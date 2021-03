Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 15 Marzo 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 15 Marzo 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Left Behind - La profezia, Red, Underworld - La ribellione dei Lycans, Michael Collins, Nemico Pubblico, Com'è bello far l'amore, Grey Owl - Gufo grigio, Final destination 3, Uno strano caso, L'uomo senza volto, Catwoman.

Left Behind - La profezia: il Film Stasera in Tv su Rai 2 alle 21.20

(Azione, Thriller, 2014, durata: 110 Min)

Un film di Vic Armstrong con Nicolas Cage, Chad Michael Murray, Ashley Tisdale, Lea Thompson, Nicky Whelan, Jordin Sparks, Quinton Aaron, Martin Klebba, Laura Cayouette, William Ragsdale, Gary Grubbs e Shanna Forrestall.



Left Behind - La profezia: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Left Behind - La profezia: Nel film, l'evento più importante nella storia dell'umanità si sta verificando. Improvvisamente, l'episodio biblico del Rapimento della Chiesa colpisce la Terra. Milioni di persone scompaiono senza lasciar traccia. Tutto ciò che resta sono i loro indumenti e i loro averi; in un istante il terrore e il caos generale si diffondono in tutto il mondo: le sparizioni sono la causa di autoveicoli senza equipaggio che si schiantano e bruciano, gli aerei precipitano, mentre ingorghi, tumulti e saccheggi invadono le città. In un attimo l'intero pianeta precipita nelle tenebre, senza che nessuno possa offrire il proprio aiuto o trovare delle soluzioni. La famiglia Steele è intrappolata nel filo tagliente del male. Ray Steele, un pilota di aerei, si sforza di mantenere la calma per poter salvare la vita ai passeggeri rimasti a bordo del suo aereo, dato che il mondo al di sotto non è più in grado di aiutare il suo equipaggio e mettere al sicuro le altre persone. Dopo aver esaurito tutte le risorse, il personale di volo scarseggia, il panico aumenta a bordo...

Red: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Azione, Thriller, Commedia, 2010, durata: 111 Min)

Un film di Robert Schwentkecon Bruce Willis, Morgan Freeman, Helen Mirren, John Malkovich, Mary-Louise Parker, Karl Urban, Julian McMahon, Richard Dreyfuss, Ernest Borgnine, Brian Cox, James Remar e Michelle Nolden.



Red: Nuovo trailer italiano del film



Trama del Film Red: Frank Moses vive a Cleveland dove conduce un'esistenza tranquilla. Ha un'amica, Sarah con cui si sente per telefono quotidianamente. Un giorno però, il suo passato da agente della CIA torna a cercarlo, infatti subisce l'assalto di un commando che cerca di eliminarlo. Temendo per l'incolumità di Sarah, la rapisce e la porta al sicuro a New Orleans dal suo vecchio capo Joe Matheson e scopre che è la stessa CIA ad avergli messo un giovane killer di nome Cooper alle calcagna, temendo per le informazioni riservate di cui Frank è al corrente.

Si recano così a New York per chiedere aiuto a Marvin e Gabriel, suoi vecchi amici e colleghi, anch'essi nel mirino dell'intelligence; Cooper però è sempre sulle loro tracce e ogni volta devono riuscire a restare vivi dai suoi tentativi di eliminarli.

Poco dopo al team si unisce anche l'ex agente Victoria Winslow e le ricerche condotte insieme per capire cosa stia davvero succedendo li conducono alla villa del trafficante d'armi Dunning. Quando Sarah verrà catturata, Frank dovrà escogitare un'operazione di salvataggio e scoprirà che non tutti quelli che si sono mostrati dalla sua parte lo sono realmente...

Underworld - La ribellione dei Lycans: il film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Azione, Horror, 2009, durata: 93 Min)

Un film di Matt Ross con Rhona Mitra, Michael Sheen, Bill Nighy, Steven Mackintosh, Shane Brolly, Kevin Grevioux e Zita Görög.



Underworld: La ribellione dei Lycans: Il trailer del terzo episodio della serie di Underworld



Trama del Film Underworld - La ribellione dei Lycans: Nel Medioevo, una giovane Licantropo dà alla luce un bambino umano. Egli conserva il patrimonio genetico del lupo, ma non è schiavo della loro maledizione. Bramoso di controllare questa nuova specie, detta Lycans, il crudele re dei Vampiri Viktor alleva il bambino a corte e lo usa per i suoi esperimenti. Diventato adulto, Lucian si innamora della principessa Vampira Sonja, nonostante il loro sia un amore proibito. Quando Sonja è incaricata di proteggere un gruppo di nobili dall’assalto dei Lupi Mannari, Lucian decide di ribellarsi al suo rango ed intervenire per cacciare i Licantropi. Così facendo, tuttavia, il Lycans provoca la furia di Viktor, amareggiato e preoccupato per la stabilità del suo potere. Venuto a conoscenza della relazione tra sua figlia e Lucian, Viktor deciderà di separarli e di condannare Sonja per tradimento. È allora che Lucian maturerà l'idea di assaltare il castello e dare vita alla ribellione dei Lycans...

Michael Collins: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Drammatico, Biografico, 1996, durata: 132 Min)

Un film di Neil Jordan con Liam Neeson, Julia Roberts, Aidan Quinn, Alan Rickman, Ian Hart, Stephen Rea, Brendan Gleeson, Sean McGinley, Jonathan Rhys Meyers, Stuart Graham, Richard Ingram, Gary Whelan, Owen Roe, Gerard McSorley, Roman McCairbre, Martin Murphy, Owen O'Neill, Ger O'Leary, Frank O'Sullivan, John Kenny, Frank Laverty, Liam D'Staic e Michael Dwyer.



Michael Collins: il trailer del film



Trama del Film Michael Collins: Il film è ambientato nei primi decenni del Novecento e racconta la lotta per l'indipendenza irlandese attraverso le vicende di uno dei suoi grandi protagonisti. La potente Inghilterra è sempre stata sfidata dalla sua colonia più vicina, l'Irlanda. Per 700 anni, le rivolte furono soffocate. Ma nel 1916 scoppiò una ribellione a Dublino, che cambiò il corso della storia. L'architetto di questa rivolta, un uomo interamente dedicato al suo paese e che fino ad allora aveva sempre lavorato nell'ombra, si chiamava Michael Collins.

Nemico Pubblico: il Film Stasera in Tv su Nove alle 21.25

(Thriller, 1998, durata: 126 Min)

Un film di Tony Scott con Will Smith, Gene Hackman, Jon Voight, Lisa Bonet, Regina King, James LeGros, Barry Pepper, Scott Caan, Gabriel Byrne, Jake Busey, Loren Dean, Ian Hart, Jamie Kennedy, Jack Black e Jason Lee.



Nemico Pubblico: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Nemico Pubblico: Il film è ambientato a Baltimora, dove Thomas Brian Reynolds, capo di una sezione della National Security Agency non riesce a convincere un rappresentante del congresso statunitense a votare a favore della legge sulla privacy. Di fronte al rifiuto, i sicari hanno via libera per ucciderlo. Reynolds però non sa che una videocamera, installata dal ricercatore Daniel Zavitz, ha ripreso quello che agli occhi altrui sembra soltanto una morte accidentale. Zavitz, però, si rende conto dell'accaduto ed è intenzionato a spedire il filmato alla stampa.

Nella stessa città Robert Clayton Dean è un procuratore legale, impegnato soprattutto nella difesa dei diritti dei lavoratori. Felicemente sposato e con un bambino, un giorno Robert entra in un negozio di biancheria intima per fare un regalo di compleanno alla moglie. Qui, precipitosamente, entra un uomo, che lui riconosce come un vecchio amico, che però subito scappa. Robert gli va dietro, ma può solo vederlo morire sulla strada, investito da un tir. La vittima è Daniel Zavitz, inseguito da alcuni sicari mentre cercava di consegnare il video a un giornalista.

Poco dopo alcuni agenti federali si presentano a casa sua per indagare e fargli domande. Dean è ormai oggetto di una sorveglianza speciale, ma lui non può saperlo perché non si è accorto che l'amico, prima di scappare, gli ha nascosto nella busta dei regali un registratore spia...

Com'è bello far l'amore: il Film Stasera in Tv su Cine34 alle 21

(Commedia, 2012, durata: 97 Min)

Un film di Fausto Brizzi con Fabio De Luigi, Claudia Gerini, Filippo Timi, Giorgia Wurth, Virginia Raffaele, Alessandro Sperduti, Michela Andreozzi, Eleonora Bolla, Franco Trentalance, Lillo, Michele Foresta e Enzo Salvi.



Com'è bello far l'amore: Il trailer del film



Trama del Film Com'è bello far l'amore: Il film segue le vicende di Andrea e Giulia, entrambi sulla quarantina, felicemente sposati e con un figlio ormai grande. Sono una coppia serena se non fosse per un dettaglio: la loro vita sessuale lascia molto a desiderare. Quella che all'inizio sembra solo una situazione passeggera, però, comincia a farsi sentire, soprattutto con l’arrivo di Max Lamberti, un vecchio amico di Giulia che si presenta senza preavviso un giorno a casa loro.

L’uomo, che per guadagnarsi da vivere fa il pornodivo, comincia a interessarsi dell'attività sessuale dei coniugi, tanto da proporsi di aiutarli a ritrovare quella scintilla che li ha fatti innamorare. E così comincia la sexy terapia che mette a dura prova soprattutto Andrea, all'inizio restio e anche un po’ invidioso, che poi si presta per amore di sua moglie. Si susseguono una serie di esilaranti episodi, tra malintesi e situazioni particolarmente imbarazzanti, che vedono protagonisti i due e anche il loro figlio. Riuscirà la coppia a ritrovare il fuoco della passione?

Altri film questa sera in TV:

Grey Owl - Gufo grigio , in onda alle 21.10 su Rai Movie : film avventura del 1999 di Richard Attenborough, con Pierce Brosnan, Stewart Bick, Vlasta Vrana, Annie Galipeau, Nathaniel Arcand, Graham Greene, John Dunn-Hill, David Fox, Jimmy Herman e Gordon Masten.

, in onda : film avventura del 1999 di Richard Attenborough, con Pierce Brosnan, Stewart Bick, Vlasta Vrana, Annie Galipeau, Nathaniel Arcand, Graham Greene, John Dunn-Hill, David Fox, Jimmy Herman e Gordon Masten. Rosamunde Pilcher: Per amore e per passione , in onda alle 21.10 su La5 : film drammatico, sentimentale del 2007 di Karl Kases, con Annekathrin Bach, Gila Von Weitershausen, Roman Rossa, Hartmut Becker, Alexander Sternberg e Claudia Amm.

, in onda : film drammatico, sentimentale del 2007 di Karl Kases, con Annekathrin Bach, Gila Von Weitershausen, Roman Rossa, Hartmut Becker, Alexander Sternberg e Claudia Amm. Final destination 3 , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film thriller, horror del 2005 di James Wong, con Mary Elizabeth Winstead, Ryan Merriman, Kris Lemche, Alexz Johnson, Sam Easton, Jesse Moss, Gina Holden, Texas Battle, Chelan Simmons, Crystal Lowe, Amanda Crew, Maggie Ma, Andrew Francis, Dustin Milligan e Cory Monteith.

, in onda : film thriller, horror del 2005 di James Wong, con Mary Elizabeth Winstead, Ryan Merriman, Kris Lemche, Alexz Johnson, Sam Easton, Jesse Moss, Gina Holden, Texas Battle, Chelan Simmons, Crystal Lowe, Amanda Crew, Maggie Ma, Andrew Francis, Dustin Milligan e Cory Monteith. Uno strano caso , in onda alle 21.10 su Paramount : film fantasy, senetimentale del 1989 di Emile Ardolino, con Robert Downey Jr., Cybill Shepherd, Mary Stuart Masterson, Ryan O'Neal, Henderson Forsythe, Josef Sommer, Joe Grifasi, Christopher McDonald e Don Richards.

, in onda : film fantasy, senetimentale del 1989 di Emile Ardolino, con Robert Downey Jr., Cybill Shepherd, Mary Stuart Masterson, Ryan O'Neal, Henderson Forsythe, Josef Sommer, Joe Grifasi, Christopher McDonald e Don Richards. L'uomo senza volto , in onda alle 21.15 su Cielo : film drammatico del 1993 di Mel Gibson, con Mel Gibson, Nick Stahl, Margaret Whitton, Fay Masterson, Gaby Hoffman, Geoffrey Lewis, Richard Masur, Lawrence Scott, Jessica Taisey e Kelly Wood.

, in onda : film drammatico del 1993 di Mel Gibson, con Mel Gibson, Nick Stahl, Margaret Whitton, Fay Masterson, Gaby Hoffman, Geoffrey Lewis, Richard Masur, Lawrence Scott, Jessica Taisey e Kelly Wood. Un'estate in Danimarca , in onda alle 21.20 su Rai Premium : film sentimentale del 2016 di Imogen Kimmel, con Sandra Borgmann, Rasmus Botoft, Sarah Diener, Jannie Faurschou, Kirsten Olesen, Erna Rogosch e Peter Sattmann.

, in onda : film sentimentale del 2016 di Imogen Kimmel, con Sandra Borgmann, Rasmus Botoft, Sarah Diener, Jannie Faurschou, Kirsten Olesen, Erna Rogosch e Peter Sattmann. Catwoman , in onda alle 21 su 20 : film azione, fantasy del 2004 di Pitof, con Halle Berry, Sharon Stone, Benjamin Bratt, Lambert Wilson, Frances Conroy, Aaron Douglas, John Cassini, Peter Williams, Byron Mann, Frances McDormand, Michael Massee, Peter Wingfield, Alex Borstein, Samantha Simmonds, Michael Daingerfield e Missy Peregrym.

, in onda : film azione, fantasy del 2004 di Pitof, con Halle Berry, Sharon Stone, Benjamin Bratt, Lambert Wilson, Frances Conroy, Aaron Douglas, John Cassini, Peter Williams, Byron Mann, Frances McDormand, Michael Massee, Peter Wingfield, Alex Borstein, Samantha Simmonds, Michael Daingerfield e Missy Peregrym. Karol, un Papa rimasto uomo, in onda alle 21.10 su TV2000: film biografico del 2006 di Giacomo Battiato, con Piotr Adamczyk, Michele Placido, Alberto Cracco, Adriana Asti, Raoul Bova, Leslie Hope, Alkis Zanis, Carlos Kaniowsky, Fabrice Scott, Paolo Maria Scalondro e Malgorzata Bela.

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: