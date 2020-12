Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 3 Dicembre 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Giovedì 3 Dicembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Nemesi, Harry Potter e il calice di fuoco, The Eagle, Stronger - Io sono più forte, Diverso da chi?, The Losers, Asterix & Obelix: Missione Cleopatra, The Green Hornet.

I Migliori Film in TV oggi in prima serata

Nemesi: stasera in tv su Rai 4 alle 21.20

(Azione, Thriller, 2016, durata: 95 Min)

Un film di Walter Hill con Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez, Tony Shalhoub, Paul McGillion, Anthony LaPaglia, Caitlin Gerard, Zak Santiago, Terry Chen e Paul Lazenby.



Nemesi: Il trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film Nemesi: Il film racconta la storia di un sicario di nome Frank Kitchen, assoldato per uccidere il fratello di una brillante chirurga estetica. Il medico si vendica praticando sull'uomo un intervento di riassegnazione di genere non richiesto.

Michelle Rodriguez interpreta lo sconvolto Frank, chiamato a confrontarsi con la nuova condizione di donna, e con gli effetti della crudele tortura psicologica che ne ridefinisce l'identità di genere. Tuttavia lo spietato assassino, divenuto vittima della folle carnefice impersonata da Sigourney Weaver, si sente più forte di prima e ha già un piano per assestare la sua decisiva contro-vendetta.

Il film comincia con la Weaver rinchiusa in una stanza degli interrogatori e avvolta in una camicia di forza, intenta a raccontare a uno psichiatra gli avvenimenti che l'hanno condotta lì.

Harry Potter e il calice di fuoco: stasera in tv su Canale 5 alle 21.20

(Avventura, Fantasy, 2005, durata: 156 Min)

Un film di Mike Newell con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Michael Gambon, Maggie Smith, Alan Rickman, Ralph Fiennes, Brendan Gleeson, Katie Leung, Robbie Coltrane, Frances de la Tour, Clémence Poésy, Pedja Bjelac, Gary Oldman, Robert Hardy, Jason Isaacs, Shirley Henderson, Roger Lloyd Pack, Warwick Davis, Devon Murray, David Bradley, Adrian Rawlins, Miranda Richardson, Geraldine Somerville, Timothy Spall, Eric Sykes, Mark Williams, Tom Felton, Jeff Rawle, David Tennant e Robert Pattinson.



Harry Potter e il calice di fuoco: il trailer del film



Trama del Film Harry Potter e il calice di fuoco: Il quarto anno di Harry a Hogwarts comincia nel peggiore dei modi: ogni notte è perseguitato da un sogno in cui vede Voldemort (Ralph Fiennes) in compagnia di Codaliscia e un uomo misterioso, al quale il Signore Oscuro assegna il compito di prendere il ragazzo. Inoltre, durante la finale della Coppa del mondo di Quidditch compaiono i seguaci di Voldemort, i Mangiamorte, tra cui Harry riconosce l'uomo visto in sogno.

Ma a turbare i giorni già inquieti di Harry si presenta anche un altro problema: ad Hogwarts si terrà il Torneo Tremaghi, una competizione estrema tra tre maghi di scuole diverse che abbiano compiuto i diciassette anni di età e i cui nomi vengono decretati dal Calice di Fuoco. Ma oltre a Cedric Diggory, il campione scelto per Hogwarts, il calice magico estrae inspiegabilmente un quarto nome, ossia quello di Harry.

Film che vale la pena vedere stasera in TV:

The Eagle, in onda alle 21.20 su Cielo : film drammatico, storico, avventura del 2011 di Kevin Macdonald, con Mark Strong, Channing Tatum, Jamie Bell, Donald Sutherland, Denis O'Hare, Douglas Henshall, Paul Ritter, Jon Campling, Dakin Matthews, Jamie Beamish e Ben O'Brien.

: film drammatico, storico, avventura del 2011 di Kevin Macdonald, con Mark Strong, Channing Tatum, Jamie Bell, Donald Sutherland, Denis O'Hare, Douglas Henshall, Paul Ritter, Jon Campling, Dakin Matthews, Jamie Beamish e Ben O'Brien. Stronger - Io sono più forte, in onda alle 21.10 su Rai Movie : film drammatico del 2017 di David Gordon Green, con Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany, Clancy Brown, Miranda Richardson, Frankie Shaw, Maggie Castle, Carlos Sanz, Danny McCarthy e Owen Burke.

: film drammatico del 2017 di David Gordon Green, con Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany, Clancy Brown, Miranda Richardson, Frankie Shaw, Maggie Castle, Carlos Sanz, Danny McCarthy e Owen Burke. Diverso da chi?, in onda alle 21.40 su Nove : film commedia del 2009 di Umberto Carteni, con Luca Argentero, Claudia Gerini, Filippo Nigro, Francesco Pannofino, Antonio Catania, Antonio Bazza, Giuseppe Cederna e Rinaldo Rocco.

: film commedia del 2009 di Umberto Carteni, con Luca Argentero, Claudia Gerini, Filippo Nigro, Francesco Pannofino, Antonio Catania, Antonio Bazza, Giuseppe Cederna e Rinaldo Rocco. Asterix & Obelix: Missione Cleopatra, in onda alle 21.10 su Pramount Network : film commedia del 2002 di Alain Chabat, con Gérard Depardieu, Christian Clavier, Jamel Debbouze, Monica Bellucci, Claude Rich, Gérard Darmon, Alain Chabat, Dieudonné, Isabelle Nanty, Edouard Baer, Jean Benguigui, Pierre Tchernia, Chantal Lauby e Claude Berri.

: film commedia del 2002 di Alain Chabat, con Gérard Depardieu, Christian Clavier, Jamel Debbouze, Monica Bellucci, Claude Rich, Gérard Darmon, Alain Chabat, Dieudonné, Isabelle Nanty, Edouard Baer, Jean Benguigui, Pierre Tchernia, Chantal Lauby e Claude Berri. L'altra metà del cielo, in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 1977 di Franco Rossi, con Monica Vitti, Adriano Celentano, Venantino Venantini, Glauco Onorato, Mario Carotenuto e Gianfranco Barra.

: film commedia del 1977 di Franco Rossi, con Monica Vitti, Adriano Celentano, Venantino Venantini, Glauco Onorato, Mario Carotenuto e Gianfranco Barra. The Losers, in onda alle 21 su 20 : film azione, avventura, drammatico del 2010 di Sylvain White, con Zoe Saldana, Jeffrey Dean Morgan, Chris Evans, Idris Elba, Jason Patric, Columbus Short, Holt McCallany, Peter Macdissi e Óscar Jaenada.

: film azione, avventura, drammatico del 2010 di Sylvain White, con Zoe Saldana, Jeffrey Dean Morgan, Chris Evans, Idris Elba, Jason Patric, Columbus Short, Holt McCallany, Peter Macdissi e Óscar Jaenada. The Children of Heaven, in onda alle 21.10 su TV2000 : film drammatico del 1997 di Majid Majidi, con Mohammad-Amir Najafi, Mir-Farokh Hashemian e Bahareh Seddighi.

: film drammatico del 1997 di Majid Majidi, con Mohammad-Amir Najafi, Mir-Farokh Hashemian e Bahareh Seddighi. The Green Hornet, in onda alle 21.30 su Spike : film azione, giallo, thriller del 2011 di Michel Gondry, con Seth Rogen, Jay Chou, Christoph Waltz, Cameron Diaz, Edward James Olmos, Tom Wilkinson, Edward Furlong, Chad Coleman, Analeigh Tipton, Eddie Rouse, Robert Clotworthy e David Harbour.

: film azione, giallo, thriller del 2011 di Michel Gondry, con Seth Rogen, Jay Chou, Christoph Waltz, Cameron Diaz, Edward James Olmos, Tom Wilkinson, Edward Furlong, Chad Coleman, Analeigh Tipton, Eddie Rouse, Robert Clotworthy e David Harbour. Dead Silence, in onda alle 21.10 su Italia 2: film thriller horror del 2007 di James Wan, con Ryan Kwanten, Amber Valletta, Donnie Wahlberg, Judith Roberts, Michael Fairman e Laura Regan

Altri film questa sera in TV:

Asher, in onda alle 21 su Iris : film azione, drammatico, thriller del 2018 di Michael Caton-Jones, con Ron Perlman, Famke Janssen, Jacqueline Bisset, Marta Milans, Peter Facinelli e Richard Dreyfuss.

: film azione, drammatico, thriller del 2018 di Michael Caton-Jones, con Ron Perlman, Famke Janssen, Jacqueline Bisset, Marta Milans, Peter Facinelli e Richard Dreyfuss. Natale a Bramble House, in onda alle 21.10 su La5 : film sentimentale del 2017 di Steven R. Monroe, con Autumn Reeser, David Haydn-Jones, Teryl Rothery, Andrew Airlie, Bruce Dawson, Hilary Jardine e Julia Benson.

: film sentimentale del 2017 di Steven R. Monroe, con Autumn Reeser, David Haydn-Jones, Teryl Rothery, Andrew Airlie, Bruce Dawson, Hilary Jardine e Julia Benson. Tre cuori in cucina, in onda alle 21.20 su Rai Premium: film commedia del 2013 di Thomas Nennstiel, con Thekla Carola Wied, Mona Seefried, Katerina Jacob, Michael Greiling, Lissy Tempelhof e Hansjürgen Hürrig.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: