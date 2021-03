Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 1 Marzo 2021

Anticipazioni TV

A Bigger Splash: il Film Stasera in Tv su Cine34 alle 21

(Drammatico, 2015, durata: 125 Min)

Un film di Luca Guadagnino con Tilda Swinton, Ralph Fiennes, Matthias Schoenaerts, Dakota Johnson e Corrado Guzzanti.



A Bigger Splash: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film A Bigger Splash: La rockstar Marianne Lane, dopo una delicata operazione alle corde vocali, si reca sull’isola mediterranea di Pantelleria per recuperare in tranquillità la voce. Insieme a lei c’è il fidanzato, il giovane Paul, un fotografo ex alcolista ed ex aspirante suicida.

Le loro vacanze italiane vengono però scombussolate dall’improvviso arrivo di Harry, vecchia fiamma di Marianne, accompagnato dalla figlia Penelope. L'esuberanza di Harry e il suo continuo interesse nei confronti di Marianne mettono in difficoltà Paul, il quale intanto è finito nel mirino della sensuale Penelope. Dopo una tesa cena a quattro, il turbinio di gelosia, desiderio e passione che si andrà creando porterà a degli esiti alquanto drammatici...

Brick Mansions: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Azione, Drammatico, 2014, durata: 90 Min)

Un film di Camille Delamarre con Paul Walker, Robert Maillet, RZA, David Belle, Carlo Rota, Kwasi Songui e Andreas Apergis.



Brick Mansions: Nuovo trailer italiano - HD



Trama del Film Brick Mansions: Il film è ambientato in una Detroit del futuro, corrotta, violenta e in mano alla malavita. Un intero quartiere popolare e semi-apocalittico funge da dimora per i criminali più violenti della città. La polizia per circoscrivere il pericolo e proteggere il resto degli abitanti, decide di costruire un muro di cinta controllando tutti i movimenti di entrata e di uscita. Nella zona chiusa ribattezzata come "Brick Mansions" sopravvivono solo i più forti e il crimine si rafforza di giorno in giorno. L'intero quartiere è controllato da Tremaine, padrone indisturbato e re della droga. Lungo la sua strada Tremaine incontrerà l'agente Damien Collier e l'ex galeotto Lino. Damien è un poliziotto sotto copertura, che dopo la morte del padre, dedica la sua vita alla lotta contro il crimine e la corruzione. Lino invece abita all'interno del quartiere di Brick Mansions e ogni giorno si batte per vivere una vita onesta cercando di combattere per il bene di tutta la comunità. Damien e Lino provengono da mondi totalmente differenti, hanno due vite diverse ma un nemico in comune: Tremaine. Il rapimento della ragazza di Lino da parte di Tremaine, provocherà una serie di adrenalinici avvenimenti che porteranno Damien e Lino ad allearsi. Inizialmente scettico nei confronti di Lino, già condannato per omicidio, Damien scoprirà con il tempo di avere diverse punti in comune con il coraggioso ex-galeotto. Insieme cercheranno di mandare a monte un pericoloso piano che potrebbe abbattere l’intera città.

Spartacus: il film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Drammatico, Storico, 1960, durata: 198 Min)

Un film di Stanley Kubrick con Kirk Douglas, Laurence Olivier, Jean Simmons, Charles Laughton, Peter Ustinov, John Gavin, Nina Foch, Tony Curtis, John Dall, Richard Farnsworth, Nick Dennis, Joanna Barnes, Peter Brocco, James Griffith, John Ireland e Hallene Hill.



Spartacus: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Spartacus: Il gladiatore Spartaco organizza una rivolta con l'intenzione di raggiungere un paese libero. L'esercito degli schiavi, comincia a dare serie preoccupazioni al Senato romano che decide di fermarlo. Ma Antonino, grande amico di Spartaco, avverte che una legione romana sta avanzando. Grazie a questo, Spartaco riesce, in una imboscata, a sconfiggerla, dirigendosi poi verso il sud. Non essendo però riuscito a corrompere dei pirati arabi per ottenere in cambio alcune navi, non gli rimane che una alternativa: attaccare Roma. La guerra tra le armate di Crasso ed i 60.000 schiavi ha inizio...

Dead Man Down - Il Sapore della Vendetta: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.15

(Thriller, 2013, durata: 110 Min)

Un film di Niels Arden Oplev con Noomi Rapace, Colin Farrell, Dominic Cooper, Terrence Howard, Armand Assante, Isabelle Huppert, Raw Leiba, James Biberi, Jennifer Butler, Michael McKiddy, Robert Bizik e John Cenatiempo.



Dead Man Down - Il Sapore della Vendetta: Il trailer italiano ufficiale del film - HD



Trama del Film Dead Man Down - Il Sapore della Vendetta: Victor, ex operatore delle forze speciali, è il braccio destro di un grande boss della mafia newyorkese, Alphonse Hoyt, ed è in cerca di vendetta. L’aitante uomo in infatti è entrato da poco a far parte della banda, spinto dall’incontenibile necessità di vendicare la morte della moglie e della figlia, uccise proprio dai sicari dello spietato malavitoso.

La sua strada si incrocia presto con quella di Beatrice, un’affascinante ragazza francese che vive da sola con la madre nell’ appartamento davanti a quello di Victor. Una sera la donna, assetata di vendetta da quando a causa di un incidente stradale le è rimasto parte del volto sfigurato, vede Victor alle prese con un membro della sua banda: il braccio destro di Alphonse sta strangolando un malavitoso che ha scoperto il suo segreto. Avendo colto in flagrante l’uomo, Beatrice decide di ricattarlo: non parlerà con nessuno di quello che ha visto a patto che Victor uccida il pirata della strada responsabile del terribile incidente che le ha causato la profonda cicatrice al volto.

I due, entrambi tormentati dal loro passato, affronteranno insieme pericolosissime avventure.

Altri film questa sera in TV:

Rocky V , in onda alle 21.35 su Nove : film drammatico del 1990 di John G. Avildsen, con Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Sage Stallone, Burgess Meredith, Tommy Morrison, Richard Gant, Tony Burton, Lou Filippo, James Gambina, Ben Geraci, Al Bernstein, James Binns, Michael Buffer, Jodi Letizia, Meade Martin, Jane Marla Robbins, Stu Nahan, Robert Seltzer, Hayes Swope, Lauren K. Woods, Michael Williams, Elisebeth Peters, Michael Sheehan, Don Sherman, Delia Sheppard e Kevin Connolly.

, in onda : film drammatico del 1990 di John G. Avildsen, con Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Sage Stallone, Burgess Meredith, Tommy Morrison, Richard Gant, Tony Burton, Lou Filippo, James Gambina, Ben Geraci, Al Bernstein, James Binns, Michael Buffer, Jodi Letizia, Meade Martin, Jane Marla Robbins, Stu Nahan, Robert Seltzer, Hayes Swope, Lauren K. Woods, Michael Williams, Elisebeth Peters, Michael Sheehan, Don Sherman, Delia Sheppard e Kevin Connolly. Underworld , in onda alle 21.20 su Rai 4 : film fantasy del 2003 di Len Wiseman, con Kate Beckinsale, Scott Speedman, Shane Brolly, Michael Sheen, Bill Nighy, Sophia Myles, Erwin Leder, Robbie Gee, Wentworth Miller, Kevin Grevioux, Zita Görög, Dennis Kozeluh, Scott McElroy, Todd Schneider, Sandor Bolla, Hank Amos, Zsuzsa Barsi e Danny McBride.

, in onda : film fantasy del 2003 di Len Wiseman, con Kate Beckinsale, Scott Speedman, Shane Brolly, Michael Sheen, Bill Nighy, Sophia Myles, Erwin Leder, Robbie Gee, Wentworth Miller, Kevin Grevioux, Zita Görög, Dennis Kozeluh, Scott McElroy, Todd Schneider, Sandor Bolla, Hank Amos, Zsuzsa Barsi e Danny McBride. Joe Bass l'implacabile , in onda alle 21.10 su Rai Movie : film western del 1968 di Sydney Pollack, con Burt Lancaster, Shelley Winters, Telly Savalas, Ossie Davis, Dabney Coleman, Paul Picerni, Dan Vadis, Armando Silvestre, Nick Cravat, Chuck Roberson, John Epper, Tony Epper e Jack Williams.

, in onda : film western del 1968 di Sydney Pollack, con Burt Lancaster, Shelley Winters, Telly Savalas, Ossie Davis, Dabney Coleman, Paul Picerni, Dan Vadis, Armando Silvestre, Nick Cravat, Chuck Roberson, John Epper, Tony Epper e Jack Williams. Rosamunde Pilcher: E improvvisamente fu amore... , in onda alle 21.10 su La5 : film sentimentale del 2006 di Dieter Kehler, con Jeanne Tremsal, Patrik Fichte, Marijam Agischewa, Reiner Schone, Andreas Zimmermann, Christine Maynard e Katrin Weisser.

, in onda : film sentimentale del 2006 di Dieter Kehler, con Jeanne Tremsal, Patrik Fichte, Marijam Agischewa, Reiner Schone, Andreas Zimmermann, Christine Maynard e Katrin Weisser. Atterraggio d'emergenza , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film azione, thriller del 2005 di Jim Wynorski, con Antonio Sabato Jr., Michael Paré, Brianne Davis e Kevin Dobson.

, in onda : film azione, thriller del 2005 di Jim Wynorski, con Antonio Sabato Jr., Michael Paré, Brianne Davis e Kevin Dobson. Benvenuti nella giungla , in onda alle 21 su 20 : film commedia, avventura del 2013 di Rob Meltzer, con Jean-Claude Van Damme, Adam Brody, Rob Huebel, Kristen Schaal, Megan Boone e Eric Edelstein.

, in onda : film commedia, avventura del 2013 di Rob Meltzer, con Jean-Claude Van Damme, Adam Brody, Rob Huebel, Kristen Schaal, Megan Boone e Eric Edelstein. Karol: Un uomo diventato Papa , in onda alle 21.10 su TV2000 : film biografico del 2005 di Giacomo Battiato, con Piotr Adamczyk, Malgorzata Bela, Raoul Bova, Ennio Fantastichini, Violante Placido, Matt Craven, Kenneth Welsh, Ken Duken, Jakub Bohosiewicz, Olgierd Lukingaszewic, Mateusz Damiecki, Radoslaw Pazura, Thomas Welch, Hristo Shopov, Anna Cieslak, Sambor Czarnota, Kaja Bien e Szymon Bobrowski.

, in onda : film biografico del 2005 di Giacomo Battiato, con Piotr Adamczyk, Malgorzata Bela, Raoul Bova, Ennio Fantastichini, Violante Placido, Matt Craven, Kenneth Welsh, Ken Duken, Jakub Bohosiewicz, Olgierd Lukingaszewic, Mateusz Damiecki, Radoslaw Pazura, Thomas Welch, Hristo Shopov, Anna Cieslak, Sambor Czarnota, Kaja Bien e Szymon Bobrowski. Un'estate in Sicilia , in onda alle 21.20 su Rai Premium : film sentimentale del 2016 di Michael Keusch, con Henriette Richter-Röhl, Daniel Hoevels, Sky du Mont, Giorgio Lupano, Emilio De Marchi e Mirko Lang.

, in onda : film sentimentale del 2016 di Michael Keusch, con Henriette Richter-Röhl, Daniel Hoevels, Sky du Mont, Giorgio Lupano, Emilio De Marchi e Mirko Lang. Un amore di strega, in onda alle 21.10 su Paramount: film commedia, sentimentale del 2009 di Angelo Longoni, con Alessia Marcuzzi, Pietro Sermonti, Anna Galiena, Luca Ward, Eleonora Ivone, Michela Andreozzi, Paola Minaccioni, Bruno Armando, Simone Colombari, Paolo Giovannucci e Giancarlo Ratti.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

