Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 10 Maggio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: John Wick, A Napoli non piove mai, Il giurato, Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick, L'Ottava nota - Boychoir, Perfetti sconosciuti, Cappuccetto Rosso Sangue. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Chiamami ancora amore, Report, L'Isola dei Famosi, Resident Alien.

Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 10 Maggio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: John Wick, A Napoli non piove mai, Il giurato, Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick, L'Ottava nota - Boychoir, Perfetti sconosciuti, Cappuccetto Rosso Sangue, Fuori in 60 secondi, Sierra Charriba.

John Wick: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Thriller, Azione, 2014, durata: 101 Min)

Un film di David Leitch e Chad Stahelski con Keanu Reeves, Willem Dafoe, Adrianne Palicki, Alfie Allen, Bridget Moynahan, Jason Isaacs, Dean Winters, Lance Reddick, David Patrick Kelly e Kevin Nash.



John Wick: Il Trailer ufficiale in italiano - HD



Trama del Film John Wick: John Wick, dopo aver perso sua moglie Helen a causa di una malattia terminale, vede recapitarsi alla porta un cucciolo di beagle di nome Daisy. L'animale è l'ultimo dono della sua amata, accompagnato da un biglietto che lo esorta a non scordare mai come si fa ad amare.

Tempo dopo, John sta facendo il solito giro in macchina con la sua ormai inseparabile cagnolina e incontra in una stazione di benzina un trio di gangster russi. Il leader Iosef insiste per comprare la sua auto, una Ford Mustang del 1969, incassando a più riprese una risposta negativa. Arrabbiati, i mafiosi seguono John a casa sua quella notte, lo fanno cadere privo di sensi, rubano la macchina e uccidono Daisy.

Iosef scopre presto da suo padre Viggo Tarasov, il boss della criminalità russa a New York City, chi è John Wick: un assassino soprannominato "Baba Yaga" a causa delle sue opere letali. Quando John volle andare in pensione e sposare Helen, Viggo gli diede il "compito impossibile" di sbarazzarsi dei clan russi rivali. Il sicario completò la missione in un breve periodo di tempo garantendo al criminale russo la posizione di vertice che tanto bramava.

Viggo è cosciente che ormai suo figlio è spacciato e prova a chiamare John per una soluzione pacifica. Dopo aver ottenuto solo una promessa di morte, il boss della malavita russa invia dei sicari a casa di John. Dopo averli eliminati, il killer si prepara a dare la caccia a Iosef. Allo spaventato boss russo non resta altro che mettere una taglia di 2 milioni di dollari sulla testa del sicario e offrire personalmente il lavoro al mentore del temuto assassino, Marcus. Per John è il momento di tornare alla sua vecchia vita...

A Napoli non piove mai: il Film Stasera in Tv su Rai 2 alle 21.20

(Commedia, 2015, durata: 90 Min)

Un film di Sergio Assisi con Sergio Assisi, Ernesto Lama e Valentina Corti.



A Napoli non piove mai: Il trailer del film - HD



Trama del Film A Napoli non piove mai: Il film vede protagoniste tre persone dalle vite totalmente differenti che il caso riunirà dando inizio a una serie di divertenti dinamiche. Dopo l'ennesimo litigio col padre, che ogni giorno gli ripete di trovarsi un lavoro stabile e la rottura con la fidanzata che lo accusa di soffrire della sindrome di Peter Pan, Barnaba decide di andare via di casa. L'unico a dargli ospitalità è Jacopo, un suo vecchio compagno di scuola che soffre della sindrome dell'abbandono, e che tenta continuamente il suicidio. Intanto in una città del nord Sonia, che ha appena discusso la tesi di dottorato, pur di sfuggire al padre che la vorrebbe a lavorare in azienda con lui, decide di accettare un lavoro di restauro in una piccola chiesa di Napoli.

Il problema è che soffre della sindrome di Stendhal che la fa svenire di fronte alle opere d'arte. Certo che San Gennaro possa fargli il miracolo di ricaricargli il bancomat, Barnaba continua a pregare il santo proprio nella chiesa dove arriva Sonia per restaurare un dipinto. L'incontro tra Barnaba, Sonia e Jacopo porterà questi tre personaggi a superare le rispettive "sindromi" e affrontare la vita con ottimismo e positività, come se ci fosse sempre il sole, convinti che tanto a Napoli non piove mai.

Il giurato: il Film Stasera in Tv su La7 alle 21.15

(Drammatico, Thriller, 1996, durata: 120 Min)

Un film di Brian Gibson con Demi Moore, Alec Baldwin, Joseph Gordon-Levitt, Anne Heche, James Gandolfini, Fiona Gallagher, Julie Halston, Jack Gilpin, Polly Adams, Frank Adonis, Anne Bobby, Michael Constantine, Matthew Cowles e Tatt Craven.



Il giurato: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Il giurato: Il film vede protagonista Annie Laird, una giovane donna, madre single del dodicenne Oliver, che vive facendo la scultrice.

La sua monotono vita viene sconvolta il giorno in cui viene scelta come giurato in un processo contro il temibile boss mafioso Louie Boffano.

Ad averla scelta per far parte della giuria sono stati proprio i malavitosi al servizio di Boffano. In particolar modo, a studiarla a lungo è stato il misterioso "Maestro" uomo tanto affascinante quanto pericoloso, che ha finito per plagiarla a sua insaputa, grazie a mille astuzie. Ben presto Annie scoprirà però in quale incubo sia finita: se Boffano verrà condannato sarà Oliver a pagarne il prezzo con la sua propria vita. Da quel momento la donna non viene mai lasciata da sola, sorvegliata dai criminali grazie sofisticati strumenti e pedinata da Eddie, l'autista del boss mafioso.

Annie sembra non avere scelta se vuole salvare il figlio: dovrà fare l'impossibile cercando di influenzare gli altro membri della giuria per fare assolvere Boffano...

Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Azione, Drammatico, 2015, durata: 121 Min)

Un film di Ron Howard con Chris Hemsworth, Brendan Gleeson, Cillian Murphy, Michelle Fairley, Ben Whishaw, Charlotte Riley, Tom Holland, Benjamin Walker, Joseph Mawle, Jamie Sives, Donald Sumpter, Frank Dillane, Jamie Michie e Paul Anderson.



Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick: Nuovo trailer ufficiale italiano - HD



Trama del Film Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick: Nel 1850, in cerca di ispirazione per il suo nuovo romanzo, Herman Melville si reca sull’isola di Nantucket per incontrare l’anziano marinaio Thomas Nickerson. Dopo l’iniziale riluttanza, l’uomo rivela allo scrittore la storia del naufragio della baleniera Essex.

Circa trent’anni prima, Nickerson serviva come mozzo sotto i comandi del primo ufficiale Owen Chas, giovane ed esperto baleniere, e dell’arrogante George Pollard.

Dal momento che la battuta di caccia dà scarsi risultati, Pollard ignora le proteste di Chase e ordina agli uomini di dirigersi in un tratto di mare ancora inesplorato, a ovest delle coste dell’Ecuador. Nonostante gli avvertimenti di un vecchio marinaio, incontrato lungo il cammino, che aveva sconsigliato all’equipaggio di cacciare nelle acque della poderosa balena bianca, i grandi branchi di capodogli invogliano Pollard a continuare la navigazione.

Improvvisamente, tuttavia, la balena bianca emerge dalle acque e colpisce la Essex, affondandola. Fortunatamente, gran parte dell’equipaggio riesce ad imbarcarsi frettolosamente sulle scialuppe. Gli uomini sono dispersi nel vasto oceano, senza cibo o acqua, facile prede della vendicativa balena bianca. Dopo ben novanta giorni di naufragio, segnati da atti di inconcepibile immoralità e dalla costante sensazioni di essere braccati, gli uomini dell’equipaggio vengono avvistati e portati sulla terra ferma. Sebbene l’esperienza abbia cambiato l’atteggiamento di Pollard, tanto da portarlo a rischiare in prima persona e raccontare la storia dell’Essex, tutti saranno sottoposti all’ennesima ingiustizia. Di lì a breve, infatti, i superstiti dovranno confrontarsi con gli interessi politici ed economici del loro investitori…

L'Ottava nota - Boychoir: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.15

(Drammatico, 2014, durata: 103 Min)

Un film di François Girard con Dustin Hoffman, Garrett Wareing, Josh Lucas, Kevin McHale, Kathy Bates, Debra Winger e Eddie Izzard.



L'Ottava nota - Boychoir: Il Trailer del film



Trama del Film L'Ottava nota - Boychoir: Il film vede protagonista un ragazzino problematico proveniente da una piccola città del Texas che finisce in un'accademia di musica d'elite, la fittizia National Boychoir Academy. Il dodicenne Stet, è un adolescente ribelle e aggressivo che vive in pessime condizioni: sua madre è un'alcolizzata e suo padre non l'ha mai neanche conosciuto. Oltre alla sua indole combinaguai, il giovane è dotato anche di uno straordinario talento canoro che la direttrice della sua scuola, la signora Steel, riconosce e ammira al punto da chiedere a Carvell, il direttore del coro del famoso collegio "National Boychoir", un'audizione per lui.

Dopo l'accidentale morte della madre, Stet viene ammesso alla scuola e suo padre Gerard decide di sostenere le spesa. Completamente fuori dal suo contesto, non ci vorrà molto prima che il ragazzo si ribelli anche qui a qualsiasi forma d'autorità. Ma il maestro Carvell crede nelle sue capacità e farà di tutto per spingerlo a fare del suo meglio e a tirare fuori il suo lato più creativo...

Perfetti sconosciuti: il Film Stasera in Tv su Cine34 alle 21

(Commedia, 2016, durata: 97 Min)

Un film di Paolo Genovese con Kasia Smutniak, Marco Giallini, Valerio Mastandrea, Anna Foglietta, Giuseppe Battiston, Edoardo Leo, Alba Rohrwacher, Benedetta Porcaroli, Elisabetta De Palo.



Perfetti sconosciuti: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Perfetti sconosciuti: Il film ruota attorno alle vicende che si susseguono durante una cena tra amici apparentemente tranquilla, in occasione di un'eclissi lunare da guardare tutti insieme sul balcone. I proprietari di casa, un raffinato appartamento romano, sono Eva e Rocco, marito e moglie da tempo in crisi: lui è un chirurgo plastico che si è sempre mostrato scettico rispetto all'utilità della psicoterapia, mentre lei è una psicoanalista che ha un rapporto conflittuale con la figlia adolescente, Sofia. La coppia decide di invitare a cena gli amici di sempre: i novelli sposi Bianca, timida, riservata ed educata e Cosimo, tassista con la voglia di cambiare quotidianamente lavoro, i coniugi Lele, funzionario che lavora in un ufficio legale e Carlotta, donna dedita alla famiglia ed infine Peppe, insegnante di educazione fisica in sovrappeso e attualmente disoccupato. Da sempre single, Peppe si è fidanzato di recente con Lucilla, che però non è presente alla cena per colpa di un'influenza.

Tra una portata e l'altra, Eva si dice convinta che tante coppie si lascerebbero se ogni rispettivo partner controllasse il contenuto del cellulare dell'altro. Propone così una sorta di gioco: ognuno di loro dovrà mettere il proprio cellulare in mezzo al tavolo e ogni chiamata o messaggio che arriverà nel corso della serata dovrà essere condiviso pubblicamente con gli altri.

Tutti decidono di partecipare, ma ben presto quello che doveva essere un semplice gioco si trasforma in una vero e proprio massacro. Infatti verranno a galla una serie di verità e di segreti inconfessabili che potrebbero distruggere completamente il rapporto tre le varie coppie e l'amicizia fra tutti i commensali. Col procedere della serata, in maniera progressiva, tra momenti goliardici e altri di forte contrasto e tensione, verranno svelati i lati segreti di ognuno dei protagonisti, con la consapevolezza che pur conoscendosi tutti da tempo si ritroveranno ad essere dei "perfetti sconosciuti" in seguito a un colpo di scena inaspettato...

Cappuccetto Rosso Sangue: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Horror, Thriller, Fantasy, 2011, durata: 100 Min)

Un film di Catherine Hardwicke con Amanda Seyfried, Gary Oldman, Shiloh Fernandez, Julie Christie, Max Irons, Lukas Haas, Michael Shanks, Adrian Holmes, Darren Shahlavi, Jen Halley, Carmen Lavigne, Cole Heppell e Virginia Madsen.



Cappuccetto Rosso Sangue: Terzo trailer italiano



Trama del Film Cappuccetto Rosso Sangue: Il film vede protagonista Valerie, affascinante fanciulla corteggiata da due uomini, entrambi pazzi d’amore per lei. Il primo è Peter, vecchio amico d'infanzia, di cui la giovane è innamorata; l’altro è Henry (Max Irons), rampollo aristocratico a cui è stata promessa in sposa.

Nonostante l’impegno preso dalla famiglia di lei, Valerie non intende rinunciare alla sua storia con Peter e, insieme, decidono di scappare. A interrompere la fuga, però, sarà la morte di sua sorella, terribilmente uccisa nella foresta da un lupo mannaro che terrorizza da tempo gli abitanti del villaggio. Per eliminare una volta per tutte la maledizione della bestia feroce, arriva Padre Solomon, cacciatore di lupi mannari.

Intanto un gruppo di uomini coraggiosi, decide di armarsi e andare a cercare personalmente la belva nel bosco. Tuttavia, durante la spedizione, uno di loro perde la vita: si tratta proprio del padre di Henry. Quello che gli abitanti non sanno, però, e che Padre Solomon si appresta a raccontare, è che il lupo durante il giorno ha sembianze umane e che chiunque riceverà un suo morso si trasformerà nello stesso animale. È allora che cominciano a diffondersi i sospetti nel villaggio… Chi sarà il temibile e spietato lupo mannaro?

Altri film questa sera in TV:

Fuori in 60 secondi , in onda alle 21.25 su Nove : film azione, thriller del 2000 di Dominic Sena, con Nicolas Cage, Angelina Jolie, Giovanni Ribisi, Robert Duvall, T.J. Cross, William Lee Scott, Scott Caan, James Duval, Will Patton, Delroy Lindo, Timothy Olyphant, Chi McBride, Christopher Eccleston, Vinnie Jones e Frances Fisher.

, in onda : film azione, thriller del 2000 di Dominic Sena, con Nicolas Cage, Angelina Jolie, Giovanni Ribisi, Robert Duvall, T.J. Cross, William Lee Scott, Scott Caan, James Duval, Will Patton, Delroy Lindo, Timothy Olyphant, Chi McBride, Christopher Eccleston, Vinnie Jones e Frances Fisher. Sierra Charriba , in onda alle 21.10 su Rai Movie : film western del 1965 di Sam Peckinpah, con Charlton Heston, Richard Harris, Senta Berger, James Coburn, Michael Anderson Jr., Jim Hutton, Michael Pate e Mario Adorf.

, in onda : film western del 1965 di Sam Peckinpah, con Charlton Heston, Richard Harris, Senta Berger, James Coburn, Michael Anderson Jr., Jim Hutton, Michael Pate e Mario Adorf. Rosamunde Pilcher: Il fantasma di Cassley , in onda alle 21.10 su La5 : film sentimentale del 2017 di Marco Serafini, con Patricia Meeden, Martin Gruber, Michael Roll, Sima Bürgin, Jadran Malkovich e Claudia Wenzel.

, in onda : film sentimentale del 2017 di Marco Serafini, con Patricia Meeden, Martin Gruber, Michael Roll, Sima Bürgin, Jadran Malkovich e Claudia Wenzel. Un San Valentino molto speciale , in onda alle 21.10 su Paramount : film sentimentale del 2017 di Terry Ingram, con Rachael Leigh Cook, Brendan Penny, Marcus Rosner, Tegan Moss, Laura Soltis, Michael Kopsa, Teryl Rothery e Stephanie Bennett.

, in onda : film sentimentale del 2017 di Terry Ingram, con Rachael Leigh Cook, Brendan Penny, Marcus Rosner, Tegan Moss, Laura Soltis, Michael Kopsa, Teryl Rothery e Stephanie Bennett. Ispettore Jury: La morte di Arlecchino, in onda alle 21.20 su Rai Premium: film giallo del 2018 di Marcus Ulbricht, con Fritz Karl, Götz Schubert, Arndt Schwering-Sohnrey, Katharina Thalbach, Maximilian Von Pufendorf, Philip O'Sullivan e Gemma-Leah Devereux.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: