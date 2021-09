Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 20 Settembre 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Jumanji - Benvenuti nella Giungla, Attacco al Potere 3, Il Codice Da Vinci, Ritorno a Cold Mountain. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: I bastardi di Pizzofalcone, Presa Diretta, Grande Fratello Vip, Eden - Un pianeta da salvare.

Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 20 Settembre 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Jumanji - Benvenuti nella Giungla, Attacco al Potere 3, Il Codice Da Vinci, Ritorno a Cold Mountain, Il cacciatore di indiani, Botte da Prof., Senti chi parla adesso, Lawless, Sharm El Sheikh - Un'estate indimenticabile, Next.

Tutti i Film questa sera in TV:

Jumanji - Benvenuti nella Giungla , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 2 : film avventura, azione, fantasy del 2017 di Jake Kasdan, con Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan, Kevin Hart, Nick Jonas, Rhys Darby, Bobby Cannavale, Alex Wolff, Ser'Darius William Blain, Madison Iseman, Marin Hinkle, Maribeth Monroe e Missi Pyle.

, il film in onda : film azione, thriller del 2018 di Ric Roman Waugh, con Gerard Butler, Morgan Freeman, Piper Perabo, Lance Reddick, Jada Pinkett Smith, Nick Nolte, Tim Blake Nelson, Chris Browning, Danny Huston, Michael Landes, Joseph Millson, Sarah-Stephanie, Sophia Del Pizzo, Mark Arnold, Sapir Azulay, Frederick Schmidt e Mark Rhino Smith. Il Codice Da Vinci , il film in onda stasera in tv alle 21.30 su TV8 : film thriller del 2006 di Ron Howard, con Tom Hanks, Audrey Tautou, Ian McKellen, Paul Bettany, Jean Reno, Étienne Chicot, Alfred Molina, Clive Carter, Seth Gabel, Harry Taylor, Marie-Françoise Audollent, Christopher Fosh, Joe Grossi, Jean-Yves Berteloot, Daisy Doidge-Hill, Jean-Pierre Marielle e Jürgen Prochnow.

, il film in onda : film western del 1955 di André De Toth, con Lon Chaney Jr., Kirk Douglas, Elsa Martinelli, Walter Matthau e Elisha Cook Jr. Ritorno a Cold Mountain , il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris : film drammatico del 2003 di Anthony Minghella, con Jude Law, Nicole Kidman, Renée Zellweger, Natalie Portman, Brendan Gleeson, Donald Sutherland, Philip Seymour Hoffman, Giovanni Ribisi, Charlie Hunnam, Ray Winstone, Jena Malone, Robin Mullins, Lucas Black, Ethan Suplee e Melora Walters.

, il film in onda : film commedia del 2017 di Richie Keen, con Ice Cube, Charlie Day, Christina Hendricks, Dennis Haysbert e Dean Norris. Senti chi parla adesso , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Paramount : film commedia del 1993 di Tom Ropelewski, con John Travolta, Kirstie Alley, David Gallagher, Tabitha Lupien, Lysette Anthony, Alicia Bradsen, Victoria Brooks, Gina Chiarelli, Chilton Crane, Roger Cross, Sandra Grant, Serge Houde, Mark Acheson, Caroline Elliott, Kyle Fairlie e Olympia Dukakis.

, il film in onda : film drammatico del 2012 di John Hillcoat, con Tom Hardy, Shia LaBeouf, Jason Clarke, Jessica Chastain, Mia Wasikowska, Gary Oldman, Guy Pearce, Noah Taylor e Dane DeHaan. Karol: Un uomo diventato Papa , il film in onda stasera in tv alle 20.55 su TV2000 : film biografico del 2005 di Giacomo Battiato, con Piotr Adamczyk, Malgorzata Bela, Raoul Bova, Ennio Fantastichini, Violante Placido, Matt Craven, Kenneth Welsh, Ken Duken, Jakub Bohosiewicz, Olgierd Lukingaszewic, Mateusz Damiecki, Radoslaw Pazura, Thomas Welch, Hristo Shopov, Anna Cieslak, Sambor Czarnota, Kaja Bien e Szymon Bobrowski.

, il film in onda : film comico, commedia del 2010 di Ugo Fabrizio Giordani, con Enrico Brignano, Giorgio Panariello, Laura Torrisi, Cecilia Dazzi, Michela Quattrociocche, Elena Russo, Maurizio Casagrande, Walter Santillo, Daniele La Leggia, Fioretta Mari, Ludovica Bizzaglia, Hassan Shapi e Sergio Muniz. Next , il film in onda stasera in tv alle 21 su 20 : film azione, thriller del 2007 di Lee Tamahori, con Nicolas Cage, Julianne Moore, Jessica Biel, Thomas Kretschmann, Tory Kittles, José Zúñiga, Jim Beaver, Jason Butler Harner, Michael Trucco, Enzo Cilenti, Laetitia Danielle, Nicolas Pajon, Sergej Trifunovic, Charles Chun e Peter Falk.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: