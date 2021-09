Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 13 Settembre 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: John Wick 3, Il Commissario Montalbano: La Caccia al Tesoro, Un amore all'altezza, Base artica Zebra. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Presa Diretta, Grande Fratello, Eden - Un Pianeta da salvare, Vikings.

Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 13 Settembre 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: John Wick 3, Il Commissario Montalbano: La Caccia al Tesoro, Un amore all'altezza, Base artica Zebra, The Karate Kid: la leggenda continua, Killer Elite, Senti chi parla 2, The Guardian - Salvataggio in mare, Whiteout - Incubo bianco, Spy Kids 4.

Tutti i Film questa sera in TV:

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: