Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 11 Gennaio 2021

Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 11 Gennaio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: L'Uomo sul Treno - The Commuter, Mechanic: Resurrection, The Midnight Man, Men of Honor - L'onore degli uomini, Belli di papà, Hunger Games, Witness - Il testimone, Pulp Fiction, Fantozzi contro tutti.

L'Uomo sul Treno - The Commuter: il Film Stasera in Tv su Rai 2 alle 21.20

(Thriller, Azione, 2018, durata: 105 Min)

Un film di Jaume Collet-Serra con Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Jonathan Banks, Sam Neill, Elizabeth McGovern, Dean-Charles Chapman, Florence Pugh, Damson Idris, Clara Lago e Roland Møller.



L'Uomo sul Treno - The Commuter: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD



Trama del Film L'Uomo sul Treno - The Commuter: Il film racconta una corsa contro il tempo, una caccia serrata sui binari in cerca di un misterioso sconosciuto.

Ogni giorno, da dieci anni, l'assicuratore Michael McCauley sale su un treno di pendolari per andare al lavoro. I volti nascosti dietro libri tascabili e pesanti ventiquattrore diventano familiari all'uomo, che dice di essere un buon osservatore oltre che un passeggero affezionato; e il solitario viaggio quotidiano diventa quasi uno spostamento in compagnia.

Un giorno come tanti Michael viene avvicinato dalla sedicente psicologa Joann, che impettita sul sedile accanto gli propone una sfida apparentemente innocua: identificare un passeggero "fuori posto", una persona che viaggia sullo stesso treno e risponde a determinate caratteristiche, prima della fermata successiva. Intrigato, Michael accetta la sfida, ma finisce coinvolto in una pericolosa cospirazione criminale che potrebbe costare la vita a lui e agli altri passeggeri del convoglio...

Mechanic - Resurrection: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Azione, Thriller, 2016, durata: 98 Min)

Un film di Dennis Gansel con Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones, Michelle Yeoh, Sam Hazeldine, Raicho Vasilev, John Cenatiempo e Aaron Brumfield.



Mechanic: Resurrection: Il trailer italiano del film - HD

Trama del Film Mechanic - Resurrection: Il film racconta la storia di Arthur Bishop che, dopo aver inscenato la propria morte, si è trasferito a Rio de Janeiro dove tutti lo conoscono come Santos. In passato l'uomo era stato un sicario senza scrupoli, capace di far passare gli omicidi come morti accidentali. Chiuso con il suo vecchio lavoro, adesso vuole condurre una vita tranquilla senza più spargimenti di sangue. La sua serenità, tuttavia, non è destinata a durare.

Un giorno viene contattato da Renee Tran che, per conto del suo capo, vuole assoldarlo per l'assassino di tre persone, che però deve passare come un incidente. Bishop non riesce a capire come possano averlo trovato e, non fidandosi, decide di scappare...

The Midnight Man: il film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Horror, 2017 durata: 95 Min)

Un film di Travis Zariwny con Robert Englund, Lin Shaye, Summer H. Howell, Gabrielle Haugh, Emily Haine e Michael Sirow.



The Midnight Man: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film The Midnight Man: È una buia notte del 1953: tre bambini rintanati in una vecchia soffitta sono seduti all’interno di un cerchio di sale, mentre giocano ad evocare un demone conosciuto come l'Uomo di Mezzanotte. Per loro sfortuna, l'essere da loro richiamato esiste veramente e non esita ad ucciderli, lasciando in vita solo la piccola Anna.

Passano molti anni: Anna ormai è una donna anziana, affetta da una lieve demenza. Rimasta sola dopo la scomparsa del marito, di lei si prende cura la nipote Alex, che abita con la nonna nella stessa casa dove si consumò il tremendo rituale tanto tempo prima. Un giorno Anna chiede alla ragazza di andarle a prendere uno specchietto che si trova in soffitta: insieme all’amico Miles - che è venuto a farle visita - i due vanno a cercare l’oggetto e trovano per caso gli strumenti necessari per evocare il demone.

Alla vista del gioco, Anna sviene. Preoccupata, Alex chiama subito il dottor Goodberry, il quale visita la nonna e tranquillizza la nipote dicendo che non è nulla di grave. Dopo che il medico se n'è andato, arriva in casa Kelly, un'altra amica di Alex. I tre ragazzi, non sapendo cosa fare, decidono di provare il rituale del gioco trovato in soffitta. L'Uomo di Mezzanotte non aspettava altro...

Men of Honor - L'onore degli uomini: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Drammatico, 2000, durata: 129 Min)

Un film di George Tillman Jr. con Robert De Niro, Cuba Gooding Jr., Charlize Theron, Aunjanue Ellis, Hal Holbrook, Michael Rapaport, Powers Boothe, David Keith, Holt McCallany, Joshua Leonard, Dennis Troutman, Joshua Feinman, Carl Lumbly, Lonette McKee e David Conrad.



Men of Honor - L'onore degli uomini: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Men of Honor - L'onore degli uomini: Carl Brashear non permette a niente di ostacolare i suoi sogni. Figlio di un agricoltore del Kentucky, Carl se ne va di casa in cerca di quella che si aspetta sia una vita migliore. "Non mollare mai... sii sempre il migliore", gli aveva detto suo padre, e Carl prende a cuore quel viatico. Dopo essersi arruolato in Marina, che da poco si è aperta alle minoranze etniche, per due anni Carl scrive oltre cento lettere prima che l'arma lo accetti nel programma di Scuola Sub. L'ufficiale istruttore di Carl, Billy Sunday, non vuol sentire né di Carl né delle sue ambizioni. Sunday, un famoso ufficiale capo istruttore subacqueo della Marina noto tanto per i guai che ha sempre creato quanto per i suoi straordinari risultati come sommozzatore, perseguita e sfida Carl senza pietà aspettandosi che egli getti la spugna e molli. Ma Carl è di un'altra stoffa. Il suo scopo è chiaro, la sua determinazione incrollabile. Niente ostacolerà il suo sogno di diventare un subacqueo della Marina. Nemmeno Billy Sunday...

Belli di papà: il Film Stasera in Tv su Cine34 alle 21

(Commedia, 2015, durata: 100 Min)

Un film di Guido Chiesa con Diego Abatantuono, Francesco Facchinetti, Andrea Pisani, Antonio Catania, Matilde Gioli, Marco Zingaro, Barbara Tabita, Uccio De Santis, Niccolò Senni e Francesco Di Raimondo.



Belli di papà: Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Belli di papà: Un padre può mantenere cento figli, ma tre figli riuscirebbero a mantenere un padre? Vincenzo è un imprenditore di successo. Vedovo, rimasto improvvisamente solo, deve badare a tre figli ventenni, Matteo, Chiara e Andrea, che rappresentano per lui un vero e proprio cruccio. I ragazzi vivono, infatti, una vita piena di agi, ma senza senso e soprattutto ignari di qualsiasi responsabilità, con una quotidianità leggera, lontana dai doveri e dalla voglia di guadagnarsi la vita. Vincenzo tenta perciò di riportarli alla realtà: una messinscena con cui fa credere ai figli che l'azienda di famiglia stia fallendo per bancarotta fraudolenta. Sono perciò costretti ad un’improvvisa fuga degna di veri latitanti. I quattro si rifugiano in una vecchia e ormai malconcia casa di famiglia in Puglia. Per sopravvivere, Chiara, Matteo e Andrea dovranno cominciare a fare qualcosa che non hanno mai fatto prima: lavorare.

Hunger Games: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Azione, Drammatico, Fantascienza, 2012, durata: 142 Min)

Un film di Gary Ross con Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth, Josh Hutcherson, Elizabeth Banks, Stanley Tucci, Woody Harrelson, Donald Sutherland, Lenny Kravitz, Isabelle Fuhrman, Wes Bentley, Willow Shields, Paula Malcomson, Raiko Bowman, Toby Jones, Kimiko Gelman, Nelson Ascencio, Brooke Bundy, Amandla Stenberg, Dayo Okeniyi, Leven Rambin, Jack Quaid e Alexander Ludwig.



Hunger Games: Il secondo trailer italiano



Trama del Film Hunger Games: In un futuro post apocalittico, la nazione di Panem è divisa in dodici distretti subordinati, al volere di Capitol City e del dispotico Presidente Snow. Anni prima, il popolo si ribellò all’oppressione ma le forze armate repressero i dissidenti, distruggendo il tredicesimo distretto. Da quel giorno, ogni anno, un ragazzo e una ragazza di ogni distretto partecipano agli Hunger Games, uno spettacolo crudele e disumano, atto a reprimere ogni desiderio di sommossa. Quando la mietitura del distretto 12 seleziona Primrose Everdeen, sua sorella maggiore Katniss si offre al suo posto come tributo. La ragazza, infatti, ha sempre anteposto a sé stessa il bene della famiglia, rischiando di essere punita per le lunghe sessioni di caccia con l'amico Gale Hawthorne.

Insieme a Katniss viene estratto il figlio del panettiere, Peeta Mellark. I due sono affidati alle cure dell'ex campione Haymitch Abernathy, della stravagante Effie Trinke e dello stilista Cinna. Per prepararsi agli Hunger Games, i tributi devono affrontare un duro allenamento, al termine del quale otterranno un punteggio che gli permetterà di avere una serie di vantaggi...

Altri film questa sera in TV:

Witness - Il testimone , in onda alle 21.15 su La7 : film drammatico thriller del 1995 di Peter Weir, con Harrison Ford, Kelly McGillis, Lukas Haas, Josef Sommer, Jan Rubes, Alexander Godunov, Danny Glover, Brent Jennings, John Garson, Patti LuPone, Viggo Mortensen, Frederick Rolf, Angus MacInnes e Beverly May.

, in onda : film drammatico thriller del 1995 di Peter Weir, con Harrison Ford, Kelly McGillis, Lukas Haas, Josef Sommer, Jan Rubes, Alexander Godunov, Danny Glover, Brent Jennings, John Garson, Patti LuPone, Viggo Mortensen, Frederick Rolf, Angus MacInnes e Beverly May. Pulp Fiction , in onda alle 21.30 su TV8 : film drammatico thriller del 1994 di Quentin Tarantino, con John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel, Tim Roth, Bruce Willis, Amanda Plummer, Christopher Walken, Rosanna Arquette, Eric Stoltz, Ving Rhames e Maria de Medeiros.

, in onda : film drammatico thriller del 1994 di Quentin Tarantino, con John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel, Tim Roth, Bruce Willis, Amanda Plummer, Christopher Walken, Rosanna Arquette, Eric Stoltz, Ving Rhames e Maria de Medeiros. Fantozzi contro tutti , in onda alle 21.25 su Nove : film comico del 1980 di Neri Parenti e Paolo Villaggio, con Paolo Villaggio, Milena Vukotic, Gigi Reder, Plinio Fernando, Camillo Milli, Paul Muller, Diego Abatantuono, Giuseppe Anatrelli, Ennio Antonelli e Lars Bloch.

, in onda : film comico del 1980 di Neri Parenti e Paolo Villaggio, con Paolo Villaggio, Milena Vukotic, Gigi Reder, Plinio Fernando, Camillo Milli, Paul Muller, Diego Abatantuono, Giuseppe Anatrelli, Ennio Antonelli e Lars Bloch. Cordura , in onda alle 21.10 su Rai Movie : film drammatico del 1959 di Robert Rossen, con Gary Cooper, Rita Hayworth, Tab Hunter, Van Heflin e Richard Conte.

, in onda : film drammatico del 1959 di Robert Rossen, con Gary Cooper, Rita Hayworth, Tab Hunter, Van Heflin e Richard Conte. Rosamunde Pilcher - Le ali della speranza , in onda alle 21.10 su La5 : film drammatico sentimentale del 2007 di Dieter Kehler, con Oliver Boysen, Oliver Tobias, Nina Bott, Patrick Gräser, Stefanie Poljakoff, Diana Korner, Claudia Rieschel, Simon Boer e Hanna Schwamborn.

, in onda : film drammatico sentimentale del 2007 di Dieter Kehler, con Oliver Boysen, Oliver Tobias, Nina Bott, Patrick Gräser, Stefanie Poljakoff, Diana Korner, Claudia Rieschel, Simon Boer e Hanna Schwamborn. Il Natale di Carol , in onda alle 21.10 su Paramount Network : film sentimentale del 2012 di Michael M. Scott, con Emmanuelle Vaugier, Carrie Fisher, Olivia Cheng, Tygh Runyan, Patti Allan, Chelah Horsdal, Rebecca Davis, Susan Hogan, Jim Thorburn e Johannah Newmarch.

, in onda : film sentimentale del 2012 di Michael M. Scott, con Emmanuelle Vaugier, Carrie Fisher, Olivia Cheng, Tygh Runyan, Patti Allan, Chelah Horsdal, Rebecca Davis, Susan Hogan, Jim Thorburn e Johannah Newmarch. Indian - La grande sfida , in onda alle 21.20 su Cielo : film avventura del 2005 di Roger Donaldson, con Anthony Hopkins, Diane Ladd, Paul Rodriguez, Aaron Murphy, Annie Whittle, Chris Bruno, Carlos La Camara, Jessica Cauffiel, Patrick Flueger, Walton Goggins, Bruce Greenwood, Joe Howard, Christopher Lawford, Gavin Grazer, William Lucking, Eric Pierpoint, Laurel Moglen e Chris Williams.

, in onda : film avventura del 2005 di Roger Donaldson, con Anthony Hopkins, Diane Ladd, Paul Rodriguez, Aaron Murphy, Annie Whittle, Chris Bruno, Carlos La Camara, Jessica Cauffiel, Patrick Flueger, Walton Goggins, Bruce Greenwood, Joe Howard, Christopher Lawford, Gavin Grazer, William Lucking, Eric Pierpoint, Laurel Moglen e Chris Williams. Due matrimoni e un Natale , in onda alle 21.20 su Rai Premium : film commedia sentimentale del 2016 di David Winning, con Jessica Lowndes, Daniel Lissing, Jay Hindle, Pauline Egan, Karen Kruper, April Telek, Casey Manderson, Keith MacKechnie e Kurt Evans.

, in onda : film commedia sentimentale del 2016 di David Winning, con Jessica Lowndes, Daniel Lissing, Jay Hindle, Pauline Egan, Karen Kruper, April Telek, Casey Manderson, Keith MacKechnie e Kurt Evans. Delitto in Maussane, in onda alle 21.10 su Giallo: film giallo del 2017 di Eric Duret, con Florence Pernel, Vincent Winterhalter, Isabel Otero, Victor Pontecorvo, Garance Thenault, Eric Viellard, Jean Yves Chatelais, Pascal Miralles e Vanessa Liautey.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: