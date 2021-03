Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 4 Marzo 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Soldado, La regola del silenzio - The Company You Keep, Un boss in salotto, La Torre Nera, Cani di paglia, Last Knights, Shoot 'Em Up, The Island. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Sanremo 2021 - Terza serata del Festival della Canzone Italiana.

Film Stasera in TV di Oggi Giovedì 4 Marzo 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Soldado, La regola del silenzio - The Company You Keep, Un boss in salotto, La Torre Nera, Cani di paglia, Last Knights, Shoot 'Em Up, The Island, Scream, Robin Hood principe dei ladri, Cellular, Gli anni dei ricordi, Austin Powers, The Mexican, Rebecca, la prima moglie, Cane e gatto.

Soldado: il Film Stasera in Tv su Rai 2 alle 21.20

(Azione, Drammatico, Thriller, 2018, durata: 124 Min)

Un film di Stefano Sollima con Benicio Del Toro, Josh Brolin, Catherine Keener, Matthew Modine, Manuel Garcia-Rulfo, Isabela Moner, Jeffrey Donovan, Christopher Heyerdahl, Shea Whigham, Jake Picking e David Castañeda.



Soldado: Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD



Trama del Film Soldado: Nella guerra di droga non ci sono regole e la lotta della CIA al narcotraffico al confine fra Messico e Stati Uniti si è inasprita da quando i cartelli della droga hanno iniziato a infiltrare terroristi oltre la frontiera americana. Per combattere i narcos l'agente federale Matt Graver dovrà assoldare il misterioso e impenetrabile Alejandro, la cui famiglia è stata sterminata da un boss del cartello della droga, per aumentare l'efferatezza della guerra.

Alejandro scatenerà una vera e propria, incontrollabile battaglia tra bande in una missione che lo coinvolgerà in modo molto personale. Rapisce, infatti, la figlia del boss per scatenare il conflitto, ma quando la ragazza viene considerata un danno collaterale, il suo destino si metterà tra i due uomini che si interrogano su tutto quello per cui combattono...

La regola del silenzio - The Company You Keep: il Film Stasera in Tv su Rai 3 alle 21.20

(Thriller, 2012, durata: 117 Min)

Un film di Robert Redford con Robert Redford, Shia LaBeouf, Stanley Tucci, Nick Nolte, Susan Sarandon, Julie Christie, Sam Elliott, Brendan Gleeson, Terrence Howard, Richard Jenkins, Anna Kendrick, Brit Marling e Chris Cooper.



La regola del silenzio - The Company You Keep: Il trailer italiano del film di Robert Redford



Trama del Film La regola del silenzio - The Company You Keep: Jim Grant è un avvocato e un padre single che cresce la figlia nei sobborghi di Albany, NY. Questa tranquilla esistenza viene sconvolta quando un giovane reporter, Ben Shepard, svela la sua vera identità, un pacifista radicale che negli anni 70 manifestava contro la guerra ed è tuttora ricercato per omicidio. Dopo aver vissuto per oltre 30 anni in clandestinità, Grant ora deve darsi alla fuga, perché è al centro di una gigantesca caccia all'uomo e l'FBI è sulle sue tracce. Ma deve anche riuscire a trovare l'unica persona in grado di scagionarlo. Shepard sa bene l'importanza del suo scoop e si rende conto di avere in mano un'opportunità fantastica per un giornalista. Determinato a diventare famoso, non si fermerà davanti a niente. Scava a fondo nel passato di Grant e lo insegue in tutto il Paese, malgrado gli ammonimenti del suo capo e le minacce dell'FBI. Si riaprono vecchie ferite e Grant riallaccia i contatti con alcuni membri del suo gruppo, i Weather Underground. Shepard comincia a capire che in quell'uomo c'è qualcosa di misterioso. Con l'FBI alle calcagna, Shepard scopre gli sconvolgenti segreti che Grant ha custodito negli ultimi trent'anni. Quando i due si ritrovano faccia a faccia nella Upper Peninsula del Michigan, devono mettere a nudo le loro identità.

Un boss in salotto: il film Stasera in Tv su Canale 5 alle 21.20

(Commedia, 2014, durata: 90 Min)

Un film di Luca Miniero con Rocco Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero, Angela Finocchiaro, Marco Marzocca, Ale e Franz.



Un boss in salotto: Il trailer del film



Trama del Film Un boss in salotto: Il film racconta di Cristina, un'energica meridionale trapiantata in un piccolo centro del Nord dove è finalmente riuscita a costruirsi una vita e una famiglia perfette insieme al marito, Michele Coso, e ai loro due splendidi figli. Un giorno Cristina, convocata in Questura, scopre che suo fratello Ciro - che non vede da 15 anni - è implicato in un processo di camorra e ha chiesto di poter trascorrere gli arresti domiciliari a casa sua. Cristina suo malgrado accetterà e da quel momento i suoi piani e l'ordinatissima routine dei Coso verranno letteralmente sconvolti dall'arrivo dello zio Ciro, un tipo tutto tatuaggi, catene d'oro e poco abituato alle buone maniere.

La Torre Nera: il Film Stasera in Tv su TV8 alle 21.30

( Avventura, Fantasy, Horror, 2017, durata: 95 Min)

Un film di Nikolaj Arcel con Idris Elba, Matthew McConaughey, Katheryn Winnick, Jackie Earle Haley, Abbey Lee, Nicholas Hamilton, Claudia Kim, Fran Kranz e José Zúñiga.



La Torre Nera: Nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film La Torre Nera: Il giovane Jake racconta a uno psichiatra di essere tormentato da oscure visioni di un mondo "altro": la sagoma di una torre scura che si staglia all'orizzonte, la figura di un pistolero e quella di un uomo in nero si accavallano alle molte sconvolgenti immagini di morte e sofferenza. Durante la seduta, un episodio persuade Jake che non si tratti di semplice suggestione. Lo studio del medico si mette a tremare, il letto e la camera fanno lo stesso al risveglio, e le immagini nella sua testa diventano ogni giorno che passa più crude e reali. I frammenti di sogno che il ragazzo riesce a immortalare nei suoi disegni a carboncino lo conducono a un edificio, dove è nascosto uno strano dispositivo. Il congegno attiva un passaggio per Medio-Mondo, la dimensione parallela "immaginata" da Jake e sull'orlo del collasso. La missione del pistolero, condottiero senza macchia di nome Roland Deschain, è quella di raggiungere la torre prima che venga espugnata dal perfido stregone Walter O'Dim, l'Uomo in Nero contro il quale Roland è condannato a combattere in eterno per proteggere il suo e il nostro mondo. L'ambita costruzione rappresenta il "perno" dell'universo e i destini dei due mondi dipendono da essa.

Cani di paglia: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Thriller, Drammatico, 2011, durata: 110 Min)

Un film di Rod Lurie con James Marsden, Kate Bosworth, Alexander Skarsgård, James Woods, Laz Alonso, Walton Goggins, Willa Holland, Dominic Purcell, Anson Mount, Rhys Coiro e Billy Lush.



Cani di paglia: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Cani di paglia: Il film racconta la storia di uno sceneggiatore di Los Angeles, David Summer, che si trasferisce insieme alla moglie Amy nella città natale della donna, Blackwater, a sud degli Stati Uniti, dopo la morte del padre di lei. Durante la loro permanenza a Blackwater, David vorrebbe dedicarsi alla stesura di una sceneggiatura sulla battaglia di Stalingrado durante Seconda guerra mondiale, ma all'arrivo nella casa del suocero si rende conto che il tetto del fienile è stato rotto da un tornado; l'uomo si vede costretto a chiamare l'appaltatore Charlie e la sua squadra per ripararlo.

Charlie è una vecchia conoscenza di Amy, che era innamorata di lui prima di sposare David, ma oggi le cose sono cambiate, anzi né Charlie né il suo team di operai sembra mostrare alcun rispetto verso la donna.

Charlie chiede David di andare a caccia di cervi con lui e altri suoi amici, ma l'invito si rivela soltanto un'occasione per allontanare l'uomo e lasciarlo solo nei boschi così da poter violentare Amy insieme a un suo amico...

Last Knights: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Avventura, Azione, Drammatico, Storico, 2015, durata: 115 Min)

Un film di Kazuaki Kiriya con Clive Owen, Morgan Freeman, Aksel Hennie, Cliff Curtis, Ayelet Zurer e Payman Maadi.



Last Knights: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Last Knights: A capo di un piccolo regno si trova il vecchio nobile moro Bartok, protetto dal cavaliere Raiden che ne diviene l'erede, poiché Bartok non ha figli maschi.

Il loro territorio fa parte di un impero molto grande e corrotto che vessa i nobili proprietari terrieri. Il ministro Geza Mott convince l'Imperatore che Bartok sia un traditore e quando Raiden prende le sue difese, lo costringe ad eseguire lui stesso la sentenza di morte sul proprio padrone. Morto Bartok, Geza Mott fa sorvegliare per lungo tempo Raiden, temendo una vendetta; questi, apparentemente caduto in depressione, attende il momento in cui il ministro abbassa la guardia e approfitta per radunare la sua compagnia di soldati e mettere in atto la sua rivalsa, volta a riaffermare l'onore rubato del suo vecchio padrone.

Raiden riesce ad uccidere Geza Mott liberando così il popolo da ingiuste angherie; l'Imperatore, trovandosi a decidere sulla sorte dei cavalieri ribelli, deve prendere atto che sono da tutti considerati degli eroi e che potrebbe dover fronteggiare un'insurrezione di massa se decidesse di metterli a morte...

Shoot 'Em Up: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.25

(Azione, Commedia, 2007, durata: 90 Min)

Un film di Michael Davis con Clive Owen, Paul Giamatti, Monica Bellucci, Stephen McHattie, Greg Bryk, Jane McLean, Daniel Pilon, Ramona Pringle, Julian Richings, Kaylyn Yellowlees, Sidney Mende-Gibson e Lucas Mende-Gibson.



Shoot 'Em Up: Trailer del film con Clive Owen, Monica Bellucci e Paul Giamatti



Trama del Film Shoot 'Em Up: Un uomo chiamato Smith salva una donna incinta dal sicario che la stava inseguendo e l’aiuta a partorire in una fabbrica abbandonata.

Sopraggiungono altri sicari guidati da un killer di nome Karl Hertz. Smith estrae una pistola e comincia a sparare, ma durante l’inseguimento la donna rimane uccisa. Smith prende il bambino e riesce a mettersi in salvo, lasciando Hertz furioso con i suoi uomini per non aver portato a termine il lavoro. Resosi conto che il neonato ha bisogno di latte, Smith si rivolge a Donna Quintano, una prostituta italo-americana che ha appena perso un bambino. La donna si rifiuta di aiutarlo, nonostante l’offerta di una lauta ricompensa. Ma Hertz è sulle tracce del neonato e, giunto nel bordello di Donna, la tortura per avere delle informazioni. Interviene Smith che, dopo aver sparato a Hertz e ai suoi sicari, scappa con Donna e il bambino a bordo di un’auto rubata. I tre si rifugiano nella casa di Smith, un loft all’interno di un edificio abbandonato...

The Island: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Azione, Thriller, Fantascienza, 2005, durata: 127 Min)

Un film di Michael Bay con Ewan McGregor, Scarlett Johansson, Djimon Hounsou, Steve Buscemi, Sean Bean, Michael Clarke Duncan, Shawnee Smith, Max Baker, Svetlana Efremova, Eric Stonestreet, Noa Tishby, Richard Whiten, Alex L. Worman e Tom Beaver.



The Island: il trailer del film



Trama del Film The Island: In un distopico 2019 il pianeta Terra è stato reso inospitale da una contaminazione globale. Coloro che sono sopravvissuti al disastro vivono in una tecnologica struttura, governata da rigidi codici sociali e da una alienante routine.

Tra i pochi luoghi ancora non contaminati del pianeta c’è una paradisiaca isola, destinata ad essere colonizzata da tutti coloro che riescono a vincere la periodica lotteria organizzata dai gestori della struttura. Nessuno dei sopravvissuti osa mettere in dubbio le direttive dei gestori e tutti sembrano credere fermamente al pericolo di contaminazione che costringe l’umanità a rifugiarsi sotto terra.

Nessuno ad accezione di Lincoln-6-Echo. L’uomo, infatti, trova che la versione dei fatti tramandata dai dirigenti sia piuttosto incongruente e la sua naturale curiosità lo spinge a mettere in dubbio ogni certezza in assenza di evidenza di fatti.

Un giorno, Lincoln-6-Echo trova un insetto nella struttura, segno tangibile che la vita sul pianeta sta continuando. Poco dopo, l’uomo assiste involontariamente all’esecuzione degli ultimi due vincitori della lotteria e capisce che l’isola non è altro che un pretesto per uccidere gli abitanti della struttura, senza creare sospetti. Il giorno stesso, la sua cara amica Jordan-2-Delta vince l’agognato biglietto e Lincoln-6-Echo la persuade a fuggire...

Altri film questa sera in TV:

Scream , in onda alle 21.20 su Italia 1 : film horror del 1996 di Wes Craven, con Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette, Matthew Lillard, Drew Barrymore, Jamie Kennedy, Skeet Ulrich, Rose McGowan, Liev Schreiber, Henry Winkler, Joseph Whipp, Linda Blair e W. Earl Brown.

, in onda : film horror del 1996 di Wes Craven, con Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette, Matthew Lillard, Drew Barrymore, Jamie Kennedy, Skeet Ulrich, Rose McGowan, Liev Schreiber, Henry Winkler, Joseph Whipp, Linda Blair e W. Earl Brown. Robin Hood principe dei ladri , in onda alle 21.25 su Nove : film avventura, azione, drammatico del 1991 di Kevin Reynolds, con Kevin Costner, Morgan Freeman, Mary Elizabeth Mastrantonio, Christian Slater, Alan Rickman, Geraldine McEwan, Michael McShane, Brian Blessed, Michael Wincott, Nick Brimble, Daniel Newman e Sean Connery.

, in onda : film avventura, azione, drammatico del 1991 di Kevin Reynolds, con Kevin Costner, Morgan Freeman, Mary Elizabeth Mastrantonio, Christian Slater, Alan Rickman, Geraldine McEwan, Michael McShane, Brian Blessed, Michael Wincott, Nick Brimble, Daniel Newman e Sean Connery. Cellular , in onda alle 21 su Iris : film azione, poliziesco, thriller del 2004 di David R. Ellis, con Kim Basinger, Chris Evans, Jason Statham, Eric Christian Olsen, William H. Macy, Noah Emmerich, Matt McColm, Richard Burgi, Caroline Aaron, Eric Etebari, Adam Taylor Gordon, Rick Hoffman, Brendan Kelly e Jessica Biel.

, in onda : film azione, poliziesco, thriller del 2004 di David R. Ellis, con Kim Basinger, Chris Evans, Jason Statham, Eric Christian Olsen, William H. Macy, Noah Emmerich, Matt McColm, Richard Burgi, Caroline Aaron, Eric Etebari, Adam Taylor Gordon, Rick Hoffman, Brendan Kelly e Jessica Biel. Gli anni dei ricordi , in onda alle 21.10 su La5 : film drammatico, sentimentale del 1996 di Jocelyn Moorhouse, con Winona Ryder, Anne Bancroft, Ellen Burstyn, Kate Nelligan, Alfre Woodard, Kate Capshaw, Adam Baldwin, Dermot Mulroney, Maya Angelou, Lois Smith, Jean Simmons, Denis Arndt, Rip Torn, Derrick O'Connor, Johnathon Schaech, Jared Leto e Claire Danes.

, in onda : film drammatico, sentimentale del 1996 di Jocelyn Moorhouse, con Winona Ryder, Anne Bancroft, Ellen Burstyn, Kate Nelligan, Alfre Woodard, Kate Capshaw, Adam Baldwin, Dermot Mulroney, Maya Angelou, Lois Smith, Jean Simmons, Denis Arndt, Rip Torn, Derrick O'Connor, Johnathon Schaech, Jared Leto e Claire Danes. Austin Powers - La spia che ci provava , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film commedia del 1999 di Jay Roach, con Mike Myers, Heather Graham, Elizabeth Hurley, Robert Wagner, Michael York, Will Ferrell, Mindy Sterling, Verne Troyer, Rebecca Romijn, Rob Lowe, Seth Green e Tim Robbins.

, in onda : film commedia del 1999 di Jay Roach, con Mike Myers, Heather Graham, Elizabeth Hurley, Robert Wagner, Michael York, Will Ferrell, Mindy Sterling, Verne Troyer, Rebecca Romijn, Rob Lowe, Seth Green e Tim Robbins. The Mexican - Amore senza la sicura , in onda alle 21.10 su Paramount : film azione, avventura, commedia del 2001 di Gore Verbinski, con Julia Roberts, Brad Pitt, James Gandolfini, David Krumholtz, Luis Felipe Tovar, J.K. Simmons, Jeremy Roberts, Sherman Augustus, Richard Coca, Gene Hackman, Bob Balaban, Michael Cerveris e Castulo Guerra.

, in onda : film azione, avventura, commedia del 2001 di Gore Verbinski, con Julia Roberts, Brad Pitt, James Gandolfini, David Krumholtz, Luis Felipe Tovar, J.K. Simmons, Jeremy Roberts, Sherman Augustus, Richard Coca, Gene Hackman, Bob Balaban, Michael Cerveris e Castulo Guerra. Rebecca, la prima moglie , in onda alle 21.10 su TV2000 : film drammatico, sentimentale, thriller del 1940 di Alfred Hitchcock, con Laurence Olivier, Joan Fontaine, George Sanders, Judith Anderson, Gladys Cooper, Nigel Bruce, Leonard Carey, Leo G. Carroll, Melville Cooper, Reginald Denny, Edward Fielding, Florence Bets, Lumsden Hare, Forrester Harvey, Philip Winter e C. Aubrey Smith.

, in onda : film drammatico, sentimentale, thriller del 1940 di Alfred Hitchcock, con Laurence Olivier, Joan Fontaine, George Sanders, Judith Anderson, Gladys Cooper, Nigel Bruce, Leonard Carey, Leo G. Carroll, Melville Cooper, Reginald Denny, Edward Fielding, Florence Bets, Lumsden Hare, Forrester Harvey, Philip Winter e C. Aubrey Smith. Cane e gatto, in onda alle 21 su Cine34: film commedia del 1982 di Bruno Corbucci, con Bud Spencer, Tomas Milian, Marc Lawrence, Margherita Fumero, Don Fitzgerald, Billy Garrigues, Joan Call, Don Sebastian, Darcy Shean, Christina Troples e Robbie Young.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: