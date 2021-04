Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 8 Aprile 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Giovedì 8 Aprile 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Una Giusta Causa, Cado dalle nubi, Trespass, Che fine hanno fatto i Morgan?, Arrival , Mai lontano da qui, Frequency - Il futuro è in ascolto, 5 appuntamenti per farla innamorare, Faccio un salto all'Avana, Van Helsing, La congiura degli innocenti.

Una Giusta Causa: il Film Stasera in Tv su Rai 3 alle 21.20

(Biografico, Drammatico, 2018, durata: 120 Min)

Un film di Mimi Leder con Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux, Cailee Spaeny, Kathy Bates, Stephen Root, Sam Waterston e Francis X. McCarthy.



Una Giusta Causa: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD



Trama del Film Una Giusta Causa: Il film è la storia vera di Ruth Bader Ginsburg, una delle nove donne che nel 1956 viene accettata al corso di legge dell'Università di Harvard, ma che, nonostante il suo talento, viene rifiutata da tutti gli studi legali proprio perché donna. Sostenuta dall'avvocato progressista Dorothy Kenyon, la donna apre un processo sul proprio controverso caso di discriminazione di genere. Nonostante il nutrito numero di oppositori, Ruth riesce a ottenere la sua vittoria in tribunale, creando con il processo un precedente nella storia legale statunitense.

Il film è un tributo a Ruth Bader, seconda donna a essere nominata Giudice della Corte Costituzionale, nonché una delle figure più influenti del nostro tempo. Le lotte di Ruth per ottenere la parità dei sessi sul lavoro sono un invito, più attuale che mai, a ogni donna a non farsi sopraffare da una cultura maschilista in ogni campo.

Cado dalle nubi: il Film Stasera in Tv su Canale 5 alle 21.20

(Commedia, 2009, durata: 114 Min)

Un film di Gennaro Nunziante con Checco Zalone, Dino Abbrescia, Giulia Michelini, Fabio Troiano, Raul Cremona, Gigi Angelillo, Anna Ferruzzo, Ludovica Modugno, Sereno Bukasa, Stefano Chiodaroli, Ivano Marescotti, Rocco Papaleo, Francesca Chillemi, Gioia Libardoni e Claudia Penoni.



Cado dalle nubi: Il trailer del film con Checco Zalone



Trama del Film Cado dalle nubi: Checco, giovane cantante neomelodico pugliese, desidera da sempre entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Il ragazzo è fidanzato con Angela da sei anni e riesce a guadagnare qualche soldo durante il fine settimana grazie a un lavoretto in una piccola gelateria di Polignano a Mare.

Un giorno la fidanzata, stufa di lui e della sua inconcludenza, si convince finalmente a chiudere la loro relazione, lasciando Checco solo e in preda alla disperazione. Per affrontare la propria sofferenza, il giovane pugliese decide di dare una svolta alla sua vita, trasferendosi a Milano con l'obiettivo di realizzare il suo più grande sogno: diventare un cantante famoso.

Quando Checco arriva a Milano, dove viene ospitato dal cugino Alfredo, la sua vita sembra subito prendere una piega nuova: incontra la bella Marika, figlia di un leghista convinto e pieno di pregiudizi sui meridionali, che gli farà perdere la testa. Checco poi partecipa a un ambitissimo talent show musicale, pronto a scoprire se quella della musica sia veramente la sua strada. Dopo tante speranze e delusioni, riuscirà Checco a diventare famoso e a trovare la ragazza giusta?

Trespass: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Thriller, Drammatico, 2011, durata: 91 Min)

Un film di Joel Schumacher con Nicolas Cage, Nicole Kidman, Cam Gigandet, Liana Liberato, Nico Tortorella, Dash Mihok, Jordana Spiro, Ben Mendelsohn, Zurab Matcharashvili, Tina Parker, Terry Milam e Gracie Whitton.



Trespass: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Trespass: Il film racconta la storia della famiglia Miller, ai quali non manca nulla: hanno una splendida ed enorme casa tra i boschi, macchine costose e moglie e marito sembrano legati da una romantica complicità. Kyle Miller è un commerciante di diamanti di successo, mentre Sarah, sua moglie, è un architetto. L'unica cosa che può intaccare questo perfetto quadro familiare sono i soliti problemi quotidiani.

Una notte irrompono in casa loro una banda di rapinatori con a capo Elias, che prende in ostaggio in coniugi Miller, mentre Avery, la figlia adolescente dei due, è scappata di nascosto per andare a una festa. I malviventi sono determinati a scassinare la cassaforte, piena zeppa di denaro e gemme preziose. Kyle, unico a conoscenza della combinazione del caveau, cerca di negoziare con loro per mettere in salvo sua moglie. Le cose, però, si complicheranno, quando in maniera del tutto inaspettata, inizieranno a venire a galla tradimenti e inganni tra moglie e marito, tenuti segreti fino ad allora.

Che fine hanno fatto i Morgan?: il Film Stasera in Tv su Nove alle 21.25

(Commedia, 2009, durata: 100 Min)

Un film di Marc Lawrence con Hugh Grant, Sarah Jessica Parker, Kim Shaw, Mary Steenburgen, Sam Elliott, Elisabeth Moss, Michael Kelly e Wilford Brimley.



Che fine hanno fatto i Morgan?: Il trailer del film con H. Grant e S. Jessica Parker



Trama del Film Che fine hanno fatto i Morgan?: La coppia di successo di Manhattan, l'avvocato Paul Michael Morgan e l'agente immobiliare Meryl Judith Morgan, è in crisi a causa dell'infedeltà di Paul oltre che per l'impossibilità ad avere figli.

Una sera, dopo cena, Meryl e Paul assistono involontariamente all'omicidio di uno dei clienti immobiliari di Meryl e ne diventano così testimoni. Di conseguenza, saranno il bersaglio dell'assassino che ha commesso l'omicidio e l'FBI li inserisce nel Programma di protezione testimoni.

Adottando un nuovo cognome, i "Foster", vengono trasferiti nella minuscola cittadina di Ray, nel Wyoming, e posti temporaneamente sotto la protezione di Clay ed Emma Wheeler, in attesa che il killer venga preso ed arrestato. Per una questione di sicurezza, non sono consentiti contatti esterni via telefono o e-mail. Nel frattempo, nessuno dei loro amici e colleghi, a New York sa dove si trovino.

I due hanno inizialmente difficoltà ad adattarsi alla vita della piccola città totalmente differente rispetto alla frenetica New York, ma dopo un pericoloso incontro con un orso ed imbarazzanti tentativi di sopravvivenza alla routine del piccolo paesino: tagliare la legna, sparare con dei fucili ed andare a cavallo; alla fine si adattano e iniziano anche ad assistere i cittadini locali in modo professionale.

Il killer, Vincent pianta una cimice nell'ufficio di Meryl e nella borsa della sua assistente Jackie (Elisabeth Moss), sperando di ottenere informazioni.

Riusciranno i due, in questo luogo pacifico e isolato, a sopravvivere alle nuove abitudini e riconciliarsi come ai vecchi tempi?

Arrival: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Fantascienza, 2016, durata: 116 Min)

Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg, Tzi Ma e Mark O'Brien.



Arrival: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Arrival: La protagonista della vicenda è Louise Banks, linguista di fama internazionale, che viene convocata con urgenza dopo l'arrivo di dodici misteriose navi extraterrestri, chiamate "gusci". Per via della sua grande esperienza, il governo vuole che la donna si unisca ad una squadra in Montana, sito dell'atterraggio di uno dei gusci. Qui, la donna fa la conoscenza del fisico Ian Donnelly e del colonello Weber e apprende che lo scopo della missione è quello di stabilire una comunicazione con gli alieni, al fine di comprendere il motivo del loro arrivo sul pianeta.

Nonostante gli iniziali timori, gli eptapodi si mostrano gentili con Ian e Louise, tanto che gli scienziati decidono di soprannominarli Tom e Jerry. Il loro linguaggio, tuttavia, è estremamente complesso e Louise fatica a stabilire una comunicazione. Analizzando i dati raccolti, la linguista ipotizza che gli alieni comunichino grazie al gas contenuto nei loro tentacoli, formando frasi palindrome iscritte in simboli circolari.

Nel frattempo, Louise inizia ad avere singolari visioni su sua figlia Hannah e crede siano indotte dalla vicinanza a Tom e Jerry. Così, la studiosa ipotizza che il modello comunicativo degli eptapodi corrisponda a quello linguistico di Sapir-Whorf, che suppone che il linguaggio sia in grado di programmare e cambiare la mente umana, inducendo l'uomo a scavalcare la barriera di temporalità a cui è legato il suo pensiero. Louise interpreta le visioni come vitali flash forward, mentre si innesta una spirale di temporalità che lega presente, passato e futuro, simile all'onda circolare del linguaggio alieno. Quando la Cina, tuttavia, interpreta una delle dichiarazioni degli eptapodi come minaccia di guerra, la situazione degenera rapidamente...

Mai lontano da qui: il Film Stasera in Tv su La5 alle 21.10

(Drammatico, Family, 2013, durata: 100 Min)

Un film di Darnell Martin con Ellen Burstyn, Mackenzie Foy, Josh Lucas, Ned Bellamy, JP Vanderloo, Seamus Davey-Fitzpatrick, Laura Fraser, Dave Hager e Josh Murray.



Mai lontano da qui: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Mai lontano da qui: Il film è ambientanto nella Virginia degli anni '40. Lou Cardinal, 12 anni, e suo fratello minore Oz perdono il padre in un tragico incidente stradale. Nonostante la madre sia ancora viva, ha subito un grave trauma che non le permette di potersi occupare di loro. Per questo motivo, Lou e Oz lasciano New York e si trasferiscono in Virginia nella fattoria della loro bisnonna Louisa.

Nel nuovo ambiente in cui sono inseriti, i piccoli trovano difficoltà a passare dalla vita agiata della metropoli a quella povera ed essenziale della campagna, ma a poco a poco riescono a comprendere sempre di più il senso profondo che pervade quella terra a cui anche il loro padre era fortemente legato. Proprio quando i due bambini iniziano ad adattarsi alla loro nuova abitazione, però, sulla famiglia incombe un'inaspettata minaccia: una compagnia di carbone, interessata al terreno in cui sorge la fattoria, sta cercando di rubargli la terra. Spetterà a Lou, tra gli altri, collaborare con l'avvocato Longfellow per salvare il destino della loro casa...

Altri film questa sera in TV:

Frequency - Il futuro è in ascolto , in onda alle 21 su Iris : film drammatico, fantascienza del 2000 di Gregory Hoblit, con Dennis Quaid, James Caviezel, Jack Shepard, Andre Braugher, Shawn Doyle, Stephen Joffe, Jack McCormack, Marian Hinkle, Jordan Bridges, Peter MacNeill, Noah Emmerich e Elizabeth Mitchell.

, in onda : film drammatico, fantascienza del 2000 di Gregory Hoblit, con Dennis Quaid, James Caviezel, Jack Shepard, Andre Braugher, Shawn Doyle, Stephen Joffe, Jack McCormack, Marian Hinkle, Jordan Bridges, Peter MacNeill, Noah Emmerich e Elizabeth Mitchell. The Breed - La razza del male , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film horror del 2006 di Nicholas Mastandrea, con Michelle Rodriguez, Eric Lively, Oliver Hudson, Taryn Manning e Hill Harper.

, in onda : film horror del 2006 di Nicholas Mastandrea, con Michelle Rodriguez, Eric Lively, Oliver Hudson, Taryn Manning e Hill Harper. 5 appuntamenti per farla innamorare , in onda alle 21.10 su Paramount : film commedia, sentimentale del 2009 di Nia Vardalos, con Nia Vardalos, John Corbett, Stephen Guarino, Amir Arison, Zoe Kazan, Gary Wilmes, Mike Starr, Judah Friedlander, Rachel Dratch, Jay O. Sanders, Lynda Gravatt, Suzanne Shepherd e Ward Horton.

, in onda : film commedia, sentimentale del 2009 di Nia Vardalos, con Nia Vardalos, John Corbett, Stephen Guarino, Amir Arison, Zoe Kazan, Gary Wilmes, Mike Starr, Judah Friedlander, Rachel Dratch, Jay O. Sanders, Lynda Gravatt, Suzanne Shepherd e Ward Horton. Plan B , in onda alle 21.20 su Cielo : film d'azione del 2016 di Ufuk Genc e Michael Popescu, con Can Aydin, Cha-Lee Yoon, Phong Giang, Eugene Boateng, Julia Dietze e Gedeon Burkhard.

, in onda : film d'azione del 2016 di Ufuk Genc e Michael Popescu, con Can Aydin, Cha-Lee Yoon, Phong Giang, Eugene Boateng, Julia Dietze e Gedeon Burkhard. Faccio un salto all'Avana , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 2011 di Dario Migianu Baldi, con Enrico Brignano, Francesco Pannofino, Aurora Cossio, Paola Minaccioni, Virginia Raffaele, Isabelle Adriani, Maria Grazia Schiavo, Antonio Cornacchione, Cosimo Cinieri e Carolina Poccioni.

, in onda : film commedia del 2011 di Dario Migianu Baldi, con Enrico Brignano, Francesco Pannofino, Aurora Cossio, Paola Minaccioni, Virginia Raffaele, Isabelle Adriani, Maria Grazia Schiavo, Antonio Cornacchione, Cosimo Cinieri e Carolina Poccioni. Van Helsing , in onda alle 21.05 su 20 : film azione, fantasy, horror del 2004 di Stephen Sommers, con Hugh Jackman, Kate Beckinsale, Richard Roxburgh, David Wenham, Will Kemp, Shuler Hensley, Elena Anaya, Silvia Colloca, Josie Maran, Kevin J. O'Connor, Alun Armstrong, Samuel West, Robbie Coltrane e Stephen Fisher.

, in onda : film azione, fantasy, horror del 2004 di Stephen Sommers, con Hugh Jackman, Kate Beckinsale, Richard Roxburgh, David Wenham, Will Kemp, Shuler Hensley, Elena Anaya, Silvia Colloca, Josie Maran, Kevin J. O'Connor, Alun Armstrong, Samuel West, Robbie Coltrane e Stephen Fisher. La congiura degli innocenti, in onda alle 21.10 su TV2000: film giallo, thriller del 1954 di Alfred Hitchcock, con Edmund Gwenn, John Forsythe, Mildred Natwick, Mildred Dunnock, Shirley MacLaine, Royal Dano, Parker Fennelly, Leslie Wolff, Jerry Mathers, Ernest Curt Bach, Dwight Marfield, Philip Truex e Barry Macollum.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

