, Pierre Clémenti, Martine Gafsi, Fethi Haddaoui, Susanna Martinkova, Roberto Posse e Frédéric Darie.

, in onda : film drammatico storico del 1987 di Franco Rossi, con Matteo Bellina, Maria Del Carmen San Martin, Bekim Fehmiu, Pierre Clémenti, Martine Gafsi, Fethi Haddaoui, Susanna Martinkova, Roberto Posse e Frédéric Darie. La vigilia per farli conoscere , in onda alle 21.10 su La5 : film commedia sentimentale del 2009 di Nisha Ganatra, con Wendie Malick, Cynthia Stevenson, Reagan Pasternak e David Eisner.

, in onda : film commedia sentimentale del 2009 di Nisha Ganatra, con Wendie Malick, Cynthia Stevenson, Reagan Pasternak e David Eisner. Le ultime ore della Terra , in onda alle 21.10 su Italia 2 : film azione, fantascienza del 2012 di W.D. Hogan, con Robert Knepper, Julia Benson, Cameron Bright, Julia Maxwell, Michael Kopsa e Roark Critchlow.

, in onda : film azione, fantascienza del 2012 di W.D. Hogan, con Robert Knepper, Julia Benson, Cameron Bright, Julia Maxwell, Michael Kopsa e Roark Critchlow. Un dolce Natale , in onda alle 21.10 su Paramount Network : film commedia sentimentale del 2014 di Christie Will Wolf, con Erin Krakow, David Haydn-Jones, Miranda Frigon, Laura Soltis, Jill Morrison, Genea Charpentier e Alan Thicke.

, in onda : film commedia sentimentale del 2014 di Christie Will Wolf, con Erin Krakow, David Haydn-Jones, Miranda Frigon, Laura Soltis, Jill Morrison, Genea Charpentier e Alan Thicke. Asterix alle Olimpiadi, in onda alle 21 su 20: film commedia, azione del 2008 di Frédéric Forestier e Thomas Langmann, con Clovis Cornillac, Gérard Depardieu, Alain Delon, Franck Dubosc, Benoît Poelvoorde, José Garcia, Jérôme Le Banner, Stéphane Rousseau, Nathan Jones, Jean-Pierre Cassel, Mónica Cruz, Adriana Karembeu, Santiago Segura, Michael Schumacher, Vanessa Hessler, Amélie Mauresmo, Michail Krasnoborov Redwood, Jean Todt, Claudia Cardinale, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Jamel Debbouze, Elsa Pataky, David Beckham e Zinédine Zidane.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV