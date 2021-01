Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 18 Gennaio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: I Mercenari 2, Schegge di paura, Il codice Da Vinci, Look Away - Lo sguardo del male, Nemico Pubblico, Süskind - Le ali dell'innocenza, Hunger Games - La ragazza di fuoco. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Mina Settembre, Stasera tutto è possibile, Report, Grande Fratello.

Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 18 Gennaio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: I Mercenari 2, Schegge di paura, Il codice Da Vinci, Look Away - Lo sguardo del male, Nemico Pubblico, Süskind - Le ali dell'innocenza, Hunger Games - La ragazza di fuoco, I cancelli del cielo, L'albero dei desideri, I mostri oggi.

I Mercenari 2: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Azione, Thriller, 2012, durata: 102 Min)

Un film di Simon West con Sylvester Stallone, Jason Statham, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, Jet Li, Dolph Lundgren, Terry Crews, Randy Couture, Scott Adkins, Liam Hemsworth, Novak Djokovic, Charisma Carpenter, Nikolette Noel, Nan Yu e Amanda Ooms.



I Mercenari 2: Il Trailer italiano del film



Trama del Film I Mercenari 2: Dopo aver liberato l'isola di Vilena e salvato Sandra, Barney Ross e i suoi Expendables sono finiti nel mirino di Mr. Church.

Il misterioso agente della CIA, infatti, ha deciso di non processarli per la loro insubordinazione che gli sarebbe costata un soggiorno a Guantanamo, solo per poter affidare loro una pericolosa missione. Church vuole che i mercenari, che hanno da poco accolto il nuovo membro Billy Timmons, recuperino la cassaforte di un aereo precipitato sui Balcani. I prodi avventurieri sono costretti ad accettare e, dopo aver perso Yin Yang in una missione in Nepal, si recano sul luogo dello schianto.

Qui, tuttavia, vengono sorpresi da un gruppo di uomini armati e senza scrupoli. Dopo aver appreso dall’agente Maggie Chan che la cassaforte contiene la mappa di una miniera dove sono seppellite 5 tonnellate di plutonio, i mercenari giurano vendetta e si mettono sulle tracce degli assalitori, conosciuti come "Sang".

Schegge di paura: il Film Stasera in Tv su La7 alle 21.15

(Giallo, Drammatico, Thriller, 1996, durata: 130 Min)

Un film di Gregory Hoblit con Richard Gere, Laura Linney, Edward Norton, John Mahoney, Frances McDormand, Terry O'Quinn, Alfre Woodard, Andre Braugher, Steven Bauer, Stanley Anderson, Maura Tierney e Jon Seda.



Schegge di paura: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Schegge di paura: Il film è ambientato a Chicago, dove è stato appena assassinato brutalmente uno dei personaggi più eminenti della città, l'arcivescovo Richard Rushman.

Martin Vail, uno dei più brillanti avvocati di Chicago, sempre pronto a farsi pubblicità, si offre volontariamente per difendere gratuitamente il giovane accusato dell'omicidio.

Aaron Stampler, questo il nome del presunto colpevole, è un ragazzo di provincia, ingenuo, timido e balbuziente, che beneficiava della protezione dell'alto prelato, che considerava come un padre.

A complicare la situazione di Stampler è la grande amicizia che legava l'arcivescovo a John Shaughnessy capo della Procura distrettuale. L'uomo che aveva anche lucrosi legami di affari con Rushman, punta alla condanna a morte del ragazzo e affida il caso all'assistente distrettuale Janet Venable, un tempo legata sentimentalmente a Vail. Nel frattempo i primi incontri in carcere tra l'accusato e il suo avvocato difensore, portano Vail a convincersi dell'innocenza del suo assistito...

Il codice Da Vinci: il film Stasera in Tv su TV8 alle 21.30

(Thriller, 2006, durata: 148 Min)

Un film di Ron Howard con Tom Hanks, Audrey Tautou, Ian McKellen, Paul Bettany, Jean Reno, Étienne Chicot, Alfred Molina, Clive Carter, Seth Gabel, Harry Taylor, Marie-Françoise Audollent, Christopher Fosh, Joe Grossi, Jean-Yves Berteloot, Daisy Doidge-Hill, Jean-Pierre Marielle e Jürgen Prochnow.



Il codice Da Vinci: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Il codice Da Vinci: In occasione del lancio del suo libro, lo scrittore Robert Langdon è a Parigi per presiedere ad un seminario sulla simbologia. L'incontro, tuttavia, è bruscamente interrotto dal tenente Collet che ha bisogno delle conoscenze di Langdon per un caso d'omicidio.

L'anziano curatore del Museo del Louvre, Saunière, è stato brutalmente assassinato. Con le sue ultime forze, tuttavia, l'uomo ha lasciato un indizio e ha composto con il suo sangue uno schema simile a quello dell'Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci, accompagnato dalla scritta "P.S. Trova Robert Langdon".

Ad uccidere l'uomo è stato Silas, lugubre monaco dell'Opus Dei, in cerca della "chiave di volta" posseduta dal Priorato di Sion.

Mentre Langdon giunge sul luogo dell'omicidio, Silas chiama il misterioso "Maestro" e segue la Linea della Rosa fino alla chiesa di Saint-Suplice in cerca dell'oggetto...

Look Away - Lo sguardo del male: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Thriller, Horror, Drammatico, 2018, durata: 103 Min)

Un film di Assaf Bernstein con India Eisley, Jason Isaacs, Mira Sorvino, Penelope Mitchell, John C. MacDonald, Harrison Gilbertson e Kristen Harris.



Look Away - Lo sguardo del male: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Look Away - Lo sguardo del male: Maria è un'adolescente problematica che subisce ogni giorno le prese in giro e le angherie dei suoi compagni di classe. Oltre che a scuola, la giovane non ha nessun sostegno neanche a casa: nonostante viva una famiglia benestante, suo padre Dan, un rinomato chirurgo estetico cinico e freddo, non fa altro che tradire la moglie Amy, aumentando ancor di più le inquietudini di Maria. Una sera, mentre si trova in bagno dopo l'ennesima crisi, la sua immagine riflessa nello specchio prende vita e inizia a dialogare con lei.

Convinta di essere di fronte a un'altra entità, Maria, dopo un primo momento di terrore, inizia a sentirsi stranamente a suo agio; per una volta c'è davvero qualcuno la ascolta, che la capisce e le da forza. Mentre giorno dopo giorno chiede consiglio al suo riflesso, la ragazza si sente un po' più sicura di sé, ma quando tutti la prendono di nuovo in giro al ballo della scuola, la giovane crolla definitivamente cedendo il pieno controllo del suo corpo ad Airam, il suo oscuro e spietato alter ego...

Nemico Pubblico: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Drammatico, Thriller, Azione, 2009, durata: 143 Min)

Un film di Michael Mann con Johnny Depp, Christian Bale, Marion Cotillard, Channing Tatum, Billy Crudup, David Wenham, Giovanni Ribisi, Rory Cochrane, Lili Taylor, Stephen Dorff, Shawn Hatosy, Stephen Lang, Stephen Graham e Matt Craven,.



Nemico Pubblico: Il nuovo trailer del film



Trama del Film Nemico Pubblico: Il film racconta la storia del mitico fuorilegge dell'epoca della Grande Depressione Economica Americana, John Dillinger - il carismatico rapinatore di banche reso dai suoi raid lampo l'obiettivo principale del migliore agente dell’FBI dei tempi di J. Edgar Hoover, Melvin Purvis, e divenuto una sorta di eroe popolare agli occhi degli americani di quel periodo. Nessuno poteva fermare Dillinger e la sua banda. Non esisteva prigione dalla quale non riuscisse ad evadere. Il suo carisma e le rocambolesche fughe dalle prigioni lo rendevano interessante agli occhi di tutti - da quelli della sua fidanzata Billie Frechette a quelli del pubblico Americano che non aveva simpatia per le banche responsabili di aver fatto precipitare il paese nella depressione.

Süskind - Le ali dell'innocenza: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.15

(Drammatico, Biografico, Storico, Guerra, 2012, durata: 118 Min)

Un film di Rudolf van den Berg con Jeroen Spitzenberger, Karl Markovics, Nyncke Beekhuyzen, Katja Herbers, Nasrdin Dchar, Tygo Gernandt e Olga Zuiderhoek.



Süskind - Le ali dell'innocenza: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Süskind - Le ali dell'innocenza: Protagonista della storia è Walter Süskind, un ebreo tedesco che si era trasferito in Olanda, cercando di salvare la sua famiglia dalla deportazione nei campi di sterminio. Membro del Consiglio ebraico, organo amministrativo creato dall'occupante nazista con l'obiettivo di deportare nel modo più efficiente gli ebrei dei Paesi Bassi, Süskind riuscì a farsi nominare anche responsabile della Hollandsche Schouwburg, un teatro di Amsterdam dove venivano radunati gli ebrei da deportare, separando gli adulti dai bambini che, invece, venivano raccolti nella prospiciente sinagoga trasformata in asilo. Approfittando della sua posizione, in collaborazione con la resistenza studentesca di Amsterdam, l'uomo iniziò un pericoloso gioco del gatto e del topo con i nazisti nel tentativo di salvare il maggior numero di bambini dal trasporto ai campi di concentramento. Man mano che le incursioni aumentavano e la rete si chiudeva sempre più intorno alla comunità ebraica, Walter rischiò tutto ciò che gli era caro, mostrando il coraggio di un eroe...

Hunger Games - La ragazza di fuoco: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Azione, Avventura, Fantascienza, 2013, durata: 146 Min)

Un film di Francis Lawrence con Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Philip Seymour Hoffman, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Lenny Kravitz, Jeffrey Wright, Stanley Tucci, Donald Sutherland, Amanda Plummer e Lynn Cohen.



Hunger Games - La ragazza di fuoco: Il trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film Hunger Games - La ragazza di fuoco: Katniss Everdeen e Peeta Mellark sono sopravvissuti agli Hunger Games. Fingendo di essere una coppia innamorata, infatti, sono riusciti ad attirarsi la benevolenza di Panem, costringendo gli Strateghi a nominare entrambi vincitori per non scontentare il pubblico. Il Presidente Snow fa visita a Katniss nel distretto 12, intimandole di continuare la sua recita senza incitare la folla. Come consuetudine, i vincitori degli Hunger Games iniziano un tour per festeggiare la vittoria. Giunti nel distretto 11 i due ragazzi pronunciano un sentito discorso funebre per la piccola Rue e un uomo, in mezzo alla folla, risponde alle loro parole riproducendo il verso della ghiandaia imitatrice. A causa del significato che i ribelli danno a questo simbolo, l’uomo viene immediatamente giustiziato davanti agli occhi increduli di Katniss.

Episodi simili si ripetono anche negli altri distretti, segno che il popolo di Panem ha eletto la propria giustiziera...

Altri film questa sera in TV:

I cancelli del cielo , in onda alle 21.20 su Rai Movie : film drammatico del 1980 di Michael Cimino, con Kris Kristofferson, Christopher Walken, John Hurt, Sam Waterston, Brad Dourif, Isabelle Huppert, Joseph Cotten, Jeff Bridges, Ronnie Hawkins, Mickey Rourke e Mary Catherine Wright.

, in onda : film drammatico del 1980 di Michael Cimino, con Kris Kristofferson, Christopher Walken, John Hurt, Sam Waterston, Brad Dourif, Isabelle Huppert, Joseph Cotten, Jeff Bridges, Ronnie Hawkins, Mickey Rourke e Mary Catherine Wright. Rosamunde Pilcher: Un'estate d'amore , in onda alle 21.10 su La5 : film sentimentale del 2007 di Thomas Hezel, con Diana Staehly, Bruno Bruni Jr., Klaus Wildbolz, Alexandra Schalaudek, Bigi Fischer e Frank Behnke.

, in onda : film sentimentale del 2007 di Thomas Hezel, con Diana Staehly, Bruno Bruni Jr., Klaus Wildbolz, Alexandra Schalaudek, Bigi Fischer e Frank Behnke. L.A. Zombie - L'ultima apocalisse , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film azione, horror, fantascienza del 2014 di Turner Clay, con Justin Ray, Jerod Meagher, Stefanie Estes, Ron Hanks, Michael Taber, Dennis Leech, Ali Williams e Morgan Jackson.

, in onda : film azione, horror, fantascienza del 2014 di Turner Clay, con Justin Ray, Jerod Meagher, Stefanie Estes, Ron Hanks, Michael Taber, Dennis Leech, Ali Williams e Morgan Jackson. Delitto a Cadenet , in onda alle 21.10 su Giallo : film giallo del 2018 di Eric Duret, con Florence Pernel, Guillaume Cramoisan, Lola Dewaere, Bernard Verley, Sophie Duez, Franck Libert e Alexis Moncorgé.

, in onda : film giallo del 2018 di Eric Duret, con Florence Pernel, Guillaume Cramoisan, Lola Dewaere, Bernard Verley, Sophie Duez, Franck Libert e Alexis Moncorgé. L'albero dei desideri , in onda alle 21.20 su Rai Premium : film family del 2012 di Terry Ingram, con Jason Gedrick, Erica Cerra, Richard Harmon, Amitai Marmorstein, Emmalyn Estrada, Teryl Rothery, John Innes, Erica Carroll, Carrie Genzel e Kurt Max Runte.

, in onda : film family del 2012 di Terry Ingram, con Jason Gedrick, Erica Cerra, Richard Harmon, Amitai Marmorstein, Emmalyn Estrada, Teryl Rothery, John Innes, Erica Carroll, Carrie Genzel e Kurt Max Runte. E' Natale, Eve , in onda alle 21.10 su Paramount Network : film sentimentale del 2018 di Tibor Takács, con Leann Rimes, Tyler Hynes, Gwynyth Walsh, Lara Gilchrist, Antonio Cayonne, Alison Araya, Dolores Drake e Giles Panton.

, in onda : film sentimentale del 2018 di Tibor Takács, con Leann Rimes, Tyler Hynes, Gwynyth Walsh, Lara Gilchrist, Antonio Cayonne, Alison Araya, Dolores Drake e Giles Panton. I mostri oggi, in onda alle 21 su Cine34: film commedia del 2009 di Enrico Oldoini, con Diego Abatantuono, Giorgio Panariello, Claudio Bisio, Sabrina Ferilli, Angela Finocchiaro, Carlo Buccirosso, Ottavia Piccolo e Roberta Missoni.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: