Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 29 Aprile 2021

Film Stasera in TV di Oggi Giovedì 29 Aprile 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Transformers 4: L'era dell'estinzione, Kingsman 2: Il Cerchio d'Oro, Guardia del corpo, Conan the Barbarian, Lone Survivor, Kill Bill: volume 1, Un amore a 5 stelle, L'Avvocato del Diavolo, The Gallows - L'esecuzione, Se solo fosse vero.

Transformers 4 - L'era dell'estinzione: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Azione, Fantascienza, 2014, durata: 165 Min)

Un film di Michael Bay con Mark Wahlberg, Stanley Tucci, Jack Reynor, Nicola Peltz, Sophia Myles, Kelsey Grammer, Titus Welliver, Bingbing Li, T.J. Miller, James Bachman, Thomas Lennon e Charles Parnell.



Trama del Film Transformers 4 - L'era dell'estinzione: Sessantacinque milioni di anni fa, una razza aliena nota come Creatori usò dispositivi chiamati Semi per ricoprire il pianeta Terra con una lega di Transformium, oggi usata dalle industrie K.S.I. per costruire droni artificiali. Dopo la Battaglia di Chicago, gli umani hanno iniziato a considerare i Transformer una minaccia, portando il governo degli Stati Uniti a terminare tutti i programmi congiunti a essi. Sebbene le persone credano che agli Autobot sia stata concessa grazia e protezione, essi vengono invece cacciati da una divisione della CIA, guidata dall'ufficiale del governo Harold Attinger. L’ufficiale crede infatti che tutti i Transformer dovrebbero essere sterminati indipendentemente dalla loro fazione.

Il gruppo d’assalto è aiutato da Lockdown, un cacciatore di taglie cybertroniano che lavora per i Creatori. Lockdown promette di dare ad Attinger un Seme, qualora la sua divisione riesca a catturare Optimus Prime. Nonostante molte ricerche, del leader degli Autobot non vi è traccia.

Intanto a Città del Messico un Autobot viene scoperto in un teatro abbandonato da Cade Yeager (Mark Wahlberg), un inventore texano in difficoltà finanziarie, che lo porta nella sua fattoria. Mentre sua figlia adolescente Tessa e il socio in affari Lucas Flannery lo incoraggiano a consegnare l’Autobot, Cade vuole invece capirne la tecnologia.

Inavvertitamente l’inventore lo rianima apprendendo che si tratta di Optimus Prime...

Kingsman 2 - Il Cerchio d'Oro: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Azione, Avventura, Commedia, 2017, durata: 141 Min)

Un film di Matthew Vaughn con Taron Egerton, Channing Tatum, Julianne Moore, Jeff Bridges, Colin Firth, Halle Berry, Pedro Pascal, Mark Strong, Sophie Cookson, Vinnie Jones, Elton John, Hanna Alström, Poppy Delevingne e Edward Holcroft.



Trama del Film Kingsman 2 - Il Cerchio d'Oro: Un anno dopo aver sconfitto Richmond Valentine e aver sventato i suoi piani, Gary "Eggsy" Unwin si è unito ufficialmente a Kingsman, l'associazione di intelligence privata fondata al termine della Seconda Guerra Mondiale dall'elite britannica con lo scopo di proteggere il mondo.

Eggsy ha preso il nome e il ruolo del suo mentore defunto Harry Hart "Galahad", e ha intrapreso una relazione con Tilde, la Principessa di Svezia, dopo averla salvata.

Mentre Eggsy ritorna dalla sede dell'intelligence, gli viene tesa un'imboscata da Charlie Hesketh, un candidato Kingsman respinto, che aveva perso il braccio destro e riportato una severa lesione alle corde vocali durante l'incidente da Valentine. Eggsy sfugge a Charlie e ai suoi scagnozzi che intraprendono un inseguimento forsennato; Eggsy riesce a liberarsi del suo aggressore, ma il suo braccio cibernetico, reciso nella lotta, riesce ad infiltrarsi nei server Kingsman attraverso il computer dell'auto di Eggsy.

Con le informazioni ottenute, Poppy Adams, leader del più grade cartello di droga al mondo, il "Golden Circle", lancia dei missili che distruggono completamente il quartier generale di Kingsman e uccidono diversi agenti, compresa Roxy, la migliore amica di Eggsy.

Eggsy e il suo unico collega sopravvissuto, Merlino, eseguono il protocollo di emergenza "Doomsday" che li porta a Statesman, la controparte americana di Kingsman, che si presenta come una distilleria di whisky nel Kentucky. Ad attenderli c'è il capo Champagne e i suoi agenti: Whiskey, Tequila e Ginger.

Guardia del corpo: il Film Stasera in Tv su La5 alle 21.10

(Thriller, sentimentale, 1992, durata: 130 Min)

Un film di Mick Jackson con Kevin Costner, Whitney Houston, Gary Kemp, Bill Cobbs, Ralph Waite, Joe Urla, Robert Wuhl, Nita Whitaker, Blumen Young, Charles Keating, Michele Lamar Richards, Jennifer Lyon Buchanan, De Vaughn Nixon, Tony Pierce, Debbie Reynolds e Nathaniel Parker,.



Trama del Film Guardia del corpo: segue la storia di Frank Farmer, ex agente della sicurezza presidenziale che ha deciso di diventare un bodyguard personale. Un giorno l’uomo viene contattato da Bill Devaney, il manager di Rachel Marron, famosa e splendida attrice che da tempo riceve numerose lettere di minacce. Frank, che in un primo moneto si mostra contrario all’ingaggio, sceglie poi di accettare e comincia da subito a migliorare i sistemi di sicurezza finora adottati per salvaguardare la vita della popstar e di suo figlio Fletcher. Inizialmente tra la guardia e Rachel gli scontri sono all’ordine del giorno, per via del carattere arrogante di lei. Poi, quando la donna capisce che il bodyguard farebbe qualsiasi cosa per proteggerla, comincia a provare qualcosa per lui e passano la notte insieme. Frank, però, dopo l’incontro, non riesce più a distinguere lavoro e sentimento.

Questo lo porta ad allontanarsi emotivamente dalla star che, invece, non accetta né comprende il suo atteggiamento distaccato. Durante una cena di gala, infatti, per farlo ingelosire, fa finta di cedere alle lusinghe di Greg Portman, un ex agente della CIA. Improvvisamente, però, arriva l’ennesima minaccia nei confronti di Rachel, convincendo Frank a portarla insieme al figlio e a sua sorella Nicki nello chalet di suo padre, Herb Farmer. Tuttavia, anche qui la vita della popstar è in pericolo: lo stalker misterioso prima cerca di uccidere il piccolo Fletcher, poi, per errore, finisce per ammazzare Nicki, che si scopre essere la vera mandante del killer. Quando Rachel e Frank sembrano essersi finalmente liberarti dell’assassino, tornano a Los Angeles per la notte degli Oscar. Proprio durante quella sera, però, ci sarà l’amara resa dei conti…

Conan the Barbarian: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.20

(Avventura, Azione, Fantasy, 2011, durata: 105 Min)

Un film di Marcus Nispel con Jason Momoa, Ron Perlman, Rachel Nichols, Rose McGowan, Stephen Lang, Saïd Taghmaoui, Bob Sapp, Katarzyna Wolejnio, Leo Howard, Nonso Anozie, Raw Leiba e Bashar Rahal.



Trama del Film Conan the Barbarian: Durante l'era Hyboriana, un gruppo di stregoni di Acheron creò coi teschi dei re morti una maschera: per darle potere di soggiogare il mondo, sacrificarono le loro figlie agli dèi oscuri. Dopo innumerevoli vittorie, i maghi furono fermati da Corin, capo di una tribù di Cimmeri, che distrusse la maschera, spargendo i pezzi e tenendone uno per sé.

Anni dopo, i Cimmeri sono in guerra con un clan rivale e la moglie di Corin, incinta, viene ferita, ma prima di morire riesce a dar alla luce il figlio Conan. Il padre da solo se ne prende cura e lo inizia al segreto della spada e dell'acciaio che nasce dal fuoco e dall'acqua. Nel frattempo, lo spietato Khalar Zym, che sta cercando di ripristinare la maschera, irrompe nel villaggio e ne reclama l'ultimo pezzo. Quando la strega Marique lo trova, massacra tutta la tribù. L'unico a sopravvivere è Conan, che giura vendetta.

Passano vent'anni e Conan è diventato un guerriero forte e coraggioso, sempre alla ricerca dell'assassino di suo padre. Scopre che Zym sta cercando una discendente di Acheron, Tamara, una giovane e bellissima sacerdotessa: serve il suo sangue per sbloccare il vero potere della maschera. Il fiero guerriero si lancerà in un'epica battaglia che lo porterà ad affrontare imprese impossibili, pericolosi avversari, streghe e mostri orribili. Solo lui può salvare le grandi nazioni di Hyboria da un regno malvagio.

Lone Survivor: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Azione, Drammatico, Thriller, Guerra, 2014, durata: 121 Min)

Un film di Peter Berg con Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Emile Hirsch, Eric Bana, Ben Foster, Alexander Ludwig, Scott Elrod, Rohan Chand e Ali Suliman.



Trama del Film Lone Survivor: Il film racconta l'incredibile storia di quattro Navy SEAL in missione segreta per neutralizzare un nucleo operativo ad alto rischio di al-Qaeda, finiti in un'imboscata nemica sulle montagne Afghane. Di fronte ad una decisione morale impossibile, il piccolo gruppo rimane isolato dai soccorsi, e circondato da una milizia talebana numericamente più grande e pronta alla guerra. Affrontando insieme le più impensabili conseguenze sul loro destino, i quattro uomini trovano la forza e la resistenza necessaria per combattere fino alla fine.

Kill Bill: volume 1: il Film Stasera in Tv su Spike alle 21.30

(Drammatico, Thriller, Azione, 2003, durata: 118 Min)

Un film di Quentin Tarantino con Uma Thurman, David Carradine, Daryl Hannah, Michael Madsen, Vivica A. Fox, Lucy Liu, Sonny Chiba, Julie Dreyfus, Chiaki Kuriyama, Chia Hui Liu, Michael Jai White, Yoshiko Yamaguchi, Larry Bishop, Michael Bowen e Michael Parks.



Trama del Film Kill Bill: volume 1: Protagonista della storia è La Sposa, nome in codice Black Mamba, membro della Deadly Viper Assassination Squad, spietata squadra di killer guidata da Bill.

Quando realizza di aspettare un bambino dal suo capo, preoccupata per il futuro del nascituro, decide di cambiare vita e fugge in Texas sotto un'altra identità. Qui incontra un giovane di cui s'innamora, e insieme programmano le nozze. Durante le prove del matrimonio, nella Chiesa dei Due Pini irrompono i suoi vecchi "amici" e massacrano tutti i presenti, riservando a Bill, accecato dalla gelosia, il colpo di grazia su La Sposa. Credendo di aver portato a termine la missione, gli assassini abbandonano la scena del massacro. Ma la donna è ancora viva e in coma viene trasportata in ospedale.

Dopo quattro anni La Sposa si risveglia nel letto di una clinica. In un attimo realizza cosa le è successo e che nel suo grembo non c'è più vita. Senza perdere tempo, mette subito in atto il suo piano di vendetta. Non troverà pace fino a quando non avrà sterminato coloro che le hanno distrutto la vita: Vernita Green, O'Ren-Ishii, Elle Driver, Budd e Bill.

Compilata la sua lista di morte, si reca ad Okinawa, in Giappone, dove incontra il mitico forgiatore Hattori Hanzo: farà per lei una spada unica, che userà nel tentativo di riuscire nel suo obiettivo.

Altri film questa sera in TV:

Un amore a 5 stelle , in onda alle 21.25 su Nove : film commedia sentimentale del 2002 di Wayne Wang, con Jennifer Lopez, Ralph Fiennes, Natasha Richardson, Stanley Tucci, Bob Hoskins, Tyler Posey, Frances Conroy, Chris Eigeman e Amy Sedaris.

, in onda : film commedia sentimentale del 2002 di Wayne Wang, con Jennifer Lopez, Ralph Fiennes, Natasha Richardson, Stanley Tucci, Bob Hoskins, Tyler Posey, Frances Conroy, Chris Eigeman e Amy Sedaris. L'Avvocato del Diavolo , in onda alle 21 su Iris : film thriller, drammatico del 1997 di Taylor Hackford, con Keanu Reeves, Al Pacino, Charlize Theron, Connie Nielsen, Vyto Ruginis, Jeffrey Jones, Judith Ivey, Tamara Tunie, Ruben Santiago-Hudson, Debra Monk e Laura Harrington.

, in onda : film thriller, drammatico del 1997 di Taylor Hackford, con Keanu Reeves, Al Pacino, Charlize Theron, Connie Nielsen, Vyto Ruginis, Jeffrey Jones, Judith Ivey, Tamara Tunie, Ruben Santiago-Hudson, Debra Monk e Laura Harrington. The Gallows - L'esecuzione , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film horror, thriller del 2015 di Chris Lofing e Travis Cluff, con Cassidy Gifford, Ryan Shoos, Pfeifer Brown e Reese Mishler.

, in onda : film horror, thriller del 2015 di Chris Lofing e Travis Cluff, con Cassidy Gifford, Ryan Shoos, Pfeifer Brown e Reese Mishler. Se solo fosse vero , in onda alle 21.10 su Paramount : film commedia sentimentale del 2005 di Mark Waters, con Reese Witherspoon, Mark Ruffalo, Donal Logue, Dina Spybey, Ben Shenkman, Jon Heder, Ivana Milicevic, Rosalind Chao, Chris Pflueger e Kerris Dorsey.

, in onda : film commedia sentimentale del 2005 di Mark Waters, con Reese Witherspoon, Mark Ruffalo, Donal Logue, Dina Spybey, Ben Shenkman, Jon Heder, Ivana Milicevic, Rosalind Chao, Chris Pflueger e Kerris Dorsey. South Kensington , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 2001 di Carlo Vanzina, con Rupert Everett, Elle Macpherson, Enrico Brignano, Judith Godrèche, Naike Rivelli, Max Pisu, Giampaolo Morelli, Jean-Claude Brialy, Zuleika Dos Santos, Roby Carletta, Dado Coletti, Monica Carmen Comegna, Linda Cerabolini, Nunzia Schiano, Sienna Miller, Giuseppe De Rosa, Raffaele Vannoli e Valentina Pace.

, in onda : film commedia del 2001 di Carlo Vanzina, con Rupert Everett, Elle Macpherson, Enrico Brignano, Judith Godrèche, Naike Rivelli, Max Pisu, Giampaolo Morelli, Jean-Claude Brialy, Zuleika Dos Santos, Roby Carletta, Dado Coletti, Monica Carmen Comegna, Linda Cerabolini, Nunzia Schiano, Sienna Miller, Giuseppe De Rosa, Raffaele Vannoli e Valentina Pace. Poirot e il caso Amanda, in onda alle 21.10 su TV2000: film giallo del 1966 di Frank Tashlin, con James Villiers, Sheila Allen, Maurice Denham, Julian Glover, Cyril Luckham, Robert Morley, Tony Randall, Anita Ekberg, Grazina Frame, Guy Rolfe e Richard Wattis.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

