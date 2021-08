Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 2 Agosto 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 2 Agosto 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Terapia di coppia per amanti, The Help, Il Socio, Il Duello, Vice, Tomb Raider: La culla della vita, Una famiglia in affitto, Come farsi lasciare in 10 giorni, Renegades - Commando d'assalto.

Terapia di coppia per amanti: il Film Stasera in TV su Canale 5 alle 21.20

(Commedia, 2017, durata: 97 Min)

Un film di Alessio Maria Federici con Ambra Angiolini, Pietro Sermonti, Sergio Rubini, Anita Kravos, Franco Branciaroli, Anna Ferzetti, Giacomo Nasta, Fulvio Falzarano e Giulia Anchisi.



Trama del Film Terapia di coppia per amanti: Scaricata la passione incontrollabile dei primi tempi, Modesto e Viviana bussano alla porta di un analista per sottoporsi alla terapia di coppia. C'è solo un problema: loro non sono una coppia. Non una ufficiale, almeno. I due amanti, entrambi ingabbiati in matrimoni infelici, non sanno come reagire di fronte al dilemma che rischia di allontanarli: tuffarsi a capofitto nella relazione extraconiugale e investire in una nuova vita, come vorrebbe l'intrigante Viviana; oppure seguire il suggerimento dello sboccato Modesto e proseguire con l'ingarbugliata doppia esistenza. Dopo l'ennesima schermaglia, l'uomo, che si nasconde dietro battutine spavalde per mascherare la vigliaccheria che lo affligge, accontenta l'esigente amante e finisce in terapia. L'aiuto di un esperto potrà davvero aiutare la coppia, libera da vincoli matrimoniali e familiari, a superare la crisi?

The Help: il Film Stasera in TV su Rai 1 alle 21.25

(Drammatico, 2011, durata: 137 Min)

Un film di Tate Taylor con Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer, Bryce Dallas Howard, Jessica Chastain, Sissy Spacek, Mike Vogel, Ahna O'Reilly, Allison Janney, Chris Lowell, Anna Camp, Aunjanue Ellis, Cicely Tyson, Dana Ivey e Brian Kerwin.



Trama del Film The Help: Il film è ambientato nel Mississippi negli anni '60. Eugenia Phelan, detta Skeeter, è una ragazza della buona società bianca che si è appena diplomata all'università e che vorrebbe fare la scrittrice. Tornata a Jackson, a differenza delle sue coetanee dedite completamente alla famiglia, Skeeter è interessata soprattutto alla propria carriera, decidendo di accantonare momentaneamente l'obiettivo di sposarsi e di avere dei figli, con grande costernazione delle sue amiche e di sua madre. Il suo primo vero impiego, è presso un giornale locale, in cui la giovane ha il compito di rispondere alla posta delle casalinghe. Tuttavia, giorno dopo giorno, Skeeter capisce sempre di più quanto la società in cui vive sia intrisa di perbenismo ipocrita e di razzismo.

Proprio per questo, consapevole del fatto che l’educazione dei piccoli, come è stata la sua, è nelle mani delle domestiche di colore, decide di raccontare la vita dei bianchi osservata dal punto di vista delle collaboratrici familiari nere, che hanno speso la loro esistenza lavorando nella servitù delle più importanti famiglie del sud. Per curare la sua rubrica, Skeeter si rivolge quindi ad Aibileen: la cameriera della sua migliore amica. La donna inizia a raccontarle la commovente storia della sua vita, e Skeeter, incoraggiata da un editore di New York, viene così coinvolta nella scrittura di un progetto editoriale segreto.

Inizialmente, trova delle resistenze dalla comunità nera locale e soprattutto da parte di Minny, una domestica un po' sfrontata e migliore amica di Aibileen. Nonostante ciò, Skeeter e Aibileen sono fermamente decise a continuare la loro collaborazione, da cui nascerà un’intensa amicizia, che le aiuterà a trovare il coraggio di denunciare i comportamenti razzisti e riscattare tutte le donne che sono state costrette a subire umiliazioni e trattamenti discriminatori.

Il Socio: il Film Stasera in TV su La7 alle 21.15

(Thriller, 1993, durata: 154 Min)

Un film di Sydney Pollack con Tom Cruise, Gene Hackman, Jeanne Tripplehorn, Holly Hunter, Ed Harris, Hal Holbrook, David Strathairn, Paul Sorvino, Gary Busey, Barbara Garrick, John Beal, Wilford Brimley, Terry Kinney, Karina Lombard, Steven Hill, Jerry Hardin e Tobin Bell.



Trama del Film Il Socio: Mitch McDeere è un ambizioso giovane appena laureato in legge a pieni voti ad Harvard; la vita di sacrifici è destinata a cambiare e il riscatto dalle sue origini umili sembra arrivato. Viene infatti contattato da un piccolo ma facoltoso studio legale di Memphis (Bendini, Lambert & Loke), che gli propone un posto da associato. Mitch ha tutti i requisiti in regola per entrare a far parte del team: sta studiando per l'esame di abilitazione, è specializzato in diritto amministrativo, è giovane, bello, maschio, bianco (lo studio non assume né donne, né uomini di colore) ed è sposato.

Le condizioni offerte sono talmente allettanti che Mitch e la sua giovane moglie Abby non prendono in considerazione le altre proposte di prestigiosi studi legali. Quindi si trasferiscono nella tranquilla Memphis in una splendida villa, i prestiti ottenuti per affrontare l'università sono stati saldati dallo studio e una scattante Mercedes è stata messa a loro disposizione: sono pronti a vivere un sogno. Mitch si tuffa a capofitto nel lavoro, sotto la supervisione di un socio più anziano, Avery Tolar, ma si accorge ben presto che ci sono strani misteri, un paio di soci muoiono in un incidente e girano ambigue parcelle. Le sue intuizioni sono confermate dall'FBI che lo contatta e gli svela ciò che succede nello studio dove lavora: è in grave pericolo. Tutte le aspettative crollano, perfino la sua amata moglie, esasperata dagli eventi, lo abbandona. Mitch in un fuoco incrociato tra FBI mafia e la sua società, comincia le indagini alla ricerca della verità: vuole riprendersi la sua vita.

Il Duello: il Film Stasera in TV su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, Western, 2016, durata: 110 Min)

Un film di Kieran Darcy-Smith con Woody Harrelson, Liam Hemsworth, Alice Braga, Emory Cohen, Felicity Price, William Sadler, Christopher James Baker, Christopher Berry, Benedict Samuel, Raphael Sbarge e Jason Carter.



Trama del Film Il Duello: Il film segue la storia di un Texas Ranger chiamato a indagare su una serie di morti inspiegabili in una remota cittadina di frontiera. Texas, 1887. Abraham Brant, conosciuto da tutti come "il predicatore", è un despota dai fantomatici poteri divini che governa gli abitanti di Monte Hermon con soprusi e intimidazioni. Quando la voce su una serie di cadaveri ritrovati sulle rive del Rio grande giunge sino alla capitale del Texas, il governatore Ross invia il suo miglior ranger, David Kingston, per indagare sulla vicenda e risolvere il problema.

Giunto a destinazione insieme a sua moglie Marisol, David, celato sotto falsa identità, riconosce in Abraham l'uomo che vent'anni prima uccise suo padre durante un duello. Accecato dalla sete di vendetta, David abbandona la via della legge e dà inizio a una guerra senza esclusione di colpi per liberare la cittadina dal giogo del suo oppressore e vendicare la morte del padre. Ma quando il predicatore mette in pericolo sua moglie, la missione si complica irrimediabilmente...

Vice: il Film Stasera in TV su Cielo alle 21.20

(Azione, Fantascienza, 2015, durata: 96 Min)

Un film di Brian A Miller con Bruce Willis, Ambyr Childers, Thomas Jane, Johnathon Schaech, Bryan Greenberg e Colin Egglesfield.



Trama del Film Vice: La vicenda è ambientata nel resort Vice, un posto incredibile, dove tutto è possibile e ogni cosa è concessa. Chiunque può realizzare le proprie fantasie e i propri desideri, anche quelli più strani ed estremi. Vice, però, non è popolato da esseri umani, ma soltanto da androidi e, seppur apparentemente identici alla specie umana, in realtà sono frutto dell’intelligenza artificiale. Il mondo di Vice sembra procedere alla perfezione, fino a quando in cui l’androide Kelly, grazie a un bug nel suo sistema, si rende conto di non essere del tutto un automa, ma di possedere dentro di sé un’autocoscienza.

Da quel momento in poi Kelly tenta di conquistare la propria libertà, cercando di fuggire dal resort e dai soprusi subiti in quel posto. Non sarà certo semplice, sulle tracce l’androide per evitarne la fuga, ci saranno i poliziotti mercenari, ingaggiati da Julian, colonna portante e mente creatrice di Vice. Questi non saranno i soli a rincorrere Kelly: Roy, un poliziotto, è venuto a conoscenza di tutte le violenze e gli orribili misteri che si nascondono dietro questo paradiso idilliaco ed è intenzionato in tutti i modi a distruggerlo e a svelarne la vera natura.

Altri film questa sera in TV:

Tomb Raider: La culla della vita , il film in onda stasera in tv alle 21.35 su Nove : film avventura, azione del 2003 di Jan de Bont, con Angelina Jolie, Gerard Butler, Chris Barrie, Noah Taylor, Djimon Hounsou, Ciarán Hinds, Til Schweiger, Simon Yam e Terence Yin.

, il film in onda : film avventura, azione del 2003 di Jan de Bont, con Angelina Jolie, Gerard Butler, Chris Barrie, Noah Taylor, Djimon Hounsou, Ciarán Hinds, Til Schweiger, Simon Yam e Terence Yin. Una famiglia in affitto , il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris : film commedia del 2015 di Jean-Pierre Améris, con Benoît Poelvoorde, Virginie Efira, François Morel, Edith Scob, Nancy Tate, Philippe Rebbot e Gwendoline Hamon.

, il film in onda : film commedia del 2015 di Jean-Pierre Améris, con Benoît Poelvoorde, Virginie Efira, François Morel, Edith Scob, Nancy Tate, Philippe Rebbot e Gwendoline Hamon. Il Re Scorpione 2 - Il destino di un guerriero , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Italia 2 : film avventura, azione, fantasy del 2008 di Russell Mulcahy, con Randy Couture, Michael Copon e Karen David.

, il film in onda : film avventura, azione, fantasy del 2008 di Russell Mulcahy, con Randy Couture, Michael Copon e Karen David. Come farsi lasciare in 10 giorni , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Paramount: film commedia, sentimentale del 2003 di Donald Petrie, con Kate Hudson, Matthew McConaughey, Adam Goldberg, Michael Michele, Shalom Harlow, Bebe Neuwirth, Robert Klein, Thomas Lennon, Bill Kotsatos, David Macniven, Annie Parisse, Justin Peroff e Kathryn Hahn.

, il film in onda film commedia, sentimentale del 2003 di Donald Petrie, con Kate Hudson, Matthew McConaughey, Adam Goldberg, Michael Michele, Shalom Harlow, Bebe Neuwirth, Robert Klein, Thomas Lennon, Bill Kotsatos, David Macniven, Annie Parisse, Justin Peroff e Kathryn Hahn. Delitto sui Pirenei: La Profezia , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Top Crime : film giallo del 2015 di Bruno Garcia, con Helena Noguerra, Stéphane Freiss, Michel Robin, Christine Murillo, Arnaud Bedouet, Olivier Cabassut, Romane Portail e Maria Verdi.

, il film in onda : film giallo del 2015 di Bruno Garcia, con Helena Noguerra, Stéphane Freiss, Michel Robin, Christine Murillo, Arnaud Bedouet, Olivier Cabassut, Romane Portail e Maria Verdi. Banzai , il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34 : film comico, commedia del 1997 di Carlo Vanzina, con Paolo Villaggio, Francesca Romana Coluzzi, Francesco De Rosa, Antonio Ballerio, Roberto Della Casa, Francesca Ventura, Laura Migliacci, Chiyara Meas, John Armstead, Haruhiko Yamanouchi, Giada Albanese, Sergio Tardioli e Kitaho.

, il film in onda : film comico, commedia del 1997 di Carlo Vanzina, con Paolo Villaggio, Francesca Romana Coluzzi, Francesco De Rosa, Antonio Ballerio, Roberto Della Casa, Francesca Ventura, Laura Migliacci, Chiyara Meas, John Armstead, Haruhiko Yamanouchi, Giada Albanese, Sergio Tardioli e Kitaho. Renegades - Commando d'assalto, il film in onda stasera in tv alle 21 su 20: film azione del 2017 di Steven Quale, con J.K. Simmons, Ewen Bremner, Sullivan Stapleton, Sylvia Hoeks, Charlie Bewley, Diarmaid Murtagh, Clemens Schick, Dimitri Leonidas, Slavko Sobin, Joshua Henry e Chris Theisinger.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

