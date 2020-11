Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 5 Novembre 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Molly's Game, L'ultimo boyscout - Missione sopravvivere, La rapina perfetta - The Bank Job. Programmi Stasera in TV: DOC - Nelle tue mani, Mezz'ora in più Il mondo che verrà Speciale L'America vista dall'Italia, Chi vuol essere milionario?, PiazzaPulita, Calcio, Europa League: Milan-Lille.

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Molly's Game, L'ultimo boyscout - Missione sopravvivere, La rapina perfetta - The Bank Job, Appuntamento con l'amore, The Divergent Series: Allegiant.

I Migliori Film in TV in prima serata

Molly's Game

(Drammatico, 2017, durata: 140 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Aaron Sorkin con Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner, Michael Cera, Jeremy Strong, Chris O'Dowd, Bill Camp, J.C. MacKenzie e Brian d'Arcy.



Molly's Game: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Molly's Game: Molly Bloom è un'ex sciatrice del Colorado di fama mondiale. Nell'estate del 2004, dopo aver fallito l'obiettivo delle Olimpiadi a causa di un infortunio, decide di trasferirsi a Los Angeles per dare una svolta alla propria vita.

Per sbarcare il lunario inizia a lavorare come cameriera e in seguito come assistente di un organizzatore di partite di poker, che la licenza senza motivo. Decide allora di organizzare il suo giro di poker clandestino, che ben presto diventa il più esclusivo e ambito della città. Ma improvvisamente l'FBI scopre tutto...

L'ultimo boyscout - Missione sopravvivere

(Azione, 1991, durata: 105 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Tony Scott con Bruce Willis, Damon Wayans, Chelsea Field, Noble Willingham, Taylor Negron, Danielle Harris e Halle Berry.







Trama del Film L'ultimo boyscout - Missione sopravvivere: Il film segue le vicende di Joseph Hallenbeck, ex agente dei Servizi Segreti americani uscito dal giro perché scomodo agli occhi di un importante senatore. Per vivere non gli resta che ripiegare sul mestiere d'investigatore privato.

Joseph ha accettato un caso affidatogli dal suo socio Mike qualche giorno prima che morisse in un attentato: deve proteggere una spogliarellista, da un losco delinquente.

Joe scoprirà ben presto che quello che sembrava un ingaggio facile è in realtà molto più complicato...

The Divergent Series: Allegiant

(Azione, Fantascienza, 2016, durata: 141 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Robert Schwentke con Shailene Woodley, Theo James, Miles Teller, Ansel Elgort, Naomi Watts, Jonny Weston, Jeff Daniels, Zoë Kravitz, Maggie Q, Octavia Spencer e Bill Skarsgård.





The Divergent Series: Allegiant: Nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film The Divergent Series: Allegiant: Tris ha usato le sue abilità da Divergente per aprire il misteriosa scatola, lasciata in eredità dagli antenati. Jeanine non poteva prevedere che le scioccanti rivelazioni sulla società delle Fazioni avrebbero causato il caos e la sua morte. Stando alle parole del videomessaggio, la città e tutti i suoi abitanti si rivelano essere frutto di un esperimento atto a riportare la razza umana alla purezza originale. Dopo anni di guerre e sperimentazioni genetiche, infatti, la Terra è diventata inospitale e i superstiti sono costretti a vivere in piccolo centri d’élite, sognando di poter ristabilire ordine e pace sul pianeta. Tris e Quattro sono finalmente liberi di varcare la cinta muraria della città....

La rapina perfetta - The Bank Job

(thriller, 2008, durata: 112 Min) in onda alle 21.30 su Spike

Un film di Roger Donaldson con Jason Statham, Saffron Burrows, Stephen Campbell Moore, James Faulkner, Daniel Mays, Craig Fairbrass, Michael Jibson, Georgia Taylor e Alki David.





La rapina perfetta - The Bank Job: Il Trailer ufficiale del film



Trama del Film La rapina perfetta - The Bank Job: Siamo a Londra nel 1971: venditore di automobili con grossi problemi economici, Tyler Leather, sposato e padre di famiglia, non è mai stato uno stinco di santo, ma si è sempre tenuto alla larga dai grossi giri criminali, preferendo dedicarsi a furti di macchine e altri piccoli reati. Ma quando la sua amica Martine - una bellissima modella che proviene dal suo stesso quartiere - gli offre su un piatto d'argento la possibilità di effettuare una rapina che pare a prova di bomba ad una banca di Baker Street, Terry non è in grado di rifiutare quella che sembra l'ultima occasione per saldare i debiti e ricominciare una nuova vita...

Altri film in onda questa sera in TV:

Appuntamento con l'amore, in onda alle 21.10 su La5 : film commedia sentimentale del 2010 di Garry Marshall, con Julia Roberts, Anne Hathaway, Bradley Cooper, Taylor Lautner, Jessica Biel, Jessica Alba, Ashton Kutcher, Emma Roberts, Jennifer Garner, Patrick Dempsey, Joe Jonas, Eric Dane, Topher Grace, Jamie Foxx, Carter Jenkins, Queen Latifah, Shirley MacLaine, Kathy Bates, George Lopez, Taylor Swift e Hector Elizondo.

: film commedia sentimentale del 2010 di Garry Marshall, con Julia Roberts, Anne Hathaway, Bradley Cooper, Taylor Lautner, Jessica Biel, Jessica Alba, Ashton Kutcher, Emma Roberts, Jennifer Garner, Patrick Dempsey, Joe Jonas, Eric Dane, Topher Grace, Jamie Foxx, Carter Jenkins, Queen Latifah, Shirley MacLaine, Kathy Bates, George Lopez, Taylor Swift e Hector Elizondo. I Fantastici 4 e Silver Surfer, in onda alle 21.05 su 20 : film d'azione e fantascienza del 2004 del 2007 di Tim Story, con Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans, Michael Chiklis, Doug Jones, Kerry Washington, Julian McMahon, Beau Garrett, Gonzalo Menendez e Andre Braugher.

: film d'azione e fantascienza del 2004 del 2007 di Tim Story, con Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans, Michael Chiklis, Doug Jones, Kerry Washington, Julian McMahon, Beau Garrett, Gonzalo Menendez e Andre Braugher. Il segreto di Santa Vittoria, in onda alle 21.10 su TV2000 : film commedia drammatica del 1969 di Stanley Kramer, con Anthony Quinn, Anna Magnani, Virna Lisi, Hardy Krüger, Sergio Franchi, Gigi Ballista, Eduardo Ciannelli, Giancarlo Giannini, Renato Rascel e Leopoldo Trieste

: film commedia drammatica del 1969 di Stanley Kramer, con Anthony Quinn, Anna Magnani, Virna Lisi, Hardy Krüger, Sergio Franchi, Gigi Ballista, Eduardo Ciannelli, Giancarlo Giannini, Renato Rascel e Leopoldo Trieste Sposami a Natale, in onda alle 21.10 su Paramount Channel : film commedia sentimentale del 2017 di Terry Ingram, con Rachel Skarsten, Trevor Donovan e Emily Tennant.

: film commedia sentimentale del 2017 di Terry Ingram, con Rachel Skarsten, Trevor Donovan e Emily Tennant. Ironclad, in onda alle 21.15 su Cielo : film d'azione e d'avventura del 2011 di Jonathan English, con James Purefoy, Paul Giamatti, Brian Cox, Kate Mara, Charles Dance, Jason Flemyng, Jamie Foreman, Mackenzie Crook e Derek Jacobi.

: film d'azione e d'avventura del 2011 di Jonathan English, con James Purefoy, Paul Giamatti, Brian Cox, Kate Mara, Charles Dance, Jason Flemyng, Jamie Foreman, Mackenzie Crook e Derek Jacobi. Katie Fforde: La mia pazza pazza famiglia, in onda alle 21.20 su Rai Premium: film sentimentale del 2017 di Helmut Metzger, con Wanda Perdelwitz, Michaela May e Andreas Schmidt-Schaller.

Programmi Stasera in TV

