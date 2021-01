Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 7 Gennaio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Miss Peregrine - La Casa dei Ragazzi Speciali, Il ricco, il povero e il maggiordomo, Kill Bill volume 1, Brave Ragazze, Sweeney Todd, L'immortale, Self/less, Promised Land. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Che Dio ci aiuti 6, I Miserabili, Daydreamer - le ali del sogno.

Film Stasera in TV di Oggi Giovedì 7 Gennaio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Miss Peregrine - La Casa dei Ragazzi Speciali, Il ricco, il povero e il maggiordomo, Kill Bill volume 1, Brave Ragazze, Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street, L'immortale, Self/less, Promised Land, L'età dell'innocenza, Spiriti nelle tenebre, Le vere luci del Natale.

Miss Peregrine - La Casa dei Ragazzi Speciali: il Film Stasera in Tv su Rai 2 alle 21.20

(Avventura, Fantasy, 2016, durata: 127 Min)

Un film di Tim Burton con Eva Green, Asa Butterfield, Samuel L. Jackson, Ella Purnell, Chris O'Dowd, Allison Janney, Terence Stamp e Judi Dench.



Miss Peregrine - La Casa dei Ragazzi Speciali: Nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Miss Peregrine - La Casa dei Ragazzi Speciali: Il protagonista della vicenda è Jack Portman, adolescente americano particolarmente legato al nonno paterno Abes. Quest'ultimo ha nutrito l'immaginazione del nipote con fantastiche storie su brutali mostri e sulle avventure dei ragazzi speciali di Miss Peregrine, dotati di peculiari abilità soprannaturali. Quando Jack ritrova suo nonno morente, senza bulbi oculari, il ragazzo è profondamente sconvolto. Jack cerca di comprendere le ultime parole di Abes, che lo ha supplicato di trovare l'anello del 3 settembre 1943, ma si convince che il nonno stesse semplicemente delirando. Un giorno, Jack trova casualmente una cartolina firmata da Miss Peregrine, spedita dalla piccola isola britannica di Cairnholm. La psicologa Golan, spingendolo ad elaborare il lutto, lo incoraggia a partire per scoprire cosa nasconde l'isola...

Il ricco, il povero e il maggiordomo: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.10

(Commedia, 2014, durata: 102 Min)

Un film di Aldo, Giovanni, Giacomo e Morgan Bertacca con Aldo, Giovanni, Giacomo, Giuliana Lojodice, Francesca Neri, Sara D'Amario, Massimo Popolizio, Rosalia Porcaro e Guadalupe Lancho.



Il ricco, il povero e il maggiordomo: Il trailer del film - HD



Trama del Film Il ricco, il povero e il maggiordomo: Il dottor Giacomo Maria Poretti è un ricco e spregiudicato broker che vive a Milano nella sua villa di lusso. L'uomo è spesso accompagnato dal suo fidato maggiordomo Giovanni, amante delle arti marziali; quest'ultimo, di nascosto da Giacomo, ha una relazione amorosa con Dolores, una passionale cameriera sudamericana che spera di sposare. Aldo, invece, è un venditore ambulante senza licenza, che vive ancora con la sua scorbutica madre in un quartiere popolare e sogna una vera licenza da ambulante. Un giorno Aldo, durante una rocambolesca fuga dai vigili, viene investito dall'auto di Giacomo e Giovanni, che decidono di portarlo alla villa. Qui Giacomo propone ad Aldo un risarcimento di 1000 euro, ma - invece di rimborsargli il danno - trasformerà Aldo in un servo tuttofare. Quando un improvviso tracollo finanziario manderà sul lastrico l'industriale, Giacomo e il suo maggiordomo sarà costretto a trasferirsi a casa dello stesso venditore.

Da questo momento i tre malcapitati dovranno unire le forze per tirarsi fuori dai guai, in una serie di disavventure che renderanno difficile la convivenza tra i tre...

Kill Bill - volume 1: il film Stasera in Tv su TV8 alle 21.30

(Drammatico, Thriller, Azione, 2003, durata: 118 Min)

Un film di Quentin Tarantino con Uma Thurman, David Carradine, Daryl Hannah, Michael Madsen, Vivica A. Fox, Lucy Liu, Sonny Chiba, Julie Dreyfus, Chiaki Kuriyama, Chia Hui Liu, Michael Jai White, Yoshiko Yamaguchi, Larry Bishop, Michael Bowen, Michael Parks, Jonathan Loughran, Kazuki Kitamura, Yôji Tanaka e Jun Kunimura.



Kill Bill: volume 1: Il trailer italiano del film di Quentin Tarantino



Trama del Film Kill Bill - volume 1: Protagonista della storia è La Sposa, nome in codice Black Mamba, membro della Deadly Viper Assassination Squad, spietata squadra di killer guidata da Bill.

Quando realizza di aspettare un bambino dal suo capo, preoccupata per il futuro del nascituro, decide di cambiare vita e fugge in Texas sotto un'altra identità. Qui incontra un giovane di cui s'innamora, e insieme programmano le nozze. Durante le prove del matrimonio, nella Chiesa dei Due Pini irrompono i suoi vecchi "amici" e massacrano tutti i presenti, riservando a Bill, accecato dalla gelosia, il colpo di grazia su La Sposa. Credendo di aver portato a termine la missione, gli assassini abbandonano la scena del massacro. Ma la donna è ancora viva e in coma viene trasportata in ospedale.

Dopo quattro anni La Sposa si risveglia nel letto di una clinica. In un attimo realizza cosa le è successo e che nel suo grembo non c'è più vita. Senza perdere tempo, mette subito in atto il suo piano di vendetta.

Brave Ragazze: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, 2019, durata: 104 Min)

Un film di Michela Andreozzi con Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi, Silvia D'Amico, Luca Argentero, Stefania Sandrelli, Max Tortora, Michela Andreozzi, Massimiliano Vado, Federico Ielapi, Fabrizio Colica e Pietro Genuardi.



Brave Ragazze: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Brave Ragazze: È la storia di quattro donne in preda a un'esistenza in crisi, ognuna per un motivo diverso. Anna è madre di due bambini, non ha un lavoro stabile né un soldo per comprare ai figli un costume decente per Carnevale. Chicca e Caterina sono sorelle, ma sono completamente agli opposti. Sperano in un futuro migliore, lontano da dove vivono e soprattutto roseo, ma quando Chicca si fa licenziare provoca la perdita del lavoro anche della sorella. Infine, c'è Maria, una donna molto religiosa, timida e innocua, ma che puntualmente deve sopportare gli scatti di ira di un marito violento.

Tutte desiderano migliorare la loro condizione, ma nessuna di loro ci riesce o può farlo per davvero, fin quando non giungono a una conclusione. Non hanno nulla da perdere, stanno già grattando il baratro ed è a questo punto che balena nella loro mente un'idea malsana: rapinare la banca del paese. Ma come evitare di farsi riconoscere? Semplice, basta travestirsi da uomini!

Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street: il Film Stasera in Tv su Italia 2 alle 21.10

(Musicale, Thriller, 2007, durata: 95 Min)

Un film di Tim Burton con Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Alan Rickman, Timothy Spall, Sacha Baron Cohen, Jayne Wisener, Jamie Campbell Bower, Ed Sanders, Laura Michelle Kelly e Peter Bowles.



Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street: Trailer del film diretto da Tim Burton con Johnny Depp



Trama del Film Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street: Sono passati quindici anni da quando il barbiere Benjamin Barker è stato ingiustamente arrestato e condannato ai lavori forzati in Australia. L'uomo è stato incastrato dal perfido giudice Turpin che desiderava disperatamente sua moglie, l'incantevole Lucy Baker. Così Benjamin fa ritorno a Londra con lo pseudonimo di Sweeney Todd e, sceso dalla nave, si separa dall’ amico Anthony Hope. Recatosi nel suo vecchio appartamento di Flat Street, tuttavia, si imbatte nella bizzarra Mrs. Lovett che gli svela la terribile sorte della moglie Lucy.

Il Giudice Turpin, diventa così l'obiettivo della vendetta di Todd.

L'immortale: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.20

(Poliziesco, Drammatico, Thriller, 2010, durata: 115 Min)

Un film di Richard Berry con Jean Reno, Kad Merad, Jean-Pierre Darroussin, Marina Foïs, Joey Starr, Richard Berry, Philippe Magnan, Fani Kolarova, Moussa Maaskri, Claude Gensac e Venantino Venantini.



L'immortale: Il trailer del film con Jean Reno



Trama del Film L'immortale: Racconta la storia di Charles "Charly" Matteï, pezzo grosso della criminalità organizzata marsigliese, che dopo aver speso una vita in affari criminosi ha deciso di redimersi tagliando definitamente con il mondo della mafia. L'uomo viene però preso di mira da un suo ex compare, Tony Zacchia, intenzionato ad ucciderlo per l’alto tradimento subito.

Tony pianifica un agguato in un parcheggio per far fuori Charly, ma l’ex mafioso seppur gravemente ferito per i ventidue colpi di arma da fuoco che l'hanno colpito, soppravvive miracolosamente. Una volta uscito dall'ospedale, Charly viene a sapere che l'autore del terribile agguato è il suo ex compare e amico fraterno Tony Zacchia. Sconvolto per la scoperta, l'uomo decide di non cercare vendetta pur di non rimischiarsi con la malavita. Ma quando Tony si spingerà oltre per indurre Charly a lasciare Marsiglia, arrivando ad uccidere un suo caro amico, l’ex mafioso si troverà costretto a reagire...

Self/less: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Drammatico, Thriller, Fantascienza, 2015, durata: 127 Min)

Un film di Tarsem Singh con Ryan Reynolds, Ben Kingsley, Matthew Goode, Michelle Dockery, Natalie Martinez, Victor Garber, Derek Luke, Sandra Ellis Lafferty, Teri Wyble, Jaynee-Lynne Kinchen, Melora Hardin e Sam Page.



Self/less: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Self/less: L'industriale ultramilionario Damian Hale è sempre stato al centro del proprio universo, maestro nell'arte del potere dai suoi uffici di New York. Allontanato dalla figlia Claire, convinta attivista, l'unica persona che tiene ancora Damian connesso al mondo reale è Martin O'Neil, suo amico di sempre e suo braccio destro. Di fronte alla diagnosi di un tumore, però, Damian decide di sottoporsi a una terapia medica radicale, lo "shedding" che porterà indietro le lancette della sua vita. La terapia gli viene somministrata da Albright (Matthew Goode), brillante capo di un'organizzazione segreta al servizio dei più facoltosi. Damian coglie l'opportunità che gli viene offerta e mette in scena una finta morte per coprire quello che in realtà è solo uno "shedding". La sua coscienza si trasferisce nel corpo di un uomo in piena salute e molto più giovane di lui.

Promised Land: il Film Stasera in Tv su TV2000 alle 21.05

(Drammatico, 2013, durata: 106 Min)

Un film di Gus Van Sant con Matt Damon, John Krasinski, Frances McDormand, Rosemarie DeWitt, Lucas Black, Hal Holbrook, Scoot McNairy, Tim Guinee e Titus Welliver.



Promised Land: Il trailer italiano del film di Gus Van Sant



Trama del Film Promised Land: Il film segue le vicende di Steve Butler, un abile venditore della Global, un'importante compagnia energetica. Insieme alla collega Sue Thomason, Steve si reca in un piccolo villaggio agricolo della Pennsylvania, dove convincere i contadini a vendere i loro terreni, ricchi nel sottosuolo di gas naturale. I due sono convinti che il lavoro sarà molto facile, poiché la zona è da tempo colpita dalla crisi economica.

Inizialmente l'intera comunità sembra ben disposta ad accettare l'affare, finché il professore Frank Yates non mette in discussione il metodo di estrazione del gas utilizzato dalla Global: le trivellazioni del terreno, effettuate tramite la fratturazione idraulica, potrebbero infatti inquinare seriamente la zona. La situazione per Steve e Sue peggiora ulteriormente quando arriva nella cittadina l'ambientalista Dustin Noble: l'uomo dà inizio a una campagna contro la Global, raccontando di come la sua famiglia in Nebraska perse la propria fattoria a seguito della morte di tutto il bestiame, dovuta alle trivellazioni del terreno...

Altri film questa sera in TV:

L'età dell'innocenza , in onda alle 21.20 su Paramount Network : film drammatico, sentimentale del 1993 di Martin Scorsese, con Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer, Winona Ryder, Alexis Smith, Geraldine Chaplin, Mary Beth Hurt, Alec McCowen, Richard E. Grant, Miriam Margolyes, Robert Sean Leonard, Siân Phillips e Jonathan Pryce.

, in onda : film drammatico, sentimentale del 1993 di Martin Scorsese, con Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer, Winona Ryder, Alexis Smith, Geraldine Chaplin, Mary Beth Hurt, Alec McCowen, Richard E. Grant, Miriam Margolyes, Robert Sean Leonard, Siân Phillips e Jonathan Pryce. Spiriti nelle tenebre , in onda alle 21.15 su La7 : film avventura, azione, thriller del 1996 di Stephen Hopkins, con Michael Douglas, Val Kilmer, Tom Wilkinson, John Kani, Bernard Hill, Emily Mortimer, Om Puri, Henry Cele, Alex Ferns, Kurt Egelhof, Glen Gabela, Justin Gifford e Patrick Gifford.

, in onda : film avventura, azione, thriller del 1996 di Stephen Hopkins, con Michael Douglas, Val Kilmer, Tom Wilkinson, John Kani, Bernard Hill, Emily Mortimer, Om Puri, Henry Cele, Alex Ferns, Kurt Egelhof, Glen Gabela, Justin Gifford e Patrick Gifford. Double impact - Vendetta finale , in onda alle 21.25 su Nove : film d'azione del 1991 di Sheldon Lettich, con Jean-Claude Van Damme, Geoffrey Lewis, Alonna Shaw, Alan Scarfe, Peter Malota, Philip Chan Yan Kin, Cory Everson, Sarah-Jane Varley, Bolo Yeung, Wu Fenglong, Andy Armstrong, Eugene Choy, Alicia Stevenson e Paul Aylett.

, in onda : film d'azione del 1991 di Sheldon Lettich, con Jean-Claude Van Damme, Geoffrey Lewis, Alonna Shaw, Alan Scarfe, Peter Malota, Philip Chan Yan Kin, Cory Everson, Sarah-Jane Varley, Bolo Yeung, Wu Fenglong, Andy Armstrong, Eugene Choy, Alicia Stevenson e Paul Aylett. xXx , in onda alle 21.20 su Rai 4 : film azione, thriller del 2002 di Rob Cohen, con Vin Diesel, Samuel L. Jackson, Asia Argento, Marton Csokas, Joe Bucaro, Teejay Boyce, Michael Roof, Richy Müller, Werner Daehn, Petr Jakl, Jan Filipensky, Thomas Ian Griffith, Eve, Leila Arcieri, Ted Maynard, David Asman, Chris Gann, Martin Hub, Radek Tomecka, William Hope e Tom Everett.

, in onda : film azione, thriller del 2002 di Rob Cohen, con Vin Diesel, Samuel L. Jackson, Asia Argento, Marton Csokas, Joe Bucaro, Teejay Boyce, Michael Roof, Richy Müller, Werner Daehn, Petr Jakl, Jan Filipensky, Thomas Ian Griffith, Eve, Leila Arcieri, Ted Maynard, David Asman, Chris Gann, Martin Hub, Radek Tomecka, William Hope e Tom Everett. L'ultima alba , in onda alle 21 su Iris : film azione, drammatico, thriller del 2003 di Antoine Fuqua, con Bruce Willis, Chad Smith, Monica Bellucci, Cole Hauser, Fionnula Flanagan, Tom Skerritt, Paul Francis, Eamonn Walker, Johnny Messner, Charles Ingram e Nick Chinlund.

, in onda : film azione, drammatico, thriller del 2003 di Antoine Fuqua, con Bruce Willis, Chad Smith, Monica Bellucci, Cole Hauser, Fionnula Flanagan, Tom Skerritt, Paul Francis, Eamonn Walker, Johnny Messner, Charles Ingram e Nick Chinlund. Le vere luci del Natale , in onda alle 21.10 su La5 : film commedia del 2006 di Anne Wheeler, con Kristen Dalton, Robert Moloney, Garry Chalk, Tom Heaton, Donna White, Michael Kopsa e Ellie Harvie

, in onda : film commedia del 2006 di Anne Wheeler, con Kristen Dalton, Robert Moloney, Garry Chalk, Tom Heaton, Donna White, Michael Kopsa e Ellie Harvie Anna e il re di Dresda , in onda alle 21.20 su Rai Premium : film commedia, sentimentale del 2017 di Karola Meeder, con Katja Flint, Richy Müller, Lavinia Wilson e Judith Hoersch.

, in onda : film commedia, sentimentale del 2017 di Karola Meeder, con Katja Flint, Richy Müller, Lavinia Wilson e Judith Hoersch. Cornetti alla crema , in onda alle 21 su Cine 34 : film commedia sexy del 1981 di Sergio Martino, con Lino Banfi, Edwige Fenech, Milena Vukotic, Marisa Merlini, Gianni Cavina, Marina Bellini, Armando Brancia, Salvatore Jacono, Luigi Leoni, Maurizio Tocchi e Filippo Evangelisti.

, in onda : film commedia sexy del 1981 di Sergio Martino, con Lino Banfi, Edwige Fenech, Milena Vukotic, Marisa Merlini, Gianni Cavina, Marina Bellini, Armando Brancia, Salvatore Jacono, Luigi Leoni, Maurizio Tocchi e Filippo Evangelisti. Swept Under - Sulle tracce del serial killer, in onda alle 21.30 su Spike: film thriller del 2015 di Michel Poulette, con Devin Kelley, Aaron Ashmore, Stephen Bogaert, Brett Ryan e Joanne Boland.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: