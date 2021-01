Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 28 Gennaio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Giovedì 28 Gennaio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Rocketman, Operation Finale, Cani sciolti, The Captive - Scomparsa, Blair Witch, L'uomo della pioggia, Godzilla, Tango & Cash, Un'ottima annata, Il tocco del male, Cielo d'ottobre.

Rocketman: il Film Stasera in Tv su Canale 5 alle 21.20

(Biografico, Musicale, 2019, durata: 121 Min)

Un film di Dexter Fletcher con Taron Egerton, Bryce Dallas Howard, Richard Madden, Jamie Bell, Steven Mackintosh, Kamil Lemieszewski, Tate Donovan, Stephen Graham, Harriet Walter, Charlie Rowe, Gemma Jones, Tom Bennett, Kit Connor, Bern Collaço e Graham Fletcher-Cook.



Rocketman: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Rocketman: Il film racconta la storia di Elton John, ripercorrendo la sua vita dagli albori della Royal Academy of Music, in cui era un timido e talentuoso pianista, fino agli anni ottanta, momento di massimo splendore della sua carriera.

Iniziando con dei flashback, partendo dal momento in cui Elton fa parte del gruppo di recupero nella rehab in cui si ricovera nel 1983 per abuso di alcol e droga, l'artista parla di se stesso nella Londra di metà anni cinquanta, dove era ancora conosciuto con il nome di Reginald Dwight.

Da bambino spensierato a ragazzo turbato e introverso a causa della separazione dei genitori, scopre il talento per la musica e in particolare per il pianoforte, grazie al quale frequenta la Royal Academy of Music. Fonda la band Bluesology e inizia ad esibirsi nei locali di Londra, finché un giorno, colpito da un gruppo di musica soul, cambia il suo nome in Elton John.

Conosce Bernie Taupin nel 1964 e tra di loro nasce una collaborazione, che li porterà a diventare grandissimi compositori, e una profonda amicizia.

Si confronta nel frattempo con la sua sempre più evidente omosessualità, mentre cresce il suo successo nell'ambiente musicale, suggellato nel 1970 con l'uscita della canzone Your Song. Da qui il passaggio a Los Angeles, l'accoglienza positiva del pubblico e della critica d'oltreoceano di Crocodile Rock e la relazione con il manager John Reid, grazie alla quale farà il coming out con i genitori...

Operation Finale: il Film Stasera in Tv su Rai 3 alle 21.20

(Biografico, Drammatico, Storico, Thriller, 2018, durata: 122 Min)

Un film di Chris Weitz con Oscar Isaac, Mélanie Laurent, Haley Lu Richardson, Joe Alwyn, Nick Kroll, Lior Raz, Ben Kingsley, Greta Scacchi, Peter Strauss, Michael Aronov, Pêpê Rapazote e Torben Liebrecht.



Operation Finale: Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Operation Finale: Nel 1960, quindici anni dopo la fine della seconda guerra mondiale, una squadra di agenti israeliani del Mossad si reca in Argentina per rintracciare Adolf Eichmann, l'ufficiale nazista che ha ideato la logistica dei trasporti che ha portato milioni di ebrei innocenti alla morte nei campi di concentramento.

La scoperta è delle più casuali, perché Hanna, una ragazza che ignora di essere di origine ebrea, esce con un ragazzo e lo porta a conoscere il padre cieco, che parlando con lui capisce trattarsi del figlio di Eichmann. Così contatta gli israeliani e il servizio segreto Mossad. Sperando di portarlo di nascosto fuori dal paese per essere processato, l'agente Peter Malkin si ritrova presto a giocare a una partita mortale al gatto e al topo con il famigerato criminale di guerra.

Cani sciolti: il film Stasera in Tv su TV8 alle 21.30

(Azione, Poliziesco, Drammatico, 2013, durata: 109 Min)

Un film di Baltasar Kormákur con Mark Wahlberg, Denzel Washington, James Marsden, Bill Paxton, Paula Patton, Edward James Olmos, Robert John Burke, Fred Ward, James Rawlings e Patrick Fischler.



Cani sciolti: Il trailer ufficiale italiano del film - HD



Trama del Film Cani sciolti: Durante l'ultimo anno di servizio, l'agente della DEA Bobby Trench e l'ufficiale della marina statunitense Marcus Stigman hanno lavorato sotto copertura per infiltrarsi in un potente giro di narcotrafficanti. Nonostante abbiano scoperto di essere entrambi dalla parte della legge, i due continuano a guardarsi con sospetto e poca fiducia.

Per loro sfortuna, l'unico modo per sopravvivere è fare squadra: dopo aver fallito una delicata missione che consisteva nell'infiltrarsi in un cartello di droga messicano, i due agenti vengono abbandonati dai loro capi, i quali negano persino la loro esistenza. Trench e Stigman si trovano quindi inseguiti dalle autorità - per chiuderli in prigione - e dal boss Papi Greco, che invece li vorrebbe sotto terra.

Incastrati in una sanguinaria rete fatta di rivalità e corruzione, gli agenti sono inseguiti e minacciati da tutte le parti, ma le competenze criminali che hanno sviluppato durante il lavoro di copertura si riveleranno utili per cercare di salvarsi...

The Captive - Scomparsa: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Thriller, Drammatico 2014, durata: 112 Min)

Un film di Atom Egoyan con Ryan Reynolds, Scott Speedman, Rosario Dawson, Mireille Enos, Kevin Durand, Alexia Fast, Bruce Greenwood, Brendan Gall, Aaron Poole e Jason Blicker.



The Captive - Scomparsa: Teaser trailer lingua originale - HD



Trama del Film The Captive - Scomparsa: Sono passati ben otto anni dalla scomparsa della piccola Cassandra Lane, la figlia di Matthew e Tina. La bambina, che all'epoca aveva solo dieci anni, si pensa sia stata portata via contro il proprio volere, mentre il padre l'aveva lasciata un momento da sola in macchina per andare a comprare del cibo prima di tornare a casa.

Dopo questo tragico evento, Tina inizia a incolpare il marito della scomparsa di Cassandra, incrinando così anche il loro rapporto coniugale. La situazione non fa che peggiorare, quando il detective Jeffrey Cornwall, appena riassegnato all'unità che monitora lo sfruttamento minorile sul web, crede che Matthew sia coinvolto nel rapimento della figlia, per poter pagare i propri debiti.

Matthew, sfiduciato nei confronti della polizia, decide di cercare Cassandra per conto proprio, contribuendo però così a peggiorare il suo rapporto con la moglie. Nel frattempo, Jeffrey, che sta controllando alcuni siti pedopornografici del dark web, trova un'immagine che crede possa essere una recente foto di Cassandra...

Blair Witch: il Film Stasera in Tv su Italia 2 alle 21.15

(Horror, Thriller, 2016, durata: 90 Min)

Un film di Adam Wingard con Corbin Reid, Wes Robinson, Valorie Curry, James Allen McCune, Callie Hernandez e Brandon Scott.



Blair Witch: Trailer italiano ufficiale del film - HD



Trama del Film Blair Witch: Nel 1994 Heather, Josh e Mike scomparirono misteriosamente dopo essersi addentrati nella foresta di Black Hills, in Maryland.

Vent'anni dopo, James Donahue e Lisa Arlington tornano sul luogo maledetto. James vuole scoprire cosa è successo a sua sorella Heather, mentre Lisa ha intenzione di produrre un documentario esclusivo su ciò che accade realmente nell'oscurità della selva. Con loro ci sono anche gli amici Peter Jones e Ashley Bennett. Il gruppo decide di trascorrere una notte in hotel, prima di sfidare l'apparente calma dell'insidiosa foresta, dove alloggiano anche Lane e Talia, coloro che ritrovarono la videocassetta di Heather. La coppia si offre di accompagnare i forestieri sul luogo della sparizione. Dopo essersi addentrati nella foresta, i giovani decidono di accamparsi per la notte e ne approfittano per parlare delle leggende sulla strega di Blair. Lane inizia a manifestare comportamenti singolari e inquietanti, mentre strani rumori provenienti dalla fitta vegetazioni allarmano il gruppo. Avvertendo che qualcosa di oscuro e pericoloso sta per abbattersi su loro, James e i suoi amici decidono di interrompere la spedizione. Talia confessa di aver mentito sul ritrovamento del video, facendo infuriare James che gli impone di allontanarsi in fretta. Ma Black Hills non ha intenzione di lasciarli andare. Almeno non prima di essersi rifocillata con il loro sangue...

L'uomo della pioggia: il Film Stasera in Tv su Paramount Network alle 21.10

(Thriller, Drammatico, 1997, durata: 135 Min)

Un film di Francis Ford Coppola con Matt Damon, Mickey Rourke, Claire Danes, Danny De Vito, Jon Voight, Mary Kay Place, Dean Stockwell, Virginia Madsen, Roy Scheider, Teresa Wright, Danny Glover, Red West, Johnny Whitworth e Andrew Shue.



L'uomo della pioggia: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film L'uomo della pioggia: Il film segue le vicende di un giovane avvocato alle prime armi, Rudy Baylor che deve fare i conti con le ingiustizie di una società che privilegia i potenti. Per sbarcare il lunario accetta cause di ogni tipo, spesso impossibili, difendendo clienti non sempre troppo raccomandabili. Quando viene assunto nello studio di Bruiser Stone, il protagonista conosce Deck Shifflet, un praticante che non ha mai passato l’esame di abilitazione, ma che saprà guidarlo con la sua esperienza in quella che sarà la causa più importante della sua carriera.

Rudy, infatti, decide di assumere il caso di Dot Black, madre sola, con un figlio che sta morendo di leucemia, al quale l’assicurazione rifiuta di pagare un risarcimento per le cure. Per dedicarsi completamente alla causa, il giovane avvocato lascia lo studio di Bruiser e si mette in proprio, insieme al collega Deck. La società assicurativa che ha deciso di sfidare, però, è la Great Benefit, una delle più potenti d'America. Rudy non molla e passa le sue giornate a cercare indizi e prove che mettano in difficoltà il legale avversario, Leo F. Drummond, uno dei migliori difensori di tutto il sistema giudiziario. La vita di Rudy è sempre più tormentata, tra la causa che lo assorbe completamente e l’incontro con una ragazza di cui si innamora, Kelly Riker (Claire Danes), vittima di violenza da parte del marito. Riuscirà a battere la Great Benefit e ottenere giustizia per la famiglia Black?

Altri film questa sera in TV:

Godzilla , in onda alle 21.25 su Nove : film fantascienza, azione del 1998 di Roland Emmerich, con Matthew Broderick, Jean Reno, Maria Pitillo, Hank Azaria, Malcolm Danare, Kevin Dunn, Lorry Goldman, Vicki Lewis, Michael Lerner, Robert Lesser, Arabella Field e Doug Savant.

, in onda : film fantascienza, azione del 1998 di Roland Emmerich, con Matthew Broderick, Jean Reno, Maria Pitillo, Hank Azaria, Malcolm Danare, Kevin Dunn, Lorry Goldman, Vicki Lewis, Michael Lerner, Robert Lesser, Arabella Field e Doug Savant. Tango & Cash , in onda alle 21 su Iris : film poliziesco del 1989 di Andrei Konchalovsky, con Sylvester Stallone, Kurt Russell, Teri Hatcher, Jack Palance, Brion James, James Hong, Marc Alaimo, Michael J. Pollard, Lewis Arquette, Edward Bunker, Leslie Morris, Roy Brocksmith, David Byrd, Richard Fancy, Michael Jeter e Jerry Martinez.

, in onda : film poliziesco del 1989 di Andrei Konchalovsky, con Sylvester Stallone, Kurt Russell, Teri Hatcher, Jack Palance, Brion James, James Hong, Marc Alaimo, Michael J. Pollard, Lewis Arquette, Edward Bunker, Leslie Morris, Roy Brocksmith, David Byrd, Richard Fancy, Michael Jeter e Jerry Martinez. Un'ottima annata , in onda alle 21.10 su La5 : film commedia, drammatico del 2006 di Ridley Scott, con Russell Crowe, Albert Finney, Freddie Highmore, Rafe Spall, Archie Panjabi, Richard Coyle, Daniel Mays, Tom Hollander, Didier Bourdon, Isabelle Candelier, Marion Cotillard, Kenneth Cranham, Valeria Bruni Tedeschi, Magalie Woch, Jacques Herlin, Abbie Cornish e Catherine Vinatier.

, in onda : film commedia, drammatico del 2006 di Ridley Scott, con Russell Crowe, Albert Finney, Freddie Highmore, Rafe Spall, Archie Panjabi, Richard Coyle, Daniel Mays, Tom Hollander, Didier Bourdon, Isabelle Candelier, Marion Cotillard, Kenneth Cranham, Valeria Bruni Tedeschi, Magalie Woch, Jacques Herlin, Abbie Cornish e Catherine Vinatier. Maximum Conviction , in onda alle 21.20 su Cielo: film azione, avventura, thriller del 2012 di Keoni Waxman, con Steven Seagal, Steve Austin, Steph Song, Michael Adamthwaite, Dean Redman, Michael Paré e Aliyah O'Brien.

, in onda alle 21.20 su Cielo: film azione, avventura, thriller del 2012 di Keoni Waxman, con Steven Seagal, Steve Austin, Steph Song, Michael Adamthwaite, Dean Redman, Michael Paré e Aliyah O'Brien. Joan Lui - Ma un giorno nel paese arrivo io di lunedì , in onda alle 21 su Cine34 : film musicale del 1985 di Adriano Celentano, con Adriano Celentano, Claudia Mori, Marthe Keller, Federica Moro, Edwin Marian, Gianfabio Bosco, Mirko Setaro, Rita Rusic, Al Yamanouchi, Piero Nuti, Edoardo Romano, Sal Borgese, Gino Cogliandro, Francesco Salvi, Romano Puppo, Lorenzo Scarcella, Elio Noseda, Dante Martini, Filippo De Gara e André De La Roche.

, in onda : film musicale del 1985 di Adriano Celentano, con Adriano Celentano, Claudia Mori, Marthe Keller, Federica Moro, Edwin Marian, Gianfabio Bosco, Mirko Setaro, Rita Rusic, Al Yamanouchi, Piero Nuti, Edoardo Romano, Sal Borgese, Gino Cogliandro, Francesco Salvi, Romano Puppo, Lorenzo Scarcella, Elio Noseda, Dante Martini, Filippo De Gara e André De La Roche. Il tocco del male , in onda alle 21 su 20 : film drammatico del 1998 di Gregory Hoblit, con Denzel Washington, Donald Sutherland, James Gandolfini, John Goodman, Embeth Davidtz, Elias Koteas, Robert Joy, Gabriel Casseus, Tara Carnes, Frank Medrano, Michael J. Pagan, Ronn Munro, Cynthia Hayden, Aida Turturro, Ray Xifo, Tony Michael Donnelly, Jeff Tanner, Reno Wilson, Wendy Cutler, Jerry Walsh e Bob Rumnock.

, in onda : film drammatico del 1998 di Gregory Hoblit, con Denzel Washington, Donald Sutherland, James Gandolfini, John Goodman, Embeth Davidtz, Elias Koteas, Robert Joy, Gabriel Casseus, Tara Carnes, Frank Medrano, Michael J. Pagan, Ronn Munro, Cynthia Hayden, Aida Turturro, Ray Xifo, Tony Michael Donnelly, Jeff Tanner, Reno Wilson, Wendy Cutler, Jerry Walsh e Bob Rumnock. Cielo d'ottobre, in onda alle 21.10 su TV2000: film biografico, drammatico, family del 1999 di Joe Johnston, con Jake Gyllenhaal, Chris Cooper, Laura Dern, Chris Owen, William Lee Scott, Natalie Canerday, Scott Miles, Courtney Fendley, Kailie Hollister, David Copeland, Tom Kagy, Donald Thorpe, Justin Whitsett, Chris Ellis, David Dwyer, Elya Baskin e Chad Lindberg.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV