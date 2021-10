Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 11 Ottobre 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 11 Ottobre 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: City of Lies - L'ora della verità, Assassin's Creed, Il Padrino, Io sono tu, The Fighter, Il Buono, il Brutto, il Cattivo, The Legend of Zorro, Il principe e il pirata.

City of Lies - L'ora della verità: il Film Stasera in TV su La7 alle 21.20

(Biografico, Thriller, Drammatico, 2018, durata: 112 Min)

Un film di Brad Furman con Johnny Depp, Forest Whitaker, Toby Huss, Dayton Callie, Neil Brown Jr., Louis Herthum, Shea Whigham, Xander Berkeley, Shamier Anderson, Laurence Mason, Michael Paré, Amin Joseph, Glenn Plummer e Melanie Benz.



City of Lies - L'ora della verità: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD



Trama del Film City of Lies - L'ora della verità: Russell Poole è un ex-detective che ha dedicato la sua vita al caso mai risolto sugli omicidi, a fine anni Novanta, delle due star del rap Tupac Shakur e The Notorious B.I.G. Vent'anni dopo riceve la visita di Jackson, un reporter dell'ABC che a sua volta legò a quel caso il suo unico momento di notorietà realizzando il documentario che gli valse un Emmy Award. I due conducono insieme una nuova indagine decisi a smascherare il coinvolgimento della corrotta polizia di Los Angeles.

Assassin's Creed: il Film Stasera in TV su Rai 4 alle 21.20

(Azione, Avventura, Fantasy, 2016, durata: 115 Min)

Un film di Justin Kurzel con Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Ariane Labed, Brian Gleeson e Michael Kenneth Williams.



Assassin's Creed: Nuovo trailer italiano del film- HD



Trama del Film Assassin's Creed: Il film segue le vicende di Callum Lynch, condannato a morte per omicidio. Tuttavia, la sua esecuzione capitale si rivela una messinscena: l’uomo si risveglia infatti a Madrid, nel quartier generale della Fondazione Abstergo. Lì Callum incontra Alan Rikkin, il capo della compagnia, che gli rivela di essere il discendente di Aguilar, uno dei membri degli Assassini, una confraternita che da secoli protegge la Mela dell’Eden dai Templari.

La Mela è un antico e potente manufatto dall’inestimabile valore, in quanto contiene il codice genetico del libero arbitrio: se i Templari scoprissero dov’è nascosta, potrebbero utilizzarla per tenere sotto controllo il genere umano. Per evitare che ciò accada, Callum viene collegato all’Animus - una macchina in grado di riportare in vita i ricordi genetici - grazie a cui scopre il passato del suo avo spagnolo del XV secolo e abbraccia la causa della confraternita degli Assassini. Dopo tutto ciò che ha scoperto, Callum sarà in grado di sconfiggere la potente organizzazione dei Templari?.

Il Padrino: il Film Stasera in TV su Iris alle 21

(Drammatico, 1972, durata: 175 Min)

Un film di Francis Ford Coppola con Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Richard Castellano, Robert Duvall, Rudy Bond, John Cazale, Franco Citti, Richard Conte, Richard Bright, Salvatore Corsetto, Sterling Hayden, Corrado Gaipa, Tony Giorgio, Julie Gregg, Angelo Infanti, Morgana King, Diane Keaton, Jeannie Linero, Tere Livrano, Al Lettieri, John Marley, John Martino, Lenny Montana, Alex Rocco, Victor Rendina, Gianni Russo, Al Martino, Simonetta Stefanelli, Vito Scotti, Cardell Sheridan, Talia Shire, Saro Urzì e Abe Vigoda.



Il Padrino: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Il Padrino: Ambientato nella New York del 1945, racconta la storia dei Corleone, la più potente famiglia italo-americana mafiosa della città. Prostituzione, racket, gioco d'azzardo sono le attività in cui è specializzata e il patriarca Don Vito ha stabilito negli anni un potere fondato sulla violenza ma soprattutto sui debiti: elargendo favori in cambio di fedeltà e riconoscenza, ha amicizie importanti tra personaggi di spicco della società newyorkese. Si avvale del contributo dei suoi figli: l'iracondo Santino detto "Sonny", l'ingenuo Fredo, e il figliastro Tom Hagen (Robert Duvall), avvocato di spicco e braccio destro del padre tra i consiglieri per gli affari illegali. Dopo il fastoso matrimonio della figlia Connie, Don Vito riceve il trafficante di droga Sollozzo, ma nega la propria protezione e il supporto economico per un nuovo traffico di stupefacenti; questo rifiuto scatena una guerra feroce tra le famiglie mafiose, fatta di vendette, ritorsioni e attentati per affermare la supremazia sulla città.

Lo stesso Don Vito rimane ferito in un attacco; il figlio Michael, decorato della seconda guerra mondiale e fino ad allora estraneo alle attività criminali della famiglia, decide di vendicare l'attentato insieme al fratello Sonny, al comando dei Corleone in assenza del padre, e subito dopo scappa in Sicilia per non essere arrestato. Sonny viene ucciso in un'imboscata, e Don Vito, colpito da questo avvenimento, si riunisce con le famiglie per stipulare una tregua, offrendo il benestare sul traffico di droga e ottenendo l'incolumità per Michael, che può tornare a New York per assumere il comando e diventare il nuovo "padrino"

Io sono tu: il Film Stasera in TV su Italia 2 alle 21.15

(Commedia, Giallo, 2013, durata: 111 Min)

Un film di Seth Gordon con Jason Bateman, Melissa McCarthy, Jon Favreau, Amanda Peet, Genesis Rodriguez, John Cho, Maggie Elizabeth Jones, Clark Duke, T.I., Eric Stonestreet, Morris Chestnut, Mary-Charles Jones, Cullen Moss, Jonathan Banks, Kevin Covais, Jason Davis e Ryan Gaul.



Io sono tu: Il trailer italiano del film



Trama del Film Io sono tu: Il film segue le vicende di Sandy Bigelow Patterson, un brillante uomo d'affari con una vita quasi perfetta. Ha una bellissima moglie che lo ama e sta per diventare padre per la terza volta. Qualcosa, però, sta per sconvolgergli completamente l’esistenza. Una mattina l'uomo esce di casa per andare a lavoro e si ferma a fare rifornimento di benzina. Quando va a pagare, tuttavia, la sua carta di credito sembra non funzionare.

Dopo una serie di controlli, scopre che il suo conto è in rosso e, ancora più grave, che la sua identità gli è stata rubata da una donna, Diana, alquanto bizzarra e spericolata che si diverte a fare spese pazze con i suoi soldi. Sandy decide allora di andare in Florida, dove la polizia gli comunica di aver rintracciato diversi movimenti della carta. Quello che l'uomo non sa è che il suo alter ego femminile è un uragano di follia e astuzia, e che non sarà affatto facile acciuffarla. Inizia così una caccia che lo coinvolgerà in numerose disavventure che lo faranno pentire di essere andato lì. Riuscirà alla fine a riappropriarsi della sua identità?

The Fighter: il Film Stasera in TV su Cielo alle 21.20

(Drammatico, Biografico, 2010, durata: 118 Min)

Un film di David O. Russell con Mark Wahlberg, Christian Bale, Amy Adams, Melissa Leo, Jack McGee, Dendrie Taylor, Mickey O'Keefe, Melissa McMeekin, Caitlin Dwyer, Bianca Hunter, Erica McDermott e Jill Quigg.



The Fighter: Il trailer italiano



Trama del Film The Fighter: Il film racconta la storia del noto pugile americano, di origine irlandese, Micky Ward. Il suo fratellastro Dicky, nonostante abbia abbandonato il ring per problemi di tossicodipendenza, viene chiamato dalla HBO per girare un documentario biografico, attirata soprattutto dal fatto che in passato il boxeur ha perso un incontro con il leggendario Sugar Ray Leonard. Le riprese durano ben diciotto mesi, durante i quali le telecamere lo seguono quotidianamente, coinvolgendo anche tutta la sua famiglia. Compreso Micky, che nel frattempo cerca di fare carriera nel mondo del pugilato, con la madre Alice che gli fa da manager e il fratellastro che lo allena. Purtroppo però il suo è un team troppo invadente e questo lo porta a fare alcune scelte sbagliate.

Ad aprirgli gli occhi sarà Charlene, un’affascinante barista che il pugile incontra un giorno prima di salire sul ring e della quale si innamora perdutamente. Intanto suo fratello Dicky, che non smette di mettersi nei guai, viene arrestato per aver truffato e derubato uno sconosciuto. Durante il fermo i poliziotti cominciamo a picchiarlo con ferocia, fino all’intervento di Micky che, per aiutarlo, resta gravemente ferito a una mano. Dopo un periodo di convalescenza, il ragazzo riprende ad allenarsi, stavolta con una nuova squadra, vista l’incarcerazione del fratello, scoprendo finalmente cosa significhi avere fiducia in se stesso. Tutto precipita quando arriva la sera della diretta del documentario di Dicky e l’uomo, dopo essere stato acclamato dai suoi compagni di prigione, scopre che la sua figura non è stata messa in luce per i meriti sportivi, bensì per i suoi problemi di tossicodipendenza…

Tutti gli altri Film questa sera in TV:

The Legend of Zorro , il film in onda stasera in tv alle 21.30 su TV8 : film avventura del 2005 di Martin Campbell, con Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones, Giovanna Zacarias, Raúl Méndez, Michael Emerson, Rufus Sewell, Nick Chinlund, Adrián Alonso, Alberto Reyes, Carlos Cobos, Fernando Becerril, Xavier Marc, Leo Burmester, Tony Amendola e Julio Oscar Mechoso.

, il film in onda : film avventura del 2005 di Martin Campbell, con Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones, Giovanna Zacarias, Raúl Méndez, Michael Emerson, Rufus Sewell, Nick Chinlund, Adrián Alonso, Alberto Reyes, Carlos Cobos, Fernando Becerril, Xavier Marc, Leo Burmester, Tony Amendola e Julio Oscar Mechoso. Il Buono, il Brutto, il Cattivo , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie : film western del 1966 di Sergio Leone, con Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef, Luigi Pistilli, Aldo Giuffré, Rada Rassimov, Chelo Alonso, Angelo Novi, Mario Brega, Enzo Petito, John Bartha, Antonio Casas, Lorenzo Robledo, Antonio Casale, Sandro Scarchilli, Claudio Scarchilli e Livio Lorenzon.

, il film in onda : film western del 1966 di Sergio Leone, con Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef, Luigi Pistilli, Aldo Giuffré, Rada Rassimov, Chelo Alonso, Angelo Novi, Mario Brega, Enzo Petito, John Bartha, Antonio Casas, Lorenzo Robledo, Antonio Casale, Sandro Scarchilli, Claudio Scarchilli e Livio Lorenzon. Il Natale di Carol , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Paramount : film sentimentale del 2012 di Michael M. Scott, con Emmanuelle Vaugier, Carrie Fisher, Olivia Cheng, Tygh Runyan, Patti Allan, Chelah Horsdal, Rebecca Davis, Susan Hogan, Jim Thorburn e Johannah Newmarch.

, il film in onda : film sentimentale del 2012 di Michael M. Scott, con Emmanuelle Vaugier, Carrie Fisher, Olivia Cheng, Tygh Runyan, Patti Allan, Chelah Horsdal, Rebecca Davis, Susan Hogan, Jim Thorburn e Johannah Newmarch. Il principe e il pirata , il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34 : film commedia del 2001 di Leonardo Pieraccioni, con Leonardo Pieraccioni, Massimo Ceccherini, Luisa Ranieri, Melanie Gerren, Lucio Allocca, Claudio Angelini, Giorgio Picchianti, Silvan, Laura Pestellini, Pietro Pulcini, Osvaldo Pieraccioni, Rosanna Susini, Giuliano Grande, Valeria Vitti, Umberto Bellissimo, Tiziano Lepone, Gianluca Graziani, Riccardo Maffiotti, Giorgio Gianassi, Claudio Fadda e Fabrizio Pizzuto.

, il film in onda : film commedia del 2001 di Leonardo Pieraccioni, con Leonardo Pieraccioni, Massimo Ceccherini, Luisa Ranieri, Melanie Gerren, Lucio Allocca, Claudio Angelini, Giorgio Picchianti, Silvan, Laura Pestellini, Pietro Pulcini, Osvaldo Pieraccioni, Rosanna Susini, Giuliano Grande, Valeria Vitti, Umberto Bellissimo, Tiziano Lepone, Gianluca Graziani, Riccardo Maffiotti, Giorgio Gianassi, Claudio Fadda e Fabrizio Pizzuto. Shadow Man - Il triangolo del terrore, il film in onda stasera in tv alle 21.30 su Spike: film azione del 2006 di Michael Keusch, con Steven Seagal, Vincent Riotta, Michael Elwyn, Skye Bennett, Imelda Staunton e Garrick Hagon.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: