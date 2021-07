Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 29 Luglio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Giovedì 29 Luglio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Mandela: La lunga strada verso la libertà, Soldado, Agorà, Monolith, Tutti contro tutti, Parto col folle, I Delitti del BarLume - Un due tre stella!, Eragon, Asterix & Obelix: Missione Cleopatra, Il giardino dei Finzi Contini, Ninja Assassin.

Mandela - La lunga strada verso la libertà: il Film Stasera in TV su Canale 5 alle 21.20

(Biografico, Drammatico, 2013, durata: 141 Min)

Un film di Justin Chadwick con Idris Elba e Naomie Harris.



Mandela: La lunga strada verso la libertà: Il trailer in lingua originale del film



Trama del Film Mandela - La lunga strada verso la libertà: Il film ripercorre la vita di Nelson Mandela, dalla sua infanzia in un villaggio rurale fino alla sua elezione come primo presidente nero democraticamente eletto del Sudafrica. Divenuto un brillante avvocato a Johannesburg, si appassiona alla lotta per la libertà in seguito all'intensificarsi della violenza dei bianchi nei confronti dei neri e all'inasprimento delle misure dell'Apartheid.

Si unisce al Congresso Nazionale Africano negli anni '40, il partito ispirato alla non violenza, per promuovere i diritti politici dei neri al di là delle divisioni etniche. Costretto ad abbandonare la protesta pacifica per la resistenza armata dopo il massacro di Sharpeville, Mandela e i suoi compagni vengono arrestati e condannati all'ergastolo per tradimento.

Qui inizia un viaggio nell'inferno della prigionia, ma lo spirito combattivo di Nelson, sostenuto dalla tenace moglie Winnie non cede: anche da prigioniero diventa un simbolo di riscatto per milioni di sudafricani, una speranza per chi è umiliato, discriminato, a causa del colore della pelle.

Soldado: il Film Stasera in TV su Rai Movie alle 21.10

(Azione, Drammatico, Thriller, 2018, durata: 124 Min)

Un film di Stefano Sollima con Benicio Del Toro, Josh Brolin, Catherine Keener, Matthew Modine, Manuel Garcia-Rulfo, Isabela Moner, Jeffrey Donovan, Christopher Heyerdahl, Shea Whigham, Jake Picking e David Castañeda.



Soldado: Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD



Trama del Film Soldado: Nella guerra di droga non ci sono regole e la lotta della CIA al narcotraffico al confine fra Messico e Stati Uniti si è inasprita da quando i cartelli della droga hanno iniziato a infiltrare terroristi oltre la frontiera americana. Per combattere i narcos l'agente federale Matt Graver dovrà assoldare il misterioso e impenetrabile Alejandro, la cui famiglia è stata sterminata da un boss del cartello della droga, per aumentare l'efferatezza della guerra.

Alejandro scatenerà una vera e propria, incontrollabile battaglia tra bande in una missione che lo coinvolgerà in modo molto personale. Rapisce, infatti, la figlia del boss per scatenare il conflitto, ma quando la ragazza viene considerata un danno collaterale, il suo destino si metterà tra i due uomini che si interrogano su tutto quello per cui combattono.

Agorà: il Film Stasera in TV su La7D alle 21.30

(Drammatico, Storico, Avventura, 2009, durata: 127 Min)

Un film di Alejandro Amenábar con Rachel Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac, Ashraf Barhoum, Michael Lonsdale, Rupert Evans, Homayoun Ershadi, Sami Samir, Richard Durden e Clint Dyer.



Agorà: Il trailer del film diretto da Alejandro Amenábar, con Rachel Weisz



Trama del Film Agorà: Il film è ambientato ad Alessandria d'Egitto nel 391 dopo Cristo, dove la filosofa Ipazia, ultima erede della cultura antica e forse, in quanto donna, massima espressione di una lunga evoluzione civile e di una libertà di pensiero che non si rivedrà più fino all'epoca moderna, viene travolta dalla crisi di un mondo, quello pagano, che non ha saputo ripensarsi, trovandosi così impreparato di fronte al nascere - e presto al dilagare - di movimenti religiosi sempre più fanatici e intolleranti.

Fra questi i "parabolani", la setta cristiana che arriva a distruggere la biblioteca del Serapeo, dove Ipazia lotta insieme ai suoi discepoli per salvare la saggezza del Mondo Antico.

Tra questi ultimi, due uomini in lotta per il cuore della filosofa: l'arguto e privilegiato Oreste e Davo, il giovane schiavo di Ipazia, che è diviso tra l'amore segreto per lei e la libertà che potrebbe ottenere se si unisse alla rivolta ormai inarrestabile dei cristiani.

Con ostilità implacabile, il vescovo Cirillo attacca senza sosta "l'eretica" Ipazia, fino a condannarla a morte...

Monolith: il Film Stasera in TV su Cielo alle 21.15

(Drammatico, Thriller, 2017, durata: 83 Min)

Un film di Ivan Silvestrini con Katrina Bowden, Damon Dayoub, Brandon W. Jones, Jay Hayden, Ashley Madekwe, Katherine Kelly Lang, Nixon Hodges, Krew Hodges e Justine Wachsberger.



Monolith: Trailer ufficiale - HD



Trama del Film Monolith: Il film vede protagonista Sandra, in viaggio con il figlio David a bordo di Monolith, futuristica automobile, la più sicura al mondo, in grado di proteggere i passeggeri da qualsiasi minaccia esterna.

Durante una sosta imprevista, Sandra resta chiusa fuori dalla macchina.

Suo figlio David è rimasto al suo interno, ha solo due anni e non può liberarsi da solo. Intorno a loro il deserto, per miglia e miglia. Sandra deve liberare il suo bambino, deve trovare il modo di aprire quella corazza di acciaio, ed è pronta a tutto, anche a mettere a rischio la sua stessa vita. Il calar della notte porterà il buio, il sorgere del sole trasformerà l'automobile in una fornace.

Sandra ha poco tempo a disposizione e questa volta può contare solo sulle proprie forze. Sperduta nel nulla, con possibilità di riuscita praticamente nulle, alla mercé di animali feroci e senz'acqua...

Inizia così una drammatica lotta della donna contro il tempo e contro la tecnologia per riuscire a salvare il proprio figlio. Il coraggio di una madre riuscirà ad avere la meglio sulla Monolith?

Tutti contro tutti: il Film Stasera in TV su Cine34 alle 21

(Commedia, 2013, durata: 93 Min)

Un film di Rolando Ravello con Rolando Ravello, Kasia Smutniak, Marco Giallini, Stefano Altieri, Raffaele Iorio, Agnese Ghinassi, Lidia Vitale, Flavio Bonacci, Antonio Gerardi, Hedy Krissane, Zahira Berrezouga, Luca Lombardi, Mario Bovenzi, Paolo Sassanelli e Massimiliano Bruno.



Tutti contro tutti: Il trailer del film



Trama del Film Tutti contro tutti: Quello era un giorno di festa, la prima comunione del figlio Lorenzo, con tutta l'agitazione che accompagna un giorno così, in un modesto appartamento di periferia. Il vestito buono, il rinfresco per festeggiare con i parenti un grande avvenimento. Chi avrebbe mai potuto pensare che tutti allegri dopo la cerimonia, Agostino, sua moglie Anna, il caustico Nonno Rocco, i due figli Erica e Lorenzo accompagnati da tutta la famiglia del cognato, Sergio, Romana e i loro figli Rossana e Luca, arrivati sul pianerottolo, avrebbero trovato la porta chiusa, la serratura cambiata e degli sconosciuti dentro la propria abitazione. Gli avevano rubato casa, pratica diffusa nei palazzoni popolari delle nostre città. Inizia cosi una guerra epocale e tragicomica tra poveri, o forse sarebbe meglio dire tra nuovi poveri, per la riconquista di un diritto inalienabile, il diritto ad una casa.

Parto col folle: il Film Stasera in TV su 20 alle 21

(Commedia, 2010, durata: 100 Min)

Un film di Todd Phillips con Robert Downey Jr., Zach Galifianakis, Michelle Monaghan, Juliette Lewis, Jamie Foxx, Alan Arkin, Danny McBride, RZA, Matt Walsh, Rhoda Griffis e James Martin Kelly.



Parto col folle: Il nuovo trailer del film con Robert Downey Jr. e Zach Galifianakis



Trama del Film Parto col folle: L’architetto di successo Peter Highman si prepara a lasciare Atlanta per raggiungere Los Angeles, dove sua moglie Sarah sta per dare alla luce il loro primogenito. L’incontro con lo strampalato Ethan Tremblay, un sedicente attore squattrinato, cambierà tutti i suoi piani. Costretto a dividere una macchina a noleggio con lo sconosciuto, Peter intraprenderà un viaggio lungo e turbolento e rischierà di non riuscire a raggiungere in tempo sua moglie. Stando a stretto contatto, tuttavia, l’architetto super snob scoprirà il lato più vero di Ethan e, nonostante tutte le sue stranezze, imparerà ad apprezzare questo folle compagno di avventure.

Altri film questa sera in TV:

Duro da uccidere , il film in onda stasera in tv alle 21.25 su Rete 4 : film azione del 1990 di Bruce Malmuth, con Steven Seagal, Kelly Le Brock, Bill Sadler, Frederick Coffin, Bonnie Burroughs, Andrew Block, Branscombe Richmond, Lou Beatty Jr., Zachary Rosencrantz, James Di Stefano, Dean Norris, Francesca P. Roberts e Charles Boswell.

, il film in onda : film azione del 1990 di Bruce Malmuth, con Steven Seagal, Kelly Le Brock, Bill Sadler, Frederick Coffin, Bonnie Burroughs, Andrew Block, Branscombe Richmond, Lou Beatty Jr., Zachary Rosencrantz, James Di Stefano, Dean Norris, Francesca P. Roberts e Charles Boswell. I Delitti del BarLume - Un due tre stella! , il film in onda stasera in tv alle 21.30 su TV8 : film commedia, giallo del 2018 di Roan Johnson, con Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Stefano Fresi, Enrica Guidi, Lucia Mascino, Filippo Timi, Paolo Cioni, Marcello Marziali e Massimo Paganelli.

, il film in onda : film commedia, giallo del 2018 di Roan Johnson, con Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Stefano Fresi, Enrica Guidi, Lucia Mascino, Filippo Timi, Paolo Cioni, Marcello Marziali e Massimo Paganelli. Eragon , il film in onda stasera in tv alle 21.25 su Nove : film fantasy del 2006 di Stefen Fangmeier, con Ed Speleers, Jeremy Irons, Sienna Guillory, Robert Carlyle, John Malkovich, Djimon Hounsou, Garrett Hedlund, Gary Lewis, Alun Armstrong e Jaymes Butler.

, il film in onda : film fantasy del 2006 di Stefen Fangmeier, con Ed Speleers, Jeremy Irons, Sienna Guillory, Robert Carlyle, John Malkovich, Djimon Hounsou, Garrett Hedlund, Gary Lewis, Alun Armstrong e Jaymes Butler. True Legend , il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris : film azione, drammatico, storico del 2010 di Yuen Woo-ping, con Xun Zhou, Andy On, Jay Chou, Michelle Yeoh, David Carradine e Vicki Zhao.

, il film in onda : film azione, drammatico, storico del 2010 di Yuen Woo-ping, con Xun Zhou, Andy On, Jay Chou, Michelle Yeoh, David Carradine e Vicki Zhao. Asterix & Obelix: Missione Cleopatra , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Paramount : film commedia, family del 2002 di Alain Chabat, con Gérard Depardieu, Christian Clavier, Jamel Debbouze, Monica Bellucci, Claude Rich, Gérard Darmon, Alain Chabat, Dieudonne', Isabelle Nanty, Edouard Baer, Jean Benguigui, Pierre Tchernia, Chantal Lauby e Claude Berri.

, il film in onda : film commedia, family del 2002 di Alain Chabat, con Gérard Depardieu, Christian Clavier, Jamel Debbouze, Monica Bellucci, Claude Rich, Gérard Darmon, Alain Chabat, Dieudonne', Isabelle Nanty, Edouard Baer, Jean Benguigui, Pierre Tchernia, Chantal Lauby e Claude Berri. Il giardino dei Finzi Contini , il film in onda stasera in tv alle 20.55 su TV2000 : film drammatico del 1970 di Vittorio De Sica, con Dominique Sanda, Lino Capolicchio, Helmut Berger, Romolo Valli, Fabio Testi, Inna Alexeieva, Raffaele Curi, Katina Morisani, Camillo Cesarei, Barbara Leonard Pilavin, Michael Berger, Franco Nebbia, Marcella Gentile, Giampaolo Duregon, Edoardo Toniolo, Ettore Geri, Alessandro D'Alatri e Cinzia Bruno.

, il film in onda : film drammatico del 1970 di Vittorio De Sica, con Dominique Sanda, Lino Capolicchio, Helmut Berger, Romolo Valli, Fabio Testi, Inna Alexeieva, Raffaele Curi, Katina Morisani, Camillo Cesarei, Barbara Leonard Pilavin, Michael Berger, Franco Nebbia, Marcella Gentile, Giampaolo Duregon, Edoardo Toniolo, Ettore Geri, Alessandro D'Alatri e Cinzia Bruno. Ninja Assassin, il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Italia 2: film azione, thriller, arti-marziali del 2009 di James McTeigue, con Rain, Naomie Harris, Ben Miles, Rick Yune, Stephen Marcus, Shô Kosugi, Togo Igawa, Randall Duk Kim, Sung Kang e Thorston Manderlay.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

