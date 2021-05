Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 27 Maggio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Fuori controllo, Una notte da leoni, Tutto può succedere, Anarchia - La notte del giudizio, La dura verità, Una donna per amica. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Ulisse - Il piacere della scoperta, Amore Criminale, Buongiorno, mamma!, MacGyver.

Film Stasera in TV di Oggi Giovedì 27 Maggio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Fuori controllo, Una notte da leoni, Tutto può succedere, Anarchia - La notte del giudizio, La dura verità, Una donna per amica, I delitti del BarLume - Tana libera tutti, Sei giorni, sette notti, Terminator.

Fuori controllo: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Thriller, 2010, durata: 116 Min)

Un film di Martin Campbell con Mel Gibson, Ray Winstone, Danny Huston, Denis O'Hare, Shawn Roberts, Bojana Novakovic, Peter Hermann, Wayne Duvall, David Aaron Baker, Frank Grillo, Gbenga Akinnagbe, Jay O. Sanders e Caterina Scorsone.



Fuori controllo: Il trailer del film con Mel Gibson



Trama del Film Fuori controllo: Thomas Craven è un detective della omicidi del Boston Police Department e padre single, che un giorno vede morire sotto i propri occhi la giovane figlia Emma.

La ragazza stava uscendo dalla casa del padre, dopo esserlo andata a trovare durante una pausa pranzo, quando improvvisamente viene colpita da un proiettile sulla schiena. Inizialmente i sospetti sull'assassino si concentrano tutti su qualche nemico di Thomas in cerca di vendetta, ma quando nessuna delle piste seguite sfocia in qualcosa di concreto, il detective decide di prendere in mano la situazione e indagare per conto proprio, scegliendo questa volta di concentrarsi sul passato e sui segreti di Emma.

In breve tempo scoprirà che la figlia stava svolgendo un periodo di apprendistato presso la Northmoor, una grande organizzazione nel settore dello sviluppo e della ricerca: probabilmente qualcosa o qualcuno in quella azienda ha a che fare con la sua morte. Durante questa missione pericolosa, alla ricerca disperata dei colpevoli della morte della figlia, aiutato dalla migliore amica e dal fidanzato della giovane, Craven finirà col rimanere invischiato nello stesso temibile gioco in cui era finita Emma, un gioco di segreti, collusioni governative e spionaggio industriale. Lui è il solo a poter portare a galla la verità e fare giustizia.

Una notte da leoni: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.30

(Commedia, 2009, durata: 98 Min)

Un film di Todd Phillips con Bradley Cooper, Heather Graham, Justin Bartha, Zach Galifianakis, Ken Jeong, Ed Helms, Rachael Harris, Gillian Vigman, Dan Finnerty, Brian Callen e Sandra Currie.



Una notte da leoni: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film



Trama del Film Una notte da leoni: Phil, Stu e Alan decidono di passare un fine settimana a Las Vegas per l'addio al celibato del loro amico Doug. I quattro decidono di trascorrere la notte al Caesars Palace, dove si rilassano nella loro suite d'albergo, prima di festeggiare con un drink sul tetto dell'hotel e brindare “alla notte che non dimenticheremo mai”.

La mattina seguente, Phil, Stu e Alan si svegliano nella loro camera e scoprono che non ricordano assolutamente nulla della sera precedente. Inoltre Doug non è con loro: così iniziano a cercarlo, ma l’amico non si trova da nessuna parte. Nel frattempo, iniziano a notare diverse assurdità: a Stu manca un dente, che scoprono essere nella tasca di Alan, la loro suite è in uno stato di completo disordine, c’è una tigre nel loro bagno, un pollo nel soggiorno e un bambino nell'armadio.

I tre decidono di ripercorrere i loro passi per ritrovare il futuro sposo, ma quando chiedono la loro macchina all'ingresso del Caesars Palace, il valletto consegna loro una macchina della polizia al posto della loro Mercedes. I tre, frustrati e confusi, cercano indizi e arrivano in un ospedale: qui gli riferiscono di essere stati drogati con del Roophis, una droga che causa la perdita di memoria. Inoltre, scoprono che Stu ha sposato una spogliarellista di nome Jade, nonostante abbia una relazione con la fidanzata Melissa, e che il neonato nell'armadio si chiama Tyler ed è il figlio di lei. Ma non finisce qui: i tre dovranno dispiegare tutte le loro risorse per trovare Doug e portarlo in tempo al matrimonio.

Tutto può succedere: il Film Stasera in Tv su La5 alle 21.10

(Commedia, 2003, durata: 117 Min)

Un film di Nancy Meyers con Jack Nicholson, Diane Keaton, Amanda Peet, Keanu Reeves, Frances McDormand, Jon Favreau, Paul Michael Glaser, Patrick Fischler, Rachel Ticotin, KaDee Strickland, Nichole Hiltz, Roxanne Beckford, Lewis Dauber, Deborah Daulton-Morton e Maria Esquivel.



Tutto può succedere: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Tutto può succedere: Harry Sanborn, è un donnaiolo incallito ultrasessantenne che, nonostante l’età avanzata, continua a fare la corte a donne molto più piccole di lui. Quando viene invitato dalla bellissima Marin, sua nuova fiamma, a trascorrere un weekend nella villa di famiglia al mare, Harry si trova inaspettatamente a condividere la casa con la mamma e la zia della compagna, rispettivamente Erica e Zoe. Tra Harry ed Erica, scrittrice di successo, divorziata da tempo e dal carattere forte e stravagante, nasce però una profonda antipatia. Tuttavia, la donna cerca di trattenersi per amore della figlia, sperando che la relazione con Harry sia destinata a concludersi presto.

Ma la divertente scrittrice, non si libererà così facilmente del donnaiolo impenitente. Colto da un infarto, Harry riesce a salvare la pelle, ma una volta dimesso, è costretto a farsi ospitare ancora una volta nella casa della scrittrice. Per tutto il tempo utile alla sua convalescenza, toccherà dunque proprio alla riluttante Erica prendersi cura del playboy che tanto detesta. Tuttavia, nonostante abbiano cominciato con il piede sbagliato, la convivenza forzata farà si che qualcosa tra i due cambi. Harry, infatti, arriva inaspettatamente a nutrire dei sentimenti per l'affascinante scrittrice cinquantottenne. Ma anche un altro uomo ha perso la testa per Erica: il giovane e attraente Dr. Julien Mercer, che ha in cura Harry sin dal giorno del suo infarto. Nel frattempo Marin, accortasi della reciproca attrazione tra la mamma e il suo compagno, decide di rompere la relazione con lui e fa di tutto per lasciarli soli nella villa, sperando che esploda tra loro una intensa passione. Diverse complicazioni ostacoleranno il rapporto tra Erica ed Harry e l'epilogo della vicenda sarà del tutto inaspettato...

Anarchia - La notte del giudizio: il Film Stasera in Tv su Italia 2 alle 21.15

(Thriller, Horror, 2014, durata: 103 Min)

Un film di James DeMonaco con Frank Grillo, Carmen Ejogo, Kiele Sanchez, Zach Gilford, Michael K. Williams, Chad Morgan, Nathan Clarkson, Eric Womack e Lakeith Stanfield.



Anarchia - La notte del giudizio: Nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Anarchia - La notte del giudizio: In un futuro distopico, al fine di controllare il crescente tasso di criminalità, il governo degli Stati Uniti ha concesso ai cittadini la notte dello ‘Sfogo’, durante la quale è concessa ogni azione più aberrante e malvagia senza conseguenze legali.

All’innovativa e moralmente discutibile soluzione imposta dai ‘nuovi padri fondatori’ si oppone il movimento guidato dal carismatico Carmelo. L’uomo, infatti, sostiene che lo Sfogo sia stato creato dalla classe dirigente esclusivamente per la classe dirigente, riversando violenza e odio sui poveri e gli indifesi.

La cameriera Eva Sanchez assiste al discorso di Carmelo con sua figlia Cali e l’anziano padre Rico. Mentre la famiglia si prepara ad affrontare la notte, Shane e Liz decidono di mettere da parte i malcontenti derivati dalla profonda crisi matrimoniale e raggiungere una casa sicura, per evitare si essere brutalmente uccisi.

La loro macchina, tuttavia, viene manomessa e la coppia inizia a vagare per la città in cerca di un rifugio. Nel frattempo, scoccata l’ora dell’inizio dello Sfogo, casa Sanchez viene presa di mira da un gruppo di malviventi guidati da Big Daddy.

Eva e Cali vengono prontamente salvate dal sergente Leo Barnes che sta attraversando la città per vendicarsi di Warren Grass.

Sul luogo sopraggiungono anche Shane e Liz che si uniranno al gruppo di Barnes. Il sergente ha ferito Big Daddy e il perfido uomo ha intenzione di ucciderlo senza pietà. L’impervio viaggio verso i quartieri dell’élite cittadina porterà a galla la verità che si cela dietro la notte del giudizio…

La dura verità: il Film Stasera in Tv su Paramount alle 21.10

(Commedia, Sentimentale, 2009, durata: 137 Min)

Un film di Robert Luketic con Gerard Butler, Katherine Heigl, Kevin Connolly, Bonnie Somerville, Vicki Lewis, Eric Winter, Bree Turner, Nathan Corddry, Holly Weber, Yvette Nicole Brown, Nick Searcy, Adam Harrington e Rebecca Creskoff.



La dura verità: Il trailer del fim con Gerard Butler e Katherine Heigl



Trama del Film La dura verità: Il film vede protagonista Abby Richter, responsabile della produzione di un programma televisivo in California. Una sera, dopo l'ennesimo appuntamento andato male, la donna torna a casa e si mette a guardare la tv. Facendo zapping viene attirata da uno show, La dura verità, condotto da Mike Chadway, un uomo talmente cinico sui rapporti sentimentali da suscitare in lei la voglia di chiamarlo in diretta e dirgliene quattro. E così accade. Peccato, però, che il giorno dopo Abby riceva una pessima notizia: gli ascolti del suo programma sono in calo e, per evitare di cancellarlo, l'emittente decide di assumere proprio Mike per risollevare le sorti dello show.

Il clima tra i due è a dir poco teso inizialmente, poi però qualcosa comincia a cambiare quando la donna si invaghisce del suo vicino di casa Colin e per conquistarlo si lascia consigliare dal suo nuovo collega, nonostante lo reputi cinico e rude. Col passare del tempo, lavorando a stretto contatto, i due cominciano a scoprire i lati positivi l’una dell’altro e tutto procede a gonfie vele, compreso lo show televisivo. Quando sembra però che tra loro stia nascendo qualcosa di serio, Mike non si smentisce e fa un passo indietro…

Una donna per amica: il Film Stasera in Tv su Cine34 alle 21

(Commedia, 2014, durata: 88 Min)

Un film di Giovanni Veronesi con Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valentina Lodovini, Geppi Cucciari, Adriano Giannini, Monica Scattini, Virginia Raffaele, Valeria Solarino, Flavio Montrucchio e Antonia Liskova.



Una donna per amica: Il trailer ufficiale del film - HD



Trama del Film Una donna per amica: Il film racconta di una complicata amicizia. Il protagonista è l’avvocato Francesco un uomo simpatico e impacciato. La sua migliore amica è Claudia, una veterinaria francese molto sensuale e dall’animo libero. I due vivono un’amicizia sincera, senza segreti: tuttavia il loro rapporto s’incrina quando lei conosce Giovanni, di cui s’innamora perdutamente e decide di sposarlo.

Francesco capisce di provare dei sentimenti per Claudia, ma ormai è troppo tardi, così si fidanza con la collega Lia. Mentre i due stanno progettando di andare a convivere, riappare Claudia, fuggita dal marito dopo aver scoperto la sua indole violenta. Francesco si ritrova quindi costretto a mentire a Lia e ad ospitare la vecchia amica, accorgendosi di quanto sia difficile l’amicizia tra uomo e donna...

Altri film questa sera in TV:

I delitti del BarLume - Tana libera tutti , in onda alle 21.30 su TV8 : film commedia, giallo del 2021 di Roan Johnson, con Filippo Timi, Stefano Fresi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Massimo Paganelli, Marcello Marziali, Atos Davini, Corrado Guzzanti, Michele Di Mauro, Paolo Cioni, Guglielmo Favilla e Enrica Guidi.

, in onda : film commedia, giallo del 2021 di Roan Johnson, con Filippo Timi, Stefano Fresi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Massimo Paganelli, Marcello Marziali, Atos Davini, Corrado Guzzanti, Michele Di Mauro, Paolo Cioni, Guglielmo Favilla e Enrica Guidi. Sei giorni, sette notti , in onda alle 21.25 su Nove : film commedia del 1998 di Ivan Reitman, con Harrison Ford, Anne Heche, David Schwimmer, Jacqueline Obradors, Temuera Morrison, Allison Janney, Douglas Weston, Cliff Curtis, Danny Trejo, Ben Bode, Derek Basco, Amy Sedaris e Long Nguyen.

, in onda : film commedia del 1998 di Ivan Reitman, con Harrison Ford, Anne Heche, David Schwimmer, Jacqueline Obradors, Temuera Morrison, Allison Janney, Douglas Weston, Cliff Curtis, Danny Trejo, Ben Bode, Derek Basco, Amy Sedaris e Long Nguyen. L'Eliminatore , in onda alle 21 su Iris : film thriller del 1996 di Chuck Russell, con Arnold Schwarzenegger, James Caan, Vanessa Williams, James Coburn, Robert Pastorelli, James Cromwell, Danny Nucci, Andy Romano, Nick Chinlund, Michael John Papa, Joe Viterelli, Corey Joshua Taylor, Skipp Sudduth e Melora Walters.

, in onda : film thriller del 1996 di Chuck Russell, con Arnold Schwarzenegger, James Caan, Vanessa Williams, James Coburn, Robert Pastorelli, James Cromwell, Danny Nucci, Andy Romano, Nick Chinlund, Michael John Papa, Joe Viterelli, Corey Joshua Taylor, Skipp Sudduth e Melora Walters. Submerged - Allarme negli abissi , in onda alle 21.20 su Cielo: film azione, thriller del 2005 di Anthony Hickox, con Steven Seagal, William Hope, Christine Adams, Vinnie Jones e Nick Brimble.

, in onda alle 21.20 su Cielo: film azione, thriller del 2005 di Anthony Hickox, con Steven Seagal, William Hope, Christine Adams, Vinnie Jones e Nick Brimble. Terminator, in onda alle 21.30 su Spike: film azione, thriller, fantascienza del 1984 di James Cameron, con Arnold Schwarzenegger, Michael Biehn, Linda Hamilton, Paul Winfield, Lance Henriksen, Rick Rossovich, Bess Motta, Earl Boen, Franco Columbu e Bill Paxton.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: