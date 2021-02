Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 4 Febbraio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: The Equalizer 2, Come un Gatto in Tangenziale, Limitless, La Musica nel Cuore, Quella casa nel bosco, Letters to Juliet, Una bracciata per la vittoria. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Che Dio ci aiuti 6, Lui è peggio di me, La pupa e il secchione e viceversa, PiazzaPulita.

Film Stasera in TV di Oggi Giovedì 4 Febbraio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: The Equalizer 2, Come un Gatto in Tangenziale, Limitless, La Musica nel Cuore, Quella casa nel bosco, Letters to Juliet, Una bracciata per la vittoria, King Arthur, 15 Minuti - Follia omicida a New York, Grand Hotel Excelsior, Destini incrociati.

The Equalizer 2 - Senza perdono: il Film Stasera in Tv su Rai 2 alle 21.20

(Azione, Thriller, 2018, durata: 121 Min)

Un film di Antoine Fuqua con Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman, Melissa Leo, Jonathan Scarfe, Ashton Sanders, Lexie Roth, Sakina Jaffrey, Caroline Day, Donald Cerrone, Abigail Marlowe, Tamara Hickey, Orson Bean e Kazy Tauginas.



The Equalizer 2 - Senza perdono: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD



Trama del Film The Equalizer 2 - Senza perdono: Robert McCall, già protagonista della serie tv cult degli anni 80 Un giustiziere a New York, a cui si ispira il film, è un ex agente delle CIA ora in pensione, inflessibile giustiziere in difesa delle persone oppresse e sfruttate.

Robert McCall vive in un quartiere popolare a Boston e si guadagna da vivere facendo l'autista. La sua amica Susan viene incaricata delle indagini su un apparente omicidio-suicidio avvenuto a Bruxelles in coppia con Dave York, un tempo collega di McCall. L'investigatrice viene però attirata in un tranello e a quel punto Robert entra in azione…

Come un Gatto in Tangenziale: il Film Stasera in Tv su Canale 5 alle 21.20

(Commedia, 2017, durata: 98 Min)

Un film di Riccardo Milani con Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Luca Angeletti, Antonio D'Ausilio, Alice Maselli, Simone de Bianchi e Claudio Amendola.



Come un Gatto in Tangenziale: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Come un Gatto in Tangenziale: Giovanni, la teoria. Intellettuale impegnato e profeta dell'integrazione sociale vive nel centro storico di Roma. Monica, la pratica. Ex cassiera del supermercato, con l'integrazione ha a che fare tutti i giorni nella periferia dove vive. Non si sarebbero mai incontrati se i loro figli non avessero deciso di fidanzarsi. Sono le persone più diverse sulla faccia della terra, ma hanno un obiettivo in comune: la storia tra i loro figli deve finire. I due cominciano a frequentarsi e a entrare l'uno nel mondo dell'altro. Giovanni, abituato ai film nei cinema d'essai, si ritroverà a seguire sua figlia in una caotica multisala di periferia; Monica, abituata a passare le sue vacanze a Coccia di Morto, finirà nella scicchissima Capalbio. Ma all'improvviso qualcosa tra loro cambia...

Limitless: il film Stasera in Tv su TV8 alle 21.30

(Thriller, Azione, 2011, durata: 105 Min)

Un film di Neil Burger con Bradley Cooper, Robert De Niro, Abbie Cornish, Andrew Howard, Anna Friel, Johnny Whitworth, Tomas Arana, Robert John Burke, Darren Goldstein e Ned Eisenberg,.



Limitless: Il trailer del film con Bradley Cooper e Robert De Niro



Trama del Film Limitless: Il film vede protagonista Eddie Morra, un giovane scrittore newyorkese in piena crisi professionale e personale. La sua ragazza Lindy, stanca dei suoi fallimenti e della sua autocommiserazione, decide di lasciarlo.

La sua vita cambia improvvisamente quando un amico gli fa provare l'NZT-48, una rivoluzionaria sostanza farmaceutica ancora in fase di sperimentazione, in grado di aumentare incredibilmente le potenzialità del cervello umano. Assunta la droga, Eddie è in grado di ricordare tutto ciò che ha letto, visto o sentito. Dopo essere finalmente riuscito a completare il libro che stava scrivendo, le sue nuove capacità deduttive, di apprendimento, di memorizzazione e di socializzazione, lo spingono a tentare la fortuna nel mondo della Borsa.

Presto inizia a fare meraviglie a Wall Street, dove la sua abilità attira l'attenzione di Carl Van Loon, un potente magnate della finanza che, dopo averlo messo alla prova, gli offre la possibilità di negoziare la più grande fusione della storia.

La droga ha però degli effetti collaterali che peggiorano dopo ogni assunzione. Eddie scopre che in determinati momenti, non ricorda nulla di quello che ha fatto, visto o sentito. Il peggio è che ancora non è consapevole del fatto che alcune persone sono ora pronte a fare qualsiasi cosa per mettere le mani sul suo stock di NZT...

La Musica nel Cuore: il Film Stasera in Tv su La5 alle 21.10

(Drammatico, 2007, durata: 100 Min)

Un film di Kirsten Sheridan con Freddie Highmore, Keri Russell, Jonathan Rhys Meyers, Terrence Howard, William Sadler, Jamia Simone Nash, Alex O'Loughlin, Aaron Staton e Robin Williams.



La Musica nel Cuore: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film La Musica nel Cuore: Il film ha inizio una notte del 1995, quando Lyla Novacek, violoncellista che studia alla Juilliard School e Louis Connelly, carismatico chitarrista di una rock band irlandese, s'incontrano e passano una appassionata notte d'amore sul tetto di un palazzo a New York nei pressi di Washington Square.

Ma la loro relazione sembra destinata a terminare lì. Il giorno dopo, infatti, si separano frettolosamente e non saranno più in grado di tenersi in contatto, anche per colpa del dispotico padre di lei.

Il risultato del fortuito incontro sarà un bambino reso orfano dalle circostanze.

11 anni dopo, il bambino in questione, Evan Taylor vive in un orfanotrofio per ragazzi fuori New York dove la sua innata passione per la musica lo rende spesso bersaglio delle prepotenze dei ragazzi più grandi. Convinto che i suoi genitori prima o poi lo troveranno, Evan scappa a New York City, "seguendo la musica" nella speranza che il suo straordinario talento musicale lo conduca alla sua famiglia.

Arrivato nella Grande Mela si esibisce per le strade della città in compagnia di un uomo misterioso che si prende cura di lui e lo chiama August Rush...

Quella casa nel bosco: il Film Stasera in Tv su Italia 2 alle 21.15

(Horror, Thriller, 2012, durata: 105 Min)

Un film di Drew Goddard con Richard Jenkins, Bradley Whitford, Chris Hemsworth, Fran Kranz, Kristen Connolly, Anna Hutchinson, Jesse Williams, Brian J. White, Jodelle Ferland, Tom Lenk, Amy Acker e Patrick Gilmore.



Quella casa nel bosco: il trailer italiano del film



Trama del Film Quella casa nel bosco: Cinque amici e studenti universitari Dana, Curt, Jules, Marty e Holden scelgono una casa in campagna, apparentemente isolata e tranquilla, come meta per un week-end all'insegna del divertimento. Ad una pompa di benzina un losco individuo, complice di chissà quale piano misterioso, dà indicazioni incerte ai ragazzi: è il primo particolare inquietante, al quale tuttavia gli amici non danno molto peso. È solo giunti a destinazione, infatti, che il rilassante soggiorno sembra prendere una piega diversa: i protagonisti scoprono strani oggetti in cantina e Dana, leggendo il diario di un’antica abitante della casa, risveglia inconsapevolmente una famiglia di zombie. Gli esseri orripilanti riescono facilmente a mietere le prime vittime. Tutto è reso più facile dall'incoscienza dei ragazzi, che a causa di strani gas sprigionati nella casa, non riescono a mantenere la giusta lucidità e prendono decisioni sbagliate...

Letters to Juliet: il Film Stasera in Tv su Paramount Network alle 21.10

(Commedia, Sentimentale, 2010, durata: 105 Min)

Un film di Gary Winick con Amanda Seyfried, Gael Garcia Bernal, Vanessa Redgrave, Christopher Egan, Franco Nero, Luisa Ranieri, Daniel Baldock, Ivana Lotito, Marina Massironi, Lidia Biondi, Giordano Formenti, Paolo Arvedi, Dario Conti, Milena Vukotic, Luisa De Santis e Angelo Infanti.



Letters to Juliet: Trailer del film con Amanda Seyfried e Gael García Bernal



Trama del Film Letters to Juliet: Nel film, Amanda Seyfried interpreta Sophie Hall, aspirante scrittrice per rotocalchi, che assieme al suo ragazzo Victor, vola da New York in Italia per godersi un po' di tanto desiderato romanticismo. Mentre Victor non c'è a causa di alcuni affari, Sophia si ritrova a Verona nel famoso cortile di Giulietta Capuleti, dove le visitatrici di tutto il mondo lasciano a Giulietta lettere di amori perduti o amori desiderati. Lì trova una lettera scritta 50 prima a Giulietta da Claire Smith, alla ricerca di un giovane italiano che le faceva la corte quando era una teenager. Sophie decide di rispondere al messaggio lasciato da Claire, rimasto inspiegabilmente inevaso, e rimane molto sorpresa quando la sua lettera ispira questa, adesso nonna, a partire con lei per Verona in cerca del suo antico amore perduto...

Una bracciata per la vittoria: il Film Stasera in Tv su TV2000 alle 21.10

(Drammatico, Biografico, 2003, durata: 114 Min)

Un film di Russell Mulcahy con Jesse Spencer, Geoffrey Rush, Tim Draxl, Judy Davis, Deborah Kennedy, David Hoflin, Craig Horner, Brittany Byrnes, Mitchell Dellevergin, Thomas Davidson, Kain O'Keeffe e Mark Hembrow.



Una bracciata per la vittoria: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Una bracciata per la vittoria: Il film è ambientato nell'Australia degli anni Cinquanta e racconta la storia di Tony Fingleton, giovane proveniente da una famiglia in difficoltà e che viene continuamente maltrattato dal violento padre alcolizzato, Harold. Per sfuggire ai tesi rapporti in casa, Tony trascorre diverso tempo insieme a suo fratello John ad allenarsi nella piscina locale. Il padre, troppo preso dalla carriera pugilistica del primo figlio, non degna di alcuna attenzione gli altri due, secondo lui più deboli del primogenito.

Quando Tony e John dimostrano di avere un grande talento nel nuoto, attirano, però, l'interesse di Harold, che inizia a vessarli con duri allenamenti. Soltanto John ottiene la stima del genitore, mentre Tony continua a essere sminuito. Quando il ragazzo decide di partecipare alle selezioni per la nazionale olimpica, il padre induce John a presentarsi alle Olimpiadi nella stessa categoria di Tony per batterlo, compromettendo il forte legame fraterno dei due.

Altri film questa sera in TV:

King Arthur , in onda alle 21.25 su Nove : film avventura, azione, drammatico del 2004 di Antoine Fuqua, con Clive Owen, Stephen Dillane, Keira Knightley, Ioan Gruffudd, Stellan Skarsgård, Ray Winstone, Hugh Dancy, Ray Stevenson, Til Schweiger, Charlie Creed-Miles, Joel Edgerton, Ken Stott, Mads Mikkelsen, Dawn Bradfield, Sean Gilder, Pat Kinevane e Ivano Marescotti.

, in onda : film avventura, azione, drammatico del 2004 di Antoine Fuqua, con Clive Owen, Stephen Dillane, Keira Knightley, Ioan Gruffudd, Stellan Skarsgård, Ray Winstone, Hugh Dancy, Ray Stevenson, Til Schweiger, Charlie Creed-Miles, Joel Edgerton, Ken Stott, Mads Mikkelsen, Dawn Bradfield, Sean Gilder, Pat Kinevane e Ivano Marescotti. 15 Minuti - Follia omicida a New York , in onda alle 21 su Iris : film thriller azione del 2001 di John Herzfeld, con Robert De Niro, Edward Burns, Kelsey Grammer, Avery Brooks, Melina Kanakaredes, Karel Roden, Vera Farmiga, John DiResta, James Handy, Darius McCrary, Charlize Theron, Oleg Taktarov, Kim Cattrall, Vladimir Mashkov, Noelle Evans, Tygh Runyan, Janean Christine Mariani e Sophia Alexis.

, in onda : film thriller azione del 2001 di John Herzfeld, con Robert De Niro, Edward Burns, Kelsey Grammer, Avery Brooks, Melina Kanakaredes, Karel Roden, Vera Farmiga, John DiResta, James Handy, Darius McCrary, Charlize Theron, Oleg Taktarov, Kim Cattrall, Vladimir Mashkov, Noelle Evans, Tygh Runyan, Janean Christine Mariani e Sophia Alexis. Born to Raise Hell , in onda alle 21.20 su Cielo : film azione del 2010 di Lauro Chartrand, con Steven Seagal, Dan Badarau, Darren Shahlavi, D. Neil Mark e Claudiu Bleont.

, in onda : film azione del 2010 di Lauro Chartrand, con Steven Seagal, Dan Badarau, Darren Shahlavi, D. Neil Mark e Claudiu Bleont. Grand Hotel Excelsior , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 1982 di Castellano e Pipolo, con Adriano Celentano, Enrico Montesano, Diego Abatantuono, Carlo Verdone, Eleonora Giorgi, Aldina Martano, Andrew Omokaro, Fernando Cerulli, Franco Diogene, Isabella Amodeo, Enzo Andronico, Armando Brancia e Gerry Bruno.

, in onda : film commedia del 1982 di Castellano e Pipolo, con Adriano Celentano, Enrico Montesano, Diego Abatantuono, Carlo Verdone, Eleonora Giorgi, Aldina Martano, Andrew Omokaro, Fernando Cerulli, Franco Diogene, Isabella Amodeo, Enzo Andronico, Armando Brancia e Gerry Bruno. Destini incrociati , in onda alle 21.10 su Rai Movie : film drammatico del 1999 di Sydney Pollack, con Harrison Ford, Kristin Scott Thomas, Charles S. Dutton, Bonnie Hunt, Dennis Haysbert, Sydney Pollack, Richard Jenkins, Paul Guilfoyle, Susanna Thompson, Peter Coyote, Dylan Baker, Lynne Thigpen, Susan Floyd, Bill Cobbs e Kate Mara.

, in onda : film drammatico del 1999 di Sydney Pollack, con Harrison Ford, Kristin Scott Thomas, Charles S. Dutton, Bonnie Hunt, Dennis Haysbert, Sydney Pollack, Richard Jenkins, Paul Guilfoyle, Susanna Thompson, Peter Coyote, Dylan Baker, Lynne Thigpen, Susan Floyd, Bill Cobbs e Kate Mara. Wild Wild West, in onda alle 21 su 20: film azione, western, fantasy del 1999 di Barry Sonnenfeld, con Will Smith, Kevin Kline, Kenneth Branagh, Salma Hayek, M. Emmet Walsh, Bai Ling, Ted Levine, Musetta Vander, Frederique Van Der Wal e Sofia Eng.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: