Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 19 Aprile 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: La Legge della Notte, Tutte lo vogliono, Fast & Furious 6, Revolt, Zona ostile, Che vuoi che sia, Knock Knock. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: La Fuggitiva, Report, L'Isola del Famosi, Chernobyl.

Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 19 Aprile 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: La Legge della Notte, Tutte lo vogliono, Fast & Furious 6, Revolt, Zona ostile, Che vuoi che sia, Knock Knock, Allarme rosso, L'uomo di Laramie, La leggenda di Beowulf, Save the Last Dance.

La Legge della Notte: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Drammatico, 2016, durata: 129 Min)

Un film di Ben Affleck con Ben Affleck, Zoe Saldana, Elle Fanning, Brendan Gleeson, Chris Messina, Sienna Miller, Chris Cooper, Remo Girone, Matthew Maher, Titus Welliver, Max Casella, Christian Clemenson, J.D. Evermore, Clark Gregg e Robert Glenister.



La Legge della Notte: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film La Legge della Notte: Siamo a Boston negli anni Venti, in piena epoca del Proibizionismo. Joe Coughlin è un veterano della Prima guerra mondiale. Nonostante suo padre Thomas sia un poliziotto, l'uomo ha intrapreso da tempo la via del crimine per ottenere facilmente potere e denaro.

Joe ha però la sfortuna d'innamorarsi di Emma Gould, la donna del noto gangster irlandese Albert White. Quando il boss italiano Maso Pescatore viene a sapere della relazione segreta tra i due, decide di ricattare Joe per costringerlo a uccidere White, suo rivale in affari.

Joe però preferisce scappare con la sua amante. Organizza quindi una rapina in banca con il suo compare Dion Bartolo per avere i soldi sufficienti per la fuga. Tuttavia, il colpo finisce male: Emma e tre poliziotti restano uccisi. Dopo essere stato preso e brutalmente picchiato dagli uomini di White, Joe viene arrestato dalla polizia, ma grazie all'intervento del padre se la cava con una breve condanna in carcere.

Uscito di prigione, Joe riceve un'offerta di lavoro da Pescatore, il quale gli propone di controllare il suo contrabbando di rum nella città di Tampa, in Florida. Lì conosce e s'innamora della cubana Graciela Suarez, con cui si sposa ben presto. Gli affari per Joe vanno alla grande, ma quando decide di disobbedire agli ordini del boss, le conseguenze per lui saranno gravi...

Tutte lo vogliono: il Film Stasera in Tv su Rai 2 alle 21.20

(Commedia, 2015, durata: 100 Min)

Un film di Alessio Maria Federici con Enrico Brignano, Vanessa Incontrada, Giulio Berruti, Ilaria Spada, Gianna Paola Scaffidi, Andrea Perroni e Giovanna Rei.



Tutte lo vogliono: Il trailer del film - HD



Trama del Film Tutte lo vogliono: Chiara ha una professione con un nome attraente, anche se inquietante: fa la "food designer", cioè prepara cibo bello da guardare, in società con una madre terribilmente snob e vagamente ingombrante. Orazio ha un mestiere con un nome decisamente meno attraente, ma più rassicurante: fa lo sciampista per cani, lavora per un maghrebino appassionato di soap opera e ama il cibo buono da mangiare. La sua ultima relazione risale a quattro anni prima e da allora preferisce la compagnia degli animali a quella delle donne. Chiara invece ha ritrovato dopo anni Raffaello un vecchio amico, il bello e impossibile primo amore dell'adolescenza. Bello come un tempo, e certamente meno impossibile di allora. Potrebbe avere quello che ha sempre desiderato, potrebbe essere l'uomo giusto al momento giusto, ma allora perché mai l'incontro con Orazio rischia di cambiarle la vita? Forse è proprio vero che se ogni donna è un mistero, ogni uomo ha i suoi segreti in questa commedia allegramente spudorata che racconta sulle donne quello che nessuno aveva mai osato raccontare.

Fast & Furious 6: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Azione, 2013, durata: 130 Min)

Un film di Justin Lin con Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Gina Carano, Luke Evans, Jason Statham, Elsa Pataky, Gal Gadot, Sung Kang, Shea Whigham e Ludacris.



Fast & Furious 6: il nuovo trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film Fast & Furious 6: Dopo aver fatto crollare l’impero dello spietato criminale brasiliano Hernan Reyes, Domic Toretto (Vin Diesel) e il suo team hanno incassato un cospicuo bottino e si sono nascosti negli angoli più remoti del globo, per evitare l’estradizione. Brian O’Conner e Mia Toretto si godono i soldi e la famiglia, entusiasti dell’arrivo del loro primogenito Jack.

Nonostante stia conducendo una vita idilliaca, Toretto sente la mancanza di casa e non riesce a smettere di pensare alla morte di Letty. Per questo, quando l’agente Luke Hobbs chiede al pilota di formare un team e di aiutarlo nella ricerca del mercenario Owen Shaw in cambio dell’amnistia totale, Toretto non esita ad accettare la proposta.

Shaw e il suo team di piloti stanno creando molti problemi alla giustizia e neppure Hobbs è mai riuscito ad avvicinarlo. L’unico modo per tentare di acciuffare il latitante, infatti, è quello di affrontarlo in pista e nessuno candidato potrebbe essere migliore di Toretto per riuscire nell’intento. Dopo aver richiamato Roman, Tej, Gisele e Han, la squadra parte con Hobbs alla volta di Londra. Qui, Toretto rimarrà scioccato nel constatare che Letty è ancora viva e che sta lavorando per Shaw. Intuendo che la mente della donna che ama è stata plagiata, Dominic vuole sgominare gli affari di Owen e spinge la sua squadra al limite. Mentre Gisele dimostrerà il suo amore per Han, l’inseguimento si farà sempre più spericolato ed adrenalinico. Nessuno, tuttavia, può immaginare che Shaw non stia lavorando da solo e che c'è un altro folle nemico sulle loro tracce...

Revolt: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Azione, Fantascienza, 2017, durata: 87 Min)

Un film di Joe Miale con Lee Pace, Bérénice Marlohe, Jason Flemyng, Sibulele Gcilitshana, Wandile Molebatsi, Sekoati Sk Tsubane, Leroy Gopal e Welile Nzunza.



Revolt: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Revolt: Il film vede protagonisti un soldato americano e una dottoressa francese tentare di sopravvivere a un’invasione aliena che mira a rendere schiavo l’intero genere umano. Nel bel mezzo di una non chiara missione militare in Kenya, un soldato americano, viene ferito gravemente da quello che sembra essere un robot dotato di armi a lui sconosciute. Quando si risveglia in una cella, non ricorda più nulla di sé o del suo passato, ma un’altra superstite - un medico militare francese di nome Nadia - lo informa subito di quanto sta accadendo: l’umanità è sotto attacco da parte di una forma di vita aliena tecnologicamente sviluppata che ha già distrutto le più grandi capitali mondiali ed è pronta a schiavizzare gli umani sopravvissuti. Il soldato, chiamato Bo da Nadia per via delle uniche lettere leggibili su quel che resta della sua uniforme, decide di mettersi in viaggio verso un avamposto militare americano nei pressi di Nairobi insieme alla dottoressa, nella speranza di incontrare dei superstiti in grado di combattere e ribellarsi a quello che sembra l’ineluttabile destino della razza umana...

Zona ostile: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.20

(Guerra, Azione, 2017, durata: 90 Min)

Un film di Adolfo Martínez Pérez con Ariadna Gil, Raúl Mérida, Roberto Álamo, Antonio Garrido, Ingrid García Jonsson, Jacobo Dicenta, Ismael Martínez, Ruth Gabriel e Sergio Momo.



Zona ostile: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Zona ostile: Il film vede protagonista l'equipaggio di un elicottero di soccorso medico che riceve l'ordine di recuperare due soldati americani feriti. Afghanistan, agosto 2012. Un convoglio americano operante sotto l'egida delle Nazioni Unite salta in aria quando passa involontariamente su un campo minato.

Il tenente Conte riesce a contattare il capitano Varela e ordina alla dottoressa e al suo gruppo di organizzare una missione per trovare e mettere in salvo i sopravvissuti. Ma quella che doveva essere una semplice operazione di routine, si trasforma presto in un incubo: il loro elicottero ha un incidente e durante l'atterraggio rimane intrappolato nel terreno. Il gruppo si ritrova quindi improvvisamente solo e in trappola, circondato da dozzine di talebani pronti a ucciderli.

Quando il comandante Ledesma propone un piano rischioso per recuperare non solo i soldati feriti, ma anche il velivolo, per la squadra è l'inizio della fine. L'esercito spagnolo ha a disposizione una sola notte per organizzare il salvataggio, ma i nemici gli sono alle costole...

Che vuoi che sia: il Film Stasera in Tv su Cine34 alle 21

(Commedia, 2016, durata: 105 Min)

Un film di Edoardo Leo con Edoardo Leo, Anna Foglietta, Rocco Papaleo, Marina Massironi, Bebo Storti e Massimo Wertmuller.



Che vuoi che sia: Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Che vuoi che sia: Il film vede protagonista la coppia formata da Claudio e Anna. I due continuano a rimandare il progetto di un figlio nell'attesa che la loro situazione economica migliori.

Le loro speranze future sono riposte in una piattaforma web ideata da Claudio, ma il crowdfunding lanciato per svilupparla non dà i risultati auspicati.

Una sera, ad una festa, complici alcol e delusione, Claudio registra un video che posta per scherzo. Poiché sul web alla fine quasi tutti si riducono a guardare scene di sesso invece di rendersi conto del valore sociale della sua idea, Claudio lancia una sfida al "popolo di Internet": fare un'offerta per un video hard, girato con Anna nella loro camera da letto, da mettere online. Tanto è questo che si cerca su Internet, no? La provocazione, però, viene presa sul serio e, mentre la loro celebrità aumenta, le donazioni raggiungono una cifra incredibile. E qui una domanda inizia a farsi strada: è davvero così sbagliato svendere la propria intimità per potersi finalmente permettere di realizzare i propri sogni?

Knock Knock: il Film Stasera in Tv su Cine34 alle 21

(Horror, Thriller, 2015, durata: 96 Min)

Un film di Eli Roth con Keanu Reeves, Lorenza Izzo, Ana de Armas, Aaron Burns e Colleen Camp



Knock Knock: Il teaser trailer del film, versione originale



Trama del Film Knock Knock: L’architetto di successo Evan Webber vive in una lussuosa villa con i figli e la moglie Karen, un’artista affermata, conducendo una vita felice e serena. Il giorno della festa del papà, Evan rimane da solo in casa per terminare un lavoro importante, mentre il resto della famiglia parte per una gita al mare.

Arriva la sera e inizia a piovere a dirotto. L’architetto sta lavorando al progetto di una casa in costruzione, quando all’improvviso bussano alla porta: sono due giovani donne, Genesis e Bel. Le ragazze, completamente bagnate, dicono di essere in cerca dell’indirizzo di una festa, ma i loro cellulari sono fuori uso e si sono perse. Così Evan le fa entrare in casa e gli permette di chiamare un taxi per arrivare al party.

Ma quando il taxi arriva, Evan trova Genesis e Bel totalmente svestite in bagno, dove lo convincono ad avere un rapporto sessuale. Inizialmente indignato, Evan non riesce a resistere al fascino delle due giovani, passando con loro tutta la notte. Ma al suo risveglio, si rende conto di aver fatto un grande errore...

Altri film questa sera in TV:

Allarme rosso , in onda alle 21.15 su Nove : film drammatico, thriller del 1995 di Tony Scott, con Denzel Washington, Gene Hackman, Matt Craven, George Dzundza, James Gandolfini, Lillo Brancato, Vanessa Bell Calloway, Rocky Carroll, Viggo Mortensen, Danny Nucci, Steve Zahn, Jaime Gomez e Rick Schroeder.

, in onda : film drammatico, thriller del 1995 di Tony Scott, con Denzel Washington, Gene Hackman, Matt Craven, George Dzundza, James Gandolfini, Lillo Brancato, Vanessa Bell Calloway, Rocky Carroll, Viggo Mortensen, Danny Nucci, Steve Zahn, Jaime Gomez e Rick Schroeder. L'uomo di Laramie , in onda alle 21.10 su Rai Movie : film western del 1955 di Anthony Mann, con James Stewart, Arthur Kennedy, Donald Crisp, Cathy O'Donnell, Alex Nicol, Aline MacMahon, Wallace Ford e Jack Elam.

, in onda : film western del 1955 di Anthony Mann, con James Stewart, Arthur Kennedy, Donald Crisp, Cathy O'Donnell, Alex Nicol, Aline MacMahon, Wallace Ford e Jack Elam. Rosamunde Pilcher: Fidarsi è bene, innamorarsi è meglio , in onda alle 21.10 su La5 : film drammatico, sentimentale del 2014 di Stefan Bartmann, con Kai Scheve, Jana Klinge, Franziska Schlattner, Bruno Eyron, Annika Schrumpf e Patrick Mölleken.

, in onda : film drammatico, sentimentale del 2014 di Stefan Bartmann, con Kai Scheve, Jana Klinge, Franziska Schlattner, Bruno Eyron, Annika Schrumpf e Patrick Mölleken. La leggenda di Beowulf , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film avventura, fantasy del 2007 di Robert Zemeckis, con Ray Winstone, Anthony Hopkins, Angelina Jolie, Robin Wright, Crispin Glover, John Malkovich, Brendan Gleeson, Alison Lohman, Charlotte Salt, Costas Mandylor, Leslie Zemeckis, Chris Coppola e Sebastian Roché.

, in onda : film avventura, fantasy del 2007 di Robert Zemeckis, con Ray Winstone, Anthony Hopkins, Angelina Jolie, Robin Wright, Crispin Glover, John Malkovich, Brendan Gleeson, Alison Lohman, Charlotte Salt, Costas Mandylor, Leslie Zemeckis, Chris Coppola e Sebastian Roché. Save the Last Dance , in onda alle 21.10 su Paramount : film drammatico, musicale del 2001 di Thomas Carter, con Julia Stiles, Sean Patrick Thomas, Kerry Washington, Fredro Starr, Terry Kinney, Bianca Lawson, Vince Green, Garland Whitt, Elisabeth Oas, Cory Stewart e Jennifer Anglin.

, in onda : film drammatico, musicale del 2001 di Thomas Carter, con Julia Stiles, Sean Patrick Thomas, Kerry Washington, Fredro Starr, Terry Kinney, Bianca Lawson, Vince Green, Garland Whitt, Elisabeth Oas, Cory Stewart e Jennifer Anglin. Utta Danella: Come in una fiaba, in onda alle 21.20 su Rai Premium: film sentimentale del 2010 di Gloria Behrens, con Mira Bartuschek, Heidelinde Weis, Janina Hartwig, Kai Schumann, Siegfried Rauch, Susan Hoecke e Martin Gruber.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: