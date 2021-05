Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 17 Maggio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Atomica Bionda, Prima di lunedì, Shadowhunters - Città di ossa, Gamberetti per tutti, I Guardiani del Destino. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Chiamami ancora amore, Resident alien, Report, L'Isola dei Famosi.

Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 17 Maggio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Atomica Bionda, Prima di lunedì, Shadowhunters - Città di ossa, Gamberetti per tutti, I Guardiani del Destino, Tootsie, King Arthur, U-571, Il Signor Quindicipalle.

Atomica Bionda: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Thriller, Azione, 2017, durata: 115 Min)

Un film di David Leitch con Charlize Theron, James McAvoy, Sofia Boutella, John Goodman, Toby Jones, Eddie Marsan, Daniel Bernhardt, James Faulkner, Jóhannes Haukur Jóhannesson e Roland Møller.



Atomica Bionda: Il nuovissimo trailer italiano - HD



Trama del Film Atomica Bionda: Nel 1989, alla vigilia del crollo del Muro di Berlino e due settimane prima dell'inizio della Guerra Fredda, un agente dell'M16 in possesso di informazioni segrete viene ucciso in circostanze misteriose. Grazie alla complicità di una fonte a est della barricata, l'agente in incognito era riuscito a ottenere una lista contenente i nomi e le identità di tutte le spie al lavoro nella capitale tedesca. Lorraine Broughton, la migliore esperta di intelligence della Gran Bretagna, viene perciò inviata in missione nel continente per indagare sulla scomparsa del collega e rintracciare la lista perduta. In questa polveriera di rivolta sociale, controspionaggio, defezioni fallite e assassinii segreti, la bella e letale Lorraine, in squadra col capo dell'intelligence locale David Percival, fa uso delle conoscenze apprese durante l'addestramento e di tutte le sue doti naturali per recuperare la lista prima che il muro si sgretoli, portando via con sé anche gli ultimi brandelli di comunismo.

Prima di lunedì: il Film Stasera in Tv su Rai 2 alle 21.20

(Commedia, 2016, durata: 90 Min)

Un film di Massimo Cappelli con Vincenzo Salemme, Fabio Troiano, Martina Stella, Andrea Di Maria, Sandra Milo, Sergio Muniz e Antonio Guerriero.



Prima di lunedì: Il trailer del film - HD



Trama del Film Prima di lunedì: Il film racconta la storia di Carlito, proprietario di una catena di supermercati dalla personalità complessa, amante del bello e pieno di orgoglio italiano, tanto da avere diverse 500 di più colori. L'uomo abita a Torino, che in piena estate è deserta, e in un pomeriggio di agosto gli viene chiesto di recapitare un uovo di Pasqua.

Carlito alla guida della sua 500 verde incappa Marco e Andrea, due grandi amici, che in comune anche hanno l'affetto per Penelope, ex fidanzata di uno e sorella dell'altro. La donna sta per sposarsi e Marco, il suo vecchio amore, non è stato invitato alla cerimonia. Mentre cerca di convincere Andrea che non è più innamorato di Penelope, Marco, a bordo della sua auto, finisce contro la 500 di Carlito...

Shadowhunters - Città di ossa: il Film Stasera in Tv su Italia 2 alle 21.15

(Azione, Avventura, Fantasy, 2013, durata: 130 Min)

Un film di Harald Zwart con Lily Collins, Jamie Campbell Bower, Lena Headey, Jonathan Rhys Meyers, Robert Sheehan, Kevin Zegers, Jared Harris, Kevin Durand, Jemima West, Godfrey Gao, CCH Pounder e Robert Maillet.



Shadowhunters - Città di ossa: Il secondo trailer italiano ufficiale in HD



Trama del Film Shadowhunters - Città di ossa: La protagonista della storia è Clairy Fray, un'adolescente newyorkese che sogna di diventare un'affermata artista e passa le sue giornate con l'amico di sempre, il goffo Simon Lewis. Una sera, Clairy si diverte in un locale quando assiste a una scena surreale, di cui sembra essere l'unica testimone. Da quel momento la vita di Clairy cambia poiché scopre l'esistenza degli Shadowhunters, guardiani sovrannaturali che proteggono il mondo dai demoni che lo infestano.

Ma non tutti sono buoni: il crudele Valentine ha rapito sua madre Jocelyn che, molti anni prima era fuggita dai suoi simili, nascondendo la preziosa Coppa Mortale. Catapultata in un mondo che credeva esistere solo nelle leggende, Clary dovrà accettare il suo destino e scoprirà la verità sul suo passato. Nell'Istituto, la giovane farà amicizia con Isabella, Alec, e Jace, per il quale inizierà a provare sentimenti molto profondi. Clary metterà tutta sé stessa nell'addestramento, per poter trovare sua madre prima che sia troppo tardi, contando sull’aiuto del carismatico e potente stregone Magnus Bane. La ricerca disperata della Coppa e l’amore che la ragazza inizia a provare per Jace, tuttavia, saranno improvvisamente frenati dall'incredibile rivelazione di Valentine. Lo spietato uomo, che mira a estendere il suo dominio sul mondo nascosto, conosce molte cose del suo passato che potrebbero far dubitare Clary di tutte le persone che le sono sempre state fedeli.

Gamberetti per tutti: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.20

(Commedia, 2019, durata: 100 Min)

Un film di Maxime Govare e Cédric Le Gallo con Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul, David Baïot, Romain Lancry, Roland Menou, Geoffrey Couët, Romain Brau, Félix Martinez e Maïa Quesemand.



Gamberetti per tutti: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Gamberetti per tutti: Il film racconta la storia di Mathias Legoff, ex campione del mondo di nuoto a cui, dopo alcune dichiarazioni omofobe in TV, viene assegnato il compito di allenare una squadra di pallanuoto omosessuale. Gli atleti devono partecipare al Gay Games in Croazia e, sebbene il loro unico obiettivo debbano essere le qualifiche, spesso sono più interessati a far festa che ad allenarsi; è per questo che serve loro qualcuno che li rimetta in riga.

Il viaggio verso la Croazia, nato come una punizione per le sue parole, e il rapporto instaurato con il team si trasformerà per Mathias in un'occasione straordinaria: lo porteranno a contatto con un universo completamente diverso dal suo piccolo mondo e un nuovo modo di vedere le cose che farà vacillare quelle certezze su cui aveva fondato la sua esistenza.

I Guardiani del Destino: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Fantascienza, Sentimentale, 2011, durata: 124 Min)

Un film di George Nolfi con Emily Blunt, Matt Damon, Anthony Mackie, Daniel Dae Kim, Terence Stamp, John Slattery, Shohreh Aghdashloo, Michael Kelly, Liam Ferguson, Anthony Ruivivar, David Alan Basche, Purva Bedi e Shane McRae.



I Guardiani del Destino: Il trailer italiano in ESCLUSIVA



Trama del Film I Guardiani del Destino: Il film vede protagonista David Norris, uomo brillante candidato come senatore per lo Stato di New York. La sua carriera è costellata di traguardi: è stato uno studente encomiabile e un ottimo giocatore di basket della Fordham University. Nonostante l'uomo sia tra i favoriti nei sondaggi elettorali, non riesce a vincere le elezioni per colpa di una foto compromettente apparsa su un tabloid.

Un giorno David incontra Elise Sellas, una bellissima ballerina di talento. Nei giorni seguenti fa di tutto per rivederla ma sembra quasi che qualcosa glielo voglia impedire: l’uomo si accorge di strani eventi che si frappongono tra lui e la donna, come se dall'alto qualcuno muovesse i fili. E ha ragione: David scopre infatti che esistono dei piani del destino stabiliti da parte di un Presidente, che vengono fatti rispettare da guardiani che possono cambiare il corso degli eventi.

L'uomo non vuole arrendersi e rinunciare alla donna che sente di amare profondamente. Così, mettendo a repentaglio la sua vita e la sua carriera, decide di sfidare i guardiani per scrivere lui stesso il proprio destino…

Altri film questa sera in TV:

Tootsie , in onda alle 21.15 su La7 : film commedia del 1982 di Sydney Pollack, con Dustin Hoffman, Jessica Lange, Teri Garr, Dabney Coleman, Charles Durning, Bill Murray, Sydney Pollack, George Gaynes, Geena Davis, Doris Belack, Ellen Foley e Peter Gatto.

, in onda : film commedia del 1982 di Sydney Pollack, con Dustin Hoffman, Jessica Lange, Teri Garr, Dabney Coleman, Charles Durning, Bill Murray, Sydney Pollack, George Gaynes, Geena Davis, Doris Belack, Ellen Foley e Peter Gatto. King Arthur , in onda alle 21.35 su Nove : film avventura, azione, drammatico del 2004 di Antoine Fuqua, con Clive Owen, Stephen Dillane, Keira Knightley, Ioan Gruffudd, Stellan Skarsgård, Ray Winstone, Hugh Dancy, Ray Stevenson, Til Schweiger, Charlie Creed-Miles, Joel Edgerton, Ken Stott, Mads Mikkelsen, Dawn Bradfield, Sean Gilder, Pat Kinevane e Ivano Marescotti.

, in onda : film avventura, azione, drammatico del 2004 di Antoine Fuqua, con Clive Owen, Stephen Dillane, Keira Knightley, Ioan Gruffudd, Stellan Skarsgård, Ray Winstone, Hugh Dancy, Ray Stevenson, Til Schweiger, Charlie Creed-Miles, Joel Edgerton, Ken Stott, Mads Mikkelsen, Dawn Bradfield, Sean Gilder, Pat Kinevane e Ivano Marescotti. Il fiume rosso , in onda alle 21.10 su Rai Movie : film western del 1948 di Howard Hawks, con John Wayne, Montgomery Clift, Joanne Dru, Walter Brennan, Coleen Gray, Harry Carey Jr., John Ireland, Noah Beery Jr., Paul Fix, Hank Worden, Ray Hyke, Wally Wales, Billy Self, Ivan Parry, Paul Fierro, Don White e Shelley Winters.

, in onda : film western del 1948 di Howard Hawks, con John Wayne, Montgomery Clift, Joanne Dru, Walter Brennan, Coleen Gray, Harry Carey Jr., John Ireland, Noah Beery Jr., Paul Fix, Hank Worden, Ray Hyke, Wally Wales, Billy Self, Ivan Parry, Paul Fierro, Don White e Shelley Winters. U-571 , in onda alle 21 su Iris : film thriller, guerra del 2000 di Jonathan Mostow, con Matthew McConaughey, Bill Paxton, Harvey Keitel, Jon Bon Jovi, David Keith, Jack Noseworthy, Jake Weber, Thomas Kretschmann, Matthew Settle e Erik Palladino.

, in onda : film thriller, guerra del 2000 di Jonathan Mostow, con Matthew McConaughey, Bill Paxton, Harvey Keitel, Jon Bon Jovi, David Keith, Jack Noseworthy, Jake Weber, Thomas Kretschmann, Matthew Settle e Erik Palladino. Il grande cuore di Clara , in onda alle 21.10 su La5 : film drammatico del 1988 di Robert Mulligan, con Whoopi Goldberg, Spalding Gray, Michael Ontkean, Kathleen Quinlan e Beverly Todd.

, in onda : film drammatico del 1988 di Robert Mulligan, con Whoopi Goldberg, Spalding Gray, Michael Ontkean, Kathleen Quinlan e Beverly Todd. Un amore di strega , in onda alle 21.10 su Paramount : film commedia, sentimentale del 2009 di Angelo Longoni, con Alessia Marcuzzi, Pietro Sermonti, Anna Galiena, Luca Ward, Eleonora Ivone, Michela Andreozzi, Paola Minaccioni, Bruno Armando, Simone Colombari, Paolo Giovannucci e Giancarlo Ratti.

, in onda : film commedia, sentimentale del 2009 di Angelo Longoni, con Alessia Marcuzzi, Pietro Sermonti, Anna Galiena, Luca Ward, Eleonora Ivone, Michela Andreozzi, Paola Minaccioni, Bruno Armando, Simone Colombari, Paolo Giovannucci e Giancarlo Ratti. Ispettore Jury - Un delitto irrisolto , in onda alle 21.20 su Rai Premium : film giallo del 2015 di Florian Kern, con Fritz Karl, Götz Schubert, Arndt Schwering-Sohnrey, Katharina Thalbach, Cornelia Ivancan, Aaron Monaghan, Steve Wilson e John Harding.

, in onda : film giallo del 2015 di Florian Kern, con Fritz Karl, Götz Schubert, Arndt Schwering-Sohnrey, Katharina Thalbach, Cornelia Ivancan, Aaron Monaghan, Steve Wilson e John Harding. Il Signor Quindicipalle, in onda alle 21 su Cine34: film commedia del 1998 di Francesco Nuti, con Francesco Nuti, Sabrina Ferilli, Gianna Giachetti, Alberto Gimignani, Evelina Gori, Novello Novelli, Antonio Petrocelli, Giulia Weber, Gabriella Bartolini e Giuliana Colzi.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: