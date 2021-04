Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 12 Aprile 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 12 Aprile 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Mortal, Troppo napoletano, Fast and Furious 5, The Lincoln Lawyer, Giochi di Potere, La vita è una cosa meravigliosa, Dracula Untold, Black Rain - pioggia sporca, Vento di terre lontane, Honey.

Mortal: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Fantascienza, Thriller, Azione, Avventura, 2020, durata: 104 Min)

Un film di André Øvredal con Nat Wolff, Priyanka Bose, Iben Akerlie, Arthur Hakalahti, Per Frisch e Ania Nova.



Trama del Film Mortal: Il film segue la storia di un giovane che scopre di avere poteri divini che fatica a controllare, che provengono da un'antica tradizione norvegese. Consapevole del pericolo che le sue abilità sovrannaturali possono causare, Eric, decide di allontanarsi dalla civiltà e nascondersi nella natura incontaminata della Norvegia occidentale, ma un incidente inaspettato scombussola il suo precario equilibrio. Un gruppo di adolescenti lo aggrediscono e uno di loro finisce per perdere la vita a causa sua. Arrestato dalle autorità, prima di essere interrogato Eric incontra una psicologa determinata a scoprire cosa sta accadendo: Christine, che crede al suo racconto, comprende il suo dolore e prova per lui un'inaspettata simpatia.

Quando l'ambasciata americana richiede che Eric venga estradato e un misterioso team governativo si mette sulle sue tracce, Christine, che è l'unica in grado di aiutarlo a controllare le sue emozioni, lo fa fuggire. Mentre i suoi poteri crescono, il mondo inizia a capire chi è veramente e cosa è in grado di fare. Riuscirà Eric a far fronte all'enorme potere degli dei o il caos che genera intorno a sé finirà per diventare una minaccia per l'umanità?

Troppo napoletano: il Film Stasera in Tv su Rai 2 alle 21.20

(Commedia, 2016, durata: 95 Min)

Un film di Gianluca Ansanelli con Serena Rossi, Gigi, Gennaro Guazzo, Ross, Salvatore Misticone, Giovanni Esposito, Gianni Ferreri, Nunzia Schiano, Loredana Simioli, Luigi Attrice, Rosaria De Cicco e Gianni Parisi



Trama del Film Troppo napoletano: Il film vede protagonista Debora. Quando il suo ex marito, un popolare cantante neomelodico, perde la vita lanciandosi dal palco per fare stage diving, la giovane donna si preoccupa per suo figlio Ciro di undici anni.

Il ragazzino sembra molto turbato, al punto da non mangiare più neanche il ragù domenicale. Angosciatissima la madre lo porta da Tommaso, psicologo dell'infanzia timido e imbranato. Il dottore scoprirà però che a turbare Ciro non è solo la perdita del padre, quanto piuttosto le sue prime inquietudini amorose. I due faranno così un patto: lo psicologo aiuterà il bambino a conquistare la sua amata compagna di classe, mentre lui gli darà una mano per farlo fidanzare con sua madre.

Fast and Furious 5: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Azione, Thriller, 2011, durata: 130 Min)

Un film di Justin Lin con Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, Dwayne Johnson, Gal Gadot, Elsa Pataky, Sung Kang, Tyrese Gibson, Matt Schulze, Joaquim de Almeida, Michael Irby, Geoff Meed e Alimi Ballard.



Trama del Film Fast and Furious 5: Dopo aver indagato sull'assassino di Letty, Brian O'Conner decide di rinunciare al suo lavoro di poliziotto per aiutare Dominic Toretto a evadere di prigione. I due, insieme a Mia Toretto, si rifugiano a Rio de Janeiro in casa dell'amico di vecchia data Vince.

Quest'ultimo propone di rubare alcune automobili di lusso insieme ad un gruppo di malviventi locali. Mentre sono intenti a rubare le prime vetture, i nuovi arrivati capiscono di essere caduti nella trappola del criminale Hernan Reyes, che vuole incolparli ingiustamente della morte di tre agenti della DEA.

La notizia dell'assalto e della strage mette in moto l'FBI, che incarica l'infallibile Luke Hobbs di stanare Toretto e i suoi complici per consegnarli alla giustizia. Mentre Hobbs arriva in Brasile e fa la conoscenza della collega Elena Neves , Brian sospetta che Vince sia il responsabile dell’accaduto sebbene Toretto creda fermamente nell'innocenza dell'amico...

The Lincoln Lawyer: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.20

(Drammatico, Thriller, 2011, durata: 118 Min)

Un film di Brad Furman con Matthew McConaughey, Marisa Tomei, Ryan Phillippe, Josh Lucas, John Leguizamo, William H. Macy, Margarita Levieva, Katherine Moennig, Bob Gunton, Frances Fisher, Michaela Conlin, Michael Peña, Bryan Cranston e Shea Whigham.



Trama del Film The Lincoln Lawyer: La vicenda si svolge a Los Angeles. L’avvocato difensore Mickey Haller svolge gran parte del suo lavoro sul sedile posteriore della sua limousine, una Lincoln Town Car nera targata NTGUILTY (abbreviazione di "not guilty", cioè "non colpevole"). Il suo autista Earl lo accompagna nelle aule di tribunale, dove difende piccoli ladri, spacciatori, prostitute e altri clienti di bassa lega.

Un giorno Haller viene assunto per rappresentare il ricco Louis Roulet, un playboy di Beverly Hills, figlio dell’immobiliarista Mary Windsor. Roulet è accusato dello stupro e del pestaggio della prostituta Regina Campo. Poiché l'imputato si dichiara innocente, Haller chiede aiuto al suo amico detective Frank Levin, con il quale analizza le prove, soffermandosi in particolare sulle immagini delle lesioni subite dalla vittima. La procura distrettuale, per la quale lavora Maggie McPherson, l'ex moglie di Haller, sostiene la colpevolezza dell'imputato e apre il processo. Nel corso del dibattimento l'avvocato scopre numerosi parallelismi con uno dei suoi precedenti casi, l’omicidio di una prostituta per il quale il suo cliente Jesus Martinez fu incriminato e condannato all'ergastolo, nonostante si dichiarasse innocente.

Quindi Haller chiede a Levin di far luce sulla questione e, contemporaneamente, si reca in carcere da Martinez. La situazione precipita quando Levin viene trovato ucciso a colpi di arma da fuoco e il detective Lankford scopre che la pistola usata per l'omicidio è registrata a nome di Haller...

Giochi di Potere: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Drammatico, Thriller, 2018, durata: 108 Min)

Un film di Per Fly con Theo James, Ben Kingsley, Jacqueline Bisset, Rossif Sutherland, Rachel Wilson, Brian Markinson, Belçim Bilgin, Daniela Lavender, Aidan Devine e Mishu Vellani.



Trama del Film Giochi di Potere: Il film racconta la storia di Michael, un giovane idealista che ottiene il lavoro dei suoi sogni alle Nazioni Unite come coordinatore del programma "Oil for Food". Ma a volte i sogni nascondono una cruda e sconfortante realtà. Tacere o raccontare quello che non avrebbe mai dovuto scoprire, mettendo a repentaglio tutto, persino la propria vita e quella della donna che ama?

Michael si ritrova in un Iraq che, nell'atmosfera già tesa del dopoguerra, è assediato da agenti del governo e da paesi avidi di potere attratti come squali dalle sue riserve di petrolio. Michael cercherà risposte nell'unica persona di cui è convinto di potersi fidare, Pasha, suo capo ed esperto diplomatico. Ma quanto più inizia a scoprire i dettagli, più comincerà ad affacciarsi il sospetto che si tratti di una cospirazione ad alti livelli. L'unica via di uscita sarà quella di denunciare tutto, mettendo a rischio la sua vita, la carriera del suo mentore e la vita della donna curda di cui è innamorato.

La vita è una cosa meravigliosa: il Film Stasera in Tv su Cine34 alle 21

(Commedia, 2010, durata: 103 Min)

Un film di Carlo Vanzina con Gigi Proietti, Nancy Brilli, Vincenzo Salemme, Enrico Brignano, Luisa Ranieri, Anis Gharbi, Gennaro Cannavacciuolo, Emanuele Bosi, Virginie Marsan, Orsetta De Rossi, Sebastiano Lo Monaco e Yuliya Mayarchuck.



Trama del Film La vita è una cosa meravigliosa: Cesare è un agente di polizia addetto alle intercettazioni, con il compito di scovare eventuali loschi affari. Sotto il suo mirino finiscono diverse persone collegate tra loro, a partire da Antonio, presidente di un importante gruppo bancario, sposato con Federica e padre di Vanessa. L'uomo è braccato da un gruppo di politici disonesti, che necessitano di fondi neri per finanziare i loro impicci.

Per forza di cose viene coinvolto nell'inchiesta anche Claudio, amico del banchiere e famoso chirurgo, che lavora presso la rinomata clinica del prof. Terenzi. Il medico è sposato con la gelosissima Elena e ha un figlio scapestrato e scansafatiche di nome Luca, motivo di grosse preoccupazioni per i genitori.

Vengono travolti dall'indagine anche la viziata figlia di Antonio, insieme al giovane elettricista Marco, infatuato della ragazza. Durante la complicata e segreta inchiesta, Cesare scopre che la sua fidanzata Dorina fa la escort per Terenzi. Dopo averla lasciata, il poliziotto s'invaghisce di Laura, la massaggiatrice di Federica, alla quale però tiene nascosta la sua vera identità. Nonostante le ingarbugliate situazioni personali, riusciranno tutti a dare una svolta alle loro vite incasinate?

Dracula Untold: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21.05

(Azione, Drammatico, Fantasy, Horror, 2014, durata: 92 Min)

Un film di Gary Shore con Gigi Proietti, Nancy Brilli, Vincenzo Salemme, Enrico Brignano, Luisa Ranieri, Anis Gharbi, Gennaro Cannavacciuolo, Emanuele Bosi, Virginie Marsan, Orsetta De Rossi, Sebastiano Lo Monaco e Yuliya Mayarchuck.



Trama del Film Dracula Untold: Nel 1442, Vlad III di Valacchia è uno dei guerrieri più abili al servizio del sultano Maometto II . L'uomo, noto con il nome di "impalatore" per il particolare rituale dei suoi brutali omicidi, viene nominato principe di Transilvania e decide di abbandonare le atrocità del campo di battaglia. Vlad ritrova la felicità con la moglie Mirena e il figlio Ingeras, ma il sultano pretende mille bambini da addestrare come tributo, e tra essi anche suo figlio. Grazie all’aiuto dello zingaro Shkelgim, il principe si reca al misterioso ‘Picco del Dente Rotto’ per chiedere al Maestro Vampiro di concedergli i suoi poteri, così da potersi opporre a Maometto.

Dopo aver avvertito l’uomo dei pericoli a cui andrà in contro se non resisterà alla sua sete di sangue, la creatura acconsente e Vlad riesce ad opporsi all’esercito del sultano, giunto presso il suo castello per punire il suo tradimento. Constatando le nuove incredibili abilità del principe, il popolo inizia a temere che Vlad si sia trasformato in un vampiro ma è costretto ad accettare questa decisione, per avere salva la vita. Grazie al patto demoniaco, infatti, Vlad è in grado di sgominare con le sue sole forze un numero incredibile di soldati nemici e nasconde il suo popolo in un monastero. Un manipolo di turchi, tuttavia, riesce a rapire Ingeras mentre Mirena cade da un’alta torre nel tentativo di salvare il figlio. Colmo d’ira e di disperazione per la sua perdita, Vlad decide di accogliere pienamente la maledizione del Maestro Vampiro e trasforma anche i suoi sudditi in potenti creature della notte. Maometto tiene in ostaggio Ingeras e il principe si reca al suo accampamento in cerca di vendetta. Il sultano turco, tuttavia, conosce fin troppo bene le leggende sui vampiri ed è pronto a sfruttare le debolezze di Vlad

Altri film questa sera in TV:

Black Rain - pioggia sporca , in onda alle 21.15 su La7 : film poliziesco del 1989 di Ridley Scott, con Michael Douglas, Andy Garcia, Ken Takakura, Kate Capshaw, Yusaku Matsuda, Tomisaburo Wakayama, Shigeru Koyama, John Spencer, Guts Ishimatsu, Yûya Uchida, Miyuki Ono, Luis Guzmán, Stephen Root, Richard Riehle, Bruce Katzman e Edmund Ikeda.

, in onda : film poliziesco del 1989 di Ridley Scott, con Michael Douglas, Andy Garcia, Ken Takakura, Kate Capshaw, Yusaku Matsuda, Tomisaburo Wakayama, Shigeru Koyama, John Spencer, Guts Ishimatsu, Yûya Uchida, Miyuki Ono, Luis Guzmán, Stephen Root, Richard Riehle, Bruce Katzman e Edmund Ikeda. Il monaco , in onda alle 21.25 su Nove : film avventura, azione del 2003 di Paul Hunter, con Chow Yun-Fat, Seann William Scott, Jaime King, Karel Roden, Victoria Smurfit, Marcus Jean Pirae, Mako e Roger Yuan.

, in onda : film avventura, azione del 2003 di Paul Hunter, con Chow Yun-Fat, Seann William Scott, Jaime King, Karel Roden, Victoria Smurfit, Marcus Jean Pirae, Mako e Roger Yuan. Vento di terre lontane , in onda alle 21.10 su Rai Movie : film western del 1956 di Delmer Daves, con Glenn Ford, Ernest Borgnine, Rod Steiger, Valerie French, Felicia Farr, Basel Ruysdael, Noah Beery Jr., Charles Bronson, John Dierkes, Jack Elam e Robert Burton.

, in onda : film western del 1956 di Delmer Daves, con Glenn Ford, Ernest Borgnine, Rod Steiger, Valerie French, Felicia Farr, Basel Ruysdael, Noah Beery Jr., Charles Bronson, John Dierkes, Jack Elam e Robert Burton. Rosamunde Pilcher: Le ali della speranza , in onda alle 21.10 su La5 : film sentimentale del 2007 di Dieter Kehler, con Oliver Boysen, Oliver Tobias, Nina Bott, Patrick Gräser, Stefanie Poljakoff, Diana Korner, Claudia Rieschel, Simon Boer e Hanna Schwamborn.

, in onda : film sentimentale del 2007 di Dieter Kehler, con Oliver Boysen, Oliver Tobias, Nina Bott, Patrick Gräser, Stefanie Poljakoff, Diana Korner, Claudia Rieschel, Simon Boer e Hanna Schwamborn. Honey , in onda alle 21.10 su Paramount : film drammatico, sentimentale del 2003 di Bille Woodruff, con Jessica Alba, Lil' Romeo, Mekhi Phifer, David Moscow, Zachary Williams, Joy Bryant, Missy Elliott, Anthony Sherwood, Lonette McKee, Wes 'Maestro' Williams, Laurie Ann Gibson, Judi Embden, Scott Neil, Alison Sealy-Smith, Jull Weber e Sarah Francis.

, in onda : film drammatico, sentimentale del 2003 di Bille Woodruff, con Jessica Alba, Lil' Romeo, Mekhi Phifer, David Moscow, Zachary Williams, Joy Bryant, Missy Elliott, Anthony Sherwood, Lonette McKee, Wes 'Maestro' Williams, Laurie Ann Gibson, Judi Embden, Scott Neil, Alison Sealy-Smith, Jull Weber e Sarah Francis. Sognando Manhattan, in onda alle 21.20 su Rai Premium: film commedia, sentimentale del 2016 di Vic Sarin, con Julianna Guill, Marc Bendavid, Vivica A. Fox, Natasha Henstridge e Marla Sokoloff.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: