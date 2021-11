Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 15 Novembre 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Miracoli dal Cielo, Io prima di te, Inheritance - Eredità, Una folle passione, Il velo dipinto. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Calcio, Qualificazioni Mondiali Qatar 2022: Irlanda del Nord-Italia, Le Iene presentano: L'omicidio di Serena Mollicone, Grey's Anatomy.

Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 15 Novembre 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Miracoli dal Cielo, Io prima di te, Inheritance - Eredità, Una folle passione, Il velo dipinto, Grey Owl - Gufo grigio, The Blind Side, Yes Man, Finalmente la felicità.

Tutti i Film questa sera in TV:

Miracoli dal Cielo, il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 2: film drammatico del 2016 di Patricia Riggen, con Jennifer Garner, Martin Henderson, Kylie Rogers, Queen Latifah, Eugenio Derbez, Kelly Collins Lintz, John Carroll Lynch, Brandon Spink, Bruce Altman, Brighton Sharbino e Courtney Fansler.

Io prima di te, il film in onda stasera in tv alle 21.30 su TV8: film drammatico, sentimentale del 2016 di Thea Sharrock, con Emilia Clarke, Sam Claflin, Charles Dance, Matthew Lewis, Samantha Spiro, Vanessa Kirby, Jenna Coleman, Brendan Coyle, Janet McTeer, Henry Lloyd Hughes, Stephen Peacocke, Pablo Raybould e Muzz Khan.

Inheritance - Eredità, il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai4: film thriller del 2020 di Vaughn Stein, con Lily Collins, Simon Pegg, Connie Nielsen, Chace Crawford, Patrick Warburton, Marque Richardson, Michael Beach, Rebecca Adams, Alec James e Josh Murray.

Grey Owl - Gufo grigio, il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie: film avventura del 1999 di Richard Attenborough, con Pierce Brosnan, Stewart Bick, Vlasta Vrana, Annie Galipeau, Nathaniel Arcand, Graham Greene, John Dunn-Hill, David Fox, Jimmy Herman e Gordon Masten.

Una folle passione, il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris: film drammatico, sentimentale del 2014 di Susanne Bier, con Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Rhys Ifans, Toby Jones, Sean Harris, David Dencik, Kim Bodnia, Blake Ritson, Sam Reid, Ned Dennehy e Ana Ularu.

The Blind Side, il film in onda stasera in tv alle 21.10 su La5: film drammatico del 2009 di John Lee Hancock, con Sandra Bullock, Kathy Bates, Tim McGraw, Rhoda Griffis, Quinton Aaron, Ray McKinnon, Lily Collins, Jae Head, Andy Stahl, Shawn Knowles, Omar J. Dorsey, Catherine Dyer e Ashley LeConte Campbell.

Yes Man, il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Italia 2: film commedia del 2008 di Peyton Reed, con Jim Carrey, Zooey Deschanel, Terence Stamp, Sasha Alexander, Patrick Labyorteaux, Rhys Darby, Sean O'Bryan, Maile Flanagan, John Cothran Jr., Jarrad Paul, Lauri Johnson, Catherine Campion, Vivian Bang, Aaron Takahashi, Bradley Cooper, Molly Sims, John Michael Higgins e Danny Masterson.

Una telecamera per due, il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Paramount: film sentimentale del 2010 di Peter Sullivan, con Melissa Joan Hart, Dean Cain, Cynthia Gibb, Jackee Harry, Richard Kline, Martin von Haselberg e Kathryn Leigh Scott.

Il velo dipinto, il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Cielo: film drammatico del 2006 di John Curran, con Naomi Watts, Edward Norton, Liev Schreiber, Diana Rigg, Toby Jones, Li Bin, Juliet Howland, Sally Hawkins, Xia Yu, Li Feng, Henry Sylow, Lucy Voller, Marie-Laure Descoureaux, Shihan Cheng, Zoe Telford, Alan David, Lorraine Laurence, Gesang Meiduo, Ian Rennick, Maggie Steed e Lu Yan.

Finalmente la felicità, il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34: film commedia del 2011 di Leonardo Pieraccioni, con Leonardo Pieraccioni, Rocco Papaleo, Ariadna Romero, Thyago Alves, Andrea Buscemi, Shel Shapiro, Maurizio Battista e Michela Andreozzi.

Special Forces - liberate l'ostaggio, il film in onda stasera in tv alle 21 su 20: film azione, avventura, drammatico del 2011 di Stéphane Rybojad, con Diane Kruger, Djimon Hounsou, Benoît Magimel, Denis Ménochet, Raphael Personnaz, Alain Figlarz, Mehdi Nebbou, Morjana Alaoui, Raz Degan, Tchéky Karyo e Alain Alivon.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: