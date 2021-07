Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 12 Luglio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Espiazione, Dirty Dancing - Balli Proibiti, Doppio Taglio, Elektra, Henry's Crime. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: La vita promessa, Hawaii Five-0 e NCIS: New Orleans, Temptation Island.

Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 12 Luglio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Espiazione, Dirty Dancing - Balli Proibiti, Doppio Taglio, Elektra, Henry's Crime, In questo mondo di ladri, Svalvolati on the Road, Il Vangelo secondo Matteo, I giganti del west.

Tutti i Film questa sera in TV:

Espiazione , il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris : film drammatico del 2007 di Joe Wright, con Keira Knightley, James McAvoy, Saoirse Ronan, Brenda Blethyn, Romola Garai, Vanessa Redgrave, Juno Temple, Benedict Cumberbatch, Felix von Simson, Charlie von Simson, Harriet Walter, Michelle Duncan, Daniel Mays, Gina McKee, Julia West, Alfie Allen, Patrick Kennedy, Peter Wight, Anthony Minghella, Ben Harcourt, Nonso Anozie e Jack Harcourt.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: