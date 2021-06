Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 3 Giugno 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: A Private War, Piacere sono un po' incinta, Una notte da leoni 2, Something Borrowed - L'amore non ha regole, Ma come fa a far tutto?, Tiramisù, Transformers 5: L'Ultimo Cavaliere. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Speciale Ulisse: Un pianeta meraviglioso - Il futuro da salvare, Ultima Gara.

Film Stasera in TV di Oggi Giovedì 3 Giugno 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: A Private War, Piacere sono un po' incinta, Una notte da leoni 2, Something Borrowed - L'amore non ha regole, Ma come fa a far tutto?, Tiramisù, Transformers 5: L'Ultimo Cavaliere, Die Hard - Vivere o morire, Chocolat, Red Lights, La Notte del Giudizio: Election Year.

A Private War: il Film Stasera in Tv su Rai 3 alle 21.20

(Drammatico, Biografico, 2018, durata: 106 Min)

Un film di Matthew Heineman con Rosamund Pike, Jamie Dornan, Stanley Tucci, Tom Hollander, Corey Johnson, Hilton McRae, Raad Rawi, Jérémie Laheurte e Jesuthasan Antonythasan.



A Private War: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film A Private War: Il film racconta la storia della nota reporter di guerra Marie Colvin, giornalista dal 1985 al 2012 per The Sunday Times, il celebre settimanale britannico, partendo dall'articolo di Marie Brenner, pubblicato su Vanity Fair nel 2012, dal titolo “Marie Colvin’s Private war”.

Il film ci concentra in particolare nel racconto del lavoro incredibile e coraggioso svolto dalla Colvin nelle zone di guerra distrutte di Iraq, Afghanistan e Libia. La giornalista dovette lavorare in ambienti ostili, difficili, rischiando ogni giorno la sua vita per raccontare un complicato pezzo di mondo. La sua fu la cronaca delle sofferenze subite da interi popoli, vittime di conflitti molto spesso nascosti e sui quali molte informazioni venivano messe a tacere da chi ne era coinvolto.

Marie non si fermò nemmeno quando perse la vista dall'occhio sinistro, durante un reportage in Sri Lanka nel 2001. Nel 2012, viaggiò in Siria per testimoniare l’assedio di Homs. Fu qui, durante un’offensiva, che trovò la morte, rimanendo tragicamente uccisa insieme al fotografo francese Rémi Ochlik.

Piacere sono un po' incinta: il Film Stasera in Tv su Rai 2 alle 21.20

(Commedia, Sentimentale, 2010, durata: 106 Min)

Un film di Alan Poul con Jennifer Lopez, Alex O'Loughlin, Danneel Harris, Eric Christian Olsen, Anthony Anderson, Noureen DeWulf, Michaela Watkins, Melissa McCarthy, Tom Bosley, Jennifer Elise Cox, Linda Lavin, Adam Rose e Carlease Burke.



Piacere sono un po' incinta: Il trailer del film



Trama del Film Piacere sono un po' incinta: Zoe ha una vita piena di soddisfazioni, ottimi amici, un buon lavoro e un ottimo rapporto con la nonna che l'ha cresciuta. Ma approssimandosi ai quarant'anni, realizza che il desiderio di trovare il principe azzurro è ormai qualcosa che difficilmente potrà diventare realtà.

Decide così di realizzare il suo sogno di diventare madre e avere una famiglia, prendendo un appuntamento con un medico per la fecondazione artificiale. Per caso, solo pochi istanti dopo la procedura medica, Zoe incontra Stan, la persona giusta.

Nel tentativo di portare avanti questo rapporto in erba, nascondendo i primi segni della gravidanza, la situazione si trasforma per Zoe in una commedia degli errori, che mette in confusione Stan. Quando Zoe, in preda all'agitazione, rivela le reali motivazioni dei suoi comportamenti imprevedibili, Stan inizia a pensare al suo insolito futuro e alla fine si dice che è ormai a bordo.

Mai prima d'ora si è visto in amore un corteggiamento in cui una selvaggia notte di sesso coinvolga tre in un solo letto - Stan, Zoe e l'onnipresente cuscino per la gravidanza. Ma il vero test arriva quando entrambi realizzano di non conoscersi affatto, se non durante le tempeste ormonali e i preparativi per la nascita e, con la scadenza dei nove mesi che incombe, i due iniziano a riflettere e a frenare gli entusiasmi. Chiunque può innamorarsi, sposarsi e avere un bambino, ma procedere all'inverso potrebbe essere la prova che effettivamente siano fatti l'uno per l'altra...

Una notte da leoni 2: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Commedia, 2011, durata: 102 Min)

Un film di Todd Phillips con Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Justin Bartha, Todd Phillips, Ed Helms, Nick Cassavetes, Juliette Lewis, Mike Tyson, Jamie Chung, Ken Jeong, Aedin Mincks, William A. Johnson e Tanner Maguire.



Una notte da leoni 2: il trailer italiano del film



Trama del Film Una notte da leoni 2: Dopo due anni, Phil Wenneck, Alan Garner e Doug Billings si ritrovano di nuovo insieme per recarsi in Thailandia, dove si terrà il matrimonio dell'amico Stu Price con Lauren. All'aeroporto conoscono Teddy, fratello sedicenne della futura sposa, e insieme a lui si dirigono al resort dove avverranno le nozze.

Dopo la cena di prova, il gruppo di amici si reca in spiaggia insieme a Teddy per arrostire dei marshmallow in un falò. I cinque brindano alla felicità di Stu e Lauren. La mattina seguente, Phil, Stu e Alan, insieme al gangster Leslie Chow - con cui Alan ha fatto amicizia dopo gli eventi di Las Vegas - si svegliano in una sporca stanza d'albergo a Bangkok. Stu ha un tatuaggio sul viso, la testa di Alan è completamente rasata e nella stanza c'è una scimmietta. Notando l’assenza di Teddy, lo cercano, ma trovano solo il suo dito mozzato.

Né Phil né gli altri ricordano nulla della sera precedente. Leslie Chow inizia a raccontare gli eventi della notte appena trascorsa, ma poco dopo sviene a causa del consumo di cocaina. Spaventati, gli altri tre lo rinchiudono in una ghiacciaia dell’albergo. Poco dopo ricevono la telefonata di Doug, rimasto al resort, il quale li avverte che la polizia di Bangkok ha trovato Teddy, ma arrivati alla centrale scoprono che in realtà è stato arrestato un vecchio monaco che possedeva i documenti e la felpa del ragazzo. Dal momento che questi ha fatto voto di silenzio, non fornisce alcuna informazione al trio, sebbene li abbia riconosciuti. Il gruppo sembra senza speranza, ma frugando tra i documenti del giovane, trovano una ricevuta del pub “White Lion”, così iniziano a seguire quella pista, sperando di ritrovare il fratello della sposa e tornare al resort in tempo per il matrimonio.

Something Borrowed - L'amore non ha regole: il Film Stasera in Tv su La5 alle 21.10

( Commedia, Sentimentale, Drammatico, 2011, durata: 112 Min)

Un film di Luke Greenfield con Kate Hudson, John Krasinski, Ginnifer Goodwin, Colin Egglesfield, Steve Howey, Peyton List, Sean Patrick Reilly, Ashley Williams e Eric West.



Something Borrowed - L'amore non ha regole: Il Trailer ufficiale del Film



Trama del Film Something Borrowed - L'amore non ha regole: Rachel sta per compiere i 30 anni, fa l'avvocato a Manhattan ed è ancora single. Le sembra che la vita le sie passata accanto. Il colpo di grazia le arriva però quando apprende che Dex, l'uomo per cui ha una cotta sin dai tempi dell'università, sta per sposarsi e sta per farlo con Darcy, la sua migliore amica. In preda alla depressione, Rachel s'ubriaca il giorno del suo compleanno e finisce per commettere l'irreparabile con Dex, baciandolo e risvegliandosi a letto con lui la mattina dopo. Da quel momento Rachel si trova combattuta tra l'amore e l'amicizia.

Ma come fa a far tutto?: il Film Stasera in Tv su La7D alle 21.30

(Commedia, 2010, durata: 95 Min)

Un film di Douglas McGrath con Sarah Jessica Parker, Greg Kinnear, Pierce Brosnan, Olivia Munn, Seth Meyers, Kelsey Grammer, Christina Hendricks, Jane Curtin, Jessica Szohr e Emma Rayne Lyle.



Ma come fa a far tutto?: Il trailer italiano del film con Sarah Jessica Parker



Trama del Film Ma come fa a far tutto?: Kate Reddy è una moglie, una madre, una donna in carriera ed evidentemente è dotata di abilità paranormali per come riesce a tenere tutto in equilibrio. La sua vita è frenetica, ma ha un marito fantastico, Richard, un architetto che di recente si è messo in proprio, due figli adorabili, Emily, che sta per compiere sei anni, e Ben, un bambino che la adora. Kate è anche una donna che ama il suo lavoro. È la responsabile degli investimenti nella filiale di Boston di una società finanziaria di New York, lavoro che spesso la porta a viaggiare, cosa che le complica non poco la sua vita familiare. I colleghi, gli amici e i parenti dicono tutti la stessa cosa quando parlano dell'abilità di Kate di conciliare ogni aspetto della sua vita: Ma come fa a far tutto?

Tiramisù: il Film Stasera in Tv su Cine34 alle 21

(Commedia, 2016, durata: 94 Min)

Un film di Fabio De Luigi con Fabio De Luigi, Vittoria Puccini, Angelo Duro, Giulia Bevilacqua, Nicola Pistoia, Giovanni Esposito, Alberto Farina, Orso Maria Guerrini e Pippo Franco.



Tiramisù: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Tiramisù: Il film vede protagonista Antonio Moscati, sposato con Aurora, una donna dolce ma tutta d'un pezzo Nella loro vita bazzicano il cognato di Antonio, il cinico Franco trentenne, divorziato, una figlia di nove anni, impegnato nella moda e nel frequentare modelle e Marco eterno depresso tormentato dal pensiero dei debiti accumulati per via della gestione sciatta e disfattista di “Vini e Vinili”, un'enoteca sempre tristemente vuota.

Antonio, da parte sua, è un rappresentante di materiale sanitario e prodotti farmaceutici. Gira con poco successo ed entusiasmo le sale d'attesa dei medici di base cercando di piazzare con scarsi risultati garze, bende e cerotti. Alla frustrazione quotidiana si è ultimamente anche il timore che sua moglie Aurora, possa stancarsi presto di lui, del suo lassismo e del suo non essere un vincente.

Finché un giorno Antonio dimentica un Tiramisù fatto dalla moglie e destinato alla Caritas. Un medico lo assaggia, e da quel momento la vita di Antonio cambia. Quel dolce diventa il primo innocente gradino di un' improbabile scalata professionale e sociale per la quale Antonio non è stato progettato. Intrallazzi, sotterfugi, gesti di piccola e grande corruzione lo porteranno ad ottenere un sempre crescente - e per lui ingestibile - successo in campo sanitario.

Tra mille imprevisti e situazioni comiche, Antonio diventerà, quasi senza accorgersene, una persona disposta a tutto pur di mantenere il nuovo status.

Transformers 5: L'Ultimo Cavaliere: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Azione, Fantascienza, Avventura, 2017, durata: 139 Min)

Un film di Michael Bay con Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Laura Haddock, Stanley Tucci, Josh Duhamel, John Turturro, John Goodman, Gil Birmingham, Santiago Cabrera, Gemma Chan, Sophia Myles, Mitch Pileggi, Frank Welker, Jerrod Carmichael, Ken Watanabe e Peter Cullen.



Transformers 5: L'Ultimo Cavaliere: Nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Transformers 5: L'Ultimo Cavaliere: Negli ultimi anni gli Autobot, guidati dall'irreprensibile leader Optimus Prime, hanno difeso la terra dalle innumerevoli invasioni aliene di cui è stata teatro. Prima i Decepticon di Megratron, poi gli antichissimi "Creatori", una dopo l'altra le truppe nemiche hanno battuto in ritirata, sconfitte da Bumblebee e i suoi giganteschi compagni. Ma da dove arriva il popolo dei Transformers? La leggenda millenaria della loro esistenza, tramandata in segreto per proteggere il pianeta, sta per tornare alla luce a causa di una nuova minaccia che incombe sull'umanità. Optimus Prime questa volta dichiara guerra alla razza umana e guida un gruppo di Autobot nella battaglia decisiva. L'unica speranza per il nostro mondo è l'improbabile alleanza tra l'inventore, meccanico provetto Cade Yeager, il fidato Bumblebee, un lord inglese e una professoressa di Oxford.

Altri film questa sera in TV:

I delitti del BarLume - Il re dei giochi , in onda alle 21.30 su TV8 : film commedia, giallo del 2013 di Eugenio Cappuccio, con Filippo Timi, Atos Davini, Massimo Paganelli, Marcello Marziali e Alessandro Benvenuti.

, in onda : film commedia, giallo del 2013 di Eugenio Cappuccio, con Filippo Timi, Atos Davini, Massimo Paganelli, Marcello Marziali e Alessandro Benvenuti. Die Hard - Vivere o morire , in onda alle 21 su Iris : film azione, thriller del 2007 di Len Wiseman, con Bruce Willis, Timothy Olyphant, Justin Long, Maggie Q, Cliff Curtis, Jonathan Sadowski, Andrew Friedman, Kevin Smith, Yorgo Constantine, Cyril Raffaelli, Chris Palermo e Mary Elizabeth Winstead.

, in onda : film azione, thriller del 2007 di Len Wiseman, con Bruce Willis, Timothy Olyphant, Justin Long, Maggie Q, Cliff Curtis, Jonathan Sadowski, Andrew Friedman, Kevin Smith, Yorgo Constantine, Cyril Raffaelli, Chris Palermo e Mary Elizabeth Winstead. Chocolat , in onda alle 21.10 su Paramount : film commedia, sentimentale del 2000 di Lasse Hallström, con Juliette Binoche, Judi Dench, Alfred Molina, Lena Olin, Johnny Depp, Ron Cook, Peter Stormare, Victoire Thivisol, John Wood, Aurelien Parent Koenig, Antonio Gil-Martinez, Harrison Pratt, Helene Cardona, Gaelan Connell, Elisabeth Commelin, Guillaume Tardieu, Hugh O'Conor e Carrie-Anne Moss.

, in onda : film commedia, sentimentale del 2000 di Lasse Hallström, con Juliette Binoche, Judi Dench, Alfred Molina, Lena Olin, Johnny Depp, Ron Cook, Peter Stormare, Victoire Thivisol, John Wood, Aurelien Parent Koenig, Antonio Gil-Martinez, Harrison Pratt, Helene Cardona, Gaelan Connell, Elisabeth Commelin, Guillaume Tardieu, Hugh O'Conor e Carrie-Anne Moss. A Dangerous Man - Solo contro tutti, in onda alle 21.15 su Cielo : film azione del 2009 di Keoni Waxman, con Steven Seagal, Mike Dopud, Marlaina Mah, Vitaly Kravchenko, Jesse Hutch, Terry Chen, Byron Mann, Byron Lawson e Jerry Wasserman.

in onda : film azione del 2009 di Keoni Waxman, con Steven Seagal, Mike Dopud, Marlaina Mah, Vitaly Kravchenko, Jesse Hutch, Terry Chen, Byron Mann, Byron Lawson e Jerry Wasserman. A-Team , in onda alle 21.30 su Spike : film avventura, azione, commedia del 2010 di Joe Carnahan, con Bradley Cooper, Liam Neeson, Jessica Biel, Sharlto Copley, Patrick Wilson, Omari Hardwick, Gerald McRaney, Brian Bloom, Maury Sterling, C. Ernst Harth, Quinton 'Rampage' Jackson, Raj Lal, Dirk Benedict, Dwight Schultz e Neil Schell.

, in onda : film avventura, azione, commedia del 2010 di Joe Carnahan, con Bradley Cooper, Liam Neeson, Jessica Biel, Sharlto Copley, Patrick Wilson, Omari Hardwick, Gerald McRaney, Brian Bloom, Maury Sterling, C. Ernst Harth, Quinton 'Rampage' Jackson, Raj Lal, Dirk Benedict, Dwight Schultz e Neil Schell. Red Lights , in onda alle 21.10 su Rai Movie : film thriller del 2012 di Rodrigo Cortés, con Robert De Niro, Sigourney Weaver, Cillian Murphy, Joely Richardson, Craig Roberts, Toby Jones, Elizabeth Olsen, Burn Gorman, Leonardo Sbaraglia, Karen David e Garrick Hagon.

, in onda : film thriller del 2012 di Rodrigo Cortés, con Robert De Niro, Sigourney Weaver, Cillian Murphy, Joely Richardson, Craig Roberts, Toby Jones, Elizabeth Olsen, Burn Gorman, Leonardo Sbaraglia, Karen David e Garrick Hagon. La Notte del Giudizio: Election Year, in onda alle 21.15 su Italia 2: film azione, horror, thriller del 2016 di James DeMonaco, con Frank Grillo, Elizabeth Mitchell, Mykelti Williamson, Joseph Julian Soria, Betty Gabriel, Terry Serpico, Edwin Hodge, Kyle Secor, Liza Colón-Zayas, Ethan Phillips, Adam Cantor, Christopher James Baker e Jared Kemp.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: