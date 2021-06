Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 14 Giugno 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 14 Giugno 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Le belve, The Hateful Eight, 5 appuntamenti per farla innamorare, Julie & Julia, Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie, I Goonies, Elizabeth, Come tu mi vuoi, Il ragazzo del pony express, La Maschera di cera, Gli amori immaginari, Anna and the King.

Le belve alle 21 su 20

(Drammatico, Thriller, 2012, durata: 131 Min)

Un film di Oliver Stone con John Travolta, Taylor Kitsch, Aaron Taylor-Johnson, Benicio Del Toro, Blake Lively, Salma Hayek, Shea Whigham.



Le belve: Il trailer italiano del film di Oliver Stone



Trama del Film Le belve: film thriller diretto da Oliver Stone, segue le vicende di Chon (Taylor Kitsch) e Ben (Aaron Taylor-Johnson), migliori amici da sempre, che coltivano marijuana a Laguna Beach, in California. Il primo è un ex militare della Marina e ha fatto arrivare clandestinamente dall’Afghanistan i semi della droga da piantare. Il secondo, con una laurea in economia e botanica a Berkeley, si occupa di tutto il procedimento di coltivazione. Il business di cannabis gli fa guadagnare in poco tempo molti soldi, una parte dei quali sono devoluti in opere di beneficenza in Africa e in Asia. Entrambi hanno una relazione aperta con Ophelia Sage (Blake Lively). Tutto sembra filare liscio finché i due non ricevono una serie di minacce dal cartello messicano della droga: lo scagnozzo Miguel "Lado" Arroyo (Benicio del Toro) gli invia un video dove si vedono teste mozzate e una motosega, invitandoli a incontrarsi per stabilire una collaborazione. Chon e Ben, spaventati, decidono di abbandonare il Paese per rifugiarsi con Ophelia in Indonesia e si consigliano con Dennis Cain (John Travolta), agente corrotto della DEA, che gli suggerisce invece di aggregarsi al cartello.

The Hateful Eight: il Film Stasera in TV su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, Western, Thriller, 2015, durata: 165 Min)

Un film di Quentin Tarantino con Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Walton Goggins, Jennifer Jason Leigh, Tim Roth, Michael Madsen, Bruce Dern.



The Hateful Eight: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film The Hateful Eight : Sono passati pochi anni dalla fine della Guerra di secessione americana. Immersa nel paesaggio gelido del Wyoming, la diligenza di O.B. Jackson (James Parks) si dirige verso la città Red Rocks. A bordo della carrozza ci sono il cacciatore di taglie John Ruth (Kurt Russell) e la famigerata latitante Daisy Domergue (Jennifer Jason Leigh), la cui taglia ammonta a 10.000 dollari. Ruth ha intenzione di consegnare la criminale e accaparrarsi il bottino, ma teme che i membri della banda di Daisy siano in agguato nell’ombra. Lungo la strada la diligenza incontra il maggiore Marquis Warren (Samuel L. Jackson), ex soldato di colore ora divenuto cacciatore di taglie. Sebbene sia molto diffidente, Ruth permette a Warren di salire sulla carovana dal momento che anche l’uomo è diretto a Red Rocks per discutere delle taglie. Poco dopo il gruppo si imbatte nel rinnegato Chris Mannix (Walton Goggins), che scorta la carovana sostenendo di essere il nuovo sceriffo della città. Ruth e Warren non sembrano inclini a fidarsi di Mannix ma le circostanze li obbligano a condividere il viaggio con il fantomatico sceriffo. Colti da un’improvvisa bufera di neve, i viaggiatori sono costretti a sostare presso l’emporio di Minnie. Al posto della cordiale proprietaria, tuttavia, ci sono quattro uomini: il messicano Bob (Demian Bichir), il boia Oswaldo Mobray (Tim Roth), il cowboy Joe Gage (Michael Madsen) e il generale confederato Sanford Smithers (Bruce Dern). La presenza di nuovi possibili complici di Daisy irrita molto Ruth, che cerca l’appoggio di Warren. Quest’ultimo, tuttavia, ha un conto in sospeso con Smithers e inizia a provocarlo apertamente per avere la sua vendetta. Qualcuno, intanto, sta approfittando della tensione e del trambusto generato dal cacciatore per raggiungere il suo losco scopo…

5 appuntamenti per farla innamorare: il Film Stasera in TV su Paramount Channel alle 21.10

(Commedia, Sentimentale, 2009, durata: 98 Min)

Un film di Nia Vardalos con Nia Vardalos, John Corbett, Stephen Guarino, Amir Arison, Zoe Kazan, Gary Wilmes, Mike Starr, Judah Friedlander.



5 appuntamenti per farla innamorare: Il trailer del film



Trama del Film 5 appuntamenti per farla innamorare : 5 appuntamenti per farla innamorare è una commedia romantica, scritta, diretta e interpretata da Nia Vardalos. Protagonista del film è Genevieve. Lei Adora il romanticismo, adora i fiori, adora il giorno di San Valentino. E tutto ciò si addice perfettamente alla proprietaria del delizioso negozio di fiori, "Roses for Romance", nel cuore di Brooklyn. Il suo unico problema, è che detesta le relazioni stabili. Ferita troppe volte in passato, quando si tratta di affari di cuore Genevieve non permette mai a nessun uomo di entrare nella sua vita. Per lei frequentare uomini è un gioco, ed è molto brava in questo. Non viene mai scaricata e non viene mai ferita perché non dà neanche il tempo alle relazioni di prendere una brutta piega. Un giorno incontra Greg (John Corbett). Uomo attraente, divertente, umile. Da poco trasferitosi a New York da Atlanta, Greg ha lasciato alle spalle una carriera di avvocato per aprire un nuovo ristorante, il "Get On Tapas." E come mai questo scapolo ideale è ancora single? Semplicemente perché Greg non non riesce mai a capire le regole del corteggiare una donna, e non sa neppure essere romantico. Dopo il loro primo incontro, Genevieve spiega a Greg la sua teoria sulle relazioni: esci con una persona solo cinque volte e "quando si spegne il romanticismo, prosegui per la tua strada". Greg decide di provare anche lui questa nuova tattica con le donne. Gli sembra un buon sistema per evitare le sue solite, disastrose disfatte amorose. Comunque, nessuno dei due prevede le scintille che si accendono dopo il loro incontro: si stanno innamorando pazzamente. Così, quando i 5 appuntamenti sono esauriti, arriva inevitabilmente il momento della verità, secondo la teoria di Genevieve.

Julie & Julia: il Film Stasera in TV su La7 alle 21.15

(Biografico, Drammatico, 2009, durata: 123 Min)

Un film di Nora Ephron con Amy Adams, Meryl Streep, Jane Lynch, Stanley Tucci, Mary Lynn Rajskub, Vanessa Ferlito, Dave Annable, Chris Messina



Julie & Julia: Il trailer del film con Meryl Streep



Trama del Film Julie & Julia: film diretto da Nora Ephron, racconta le storie di due donne lontane nel tempo, ma accomunate dalla passione per la cucina. A New York, nei primi anni duemila, vive la ventinovenne Julie Powel (Amy Adams): la giovane ha sempre avuto come sogno nel cassetto di diventare una scrittrice, ma suo malgrado si trova a svolgere un noioso lavoro d’ufficio in un call center. Per portare un pizzico di brio alla propria esistenza, Julie decide di dare vita a un progetto alquanto originale: spendere un intero anno a realizzare tutte le ricette contenute nel famoso libro di cucina Mastering the Art of French Cooking e raccontare l’avventura in un blog. Il libro in questione fu scritto dall’americana Julia Child (Meryl Streep), che negli anni Cinquanta seguiva il marito diplomatico Paul (Stanley Tucci) nei suoi spostamenti nel vecchio continente. Durante la sua lunga permanenza a Parigi, la donna apprese tutti i segreti della cucina francese presso la prestigiosa scuola Cordon Bleu e decise di condividere le sue conoscenze culinarie pubblicando il noto manuale. Sebbene inizialmente l’avventura la entusiasmi enormemente, Julia finisce per diventarne ossessionata e ciò mette a repentaglio persino il suo matrimonio con Eric (Chris Messina). Nonostante ciò, il blog culinario acquista sempre maggior successo e inizia a essere notato da giornali ed editori. Che sia l’occasione buona per realizzare finalmente il suo sogno nel cassetto?

Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie: il Film Stasera in TV su Italia 1 alle 21.10

(Azione, Drammatico, 2014, durata: 130 Min)

Un film di Matt Reeves con Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Keri Russell, Toby Kebbell, Kodi Smit-McPhee, Enrique Murciano, Judy Greer, Kirk Acevedo.



Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie: Trailer italiano finale - HD



Trama del Film Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie: In una San Francisco devastata dall’ALZ-113, un virus creato dieci anni prima per curare l’Alzheimer ma rivelatosi poi mortale per il genere umano, convivono due gruppi distinti. Da un lato gli unici umani superstiti del pianeta che, naturalmente immuni al virus, tentano di sopravvivere con ben poche risorse all'interno di una fortezza. Dall'altro un coeso gruppo di scimmie che, rese evolute dallo stesso farmaco, sperimentato sulla loro pelle, vivono pacificamente nella foresta di sequoie della città. Il precario equilibrio si interrompe quando Dreyfus (Gary Oldman), leader degli umani, invia lo scienziato Malcolm (Jason Clarke) e alcuni compagni armati nel territorio delle scimmie, sebbene quest’ultime lo avessero severamente vietato. L’obiettivo è quello di accedere ad una diga nei pressi della foresta per riottenere l’energia elettrica. Esitante, il leader Caesar (Andy Serkis), lo scimpanzé che aveva guidato la liberazione della sua specie, accetta la permanenza degli umani, a patto che le armi non vengano mai usate. Inizia così una delicata convivenza, continuamente minacciata dallo scoppio della tensione: è Ellie (Keri Russel), la moglie di Malcolm, a recuperare prontamente la fiducia delle scimmie dopo l’ultimo incidente diplomatico causato da Carver, un uomo che minaccia il figlio neonato di Caesar. Tuttavia, con qualche difficoltà, tutti riescono ad integrarsi. Tutti tranne Koba, un bonobo rancoroso nei confronti degli umani per gli esperimenti che anni prima lo hanno sfregiato: pur di vendicarsi è disposto a tutto, anche a rinnegare il codice morale delle scimmie…

I Goonies: il Film Stasera in TV su Italia 2 alle 21.15

(Avventura, Fantasy, 1985, durata: 111 Min)

Un film di Richard Donner con Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen, Corey Feldman, Kerry Green, Martha Plimpton, Jonathan Ke Quan, John Matuszak, Robert Davi.



I Goonies: Il Trailer Italiano Ufficiale della versione rimasterizzata del Film - HD



Trama del Film I Goonies: Di fronte alla minaccia di perdere le loro case a Goon Docks, in Oregon, a causa di due imprenditori che intendono comprare l'intera area per costruire un campo da golf, un gruppo di bambini che si definiscono "i Goonies" si riuniscono per un ultimo fine settimana insieme. Tra i Goonies ci sono l'ottimista Mikey Walsh (Sean Astin), suo fratello maggiore Brandon (Josh Brolin), l'inventivo Data (Jonathan Ke Quan), il loquace Mouth (Corey Feldman) e il ghiottone Chunk (Jeff Cohen). Curiosando nella soffitta di Mikey, si imbattono in una vecchia mappa che sembra condurre al tesoro del famoso pirata Willy l'Orbo, situato da qualche parte nelle vicinanze di Goon Docks. I bambini decidono di seguire la mappa nella speranza che il tesoro possa evitargli lo sfratto. Si dirigono quindi verso un ristorante abbandonato sulla costa che coincide con la mappa; Brandon li raggiunge poco dopo al fianco di Andy (Kerri Green), fidanzata col figlio di uno degli imprenditori, e Stef (Martha Plimpton), amica occhialuta di Andy. Il gruppo scopre che il ristorante abbandonato è un nascondiglio della famiglia criminale composta da Mamma Fratelli (Anne Ramsey) e dai due suoi figli, Francis e Jake (Robert Davi e Joe Pantoliano), i quali hanno incatenato nella cantina il deforme Sloth (John Matuszak), terzo membro della casata. La banda Fratelli è anch'essa impegnata nella ricerca del tesoro. I Goonies trovano un tunnel sotterraneo nel seminterrato e lo seguono, ma Chunk viene catturato dai Fratelli e imprigionato insieme con Sloth. I Fratelli intimidiscono Chunk fino a quando non rivela dove sono andati i Goonies e partono all'inseguimento dei ragazzi. I sette piccoli Goonies dovranno affrontare paure e prove terribili, incontrando pipistrelli e trabocchetti, da cui cercheranno di salvarsi con coraggio ed abilità, e anche con un aiuto inaspettato.

Altri film questa sera in TV:

Elizabeth , in onda alle 21 su Iris : film biografico del 1998 di Shekhar Kapur con Cate Blanchett, Geoffrey Rush, Christopher Eccleston, Joseph Fiennes, Richard Attenborough, Fanny Ardant, Eric Cantona, Vincent Cassel,

, in onda : film biografico del 1998 di Shekhar Kapur con Cate Blanchett, Geoffrey Rush, Christopher Eccleston, Joseph Fiennes, Richard Attenborough, Fanny Ardant, Eric Cantona, Vincent Cassel, Come tu mi vuoi , in onda alle 21.10 su La5 : film commedia del 2007 di Volfango De Biasi, con Cristiana Capotondi, Nicolas Vaporidis, Giulia Steigerwalt, Niccolò Senni, Elisa D'Eusanio, Marco Foschi.

, in onda : film commedia del 2007 di Volfango De Biasi, con Cristiana Capotondi, Nicolas Vaporidis, Giulia Steigerwalt, Niccolò Senni, Elisa D'Eusanio, Marco Foschi. Il ragazzo del pony express , in onda alle 21 su Cine 34 : film commedia del 1986 di Franco Amurri, con Jerry Calà, Isabella Ferrari, Alessandro Benvenuti, Emanuela Taschini, Gabriella Saitta, Maria Cristina Rinaldi.

, in onda : film commedia del 1986 di Franco Amurri, con Jerry Calà, Isabella Ferrari, Alessandro Benvenuti, Emanuela Taschini, Gabriella Saitta, Maria Cristina Rinaldi. La Maschera di cera , in onda alle 21.20 su Rai 4 : film horror del 2005 di Jaume Collet-Serra, con Elisha Cuthbert, Chad Michael Murray, Jared Padalecki, Paris Hilton, Brian Van Holt, Jon Abrahams, Robert Ri'chard, Damon Herriman.

, in onda : film horror del 2005 di Jaume Collet-Serra, con Elisha Cuthbert, Chad Michael Murray, Jared Padalecki, Paris Hilton, Brian Van Holt, Jon Abrahams, Robert Ri'chard, Damon Herriman. Gli amori immaginari , in onda alle 21.10 su Cielo : film drammatico del 2010 di Xavier Dolan con Xavier Dolan, Monia Chokri, Niels Schneider.

, in onda : film drammatico del 2010 di Xavier Dolan con Xavier Dolan, Monia Chokri, Niels Schneider. Anna and the King, in onda alle 21.25 su Nove: film storico del 1999 di Andy Tennant, con Ann Firbank, Jodie Foster, Bai Ling, Tom Felton, Chow Yun-Fat, Keith Chin, Syed Alwi, Randall Duk Kim, Lim Kay Siu.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

