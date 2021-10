Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 18 Ottobre 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Venom, Jumanji - Benvenuti nella Giungla, C'era una volta il West, Il Padrino - Parte II. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: I bastardi di Pizzofalcone, Presa diretta, Grande Fratello Vip, Eden - Un Pianeta da Salvare.

Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 18 Ottobre 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Venom, Jumanji - Benvenuti nella Giungla, C'era una volta il West, Il Padrino - Parte II, Colombiana, Un milione di modi per morire nel West, Crypto, Il paradiso all'improvviso, Terminator Genisys.

Tutti i Film questa sera in TV:

Venom , il film in onda stasera in tv alle 21.30 su TV8 : film azione, horror, thriller, fantascienza del 2018 di Ruben Fleischer, con Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Jenny Slate, Riz Ahmed, Michelle Lee, Reid Scott, Scott Haze e Sam Medina.

, il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Italia 1 : film azione, thriller del 2011 di Olivier Megaton, con Zoe Saldana, Amandla Stenberg, Michael Vartan, Lennie James, Cliff Curtis, Jordi Mollà, Jesse Borrego, Cynthia Addai-Robinson, Ofelia Medina e Callum Blue.

, il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 4 : film avventura, azione, fantasy del 2017 di Jake Kasdan, con Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan, Kevin Hart, Nick Jonas, Rhys Darby, Bobby Cannavale, Alex Wolff, Ser'Darius Blain, Madison Iseman, Marin Hinkle, Maribeth Monroe e Missi Pyle.

, il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie : film western del 1968 di Sergio Leone, con Henry Fonda, Claudia Cardinale, Jason Robards, Charles Bronson, Gabriele Ferzetti, Paolo Stoppa, Woody Strode, Jack Elam, Keenan Wynn, Frank Wolff, Lionel Stander, Marco Zuanelli, Aldo Berti, Marilù Carteny, Claudio Mancini e Luigi Ciavarro.

, il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris : film drammatico del 1974 di Francis Ford Coppola, con Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton, Robert De Niro, John Cazale, Talia Shire, Lee Strasberg, Michael Vincent Gazzo, G.D. Spradlin, Richard Bright, Gastone Moschin, Tom Rosqui, Bruno Kirby, Frank Sivero, Francesca De Sapio, Morgana King, Marianna Hill, Leopoldo Trieste, Dominic Chianese, Amerigo Tot, Troy Donahue, John Aprea, Joe Spinell, James Caan, Abe Vigoda, Tere Livrano, Gianni Russo, Giuseppe Sillato, Livio Giorgi, Maria Carta, Oreste Baldini, Mario Cotone, Danny Aiello, Sofia Coppola, Roger Corman e James Gounaris.

, il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Italia 2 : film commedia del 2014 di Seth MacFarlane, con Seth MacFarlane, Neil Patrick Harris, Liam Neeson, Charlize Theron, Giovanni Ribisi, Amanda Seyfried, Sarah Silverman, Wes Studi, Evan Jones, Rex Linn e Ralph Garman.

, il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Cielo : film drammatico, thriller del 2019 di John Stalberg Jr., con Beau Knapp, Alexis Bledel, Luke Hemsworth, Kurt Russell, Jeremie Harris, Jill Hennessy, Malaya Rivera Drew, Vincent Kartheiser, Joseph Siprut, Ron Menzel, Sean Cullen e Paul Johansson.

, il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34 : film commedia del 2003 di Leonardo Pieraccioni, con Leonardo Pieraccioni, Angie Cepeda, Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Anna Maria Barbera, Gea Martire, Giulia Montanarini, Fabrizio Pizzuto, Claudia Baroncini, Franco Javarone, Augustine Jayakumar Arumugan, Aldo Pellegrini e Nunzia Schiano.

, il film in onda : film commedia del 2003 di Leonardo Pieraccioni, con Leonardo Pieraccioni, Angie Cepeda, Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Anna Maria Barbera, Gea Martire, Giulia Montanarini, Fabrizio Pizzuto, Claudia Baroncini, Franco Javarone, Augustine Jayakumar Arumugan, Aldo Pellegrini e Nunzia Schiano. Terminator Genisys, il film in onda stasera in tv alle 21 su 20: film azione, avventura, thriller del 2015 di Alan Taylor, con Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke, Jason Clarke, Matt Smith, Jai Courtney, J.K. Simmons e Lee Byung-hun.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: