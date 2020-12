Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 31 Dicembre 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Giovedì 31 Dicembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Barry Lyndon, Tito e gli alieni, Alvin Superstar 3, Dragon, Dark Shadows, Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo, Stratton, Ted, What Women Want, Independence Day, La maschera di ferro, RoboCop, L'allenatore nel pallone.

Barry Lyndon: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Drammatico, Storico, Sentimentale, 1975, durata: 184 Min)

Un film di Stanley Kubrick con Ryan O'Neal, Marisa Berenson, Patrick Magee, Hardy Krüger, Steven Berkoff, Gay Hamilton, Marie Kean, Wolf Kahler, Diana Koerner, Murray Melvin, Frank Middlemass, André Morell, Godfrey Quigley, Dominic Savage, David Morley, Ferdy Maine, Anthony Sharp e Leon Vitali.



Barry Lyndon: Trailer della versione restaurata



Trama del Film Barry Lyndon: Il protagonista della vicenda è Redmond Barry, giovane irlandese spiantato di bell'aspetto, innamorato della frivola cugina Nora.

Allo scoppio della guerra dei sette anni, un regimento militare si ferma nel piccolo villaggio di Barry e Nora si invaghisce del capitano John Quinn, un partito molto ambito per la sua disponibilità economica. Mentre la famiglia della giovane organizza frettolosamente le nozze, Barry medita vendetta e sfida il rivale a duello. Inaspettatamente Redmond esce vincitore dallo scontro, ma è costretto a fuggire verso Dublino con un cavallo e qualche moneta.

Dopo essere stato derubato, Barry è costretto ad arruolarsi sebbene detesti la vita militare. La fortuna sorride nuovamente al giovane, che si guadagna la fiducia dei suoi superiori e segue le truppe nel territorio tedesco.

Un giorno, tuttavia, Barry apprende che la famiglia di Nora aveva truccato la sua pistola e che Quinn, sopravvissuto al duello, ha sposato l'amata cugina.

Amareggiato e spaventato dalla crudeltà della guerra, Barry coglie l'occasione per disertare e fingersi un messaggero del generale Percival Williamson, partendo alla volta di Brema...

Tito e gli alieni: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.20

(Commedia, Fantascienza, 2018, durata: 92 Min)

Un film di Paola Randi con Valerio Mastandrea, Clémence Poésy, Luca Esposito, Chiara Stella Riccio, Miguel Herrera, John Keogh e Gianfelice Imparato.



Tito e gli alieni: Il Trailer del Film - HD



Trama del Film Tito e gli alieni: Il film vede protagonista un Professore, per l'esattezza uno scienziato napoletano, che vive isolato dal mondo in una casa mobile nel deserto del Nevada, accanto all'Area 51. Mentre dovrebbe lavorare a un progetto segreto per il governo degli Stati Uniti, non fa altro che passare le sue giornate sul divano ad ascoltare il suono dello spazio.

Una vita piatta e monotona, segnata dalla morte della moglie, la cui voce spera ancora di captare. Il suo unico contatto con il mondo esterno, nonché unica fonte di brio all'interno della sua vita, è Stella, una giovane wedding planner che organizza matrimoni per i turisti a caccia di alieni.

La sua esistenza solitaria viene sconvolta dall'arrivo dei due nipoti da Napoli: Anita di 16 anni e Tito di 7, che il fratello Fidel gli ha affidato prima di morire. Sconvolto dalla notizia della scomparsa di Fidel, il Professore è pronto ad accoglierli e si attrezza, letteralmente, come meglio riesce. Il problema è che i due ragazzini erano convinti di trasferirsi a Las Vegas, e invece si ritrovano in mezzo al nulla, in balia di uno zio sconclusionato e depresso, in un luogo misterioso in cui si dice vivano gli alieni...

Alvin Superstar 3 - si salvi chi può: il film Stasera in Tv su Rai 2 alle 21.20

(Animazione, Commedia, Family, 2011, durata: 93 Min)

Un film di Mike Mitchell con Jason Lee, Matthew Gray Gubler, Justin Long, Christina Applegate, Alyssa Milano, David Cross, Andy Buckley, Luisa D'Oliveira e Tucker Albrizzi.



Alvin Superstar 3 - si salvi chi può: Il trailer italiano



Trama del Film Alvin Superstar 3 - si salvi chi può: Dave, i Chipmunks e le Chippettes sono diretti verso gli International Music Awards su una nave da crociera extra lusso. Gli scoiattolini trasformano l'imbarcazione nella loro personale area giochi e Alvin come sempre architetta scherzi divertenti a danno dei fratelli Theodore e Simon.

Volendo insegnare ad Alvin una lezione, Dave decide di punirlo facendolo rimanere in stanza. Tuttavia, il furbo scoiattolo, approfittando di un momento di riposo del manager, scappa sul ponte della nave e insieme agli altri scoiattoli decide di barattare delle ciambelle al cioccolato con l’aquilone di un bambino. A scambio fatto, Alvin incomincia a giocarci con i fratelli, quando ad un tratto una folata di vento li catapulta fuori dalla nave, facendoli arrivare su un’isola vicina. Dave tenta invano il salvataggio degli scoiattolini con un deltaplano, che però finisce in mare. I piccoli naufraghi decidono di procurarsi i mezzi per ritornare dal loro manager, ma la loro impresa si arresta quando scoprono di non essere soli sull'isola…

Dragon: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Avventura, Fantasy, Sentimentale, 2015, durata: 110 Min)

Un film di Indar Dzhendubaev con Matvey Lykov, Mariya Poezzhaeva, Stanislav Lyubshin, Pyotr Romanov, Ieva Andrejevaite e Alyona Chekhova.



Dragon: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Dragon: La bella principessa Mira, il giorno delle sue nozze con Igor, l'erede di una dinastia di valorosi guerrieri, viene rapita da un drago e imprigionata nella sua caverna su un'isola lontana.

Gli invitati, compreso il suo futuro sposo, impietriti dal terrore, non riescono a impedirne la cattura. Per molti secoli, infatti, i draghi, attirati dal richiamo di un canto rituale, arrivavano in volo e ghermivano una ragazza per sacrificarla in un rogo dalle cui ceneri nasceva poi un nuovo drago.

La giovane prigioniera, in quel luogo sperduto, incontra Arman, un uomo scontroso e misterioso che sembra nascondere un terribile segreto. Proprio quando Mira riesce a scalfire il cuore dell'enigmatico ragazzo, si presenta sull'isola il suo Igor, agguerrito e intenzionato a uccidere il drago e a riprendersi la sua futura sposa...

Dark Shadows: il Film Stasera in Tv su Italia 2 alle 21.10

(Drammatico, Horror, Fantasy, 2012, durata: 113 Min)

Un film di Tim Burton con Johnny Depp, Eva Green, Jackie Earle Haley, Bella Heathcote, Michelle Pfeiffer, Helena Bonham Carter, Chloë Grace Moretz, Thomas McDonell, Gulliver McGrath, Jonny Lee Miller, Christopher Lee e Alice Cooper.



Dark Shadows: Il nuovo trailer italiano



Trama del Film Dark Shadows: Nel 1760, la famiglia Collins apre una fiorente attività di ittica nel Maine. Lo scapestrato Barnabas Collins è molto innamorato di Josette duPres ma, per capriccio, seduce la bella Angelique Bouchard. Barnabas, tuttavia, rifiuta il suo amore e la donna lo maledice, uccidendo la sua fidanzata e trasformandolo in vampiro. Nel 1972, Barnabas si risveglia casualmente nella bara in cui era stato imprigionato, e scopre che l'azienda di famiglia è andata in rovina per colpa della concorrenza sleale di Angelique.

Nella dimora trova i suoi discendenti, Elizabeth Collins e Roger Collins e li coinvolge nella sua vendetta contro la perfida rivale. Barnabas, inoltre, finisce con l’invaghirsi dell’istitutrice Victoria Winters, che assomiglia in modo incredibile alla sua defunta fidanzata. Il vampiro cerca in tutti i modi di affondare l’attività di Angelique, ma lei continua a pretendere il suo amore incondizionato. Intanto, la strampalata dottoressa Julia Hoffman scopre la verità sull'uomo ma promette a Elizabeth di provare a farlo tornare mortale, grazie alle trasfusioni di sangue umano.

In realtà, il vampiro scoprirà che il desiderio della dottoressa è molto più oscuro...

Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo: il Film Stasera in Tv su Paramount Network alle 21.30

(Azione, Avventura, 2008, durata: 122 Min)

Un film di Steven Spielberg con Harrison Ford, Karen Allen, Cate Blanchett, Shia LaBeouf, John Hurt, Ray Winstone, Jim Broadbent e Joel Stoffer.



Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo: 1957: la Guerra Fredda domina la scena politica, gettando sul mondo lo spettro di un conflitto nucleare. Nel deserto del Nevada, una squadra di militari sovietici, comandata dalla spietata Irina Spalko, riesce a penetrare nella segretissima base americana Hangar 51: cercano una cassa contenente un teschio di cristallo di probabile provenienza aliena che potrebbe conferire, a chi lo possiede, una conoscenza illimitata e poteri sovrumani.

I russi hanno però bisogno di Indiana Jones per trovare il reperto: così constringono nella ricerca il famoso archeologo e il suo compagno Mac. Dopo essere riuscito a scappare, Indiana torna a casa, ma si ritrova preso di mira dall'FBI, che sospetta sia una spia russa. Come se non bastasse, il college dove lavora lo sospende dall'insegnamento. Deluso e amareggiato, decide di trasferirsi a Londra.

Nel frattempo incontra il giovane Mutt che gli chiede aiuto per ritrovare la madre, rapita dopo essersi interessata alla scomparsa del professor Oxley, il quale le aveva lasciato una lettera da decifrare. Indiana individua una pista che conduce a Nazca e parte con Mutt alla volta del Perù...

Stratton - Forze Speciali: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.20

(Azione, Thriller, 2017, durata: 94 Min)

Un film di Simon West con Dominic Cooper, Austin Stowell, Gemma Chan, Connie Nielsen, Thomas Kretschmann, Tom Felton, Tyler Hoechlin, Derek Jacobi, Rinat Khismatouline, Igal Naor e Olegar Fedoro.



Stratton - Forze Speciali: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Stratton - Forze Speciali: Il film vede protagonista John Stratton, sergente delle forze speciali del servizio navale inglese, al quale è assegnata una missione: irrompere in un impianto chimico iraniano. Giunto sul posto insieme alla sua squadra, John capisce che hanno teso loro un'imboscata, nella quale rimane ucciso il suo amico, il sergente Marty. L'agguato è stato organizzato da una cellula terrorista, che era conoscenza della loro missione, segno che dentro il reparto delle forze speciali c'è una talpa.

Ritornati alla base, la direttrice dei servizi segreti britannici rivela a Stratton che l'impianto chimico conteneva un'arma batteriologica, nota con il nome Neve di Satana, rubata dai terroristi. Il batterio mortale è ora nelle mani di Grigory Barovsky, ex agente segreto russo, che tutti credevano morto.

A Stratton viene affidato il compito di catturare Barovsky, che ha già testato l'arma in Ucraina e ora è pronto a diffondere il batterio a Londra...

Ted: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Commedia, 2012, durata: 106 Min)

Un film di Seth MacFarlane con Mark Wahlberg, Mila Kunis, Giovanni Ribisi, Seth MacFarlane, Laura Vandervoort, Patrick Warburton, Joel McHale, Jessica Stroup, Melissa Ordway, Aedin Mincks, Matt Walsh, Jessica Barth.



Ted: Il trailer italiano del film con Mark Wahlberg e Mila Kunis



Trama del Film Ted: È il 1985 e John Bennett è un bambino di otto anni, figlio unico che vive a Norwood, nel Massachusetts. John, sogna che il suo nuovo orsacchiotto di nome Ted prenda vita e diventi suo amico. Il desiderio, coincide con il passaggio di una stella cadente che rende la sua speranza realtà. Il piccolo peluche, dunque, si anima e diventa in breve tempo una vera e propria celebrità. 27 anni dopo, John, ora 35enne, vive ancora a Boston con Ted, con il quale si gode una vita edonistica. John esce con Lori Collins, una ragazza di Filadelfia, e la loro relazione diventa giorno dopo giorno sempre più seria. Mentre il loro quarto anniversario si avvicina, Lori spera di sposare il suo fidanzato, ma non sopporta più la presenza di Ted.

John è titubante nel separarsi dal suo fidato compagno, anche se l'orasacchiotto ne combina una dopo l'altra...

Altri film questa sera in TV:

What Women Want - Quello che le donne vogliono , in onda alle 21.20 su Rete 4 : film commedia del 2000 di Nancy Meyers, con Mel Gibson, Helen Hunt, Marisa Tomei, Alan Alda, Ashley Johnson, Lauren Holly, Mark Feuerstein, Delta Burke, Valerie Perrine, Bette Midler, Ana Gasteyer, Eric Balfour e Heidi Merrick.

, in onda : film commedia del 2000 di Nancy Meyers, con Mel Gibson, Helen Hunt, Marisa Tomei, Alan Alda, Ashley Johnson, Lauren Holly, Mark Feuerstein, Delta Burke, Valerie Perrine, Bette Midler, Ana Gasteyer, Eric Balfour e Heidi Merrick. Independence Day , in onda alle 21.30 su Italia 1 : film fantascienza, azione del 1996 di Roland Emmerich, con Will Smith, Jeff Goldblum, Bill Pullman, Randy Quaid, Robert Loggia, Mary McDonnell, Brent Spiner, Judd Hirsh, Harvey Fierstein, Adam Baldwin, Margaret Colin e Vivica A. Fox.

, in onda : film fantascienza, azione del 1996 di Roland Emmerich, con Will Smith, Jeff Goldblum, Bill Pullman, Randy Quaid, Robert Loggia, Mary McDonnell, Brent Spiner, Judd Hirsh, Harvey Fierstein, Adam Baldwin, Margaret Colin e Vivica A. Fox. La maschera di ferro , in onda alle 21.25 su Nove : film avventura, storico del 1998 di Randall Wallace, con Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons, Gérard Depardieu, John Malkovich, Gabriel Byrne, Hugh Laurie, Anne Parillaud, Peter Sarsgaard, Matthew Jocelyn, Karine Belly, David Lowe, Brigitte Boucher, Judith Godrèche, Brigitte Auber e Edward Atterton.

, in onda : film avventura, storico del 1998 di Randall Wallace, con Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons, Gérard Depardieu, John Malkovich, Gabriel Byrne, Hugh Laurie, Anne Parillaud, Peter Sarsgaard, Matthew Jocelyn, Karine Belly, David Lowe, Brigitte Boucher, Judith Godrèche, Brigitte Auber e Edward Atterton. Il Barbiere di Siviglia , in onda alle 21.15 su Rai 5 : film musicale del 1946 di Mario Costa, con Ferruccio Tagliavini, Tito Gobbi, Nelly Corradi, Vito De Taranto, Italo Tajo, Natalia Nicolini e Nino Mazziotti.

, in onda : film musicale del 1946 di Mario Costa, con Ferruccio Tagliavini, Tito Gobbi, Nelly Corradi, Vito De Taranto, Italo Tajo, Natalia Nicolini e Nino Mazziotti. A Christmas Kiss - Un Natale al bacio , in onda alle 21.10 su La5 : film commedia sentimentale del 2011 di John Stimpson, con Laura Breckenridge, Elisabeth Rohm, Brendan Fehr, Jerrika Hinton, Laura Spencer e Mark Joy.

, in onda : film commedia sentimentale del 2011 di John Stimpson, con Laura Breckenridge, Elisabeth Rohm, Brendan Fehr, Jerrika Hinton, Laura Spencer e Mark Joy. Meglio tardi che mai , in onda alle 21.20 su Rai Premium : film commedia del 1999 di Luca Manfredi, con Nancy Brilli, Bruno Wolkowitch, Nino Manfredi, Alberto Molinari, Ilaria Occhini, Cesare Bocci, Antonio Manzini e Cinzia Mascoli.

, in onda : film commedia del 1999 di Luca Manfredi, con Nancy Brilli, Bruno Wolkowitch, Nino Manfredi, Alberto Molinari, Ilaria Occhini, Cesare Bocci, Antonio Manzini e Cinzia Mascoli. RoboCop , in onda alle 21.30 su Spike : film azione, fantscienza del 1987 di Paul Verhoeven, con Peter Weller, Nancy Alles, Dan O'Herlihy, Ronny Cox, Kurtwood Smith, Miguel Ferrer, Robert DoQui, Ray Wise e Felton Perry.

, in onda : film azione, fantscienza del 1987 di Paul Verhoeven, con Peter Weller, Nancy Alles, Dan O'Herlihy, Ronny Cox, Kurtwood Smith, Miguel Ferrer, Robert DoQui, Ray Wise e Felton Perry. L'allenatore nel pallone, in onda alle 21 su Cine34: film commedia del 1984 di Sergio Martino, con Lino Banfi, Gigi Sammarchi, Andrea Roncato, Urs Althaus, Camillo Milli, Giuliana Calandra, Licinia Lentini, Francesco Caracciolo, Stefano Davanzati, Sergio Martino, Alessandro Partexano, Stefania Spugnini, Viviana Larice, Nando Martellini, Carlo Ancelotti, Luciano Spinosi, Aldo Biscardi, Roberto Pruzzo, Zico, Niels Liedholm, Fulvio Stinchelli, Sergio Santarini, Sergio Giubilo, Oscar Damiani, Fabrizio Maffei, Odoacre 'Dodo' Chierico, Giancarlo De Sisti, Roberto Scarnecchia, Giorgio Martino, Giampiero Galeazzi e Francesco Graziani.

