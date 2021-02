Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 1 Febbraio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: La Casa delle Bambole - Ghostland, Steve Jobs, Agorà, The Bay, Ma che bella sorpresa, Hunger Games: Il canto della rivolta Parte 2. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Il Commissario Ricciardi, NCIS e 9-1-1, Presa diretta, Grande Fratello.

Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 1 Febbraio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: La Casa delle Bambole - Ghostland, Steve Jobs, Agorà, The Bay, Ma che bella sorpresa, Hunger Games: Il canto della rivolta Parte 2, The Transporter, Rocky, Alvarez Kelly, Black Book.

La Casa delle Bambole - Ghostland: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Horror, Thriller, 2018, durata: 91 Min)

Un film di Pascal Laugier con Crystal Reed, Anastasia Phillips, Emilia Jones, Taylor Hickson, Mylène Farmer, Rob Archer, Kevin Power, Alicia Johnston, Ernesto Griffith e Angela Asher.



La Casa delle Bambole - Ghostland: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film La Casa delle Bambole - Ghostland: Pauline e le due figlie adolescenti, Beth e Vera, ricevono in eredità una vecchia villa piena di cimelie bambole antiche che rendono l'atmosfera tetra e inquietante. Durante la notte, due intrusi penetrano nella casa e prendono in ostaggio le ragazze. Pauline lotta disperatamente per la vita delle figlie e riesce ad avere la meglio sugli assalitori, ma il trauma di quella notte segnerà per sempre il destino delle ragazze.

Mentre Beth riesce a reagire e a lasciarsi il passato alle spalle, diventando una scrittrice di successo, Vera invece non supera lo shock e si rinchiude nelle sue paranoie. Sedici anni più tardi Beth riceve una telefonata dalla sorella che le chiede aiuto. La ragazza ritorna così nella casa delle bambole dove scoprirà che l'incubo, in realtà, non è ancora finito...

Steve Jobs: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Biografico, Drammatico, 2015, durata: 122 Min)

Un film di Danny Boyle con Michael Fassbender, Kate Winslet, Sarah Snook, Seth Rogen, Jeff Daniels, Michael Stuhlbarg, Perla Haney-Jardine, Katherine Waterston e Adam Shapiro.



Steve Jobs: Il nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Steve Jobs: ripercorre gli attimi prima del lancio del Macintosh 128K. Il problema che Steve Jobs e Joanna Hoffman riscontrano risiede nella voce della demo del pc che non è in grado di pronunciare la parola "ciao”. Così l’uomo chiede aiuto all'ingegnere Andy Hertzfeld, mettendogli pressione e minacciandolo di fargli fare una pessima figura durante la presentazione. Hertzfeld propone allora di falsificare la demo utilizzando il prototipo del futuro Macintosh 512K. Intanto Steve deve anche fronteggiare una questione, diciamo, più personale: la rivista Time ha insinuato una possibile sua paternità di Lisa, la figlia dell'ex-fidanzata Chrisann Brennan. Nonostante dichiari di non essere il padre della bambina, decide lo stesso di aiutarle donando loro soldi e una casa. Ma non è l'unico problema che ha. L'uomo, infatti, si trova a parlare con il CEO John Sculley e a confidargli che la sua mania di controllo dipende da un forte senso di impotenza dovuto all'abbandono da parte dei suoi genitori biologici quando era piccolo… La situazione si complica quando, qualche giorno, dato che il Macintosh non ha soddisfatto le aspettative, la società decide di spodestare Jobs…

Agorà: il film Stasera in Tv su La7 alle 21.15

(Drammatico, Storico, 2009, durata: 128 Min)

Un film di Alejandro Amenábar con Rachel Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac, Ashraf Barhoum, Michael Lonsdale, Rupert Evans, Homayoun Ershadi, Sami Samir, Richard Durden e Clint Dyer.



Agorà: Il trailer del film diretto da Alejandro Amenábar, con Rachel Weisz



Trama del Film Agorà: Il film è ambientato ad Alessandria d'Egitto nel 391 dopo Cristo, dove la filosofa Ipazia, ultima erede della cultura antica e forse, in quanto donna, massima espressione di una lunga evoluzione civile e di una libertà di pensiero che non si rivedrà più fino all'epoca moderna, viene travolta dalla crisi di un mondo, quello pagano, che non ha saputo ripensarsi, trovandosi così impreparato di fronte al nascere - e presto al dilagare - di movimenti religiosi sempre più fanatici e intolleranti. Fra questi i "parabolani", la setta cristiana che arriva a distruggere la biblioteca del Serapeo, dove Ipazia lotta insieme ai suoi discepoli per salvare la saggezza del Mondo Antico.

Tra questi ultimi, due uomini in lotta per il cuore della filosofa: l'arguto e privilegiato Oreste e Davo, il giovane schiavo di Ipazia, che è diviso tra l'amore segreto per lei e la libertà che potrebbe ottenere se si unisse alla rivolta ormai inarrestabile dei cristiani...

The Bay: il Film Stasera in Tv su Italia 2 alle 21.15

(Horror, Thriller, 2012, durata: 84 Min)

Un film di Barry Levinson con Christopher Denham, Kristen Connolly, Michael Beasley, Lauren Cohn, Jane McNeill, Alisa Harris, Anthony Reynolds, Andy Stahl e Stephen Kunken.



The Bay: Il trailer italiano in HD



Trama del Film The Bay: Sul web inizia a circolare un filmato, confiscato dal governo, che rivela cosa successe veramente il 4 luglio 2009 nel Maryland, nella baia di Chesapeake. Durante l’annuale festa dell’Indipendenza, gli abitanti del posto si divertivano nuotando nel mare, ma a un certo punto iniziarono a manifestare strani sintomi, tra cui la comparsa di enormi vesciche su tutto il corpo. Ciò incuriosì i giornalisti, i quali sospettavano che qualcosa potesse aver infettato l'acqua. Neanche i medici del pronto soccorso riuscirono a capire cosa stesse scatenando l’inarrestabile epidemia, ma quando gli infetti iniziarono ad assumere strani atteggiamenti e il mare si riempì di pesci morti, a Maryland si scatenò il panico.

Dopo aver chiuso ogni accesso alla città, il tragico evento venne insabbiato dalle autorità governative, confiscando tutti i filmati e le fonti legate all'incidente. Ma qualcuno sopravvissuto all'epidemia vuole che venga a galla la verità...

Ma che bella sorpresa: il Film Stasera in Tv su Cine34 alle 21

(Commedia, 2015, durata: 91 Min)

Un film di Alessandro Genovesi con Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lodovini, Ornella Vanoni, Renato Pozzetto e Chiara Baschetti.



Ma che bella sorpresa: Il trailer del film - HD



Trama del Film Ma che bella sorpresa: Il film racconta le vicende di Guido, romantico sognatore e professore di letteratura al liceo, la cui vita va in pezzi quando la sua fidanzata, con cui convive da anni, lo lascia per un altro uomo. Paolo - un suo ex svogliato studente diventato insegnante di educazione fisica - è il suo migliore amico e farà di tutto per aiutarlo ad uscire dalla crisi. Per questo convocherà a Napoli i milanesissimi genitori di lui. La vita di Guido sembra tornare a sorridere grazie all'incontro con Silvia, sua nuova vicina di casa. Silvia non è solo bellissima, ma si intende di sport, tifa per la sua stessa squadra, ama girare per casa in lingerie e apprezza tutti i piccoli romantici gesti che Guido ama fare: passeggiate in bicicletta, mazzi di fiori, tramonti, insomma, la donna perfetta! Ma la donna perfetta esiste? Con questo interrogativo dovranno fare i conti i nostri protagonisti, compresa la bella Giada, vicina di casa romantica e innamorata segretamente di Guido.

Hunger Games: Il canto della rivolta Parte 2: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Avventura, Azione, Fantasy, 2015, durata: 137 Min)

Un film di Francis Lawrence con Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman, Willow Shields, Jeffrey Wright, Stanley Tucci, Donald Sutherland, Toby Jones, Sam Claflin, Jena Malone, Mahershala Ali, Paula Malcomson, Natalie Dormer e Evan Ross.



Hunger Games: Il canto della rivolta Parte 2: Il trailer finale in italiano - HD



Trama del Film Hunger Games: Il canto della rivolta Parte 2: I distretti di Panem si sono ribellati a Snow e sono pronti a marciare verso Capital City. L’unico distretto ancora fedele allo spregevole presidente, tuttavia, è una reale minaccia in quanto possiede un ricco arsenale di armi. Per impossessarsene, Katniss Everdeen indossa i panni della ghiandaia imitatrice e guida un manipolo di ribelli verso il distretto 2. Nonostante la popolazione si arrenda, un seguace di Snow riesce ad ingannare i rivoltosi e spara a Katniss. Ignaro che la ragazza si sia salvata grazie alla tuta anti-proiettili, il presidente è convinto di aver eliminato la sua più temibile nemica. I ribelli approfittano della fuga di false informazioni e si introducono in città con una truppa speciale, formata da Katniss, Gale, Finnick, Peeta e Cressida...

Altri film questa sera in TV:

The Transporter , in onda alle 21.20 su Italia 1 : film azione del 2003 di Louis Leterrier e Corey Yuen, con Jason Statham, Shu Qi, Matt Shulze, François Berléand, Ric Young, Doug Rand, Didier Saint Melin, Laurent Desponds, Matthieu Albertini e Vincent Nemeth.

, in onda : film azione del 2003 di Louis Leterrier e Corey Yuen, con Jason Statham, Shu Qi, Matt Shulze, François Berléand, Ric Young, Doug Rand, Didier Saint Melin, Laurent Desponds, Matthieu Albertini e Vincent Nemeth. Rocky , in onda alle 21.25 su Nove : film drammatico del 1976 di John G. Avildsen, con Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith, Thayer David, Jimmy Gambina e Joe Spinell.

, in onda : film drammatico del 1976 di John G. Avildsen, con Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith, Thayer David, Jimmy Gambina e Joe Spinell. Alvarez Kelly , in onda alle 21.10 su Rai Movie : film western del 1966 di Edward Dmytryk, con William Holden, Richard Widmark, Janice Rule, Patrick O'Neal, Victoria Shaw, Roger C. Carmel, Richard Rust, Arthur Franz, Don 'Red' Barry, Duke Hobbie e Harry Carey Jr..

, in onda : film western del 1966 di Edward Dmytryk, con William Holden, Richard Widmark, Janice Rule, Patrick O'Neal, Victoria Shaw, Roger C. Carmel, Richard Rust, Arthur Franz, Don 'Red' Barry, Duke Hobbie e Harry Carey Jr.. Rosamunde Pilcher: Vento sul lago , in onda alle 21.10 su La5 : film drammatico, sentimentale del 2007 di Thomas Herrmann, con Sophie Wepper, Martin Kluge, Daniela Ziegler, Rüdiger Joswig, Helmut Berger, Kyra Mladeck, Martin Halm e Iréna Flury.

, in onda : film drammatico, sentimentale del 2007 di Thomas Herrmann, con Sophie Wepper, Martin Kluge, Daniela Ziegler, Rüdiger Joswig, Helmut Berger, Kyra Mladeck, Martin Halm e Iréna Flury. Tra matrimoni e divorzi , in onda alle 21.10 su Paramount Network : film commedia, sentimentale del 2014 di Marita Grabiak, con Lisa Whelchel, Antonio Cupo, Kim Fields, Edward Ruttle, Alicia Josipovic e Hilary Jardine.

, in onda : film commedia, sentimentale del 2014 di Marita Grabiak, con Lisa Whelchel, Antonio Cupo, Kim Fields, Edward Ruttle, Alicia Josipovic e Hilary Jardine. Black Book , in onda alle 21.20 su Cielo: film drammatico, thriller del 2006 di Paul Verhoeven, con Carice van Houten, Thom Hoffman, Halina Reijn, Sebastian Koch, Christian Berkel, Waldemar Kobus, Michiel Huisman e Derek de Lint.

, in onda alle 21.20 su Cielo: film drammatico, thriller del 2006 di Paul Verhoeven, con Carice van Houten, Thom Hoffman, Halina Reijn, Sebastian Koch, Christian Berkel, Waldemar Kobus, Michiel Huisman e Derek de Lint. Fidanzati per convenienza, in onda alle 21.20 su Rai Premium: film commedia, drammatico, sentimentale del 2016 di David Winning, con Vanessa Marcil, David Sutcliffe, Aaron Craven, Karen Holness, Kalyn Miles, Larissa Albuquerque, Karen Kruper e Fred Henderson.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

